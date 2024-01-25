Menyeimbangkan AI: Berbuat baik dan menghindari bahaya

Tiga pertimbangan utama yang harus diingat para pemimpin bisnis dan SDM saat mengembangkan strategi AI yang bertanggung jawab adalah:

Jadikan orang menjadi pusat strategi Anda

Dengan kata lain, prioritaskan orang-orang Anda saat Anda merencanakan strategi teknologi canggih Anda. Ini berarti mengidentifikasi bagaimana AI bekerja dengan karyawan Anda, berkomunikasi secara khusus kepada karyawan tersebut bagaimana AI dapat membantu mereka unggul dalam peran mereka dan mendefinisikan kembali cara kerja. Tanpa pendidikan, karyawan bisa terlalu khawatir tentang AI yang diterapkan untuk menggantikan mereka atau untuk menghilangkan tenaga kerja. Berkomunikasi langsung dengan karyawan dengan kejujuran tentang bagaimana model-model ini dibangun. Pemimpin SDM harus mengatasi potensi perubahan pekerjaan, serta realitas kategori dan pekerjaan baru yang diciptakan oleh AI dan teknologi lainnya.

Memungkinkan tata kelola yang memperhitungkan teknologi yang diadopsi dan perusahaan

AI bukanlah monolit. Organisasi dapat menerapkan dalam banyak cara, sehingga mereka harus secara jelas mendefinisikan apa arti AI yang bertanggung jawab bagi mereka, bagaimana mereka berencana untuk menggunakannya dan bagaimana mereka akan menahan diri untuk tidak menggunakannya. Prinsip-prinsip seperti transparansi, kepercayaan, kesetaraan, keadilan, ketahanan dan penggunaan beragam tim, sejalan dengan pedoman OECD atau RAII, harus dipertimbangkan dan dirancang dalam setiap contoh penggunaan AI, apakah itu melibatkan AI generatif atau tidak. Selain itu, tinjauan rutin untuk penyimpangan model dan langkah-langkah privasi harus dilakukan untuk setiap model dan metrik keberagaman, kesetaraan, dan inklusi spesifik untuk mitigasi bias.

Mengidentifikasi dan menyelaraskan keterampilan dan alat yang tepat yang dibutuhkan untuk pekerjaan

Kenyataannya, banyak karyawan sudah mencoba alat AI generatif untuk membantu menyelesaikan tugas seperti menjawab pertanyaan, menulis email, dan pekerjaan rutin lainnya. Karena itu, organisasi perlu segera mengkomunikasikan rencana penggunaan alat tersebut, menetapkan ekspektasi bagi karyawan, dan memastikan penggunaannya selaras dengan nilai serta etika organisasi. Selain itu, organisasi harus menyediakan peluang pengembangan keterampilan agar karyawan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang AI dan melihat potensi jalur karier baru.

Mempraktikkan dan mengintegrasikan AI yang bertanggung jawab ke dalam organisasi Anda sangat penting untuk adopsi yang sukses. IBM® telah menjadikan AI yang bertanggung jawab sebagai pusat dari pendekatan AI dengan klien dan mitra. Pada tahun 2018, IBM® mendirikan Dewan Etika AI sebagai badan pusat lintas disiplin untuk mendukung budaya AI yang etis, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Dewan ini terdiri atas pemimpin senior dari berbagai departemen seperti riset, unit bisnis, sumber daya, keberagaman dan inklusi, hukum, urusan pemerintah dan peraturan, pengadaan, dan komunikasi. Dewan mengarahkan dan memberlakukan inisiatif dan keputusan terkait AI. IBM® mengambil manfaat dan tantangan AI dengan serius, menanamkan tanggung jawab ke dalam semua yang kami lakukan.

