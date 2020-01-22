5 Faktor Keamanan Teratas yang Perlu Dipertimbangkan Saat Pindah ke Cloud

Menurut Cloud Security Report 2019, 93% profesional keamanan siber sangat atau cukup khawatir tentang keamanan cloud. Hampir 30% mengatakan mereka mengalami insiden terkait cloud publik dalam 12 bulan terakhir. Masalah keamanan utama adalah kehilangan data, privasi data, kepatuhan, paparan kredensial yang tidak disengaja, dan kedaulatan data.

Tingkat kekhawatiran tentang keamanan cloud tidak mengejutkan. Dengan lebih banyak aplikasi dan data yang pindah ke cloud, dampak dari pelanggaran keamanan bisa sangat menghancurkan. Biaya rata-rata pelanggaran data saat ini mencapai USD 3,92 juta, berdasarkan Laporan Biaya Pelanggaran Data 2019 oleh Ponemon Institute.

Namun, kabar baiknya adalah ada cara untuk mengurangi dampak pelanggaran, baik secara preventif maupun setelah pelanggaran terjadi. Yang terpenting di antara ini, menurut Ponemon, adalah “penggunaan enkripsi yang ekstensif.” Faktor mitigasi utama lainnya termasuk pencegahan kehilangan data, berbagi intelijen ancaman, dan keberlangsungan bisnis.