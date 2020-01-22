5 Faktor Keamanan Teratas yang Perlu Dipertimbangkan Saat Pindah ke Cloud

Menurut Cloud Security Report 2019, 93% profesional keamanan siber sangat atau cukup khawatir tentang keamanan cloud. Hampir 30% mengatakan mereka mengalami insiden terkait cloud publik dalam 12 bulan terakhir. Masalah keamanan utama adalah kehilangan data, privasi data, kepatuhan, paparan kredensial yang tidak disengaja, dan kedaulatan data.
Tingkat kekhawatiran tentang keamanan cloud tidak mengejutkan. Dengan lebih banyak aplikasi dan data yang pindah ke cloud, dampak dari pelanggaran keamanan bisa sangat menghancurkan. Biaya rata-rata pelanggaran data saat ini mencapai USD 3,92 juta, berdasarkan Laporan Biaya Pelanggaran Data 2019 oleh Ponemon Institute.
Namun, kabar baiknya adalah ada cara untuk mengurangi dampak pelanggaran, baik secara preventif maupun setelah pelanggaran terjadi. Yang terpenting di antara ini, menurut Ponemon, adalah “penggunaan enkripsi yang ekstensif.” Faktor mitigasi utama lainnya termasuk pencegahan kehilangan data, berbagi intelijen ancaman, dan keberlangsungan bisnis.
Buletin industri
Ikuti perkembangan tren industri yang paling penting—dan menarik—di bidang AI, otomatisasi, data, dan lainnya dengan buletin Think. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan disediakan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Pertama, Anda harus mengenali dan mengakui bahwa setiap kali Anda menggunakan cloud publik, Anda menggunakan model tanggung jawab bersama — ini berarti bahwa Anda bertanggung jawab atas keamanan ke dan dari cloud dan penyedia cloud bertanggung jawab atas keamanan dalam infrastruktur cloud-nya.
Kedua, Anda harus memilih penyedia cloud yang menawarkan tingkat perlindungan dan keahlian tertinggi — terutama di area yang memiliki efek signifikan dalam mengurangi risiko, seperti enkripsi, kontrol akses, pemantauan dan visibilitas, bersama dengan kedaulatan data dan persyaratan kepatuhan lainnya.
Ketiga, Anda harus menggunakan platform cloud publik yang terintegrasi erat dengan lingkungan virtualisasi lokal Anda, khususnya VMware. Dengan integrasi yang ketat, Anda dapat menjalankan beban kerja VMware di cloud dengan ketersediaan waktu aktif yang tinggi di tingkat mesin virtual (VM) sambil memanfaatkan inovasi seperti klaster yang diperpanjang untuk mengurangi risiko dan meningkatkan ketersediaan aplikasi sangat penting.
Dengan mempertimbangkan tiga pertimbangan tersebut, berikut adalah lima faktor keamanan penting tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam memilih penyedia cloud publik:
Mungkin tidak dapat dihindari bahwa para pemimpin bisnis dan TI akan memiliki kekhawatiran tentang keamanan cloud. Gagasan untuk mempercayakan data dan aplikasi sangat penting Anda ke perusahaan lain bisa agak menakutkan.
Kenyataan saat ini, bagaimanapun, adalah bahwa Anda dapat mengurangi risiko — dan kekhawatiran — dengan memilih penyedia cloud publik yang berfokus pada kepemimpinan dan kepercayaan keamanan, menawarkan perlindungan Kelas Enterprise di bidang-bidang utama seperti enkripsi, kontrol, kepatuhan, kedaulatan data, dan keberlangsungan bisnis.
Pelajari lebih lanjut tentang kepemimpinan keamanan IBM® dan cara paling aman untuk memigrasikan beban kerja VMware yang sangat penting ke IBM® Cloud.
Akses insight penting tentang migrasi cloud dengan laporan terbaru IBM. Temukan 10 fakta teratas yang perlu diketahui setiap pemimpin teknologi.
Pelajari tentang perbedaan utama antara infrastruktur sebagai layanan (IaaS), platform sebagai layanan (PaaS), dan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS). Jelajahi bagaimana setiap model cloud menyediakan berbagai tingkat kontrol, skalabilitas, dan manajemen untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang berbeda.
Temukan proses migrasi aplikasi di seluruh platform atau lingkungan sambil memastikan gangguan minimal dan kinerja yang dioptimalkan. Pelajari strategi, contoh penggunaan, dan tahapan migrasi aplikasi lama dan modern.
Pelajari cara mentransisikan aplikasi Anda ke cloud dengan cepat dengan strategi lift and shift, guna mempertahankan infrastruktur yang ada sekaligus mendapatkan manfaat cloud. Jelajahi keunggulan, beban kerja VMware, dan contoh penggunaan yang membuat pendekatan ini menjadi pilihan utama bagi banyak bisnis.
Migrasikan beban kerja VMware vSphere ke IBM Cloud dengan RackWare Management Module (RMM), alat migrasi layanan mandiri yang menawarkan migrasi otomatis.