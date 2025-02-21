Solusi hybrid modern membantu organisasi membangun model AI yang lebih cocok untuk memecahkan masalah bisnis tertentu, menghemat uang, waktu, dan sumber daya penting lainnya. “Ketika Anda mengintegrasikan beberapa platform, Anda dapat memberikan layanan yang lebih baik, terutama jika Anda adalah perusahaan yang bekerja di beberapa lokasi”, tambah Chenok. “Dan solusi terbaik membantu Anda mengintegrasikan seluruhnya sehingga aplikasi Anda dapat berjalan dengan baik.”

Data lakehouse hybrid terbuka memberi pengguna kemampuan untuk berbagi data di infrastruktur cloud dan on premises, di mana pun data berada, sehingga dapat diakses oleh aplikasi AI generatif. Data lakehouses adalah platform yang menggabungkan aspek gudang data dan data lake menjadi satu solusi manajemen data yang terpadu.

Data lake adalah solusi penyimpanan data berbiaya rendah yang dibangun untuk menangani sejumlah besar data terstruktur dan tidak terstruktur, dan gudang data adalah sistem yang mengumpulkan data dari berbagai sumber ke dalam satu lokasi sehingga dapat dianalisis. Meskipun tidak dapat diskalakan seperti data lake atau gudang data, data lakehouse cenderung lebih efisien, berkinerja lebih tinggi, dan mampu mendukung berbagai beban kerja yang lebih luas.

Untuk perusahaan yang mencari solusi yang lebih komprehensif, platform seperti Databricks, Snowflake, dan Amazon RedShift menjadi lebih populer karena kompleksitas penyiapan data untuk AI generatif serta pengembangan dan penerapan aplikasi. Solusi komprehensif membantu manajemen data, pelatihan model, dan penerapan solusi, memungkinkan organisasi meluncurkan aplikasi AI generatif dengan skalabilitas dan tata kelola bawaan untuk berbagai contoh penggunaan.

IBM watsonx.data adalah penyimpanan data yang sesuai dengan kebutuhan yang dibangun di atas data lakehouse terbuka yang meningkatkan skalabilitas beban kerja AI generatif. Pendekatan yang terbuka, hybrid, dan dibangun untuk tujuan khusus meningkatkan integrasi dengan berbagai jenis database, memungkinkan perusahaan memanfaatkan data yang tersebar di berbagai ekosistem dan lingkungan, dan tidak terkunci dalam satu wilayah atau seperangkat aturan.