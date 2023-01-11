Ada anggapan umum bahwa penerapan teknologi baru akan membuat semuanya lebih cepat dan mudah, namun hal itu tidak selalu terjadi. Forbes mencatat bahwa ‘meskipun ada investasi besar dalam teknologi baru selama dekade terakhir, banyak organisasi justru melihat operasi mereka melambat karena teknologi tidak dimanfaatkan secara optimal.’ Jelas sekali, kita tidak bisa hanya “menghubungkan sistem” dan mengharapkan adopsi terjadi begitu saja. Tidak peduli seberapa 'cocok untuk tujuan' suatu sistem dalam desainnya atau seberapa baik ia diadopsi saat pertama kali diperkenalkan, hasil tersebut pasti akan berubah karena berbagai faktor di dalam maupun di luar kendali kita.

Jadi bagaimana Anda mengenali ini lebih awal, dan bereaksi atau bahkan mencegahnya secara tepat waktu dan efektif?

Meskipun analitiknya canggih, solusi penambangan proses dapat menyoroti kesenjangan dan peluang dalam transformasi digital. Ini memungkinkan intervensi perubahan yang lebih terarah sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya, mengidentifikasi grup pengguna atau proses tertentu yang menunjukkan tingkat aktivitas lebih rendah atau ketidakakuratan tugas. Anda dapat merancang pelatihan dan intervensi keterlibatan untuk meningkatkan keterampilan atau mendidik anggota tim, serta mengidentifikasi peluang perbaikan proses agar dapat mendukung kegiatan mereka dengan lebih baik.

Selain itu, kemampuan ini juga dapat mengatasi batu sandungan lain yang kita hadapi: setelah Anda memperkenalkan perubahan, bagaimana Anda dengan mudah mengukur keberhasilan dan adopsinya?

Dengan menerapkan penambangan proses, Anda dapat dengan cepat memantau tingkat kepatuhan proses di seluruh organisasi dan rantai nilai. Alat penambangan proses mengotomatiskan pembuatan dasbor yang memberikan pandangan ‘sekilas’ tentang tingkat adopsi. Mereka juga memungkinkan pengukuran nilai bisnis dari peningkatan serta menetapkan dan melacak metrik utama sesuai tujuan bisnis.