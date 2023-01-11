Tanpa ragu, terdapat pertumbuhan eksponensial dalam akses dan volume data proses yang kini kita miliki di ujung jari. Dipadukan dengan iklim saat ini yang semakin ambigu dan kompleks, terdapat peluang besar untuk memanfaatkan insight berbasis data guna mendorong metodologi yang lebih kuat dan berbasis bukti dalam cara kita bekerja dan mengelola perubahan. Data tidak hanya memperkuat strategi manajemen perubahan, tetapi juga dapat mengidentifikasi, mempercepat, dan menanamkan perubahan dengan lebih cepat—semua hal yang penting di dunia yang terus berkembang. Di IBM®, kami memanfaatkan peluang ini dengan memperkuat keahlian dalam alat dan teknik penambangan proses serta analisis data, yang kami yakini sebagai ‘pengubah permainan’ dalam membangun budaya perubahan dan inovasi berkelanjutan.
Bagi kami, salah satu peluang terbesar dari analisis data proses adalah penambangan proses: kemampuan menemukan anomali, pola, dan korelasi dalam data besar untuk memprediksi hasil proses. Penambangan proses menghadirkan “seni kemungkinan” dalam mengarahkan waktu dan energi pada inisiatif perubahan organisasi yang mampu menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Kami melihat empat area utama di mana kemampuan penambangan proses dapat diterapkan untuk benar-benar mengubah nilai yang diperoleh dari program perubahan:
Kami sering melihat dampak negatif dari pemimpin yang tidak selaras atau tidak terlibat, terutama saat mendorong perubahan yang efektif dan menginspirasi tim untuk bertindak. Survei terbaru Leadership IQ tahun 2021 yang dilaporkan oleh Forbes menunjukkan bahwa ‘hanya 29% karyawan merasa visi pemimpin mereka untuk masa depan selalu selaras dengan organisasi’. Pada akhirnya, jika pemimpin di setiap tingkat tidak berada pada pemahaman yang sama dan jika orang tidak sepenuhnya percaya pada perubahan, hasil menjadi rentan. Memiliki visi dan strategi yang hebat tidak akan berarti apa-apa jika Anda tidak dapat membuat pemimpin dan karyawan menerima visi tersebut.
Dengan Kasus Bisnis dan Kasus untuk Perubahan sering menjadi faktor utama dan berpotensi menjadi faktor ‘yang harus benar-benar tepat’ dan paling penting dalam setiap program perubahan, kebutuhan akan data real-time menjadi jelas. Betapa mudahnya mendasarkan transformasi bisnis pada insight berbasis data yang dapat menunjukkan dan mengukur peluang berdasarkan fakta.
Memanfaatkan data untuk menggantikan ‘firasat’ memungkinkan praktisi perubahan memisahkan persepsi dari kenyataan dan menentukan proses yang paling membutuhkan perhatian. Dengan kata lain, ilmu data dalam manajemen perubahan membantu memusatkan perhatian pada hal-hal yang memberi dampak terbesar pada tujuan bisnis, KPI, dan hasil strategis. Ini dapat menunjukkan apakah persepsi tersebut benar sekaligus mengungkap insight yang tidak terduga. Pada akhirnya, insight berbasis data yang kuat dapat memberikan transparansi dalam pengambilan keputusan dan menghadirkan narasi yang lebih meyakinkan yang dapat disepakati semua pihak.
Apakah Anda benar-benar mengetahui bagaimana bisnis Anda beroperasi di lapangan? Program perubahan dapat menghabiskan berminggu-minggu melakukan wawancara dan lokakarya untuk menggambarkan kondisi 'Apa Adanya'. Namun, kami sering menemukan adanya keterputusan antara apa yang dikatakan pengguna terjadi dan apa yang sebenarnya ditunjukkan oleh data. Alat penambangan proses menganalisis data dari ribuan transaksi di semua lokasi untuk melukiskan kisah nyata, memberikan insight yang lebih cepat dan lebih andal tentang akar masalah dan mengidentifikasi peluang terkuat untuk perbaikan.
Demikian pula, agen perubahan menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk merancang kondisi ‘Berubah Menjadi’ dan mengidentifikasi dampaknya terhadap mereka yang akan menghadapi ‘new normal’. Alat penambangan proses dapat melakukan analisis kesenjangan kesesuaian pada proses baru untuk mengidentifikasi dampak perubahan terbesar dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini pada akhirnya dapat mempercepat penyusunan program komunikasi dan pelatihan untuk mendukung penerapan perubahan melalui perjalanan perubahan yang lebih tepat dan terpersonalisasi. Insight terperinci tentang tingkat kepatuhan proses dapat diberikan kepada tim desain untuk menginformasikan dan memfokuskan desain proses serta sistem di masa depan.
Ada anggapan umum bahwa penerapan teknologi baru akan membuat semuanya lebih cepat dan mudah, namun hal itu tidak selalu terjadi. Forbes mencatat bahwa ‘meskipun ada investasi besar dalam teknologi baru selama dekade terakhir, banyak organisasi justru melihat operasi mereka melambat karena teknologi tidak dimanfaatkan secara optimal.’ Jelas sekali, kita tidak bisa hanya “menghubungkan sistem” dan mengharapkan adopsi terjadi begitu saja. Tidak peduli seberapa 'cocok untuk tujuan' suatu sistem dalam desainnya atau seberapa baik ia diadopsi saat pertama kali diperkenalkan, hasil tersebut pasti akan berubah karena berbagai faktor di dalam maupun di luar kendali kita.
Jadi bagaimana Anda mengenali ini lebih awal, dan bereaksi atau bahkan mencegahnya secara tepat waktu dan efektif?
Meskipun analitiknya canggih, solusi penambangan proses dapat menyoroti kesenjangan dan peluang dalam transformasi digital. Ini memungkinkan intervensi perubahan yang lebih terarah sehingga perbaikan dapat dilakukan lebih cepat. Misalnya, mengidentifikasi grup pengguna atau proses tertentu yang menunjukkan tingkat aktivitas lebih rendah atau ketidakakuratan tugas. Anda dapat merancang pelatihan dan intervensi keterlibatan untuk meningkatkan keterampilan atau mendidik anggota tim, serta mengidentifikasi peluang perbaikan proses agar dapat mendukung kegiatan mereka dengan lebih baik.
Selain itu, kemampuan ini juga dapat mengatasi batu sandungan lain yang kita hadapi: setelah Anda memperkenalkan perubahan, bagaimana Anda dengan mudah mengukur keberhasilan dan adopsinya?
Dengan menerapkan penambangan proses, Anda dapat dengan cepat memantau tingkat kepatuhan proses di seluruh organisasi dan rantai nilai. Alat penambangan proses mengotomatiskan pembuatan dasbor yang memberikan pandangan ‘sekilas’ tentang tingkat adopsi. Mereka juga memungkinkan pengukuran nilai bisnis dari peningkatan serta menetapkan dan melacak metrik utama sesuai tujuan bisnis.
Menanamkan budaya perubahan dan peningkatan berkelanjutan ke dalam DNA organisasi merupakan upaya yang besar. Indeks Kesehatan Organisasi McKinsey menunjukkan bahwa budaya yang paling umum di perusahaan berkinerja tinggi adalah budaya peningkatan berkelanjutan. Indeks ini menunjukkan bahwa di hampir 2.000 perusahaan, kesehatan organisasi sangat terkait dengan kinerja. Pada dasarnya, alat data mining menargetkan peningkatan berkelanjutan dan membekali pengguna dengan data untuk terus mengidentifikasi peluang baru serta terus-menerus menemukan kembali cara kerja.
Karena kesederhanaan dan sifatnya yang intuitif, alat penambangan proses memudahkan spesialis non-data menemukan dan memanfaatkan insight berbasis data, sehingga lebih mudah membangun budaya peningkatan berkelanjutan dan inovasi di seluruh organisasi. Namun, pendekatan berbasis data seperti penambangan proses memberikan nilai terbesar ketika organisasi berkomitmen jangka panjang. Karena itu, adopsi alat ini menjadi proyek perubahan tersendiri. Menanamkan penggunaan data dan metrik dalam pekerjaan sehari-hari tidak hanya membutuhkan pemahaman alat, tetapi juga perubahan pola pikir untuk menggunakan insight data sebagai bagian dari upaya peningkatan berkelanjutan. Seperti halnya implementasi TI lainnya, meluangkan waktu membimbing pengguna dan pemangku kepentingan melalui kurva perubahan dari kesadaran hingga adopsi akan memberikan manfaat jangka panjang.
Sebagai kesimpulan, dengan kemampuan data tersebut, manajemen perubahan akan bergeser dari disiplin berbasis proyek yang sulit membenarkan investasi menjadi disiplin yang berfokus pada hasil bisnis dan cara mencapainya dengan sukses. Ini membuka peluang tidak hanya untuk meningkatkan dan mempercepat intervensi manajemen perubahan – seperti pengembangan perjalanan perubahan atau pelacakan adopsi – tetapi juga untuk memanfaatkan daya guna memengaruhi dan mengubah pola pikir para penggunanya. Penambangan proses melengkapi dan memberdayakan orang untuk berpikir, menantang, dan menemukan kembali cara kita bekerja. Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa 'perubahan selalu berubah' dan kita harus mengikutinya atau berisiko tertinggal.
