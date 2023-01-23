Sederhananya, tata kelola data adalah proses menetapkan kebijakan, prosedur, dan standar untuk mengelola data dalam suatu organisasi. Proses ini melibatkan penentuan peran dan tanggung jawab, menetapkan standar untuk kualitas data, dan memastikan bahwa data digunakan dengan cara yang sesuai dengan tujuan dan nilai organisasi.

Tetapi jangan terkecoh oleh definisi yang sederhana ini—tata kelola data sangat penting untuk keberhasilan organisasi mana pun. Tanpa itu, Anda mungkin sama saja dengan melemparkan data Anda ke serigala (atau anak magang yang baru saja mulai kemarin dan tidak tahu apa yang mereka lakukan). Tata kelola data yang buruk dapat menyebabkan segala macam masalah, termasuk:

Data tidak konsisten atau bertentangan

Bayangkan mencoba membuat keputusan bisnis penting berdasarkan data yang tersebar di mana-mana. Hal ini tidak hanya membuat frustrasi, tetapi juga dapat menyebabkan kesalahan yang merugikan.

Pelanggaran keamanan data



Jika data Anda tidak diamankan dengan benar, Anda dapat mengalami segala macam kejutan yang buruk. Peretas dan penjahat cyber selalu mencari cara untuk mendapatkan data sensitif, dan tanpa tata kelola data yang tepat, Anda membuatnya terlalu mudah bagi mereka.

Hilangnya kredibilitas



Jika data Anda tidak dapat diandalkan atau salah, data itu dapat merusak reputasi organisasi Anda secara serius. Tidak ada yang akan memercayai Anda jika mereka tidak dapat memercayai data Anda.

Seperti yang Anda lihat, tata kelola data adalah hal yang serius. Tetapi tidak berarti itu tidak bisa menyenangkan! Oke, mungkin "menyenangkan" terlalu berlebihan, tetapi pasti ada cara untuk membuat tata kelola data lebih mudah. Berikut adalah beberapa praktik terbaik yang perlu diingat:

Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas

Pastikan semua orang tahu siapa yang bertanggung jawab atas sesuatu. Berikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk membantu mereka melakukan pekerjaan mereka secara efektif.

Menentukan kebijakan dan prosedur

Tetapkan pedoman yang jelas tentang bagaimana data dikumpulkan, disimpan, dan digunakan dalam organisasi Anda. Tindakan ini akan membantu memastikan bahwa semua orang bekerja dengan cara yang sama dan bahwa data Anda dikelola secara konsisten.

Memastikan kualitas data

Periksa keakuratan dan kelengkapan data Anda secara teratur . Tetapkan proses untuk memperbaiki masalah yang Anda temukan. Ingat: input data yang buruk akan menghasilkan output yang buruk.

Memecah silo data

Silo data adalah kutukan dari setiap program tata kelola data. Dengan menghapus silo ini serta mendorong berbagi data dan kolaborasi, Anda akan bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang apa yang terjadi dalam organisasi Anda.

Tentu saja, menerapkan program tata kelola data yang sukses tidak selalu mudah. Anda mungkin menghadapi tantangan seperti mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan, menghadapi resistensi terhadap perubahan, dan mengelola kualitas data. Tetapi dengan pendekatan yang tepat dan sedikit ketekunan, Anda dapat mengatasi tantangan ini dan membuat program tata kelola data yang cocok untuk Anda.

Jadi jangan takut untuk bekerja keras menjalankan tata kelola data. Data Anda—dan organisasi Anda—akan berterima kasih untuk itu.

Dalam posting mendatang, tim Data Elite saya dan saya akan membantu memandu Anda dalam perjalanan ini dengan sudut pandang dan insight kami tentang bagaimana IBM dapat membantu mempercepat kesiapan data organisasi Anda dengan solusi kami.

Jika Anda ingin menjelajahi lebih lanjut tentang tata kelola data sekarang, sebaiknya Anda membaca The Data Differentiator.