Agen AI berkembang pesat, menantang pengawasan manusia

Beberapa pengamat mengatakan munculnya agen AI seperti Truth Terminal menandai titik balik dalam kecerdasan buatan. Tidak seperti alat AI tradisional yang melakukan tugas-tugas tertentu berdasarkan input manusia, agen ini dapat membuat keputusan independen dan berinteraksi dengan lingkungan mereka dengan cara yang semakin kompleks.

Benjamin Lee, seorang profesor di University of Pennsylvania, menjelaskan bagaimana agen AI dapat meningkatkan interaksi pengguna dengan AI generatif: “memberikan prompt satu per satu, pengguna cukup memberikan tujuan umum dan meminta agen AI untuk mengembangkan rencana atau rangkaian analisis yang akan mencapai tujuan tersebut.” Lee menambahkan bahwa agen AI dapat beroperasi baik di dunia virtual maupun dunia siber-fisik, memperluas kemampuan generative AI dan berinteraksi dengan lingkungan fisik.

Alan Chan, seorang peneliti di Centre for the Governance of AI, menawarkan perspektif yang sama tentang potensi agen AI. “Agen AI yang lebih mampu di masa depan dapat berguna untuk mengotomatiskan tugas-tugas penting yang membosankan, berbahaya, atau tidak diinginkan,” kata Chan. Dia membayangkan AI mengatasi tantangan kompleks, seperti “menyelidiki basis kode untuk kerentanan keamanan” atau melakukan riset independen.

Namun, kedua pakar menekankan perlunya perlindungan. Lee menyarankan bahwa “agen AI harus dapat menghasilkan penjelasan yang dapat ditafsirkan atau merinci rencana mereka. Manusia harus dapat memeriksa atau mendiagnosis penyebab output atau tindakan agen. Dia juga mengusulkan perlindungan baru di mana “agen mungkin belajar dan mengusulkan urutan analisis atau langkah menuju tujuan, tetapi pengguna manusia mungkin perlu menyetujui rencana itu sebelum dieksekusi.”

Chan menggemakan sentimen ini, mencatat, “Pekerjaan masih diperlukan untuk mencari tahu perlindungan apa yang tepat dan kapan.” Langkah-langkah potensial termasuk “membatasi tindakan apa yang dapat diambil agen atas nama pengguna, mempertahankan kemampuan pengguna untuk menghentikan agen, dan menjelaskan kepada pengguna apa yang dilakukan agen.”

Tantangan mengendalikan agen AI menjadi lebih menakutkan saat mereka mendekati atau melampaui kecerdasan tingkat manusia. Roman V. Yampolskiy, seorang profesor pengajar terkemuka di University of Louisville, menunjukkan tantangan yang signifikan: “Jika mereka menjadi lebih pintar daripada manusia, kita saat ini tidak memiliki teknik untuk mengendalikan mereka ke arah positif atau negatif.”