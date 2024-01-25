Menyeimbangkan AI: Berbuat baik dan menghindari bahaya

Saat tumbuh dewasa, ayah saya selalu berkata, “berbuat baik.” Sebagai anak, saya menganggap itu tata bahasa yang keliru dan selalu mengoreksinya, bersikeras bahwa seharusnya “lakukan dengan baik.” Bahkan anak-anak saya sekarang menertawakan nasihat “berbuat baik,” dan saya akui saya kadang masih lengah soal tata bahasanya.
Dalam konteks kecerdasan buatan (AI) yang bertanggung jawab, organisasi harus memprioritaskan kemampuan untuk mencegah bahaya sebagai fokus utama. Bejumlah pihak mungkin ingin menggunakan AI untuk “kebaikan.” Tetapi, sering kali AI memerlukan pagar pembatas yang jelas sebelum semua pihak dapat sepakat mengenai apa yang dianggap “baik.”
Baca makalah “Presidio AI Framework” untuk mempelajari cara mengatasi risiko AI generatif dengan pagar pembatas di seluruh siklus hidup AI yang diperluas (tautan beradadi luar ibm.com)
Ketika AI generatif terus menjadi arus utama, organisasi senang dengan potensi untuk mengubah proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan nilai bisnis. Para pemimpin bisnis sangat ingin mendesain ulang strategi bisnis mereka untuk melayani pelanggan, pasien, karyawan, mitra atau warga negara dengan lebih efisien dan meningkatkan pengalaman secara keseluruhan. AI generatif membuka pintu dan menciptakan peluang dan risiko baru bagi organisasi secara global, dengan kepemimpinan sumber daya manusia (SDM) memainkan peran kunci dalam mengelola tantangan ini.
Beradaptasi dengan implikasi peningkatan adopsi AI dapat mencakup mematuhi persyaratan peraturan yang kompleks seperti NIST, UU AI Uni Eropa, NYC 144, US EEOC, dan Undang-Undang AI Gedung Putih (semua tautan sebelumnya berada di luar ibm.com), yang secara langsung berdampak pada kebijakan SDM dan organisasi, serta perjanjian kerja sosial, keterampilan kerja, dan tawar-menawar bersama. Mengadopsi AI yang bertanggung jawab membutuhkan strategi multi-pemangku kepentingan seperti yang ditegaskan oleh sumber daya internasional terkemuka termasuk NIST, OECD, Responsible Artificial Intelligence Institute, Data and Trust Alliance dan IEEE (semua tautan sebelumnya berada di luar ibm.com).
Buletin industri
Dapatkan kurasi insight tentang berita AI yang paling penting dan menarik. Berlangganan buletin Think mingguan. Lihat Pernyataan Privasi IBM.
Langganan Anda akan dikirimkan dalam bahasa Inggris. Anda akan menemukan tautan berhenti berlangganan di setiap buletin. Anda dapat mengelola langganan atau berhenti berlangganan di sini. Lihat Pernyataan Privasi IBM kami untuk informasi lebih lanjut.
Para pemimpin SDM sekarang memberi tahu bisnis tentang keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan saat ini serta keterampilan masa depan, dengan mempertimbangkan AI dan teknologi lainnya. Menurut WEF, pengusaha memperkirakan bahwa 44% keterampilan pekerja akan terganggu dalam 5 tahun ke depan. Para profesional SDM makin mengeksplorasi potensi mereka untuk meningkatkan produktivitas dengan menambah pekerjaan karyawan dan memberdayakan mereka untuk fokus pada pekerjaan tingkat yang lebih tinggi. Seiring dengan berkembangnya kemampuan AI, terdapat kekhawatiran dan pertanyaan etis yang harus dipertimbangkan oleh setiap pemimpin bisnis agar penggunaan AI mereka tidak mengorbankan pekerja, mitra, atau pelanggan.
Pelajari prinsip-prinsip kepercayaan dan transparansi yang direkomendasikan oleh IBM® bagi organisasi untuk mengintegrasikan AI secara bertanggung jawab ke dalam operasi mereka.
Pendidikan pekerja dan manajemen pengetahuan kini dikoordinasikan secara ketat sebagai strategi multi-pemangku kepentingan dengan TI, hukum, kepatuhan, dan operator bisnis sebagai proses yang berkelanjutan, dan bukan sekadar kotak centang setahun sekali. Dengan demikian, para pemimpin SDM perlu terlibat secara bawaan dalam mengembangkan program untuk membuat kebijakan dan menumbuhkan ketajaman AI karyawan, mengidentifikasi di mana menerapkan kemampuan AI, membangun strategi tata kelola AI yang bertanggung jawab dan menggunakan alat seperti AI dan otomatisasi untuk membantu memastikan perhatian dan rasa hormat bagi karyawan melalui adopsi AI yang dapat dipercaya dan transparan.
Meskipun adopsi AI dan contoh penggunaan terus berkembang, organisasi mungkin tidak sepenuhnya siap untuk banyak pertimbangan dan konsekuensi dari mengadopsi kemampuan AI ke dalam proses dan sistem mereka. Sementara 79% eksekutif yang disurvei menekankan pentingnya etika AI dalam pendekatan AI di seluruh perusahaan mereka, kurang dari 25% telah mengoperasionalkan prinsip-prinsip umum etika AI, menurut riset IBM® Institute for Business Value.
Perbedaan ini muncul karena kebijakan saja tidak dapat menghentikan meningkatnya penggunaan alat digital. Semakin banyak pekerja menggunakan perangkat dan aplikasi pintar seperti ChatGPT atau model publik kotak hitam lainnya tanpa persetujuan yang tepat, sehingga menimbulkan masalah berkelanjutan dan tanpa manajemen perubahan yang memadai untuk memberi tahu mereka tentang risikonya.
Misalnya, pekerja mungkin menggunakan alat ini untuk menulis email kepada klien dengan memasukkan data pelanggan yang sensitif, atau manajer mungkin memakainya untuk menyusun ulasan kinerja yang berisi data pribadi karyawan.
Untuk mengurangi risiko ini, organisasi dapat menempatkan titik fokus atau advokat praktik AI yang bertanggung jawab di setiap departemen, unit bisnis, dan tingkat fungsional. Langkah ini memberi peluang bagi SDM untuk mendorong dan memperjuangkan upaya dalam mengatasi potensi tantangan etika dan risiko operasional.
Pada akhirnya, menciptakan strategi AI yang bertanggung jawab dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip umum yang selaras dengan nilai-nilai dan strategi bisnis perusahaan yang lebih luas dan dikomunikasikan kepada semua karyawan adalah hal yang sangat penting. Strategi ini perlu mengadvokasi karyawan dan mengidentifikasi peluang bagi organisasi untuk merangkul AI dan inovasi yang mendorong tujuan bisnis ke depan. Strategi ni juga harus membantu karyawan dengan pendidikan untuk membantu menjaga terhadap efek AI yang berbahaya, mengatasi informasi yang salah dan bias dan mempromosikan AI yang bertanggung jawab, baik secara internal maupun di dalam masyarakat.
Tiga pertimbangan utama yang harus diingat para pemimpin bisnis dan SDM saat mengembangkan strategi AI yang bertanggung jawab adalah:
Dengan kata lain, prioritaskan orang-orang Anda saat Anda merencanakan strategi teknologi canggih Anda. Ini berarti mengidentifikasi bagaimana AI bekerja dengan karyawan Anda, berkomunikasi secara khusus kepada karyawan tersebut bagaimana AI dapat membantu mereka unggul dalam peran mereka dan mendefinisikan kembali cara kerja. Tanpa pendidikan, karyawan bisa terlalu khawatir tentang AI yang diterapkan untuk menggantikan mereka atau untuk menghilangkan tenaga kerja. Berkomunikasi langsung dengan karyawan dengan kejujuran tentang bagaimana model-model ini dibangun. Pemimpin SDM harus mengatasi potensi perubahan pekerjaan, serta realitas kategori dan pekerjaan baru yang diciptakan oleh AI dan teknologi lainnya.
AI bukanlah monolit. Organisasi dapat menerapkan dalam banyak cara, sehingga mereka harus secara jelas mendefinisikan apa arti AI yang bertanggung jawab bagi mereka, bagaimana mereka berencana untuk menggunakannya dan bagaimana mereka akan menahan diri untuk tidak menggunakannya. Prinsip-prinsip seperti transparansi, kepercayaan, kesetaraan, keadilan, ketahanan dan penggunaan beragam tim, sejalan dengan pedoman OECD atau RAII, harus dipertimbangkan dan dirancang dalam setiap contoh penggunaan AI, apakah itu melibatkan AI generatif atau tidak. Selain itu, tinjauan rutin untuk penyimpangan model dan langkah-langkah privasi harus dilakukan untuk setiap model dan metrik keberagaman, kesetaraan, dan inklusi spesifik untuk mitigasi bias.
Kenyataannya, banyak karyawan sudah mencoba alat AI generatif untuk membantu menyelesaikan tugas seperti menjawab pertanyaan, menulis email, dan pekerjaan rutin lainnya. Karena itu, organisasi perlu segera mengkomunikasikan rencana penggunaan alat tersebut, menetapkan ekspektasi bagi karyawan, dan memastikan penggunaannya selaras dengan nilai serta etika organisasi. Selain itu, organisasi harus menyediakan peluang pengembangan keterampilan agar karyawan dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang AI dan melihat potensi jalur karier baru.
Unduh makalah “Membuka Nilai dari AI Generatif” untuk panduan lebih lanjut tentang bagaimana organisasi Anda dapat mengadopsi AI secara bertanggung jawab
Mempraktikkan dan mengintegrasikan AI yang bertanggung jawab ke dalam organisasi Anda sangat penting untuk adopsi yang sukses. IBM® telah menjadikan AI yang bertanggung jawab sebagai pusat dari pendekatan AI dengan klien dan mitra. Pada tahun 2018, IBM® mendirikan Dewan Etika AI sebagai badan pusat lintas disiplin untuk mendukung budaya AI yang etis, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Dewan ini terdiri atas pemimpin senior dari berbagai departemen seperti riset, unit bisnis, sumber daya, keberagaman dan inklusi, hukum, urusan pemerintah dan peraturan, pengadaan, dan komunikasi. Dewan mengarahkan dan memberlakukan inisiatif dan keputusan terkait AI. IBM® mengambil manfaat dan tantangan AI dengan serius, menanamkan tanggung jawab ke dalam semua yang kami lakukan.
Aku akan membiarkan aturan tata bahasa ayahku ini. AI dapat “berbuat baik” ketika dikelola dengan benar melalui keterlibatan manusia, pagar pembatas, pengawasan, tata kelola, dan kerangka kerja AI yang tepat.
Pelajari manfaat utama yang diperoleh dengan tata kelola AI otomatis baik untuk AI generatif maupun model machine learning tradisional.
Pelajari tentang tantangan baru AI generatif, perlunya mengatur model AI dan ML, serta langkah-langkah untuk membangun kerangka kerja AI yang tepercaya, transparan, dan dapat dijelaskan.
Memahami pentingnya membangun proses penilaian yang dapat dipertahankan dan secara konsisten mengategorikan setiap contoh penggunaan ke dalam tingkat risiko yang sesuai.
Baca tentang mendorong praktik etis dan patuh dengan portofolio produk AI untuk model AI generatif.
Kami menyurvei 2.000 organisasi tentang inisiatif AI mereka untuk mengetahui apa yang berhasil, apa yang tidak, dan cara agar Anda sukses menerapkannya.
Atur model AI generatif dari mana saja dan terapkan di cloud atau on premises dengan IBM watsonx.governance.
Lihat cara tata kelola AI dapat membantu meningkatkan kepercayaan karyawan Anda terhadap AI, mempercepat adopsi dan inovasi, serta meningkatkan kepercayaan pelanggan.
Bersiaplah menghadapi Undang-Undang AI UE dan bangun pendekatan tata kelola AI yang bertanggung jawab dengan bantuan IBM Consulting.
Arahkan, kelola, dan pantau AI Anda dengan satu portofolio untuk mempercepat AI yang bertanggung jawab, transparan, dan dapat dijelaskan.