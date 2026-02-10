Lisensi sub-kapasitas (Kapasitas virtualisasi)

Dengan dirilisnya IBM Passport Advantage v11, untuk semua pelanggan baru mulai 1 Februari 2023 dan pelanggan lama mulai 1 Mei 2023, kebijakan pelaporan sub-kapasitas yang sebelumnya hanya berlaku untuk produk yang memenuhi syarat berdasarkan metrik PVU dan RVU kini berlaku untuk produk yang menggunakan metrik VPC.



Pemberitahuan Awal Pembaruan Tata Kelola VPC: 13 Juli 2022

Efektif tanggal 10 Mei 2022, IBM kini mewajibkan semua lisensi perangkat lunak Virtual Processor Core (VPC) yang menggunakan lisensi Sub-Kapasitas untuk menggunakan IBM License Metric Tool (ILMT) atau alat bantu tervalidasi lainnya yang telah disetujui. Penghitungan kapasitas secara manual tidak lagi diizinkan.

Persyaratan Lisensi Kontainer tidak disertakan dalam perubahan kebijakan ini.

Tindakan yang Perlu Dilakukan Pelanggan

Untuk penggunaan Sub-Kapasitas perangkat lunak yang menggunakan metrik Inti Prosesor Virtual (VPC), Klien setuju untuk 1) menginstal dan mengonfigurasi versi terbaru dari License Metric Tool (ILMT) IBM atau alat tervalidasi lain yang disetujui dalam waktu 90 hari sejak publikasi surat ini (dan selambat-lambatnya 1 Januari 2023) dan/atau penerapan Produk VPC berbasis Sub-Kapasitas pertama Klien, 2) segera menginstal pembaruan ILMT yang tersedia, dan 3) mengumpulkan data penerapan untuk setiap EP (Produk yang Memenuhi Syarat).

ILMT (atau alat lain yang disetujui IBM) harus diinstal untuk semua produk Sub-Kapasitas. (Tidak lagi berlaku: Lihat Pembaruan Kebijakan untuk Februari 2023).

Kegagalan untuk mematuhi hal di atas akan mengakibatkan pengisian daya di bawah kapasitas penuh untuk jumlah total inti prosesor fisik yang diaktifkan dan tersedia untuk digunakan di server.

Jika Anda memiliki pertanyaan tentang apa arti hal ini bagi penerapan perangkat lunak Anda, silakan hubungi perwakilan IBM Anda.