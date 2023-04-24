Mengapa perusahaan perlu mempercepat modernisasi solusi pergudangan data

Situasi tak terduga seperti pandemi COVID 19 dan suasana ekonomi makro saat ini menjadi peringatan bagi perusahaan di seluruh dunia untuk mempercepat transformasi digital secara eksponensial. Selama pandemi, ketika lockdown dan pembatasan jarak sosial mengubah operasi bisnis, dengan cepat menjadi jelas bahwa inovasi digital sangat penting untuk kelangsungan hidup organisasi mana pun.
Ketergantungan pada akses internet jarak jauh untuk penggunaan bisnis, pribadi, dan pendidikan meningkatkan permintaan data dan meningkatkan konsumsi data global. Selain itu, peningkatan transaksi online dan lalu lintas web menghasilkan banyak data. Kemudian muncul modernisasi solusi pergudangan data.
Perusahaan menyadari bahwa solusi pergudangan data lama atau pergudangan data perusahaan mereka tidak dapat mengelola beban kerja yang besar. Organisasi inovatif mencari solusi modern untuk mengelola kapasitas data yang lebih besar dan mencapai solusi penyimpanan yang aman, membantu mereka memenuhi permintaan konsumen. Salah satu kemajuan ini termasuk percepatan adopsi teknologi pergudangan data yang dimodernisasi. Keberhasilan bisnis dan kemampuan untuk tetap kompetitif bergantung padanya.
Pergudangan data adalah penyimpanan informasi elektronik yang aman oleh perusahaan atau organisasi. Ini menciptakan kumpulan data historis yang dapat diambil, dianalisis, dan dilaporkan untuk memberikan insight atau analisis prediktif ke dalam kinerja dan operasi organisasi.
Solusi pergudangan data mendorong efisiensi bisnis, membangun analisis dan prediksi masa depan, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan kesuksesan bisnis. Solusi ini mengategorikan dan mengubah data menjadi dasbor yang dapat dibaca yang dapat dianalisis oleh siapa pun di perusahaan. Data dilaporkan dari satu repositori pusat, memungkinkan manajemen untuk menarik insight bisnis yang lebih bermakna dan membuat keputusan yang lebih cepat dan lebih baik.
Dengan menjalankan laporan pada data historis, gudang data dapat mengklarifikasi sistem dan proses apa yang berfungsi dengan baik dan metode apa yang perlu ditingkatkan. Gudang data juga merupakan arsitektur dasar untuk solusi kecerdasan buatan dan machine learning (AI/ML).
Semuanya adalah data, terlepas dari apakah itu terstruktur, semi-terstruktur, atau tidak terstruktur. Sebagian besar pergudangan data perusahaan atau yang lama akan mendukung data terstruktur melalui basis data sistem manajemen basis data relasional (RDBMS). Perusahaan membutuhkan sumber daya dan orang tambahan untuk memproses data perusahaan. Hampir tidak mungkin untuk mencapai efisiensi dan kelincahan bisnis dengan alat lama yang menciptakan inefisiensi dan meningkatkan biaya.
Mengelola, menyimpan, dan memproses data sangat penting untuk efisiensi dan kesuksesan bisnis. Teknologi pergudangan data modern dapat menangani semua bentuk data. Perkembangan signifikan dalam big data, komputasi cloud, dan analisis canggih menciptakan permintaan untuk gudang data modern.
Gudang data masa kini berbeda dengan gudang tumpukan tunggal yang kuno. Alih-alih berfokus terutama pada pemrosesan data, seperti yang dilakukan gudang data lama atau gudang data perusahaan, versi modern dirancang untuk menyimpan sejumlah besar data dari berbagai sumber dalam berbagai format dan menghasilkan analisis untuk mendorong keputusan bisnis.
Solusi unggul bagi perusahaan adalah integrasi pergudangan data on premises yang sudah ada dengan solusi data lakehouse menggunakan teknologi data fabric dan data mesh. Integrasi tersebut akan menciptakan solusi pergudangan data modern untuk jangka panjang.
Data lakehouse berisi data organisasi dalam bentuk tidak terstruktur, terstruktur, dan semi-terstruktur, yang dapat disimpan tanpa batas waktu untuk penggunaan segera atau di masa mendatang. Data ini digunakan oleh ilmuwan data dan insinyur yang mempelajari data untuk mendapatkan insight bisnis. Biaya penyimpanan data lake atau data lakehouse lebih murah daripada gudang data perusahaan. Data lake dan data lakehouse juga lebih sedikit memakan waktu untuk dikelola, yang mengurangi biaya operasional. IBM memiliki solusi data lakehouse generasi berikutnya untuk mencapai situasi bisnis ini.
Data fabric adalah platform analisis data generasi berikutnya yang memecahkan tantangan keamanan data tingkat lanjut melalui kepemilikan terdesentralisasi. Umumnya, organisasi memiliki beberapa sumber data dari lini bisnis yang berbeda yang harus diintegrasikan untuk analisis. Arsitektur data fabric secara efektif menyatukan sumber-sumber data yang berbeda dan menghubungkannya melalui pembagian data yang dikelola secara terpusat dan pedoman tata kelola.
Banyak perusahaan mencari solusi fleksibel, hybrid, dan multi-cloud berdasarkan penyedia cloud. Solusi data mesh mendorong kueri SQL ke RDBMS atau data lakehouse terkait dengan mengelola katalog data, memberikan visualisasi tabel dan data kepada pengguna. Dalam prinsip data mesh, data bisnis tidak pernah disimpan secara lokal, yang merupakan keuntungan bagi bisnis. Solusi data mesh yang sukses akan mengurangi modal dan biaya operasional perusahaan.
IBM Cloud Pak for Data adalah contoh yang sangat baik dari solusi data fabric dan data mesh untuk analisis. Teknologi cloud telah muncul sebagai platform pilihan untuk kemampuan kecerdasan buatan (AI), layanan edge cerdas, dan konektivitas nirkabel canggih dan lain-lain. Banyak perusahaan akan memanfaatkan strategi hybrid multi-cloud untuk meningkatkan kinerja dan kesuksesan bisnis dan berkembang di dunia bisnis.
Modernisasi gudang data termasuk memperluas infrastruktur tanpa mengorbankan keamanan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menuai keuntungan dari teknologi-teknologi baru, guna mendorong kecepatan dan ketangkasan dalam proses data, memenuhi persyaratan bisnis yang berubah, dan tetap relevan di era big data ini. Semakin banyak variasi dan volume data saat ini membuatnya penting bagi bisnis untuk memodernisasi gudang data mereka agar tetap kompetitif di pasar masa kini. Bisnis membutuhkan insight dan laporan yang berharga secara real-time, dan gudang data perusahaan atau gudang data lama tidak dapat mengimbangi permintaan data modern.
Gudang data berada pada titik evolusi yang menarik. Dengan ukuran pasar pergudangan data global yang diperkirakan akan tumbuh (tautan berada di luar ibm.com) secara majemuk lebih dari 250% dalam 5 tahun ke depan, perusahaan akan mengandalkan solusi dan alat gudang data baru yang membuatnya lebih mudah digunakan daripada sebelumnya.
AI dan teknologi terobosan lainnya akan mendorong organisasi ke dekade berikutnya. Konsumsi dan beban data akan terus tumbuh dan menuntut perusahaan untuk menemukan cara baru untuk menerapkan solusi pergudangan data canggih. Prevalensi teknologi digital dan perangkat yang terhubung akan membantu organisasi tetap bertahan, hal yang tak terbayangkan 20 tahun yang lalu.
Pelajaran penting muncul dari upaya organisasi untuk mengoptimalkan perusahaan atau teknologi pergudangan data lama. Salah satu pelajaran utama adalah pentingnya membuat perubahan spesifik untuk memodernisasi teknologi, proses, dan operasi organisasi untuk berkembang. Karena laju perubahan hanya akan terus meningkat, pengetahuan ini dan kemampuan untuk mempercepat modernisasi akan sangat penting ke depannya.
Di mana pun Anda berada pada proses modernisasi gudang data saat ini, para pakar IBM siap membantu memodernisasi pendekatan yang tepat sesuai kebutuhan Anda. Saatnya memulai perjalanan modernisasi gudang data Anda.
