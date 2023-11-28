Kecerdasan buatan (AI) harus dirancang untuk mengakomodasi serta menyeimbangkan pengawasan manusia, agensi, dan akuntabilitas atas setiap keputusan di sepanjang siklus hidupnya. Prinsip Kepercayaan dan Transparansi pertama IBM® menyatakan bahwa tujuan AI adalah untuk meningkatkan kecerdasan manusia.Kecerdasan manusia yang ditingkatkan berarti bahwa penggunaan AI seharusnya memperkuat kemampuan manusia, bukan bekerja secara terpisah, apalagi menggantikannya. Semua ini menegaskan bahwa sistem AI tidak boleh diperlakukan sebagai manusia, melainkan dipandang sebagai mekanisme pendukung yang memperluas kecerdasan serta potensi manusia.

AI yang meningkatkan kecerdasan manusia tetap menempatkan tanggung jawab pengambilan keputusan pada manusia, meskipun didukung oleh sistem AI. Oleh karena itu, manusia perlu diperkuat—bukan digantikan—melalui interaksi dengan sistem AI. Mendukung akses inklusif dan merata terhadap teknologi AI, serta menyediakan pelatihan karyawan yang komprehensif dan peluang reskilling lebih lanjut, sejalan dengan prinsip-prinsip Pilar AI Terpercaya IBM®, memungkinkan partisipasi dalam ekonomi berbasis AI yang menekankan keadilan, transparansi, akuntabilitas, ketahanan, dan privasi.