Dalam blog terakhir kami, kami memperkenalkan Tata Kelola Data: apa itu dan mengapa hal ini sangat penting. Di blog ini, kita akan Jelajahi tantangan yang dihadapi organisasi saat mereka memulai perjalanan tata kelola mereka.
Organisasi telah lama berusaha keras menjalankan manajemen data dan memahami data dalam lingkungan data yang kompleks dan terus berkembang. Sementara data operasional menjalankan operasi bisnis sehari-hari, mendapatkan insight dan memanfaatkan data di seluruh proses bisnis dan alur kerja menghadirkan serangkaian tantangan tata kelola data yang umum diketahui, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan teknologi.
Setiap organisasi menghadapi tantangan tata kelola data berikut, dan penting untuk mengatasi hal ini sebagai bagian dari strategi Anda:
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Silo data menyulitkan organisasi untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan akurat tentang bisnis mereka. Silo ada secara alami ketika data dikelola oleh beberapa sistem operasional. Silo juga dapat mewakili realitas organisasi terdistribusi. Memecah silo ini untuk mendorong akses data, berbagi data, dan kolaborasi akan menjadi tantangan penting bagi organisasi di tahun-tahun mendatang. Arsitektur data yang tepat untuk menghubungkan dan mendapatkan insight lintas silo membutuhkan komunikasi dan koordinasi program tata kelola data strategis.
Data mentah tanpa definisi dan aturan bisnis yang jelas siap untuk salah tafsir dan kebingungan. Setiap penggunaan data – seperti menggabungkan atau mengkonsolidasikan kumpulan data dari berbagai sumber – memerlukan tingkat pemahaman data tersebut di luar format fisik. Menggabungkan atau menautkan aset data di beberapa repositori untuk mendapatkan analisis data dan insight yang lebih besar memerlukan penyelarasan. Perlu dihubungkan dengan data master yang konsisten, data referensi, garis keturunan data dan hierarki. Membangun dan memelihara struktur ini membutuhkan kebijakan dan koordinasi tata kelola data yang efektif.
Privasi data dan keamanan data merupakan tantangan utama dalam hal mengelola peningkatan volume, penggunaan, dan kompleksitas data baru. Karena semakin banyak data pribadi atau sensitif dikumpulkan dan disimpan secara digital, risiko pelanggaran data dan serangan siber meningkat. Untuk mengatasi tantangan ini dan mempraktikkan pengelolaan data yang bertanggung jawab, organisasi harus berinvestasi dalam solusi yang dapat melindungi data mereka dari akses dan pelanggaran yang tidak sah.
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang privasi data yang efisien, lihat Diferensiator Data.
Karena lingkungan aturan mengenai tata kelola data terus berubah, organisasi harus memastikan diri tetap mengikuti perkembangan regulasi terbaru. Organisasi perlu memastikan bahwa praktik tata kelola data perusahaan mereka sesuai. Mereka harus memiliki kemampuan untuk:
Tampilan data 360 derajat mengacu pada memiliki pemahaman komprehensif tentang semua data dalam organisasi, termasuk struktur, sumber, dan penggunaannya. Pertimbangkan contoh penggunaan seperti Customer 360, Patient 360, dan Citizen 360, yang masing-masing menawarkan perspektif menyeluruh yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Tanpa pandangan ini, organisasi akan berjuang untuk membuat keputusan bisnis berbasis data, karena mereka mungkin tidak memiliki akses ke semua informasi yang mereka butuhkan untuk sepenuhnya memahami bisnis mereka dan mendorong hasil yang tepat.
Karena jumlah data yang dihasilkan oleh organisasi terus bertambah, akan menjadi semakin menantang untuk mengelola dan mengatur data ini secara efektif. Ini mungkin memerlukan penerapan teknologi baru dan proses manajemen data untuk membantu menangani volume dan kompleksitas data. Teknologi dan proses ini harus diadopsi untuk bekerja dalam lingkup pengaruh tata kelola data.
Pandemi COVID-19 menyebabkan pergeseran signifikan menuju pekerjaan jarak jauh, yang dapat menghadirkan tantangan bagi inisiatif tata kelola data. Organisasi harus menemukan cara untuk mengelola data secara efektif dan melacak kepatuhan di seluruh sumber data dan pemangku kepentingan di pekerjaan jarak jauh. Dengan pekerjaan jarak jauh menjadi new normal, organisasi perlu memastikan bahwa data mereka diakses dan digunakan dengan tepat, bahkan ketika karyawan tidak hadir secara fisik di kantor. Ini membutuhkan serangkaian praktik terbaik tata kelola data – termasuk kebijakan, prosedur, dan teknologi – untuk mengontrol dan memantau akses ke data dan sistem.
Jika salah satu atau semua dari tujuh tantangan ini terasa akrab, dan Anda memerlukan dukungan dengan strategi tata kelola data Anda, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian. Blog kami berikutnya akan membahas blok bangunan strategi tata kelola data dan berbagi pandangan kami tentang cara membangun kerangka kerja tata kelola data dari bawah ke atas.
Sementara itu, pelajari lebih lanjut tentang membangun organisasi berbasis data dengan panduan The Data Differentiator untuk para pemimpin data.
Pelajari bagaimana pendekatan data lakehouse terbuka dapat memberikan data yang dapat dipercaya, serta mempercepat analitik dan eksekusi proyek AI.
IBM dinobatkan sebagai Pemimpin selama 19 tahun berturut-turut dalam Gartner Magic Quadrant 2024 untuk Alat Integrasi Data.
Jelajahi panduan pemimpin data untuk membangun organisasi berbasis data dan mendorong keunggulan bisnis.
Temukan mengapa kecerdasan data yang didukung AI dan integrasi data sangat penting untuk mendorong kesiapan data terstruktur dan tidak terstruktur, serta mempercepat hasil AI.
Sederhanakan akses data dan otomatiskan tata kelola data. Temukan kekuatan mengintegrasikan strategi data lakehouse ke dalam arsitektur data Anda, termasuk mengoptimalkan biaya beban kerja Anda dan menskalakan AI dan analitik dengan semua data Anda, di mana saja.
Jelajahi cara IBM Research secara berkala diintegrasikan ke dalam fitur-fitur baru untuk IBM Cloud Pak for Data.
Buat dan kelola pipeline data streaming cerdas melalui antarmuka grafis yang intuitif, yang memfasilitasi integrasi data tanpa batas di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud.
watsonx.data memungkinkan Anda untuk menskalakan analitik dan AI dengan semua data Anda, di mana pun data berada, melalui penyimpanan data yang terbuka, hybrid, dan diatur.
Buka nilai data perusahaan dengan IBM Consulting, membangun organisasi berbasis insight yang memberikan keuntungan bisnis.
Rancang strategi data yang menghilangkan silo data, mengurangi kompleksitas, dan meningkatkan kualitas data untuk pengalaman pelanggan dan karyawan yang luar biasa.