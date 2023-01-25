Dalam blog terakhir kami, kami memperkenalkan Tata Kelola Data: apa itu dan mengapa hal ini sangat penting. Di blog ini, kita akan Jelajahi tantangan yang dihadapi organisasi saat mereka memulai perjalanan tata kelola mereka.

Organisasi telah lama berusaha keras menjalankan manajemen data dan memahami data dalam lingkungan data yang kompleks dan terus berkembang. Sementara data operasional menjalankan operasi bisnis sehari-hari, mendapatkan insight dan memanfaatkan data di seluruh proses bisnis dan alur kerja menghadirkan serangkaian tantangan tata kelola data yang umum diketahui, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi.

Setiap organisasi menghadapi tantangan tata kelola data berikut, dan penting untuk mengatasi hal ini sebagai bagian dari strategi Anda: