Risiko yang terkait dengan adopsi AI dalam asuransi dapat dipisahkan secara luas menjadi dua kategori, teknologi dan penggunaan.

Risiko teknologi—kerahasiaan data

Risiko teknologi utama adalah masalah kerahasiaan data. Pengembangan AI telah memungkinkan pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan informasi dalam skala yang belum pernah ada sebelumnya, sehingga menjadi sangat mudah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menggunakan data pribadi dengan biaya rendah tanpa persetujuan orang lain. Risiko kebocoran privasi dari interaksi dengan teknologi AI adalah sumber utama kekhawatiran dan ketidakpercayaan konsumen.

Munculnya AI generatif, di mana AI memanipulasi data Anda untuk membuat konten baru, memberikan risiko tambahan terhadap kerahasiaan data perusahaan. Misalnya, memberikan data perusahaan pada sistem AI generatif seperti Chat GPT untuk menghasilkan ringkasan riset perusahaan rahasia berarti bahwa jejak data akan ditinggalkan di server cloud eksternal AI dan dapat diakses oleh kueri dari pesaing.

Risiko teknologi—keamanan

Algoritma AI adalah parameter yang mengoptimalkan data pelatihan yang memberi AI kemampuannya untuk menghasilkan insight. Jika parameter algoritma bocor, pihak ketiga mungkin dapat menyalin model, menyebabkan kerugian kekayaan ekonomi dan intelektual bagi pemilik model. Selain itu, jika parameter model algoritma AI dapat dimodifikasi secara ilegal oleh penyerang siber, itu akan menyebabkan penurunan kinerja model AI dan menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Risiko teknologi—transparansi

Karakteristik kotak hitam dari sistem AI, terutama AI generatif, membuat proses keputusan algoritma AI sulit dipahami. Yang terpenting, sektor asuransi adalah industri yang diatur secara finansial di mana transparansi, penjelasan, dan auditabilitas algoritma sangat penting bagi regulator.

Risiko penggunaan—ketidakakuratan

Kinerja sistem AI sangat bergantung pada data yang dipelajari. Jika sistem AI dilatih pada data yang tidak akurat, bias, atau dijiplak, itu akan memberikan hasil yang tidak diinginkan bahkan jika secara teknis dirancang dengan baik.

Risiko penggunaan—penyalahgunaan

Meskipun sistem AI mungkin beroperasi dengan benar dalam analisis, pengambilan keputusan, koordinasi, dan kegiatan lainnya, itu masih memiliki risiko penyalahgunaan. Tujuan penggunaan operator, metode penggunaan, jangkauan penggunaan, dan sebagainya, dapat menyimpang atau menyimpang, dan dimaksudkan untuk menyebabkan efek buruk. Salah satu contohnya adalah pengenalan wajah yang digunakan untuk pelacakan ilegal pergerakan orang.

Risiko penggunaan—ketergantungan berlebih

Ketergantungan yang berlebihan pada AI terjadi ketika pengguna mulai menerima rekomendasi AI yang salah, dan melakukan kesalahan tindakan (errors of commision). Pengguna mengalami kesulitan menentukan tingkat kepercayaan yang sesuai karena mereka kurang memahami apa yang dapat dilakukan AI, seberapa baik kinerjanya, atau cara kerjanya. Dampak dari risiko ini adalah melemahnya pengembangan keterampilan pengguna AI. Misalnya, pengatur klaim yang keterampilannya untuk menangani situasi baru, atau mempertimbangkan berbagai perspektif, memburuk atau dibatasi hanya pada kasus-kasus di mana AI juga memiliki akses.