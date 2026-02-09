Solusi platform DataOps

Berikan data tepercaya berkualitas tinggi lebih cepat dengan mengotomatiskan DataOps di seluruh saluran, platform, dan tim.

Baca buku elektronik DataOps untuk AI
DataOps yang Lebih Cerdas. Hasil yang lebih baik dan lebih cepat.

Dapatkan kecepatan, kualitas, dan tata kelola dalam skala besar dengan solusi perangkat lunak DataOps yang lebih cerdas. 

Seiring dengan jumlah saluran data yang berlipat ganda, begitu pula penyerahan dan titik buta. Solusi DataOps yang lebih cerdas mengintegrasikan otomatisasi, tata kelola, dan kecerdasan yang sadar kebijakan untuk memberikan data tepercaya dalam skala besar. Hasilnya adalah data yang siap AI dan konsisten di seluruh hybrid dan multicloud, mendukung keputusan yang lebih cepat dan platform DataOps yang beradaptasi seiring pertumbuhan Anda.
Mengotomatiskan saluran data

Atur penyerapan, transformasi, dan pengiriman di seluruh arsitektur hybrid dengan manajemen lingkungan untuk mengurangi hambatan dan upaya manual.
Tingkatkan kualitas data

Terus pantau kesehatan data dengan perangkat lunak DataOps, deteksi masalah sejak dini dengan observabilitas data, dan selesaikan masalah sebelum berdampak pada analitik atau inisiatif AI. 
Membangun tata kelola data

Tanamkan garis keturunan, kebijakan, dan kontrol langsung ke alur kerja platform DataOps Anda untuk memastikan kepatuhan dan akuntabilitas yang dapat diskalakan.
Memberikan produk data siap AI

Kurasi produk data tepercaya dengan platform DataOps dan alat DataOps yang telah terbukti, sehingga tim dapat menggunakannya kembali dengan percaya diri untuk analitik dan AI berbasis data.

Produk yang relevan

Solusi perangkat lunak IBM DataOps menggabungkan platform data terbuka, integrasi cerdas, dan kecerdasan data mendalam untuk mengotomatiskan saluran sekaligus menanamkan kepercayaan, tata kelola, dan observabilitas data—membantu perusahaan mengoperasikan untuk analitik dan AI.
Integrasi IBM® watsonx.data

Menyediakan penyimpanan data terbuka dan diatur yang dioptimalkan untuk analitik dan AI yang mendukung DataOps dengan memungkinkan akses yang dapat diskalakan ke produk data tepercaya

Jelajahi watsonx.data
Integrasi IBM watsonx.data

Mengatur dan mengotomatiskan saluran data di seluruh lingkungan hybrid dan multicloud, fondasi inti dari eksekusi DataOps

Jelajahi Integrasi watsonx.data
IBM watsonx.data intelligence

Memberikan manajemen metadata, garis keturunan, kualitas, dan tata kelola—menghadirkan konteks, kepercayaan, dan kecerdasan yang sadar kebijakan ke dalam alur kerja DataOps

Jelajahi kecerdasan watsonx.data

Layanan terkait

Layanan IBM Consulting untuk data dan AI

Layanan IBM menyesuaikan alat perangkat lunak DataOps dengan lingkungan Anda, mengintegrasikan kualitas, tata kelola, pemantauan, dan pengoptimalan ke dalam alur kerja sehari-hari untuk tim data, sehingga Anda dapat meningkatkan skala dengan percaya diri dan bergerak lebih cepat.

 Jelajahi layanan konsultasi Data dan AI IBM
Ambil langkah selanjutnya

Siap untuk platform DataOps yang lebih cerdas? Terhubung dengan pakar IBM untuk menilai operasi data Anda saat ini, mengidentifikasi kesenjangan, dan menentukan strategi DataOps tepercaya yang mempercepat analitik dan hasil AI.

