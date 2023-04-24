Mengapa perusahaan perlu mempercepat modernisasi solusi pergudangan data

Solusi unggul bagi perusahaan adalah integrasi pergudangan data on premises yang sudah ada dengan solusi data lakehouse menggunakan teknologi data fabric dan data mesh. Integrasi tersebut akan menciptakan solusi pergudangan data modern untuk jangka panjang.

Data lakehouse berisi data organisasi dalam bentuk tidak terstruktur, terstruktur, dan semi-terstruktur, yang dapat disimpan tanpa batas waktu untuk penggunaan segera atau di masa mendatang. Data ini digunakan oleh ilmuwan data dan insinyur yang mempelajari data untuk mendapatkan insight bisnis. Biaya penyimpanan data lake atau data lakehouse lebih murah daripada gudang data perusahaan. Data lake dan data lakehouse juga lebih sedikit memakan waktu untuk dikelola, yang mengurangi biaya operasional. IBM memiliki solusi data lakehouse generasi berikutnya untuk mencapai situasi bisnis ini.

Data fabric adalah platform analisis data generasi berikutnya yang memecahkan tantangan keamanan data tingkat lanjut melalui kepemilikan terdesentralisasi. Umumnya, organisasi memiliki beberapa sumber data dari lini bisnis yang berbeda yang harus diintegrasikan untuk analisis. Arsitektur data fabric secara efektif menyatukan sumber-sumber data yang berbeda dan menghubungkannya melalui pembagian data yang dikelola secara terpusat dan pedoman tata kelola.

Banyak perusahaan mencari solusi fleksibel, hybrid, dan multi-cloud berdasarkan penyedia cloud. Solusi data mesh mendorong kueri SQL ke RDBMS atau data lakehouse terkait dengan mengelola katalog data, memberikan visualisasi tabel dan data kepada pengguna. Dalam prinsip data mesh, data bisnis tidak pernah disimpan secara lokal, yang merupakan keuntungan bagi bisnis. Solusi data mesh yang sukses akan mengurangi modal dan biaya operasional perusahaan.

IBM Cloud Pak for Data adalah contoh yang sangat baik dari solusi data fabric dan data mesh untuk analisis. Teknologi cloud telah muncul sebagai platform pilihan untuk kemampuan kecerdasan buatan (AI), layanan edge cerdas, dan konektivitas nirkabel canggih dan lain-lain. Banyak perusahaan akan memanfaatkan strategi hybrid multi-cloud untuk meningkatkan kinerja dan kesuksesan bisnis dan berkembang di dunia bisnis.