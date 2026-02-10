Lisensi sub-kapasitas (Kapasitas virtualisasi)

Lisensi sub-kapasitas memungkinkan Anda melisensikan produk perangkat lunak yang memenuhi syarat kurang dari kapasitas penuh server atau grup server Anda. Ini memberikan perincian lisensi yang diperlukan untuk memanfaatkan berbagai chip multi-inti dan teknologi virtualisasi.
Ketentuan lisensi perangkat lunak sub-kapasitas didokumentasikan dalam Perjanjian International Passport Advantage dan Passport Advantage Express (IPAA).
Ringkasan persyaratan lisensi sub-kapasitas berikut.
Pelanggan yang memperoleh produk sub-kapasitas yang memenuhi syarat untuk digunakan di lingkungan virtualisasi yang memenuhi syarat harus memperoleh hak yang cukup untuk mencakup semua inti prosesor yang diaktifkan* yang tersedia untuk atau dikelola oleh Program, sebagaimana didefinisikan menurut Aturan Penghitungan Lisensi Kapasitas Virtualisasi dan
Catatan: Penerapan konfigurasi ILMT Lite dengan ILMT Disconnected Scanner telah disetujui sebelumnya ketika jumlah VM/LPAR target dalam lingkup kapasitas virtualisasi kurang dari 5000 (lima ribu).
Sebagai pengganti ILMT, alat yang divalidasi yang disetujui adalah
Silakan merujuk ke halaman Alat yang disetujui dan bagian terkait untuk info lebih lanjut.
* Core prosesor yang diaktifkan adalah core prosesor yang tersedia untuk digunakan di Virtual Servers, terlepas dari apakah kapasitas core prosesor dapat atau dibatasi melalui teknologi virtualisasi, perintah sistem operasi, pengaturan BIOS, atau batasan serupa.
*Kunjungi Lisensi Kontainer untuk mendapatkan Informasi tentang kelayakan dan persyaratan pelaporan untuk lisensi kontainer.
Semua Produk berbasis inti (termasuk yang ada dalam Program Bundel) menggunakan metrik yang tercantum di bawah di kolom kiri didukung untuk lisensi sub-kapasitas. Persyaratan IBM License Metric Tool untuk setiap metrik tercantum di sebelah kanan.
|Metrik*
|ILMT Wajib**
|1. Unit Nilai Prosesor (PVU)
Ya
|2. Unit Nilai Sumber Daya:
Inti Prosesor yang Diaktifkan Terkelola (RVU MAPC)
Ya
|3. Inti Prosesor Virtual (VPC)
Ya (Lihat Perubahan Kebijakan VPC di bawah)
Diperbarui 10 Mei 2022
*Untuk definisi metrik PVU, RVU, dan VPC, silakan buka Metrik lisensi yang umum digunakan.
**IBM License Metric Tool (ILMT) mendukung pelacakan lisensi untuk metrik “Instal” di luar kotak serta untuk berbagai metrik lainnya berdasarkan program demi program.
Peralatan Virtual (seperti OVA yang di-boot dari VMware ESXi) didukung menggunakan lisensi sub-kapasitas. Semua komputasi harus diisi menggunakan aturan penghitungan sub-kapasitas. Lingkungan ini harus menggunakan sistem operasi dan teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat serta alat yang disetujui (misalnya, ILMT) sesuai dengan persyaratan sub-kapasitas standar. Dukungan pemindai ILMT didasarkan pada produk per produk. Periksa dokumentasi produk Anda atau dengan perwakilan IBM Anda untuk memastikan Peralatan Virtual Anda kompatibel.
Dengan dirilisnya IBM Passport Advantage v11, untuk semua pelanggan baru mulai 1 Februari 2023 dan pelanggan lama mulai 1 Mei 2023, kebijakan pelaporan sub-kapasitas yang sebelumnya hanya berlaku untuk produk yang memenuhi syarat berdasarkan metrik PVU dan RVU kini berlaku untuk produk yang menggunakan metrik VPC.
Pemberitahuan Awal Pembaruan Tata Kelola VPC: 13 Juli 2022
Efektif tanggal 10 Mei 2022, IBM kini mewajibkan semua lisensi perangkat lunak Virtual Processor Core (VPC) yang menggunakan lisensi Sub-Kapasitas untuk menggunakan IBM License Metric Tool (ILMT) atau alat bantu tervalidasi lainnya yang telah disetujui. Penghitungan kapasitas secara manual tidak lagi diizinkan.
Persyaratan Lisensi Kontainer tidak disertakan dalam perubahan kebijakan ini.
Tindakan yang Perlu Dilakukan Pelanggan
Untuk penggunaan Sub-Kapasitas perangkat lunak yang menggunakan metrik Inti Prosesor Virtual (VPC), Klien setuju untuk 1) menginstal dan mengonfigurasi versi terbaru dari License Metric Tool (ILMT) IBM atau alat tervalidasi lain yang disetujui dalam waktu 90 hari sejak publikasi surat ini (dan selambat-lambatnya 1 Januari 2023) dan/atau penerapan Produk VPC berbasis Sub-Kapasitas pertama Klien, 2) segera menginstal pembaruan ILMT yang tersedia, dan 3) mengumpulkan data penerapan untuk setiap EP (Produk yang Memenuhi Syarat).
ILMT (atau alat lain yang disetujui IBM) harus diinstal untuk semua produk Sub-Kapasitas. (Tidak lagi berlaku: Lihat Pembaruan Kebijakan untuk Februari 2023).
Kegagalan untuk mematuhi hal di atas akan mengakibatkan pengisian daya di bawah kapasitas penuh untuk jumlah total inti prosesor fisik yang diaktifkan dan tersedia untuk digunakan di server.
Jika Anda memiliki pertanyaan tentang apa arti hal ini bagi penerapan perangkat lunak Anda, silakan hubungi perwakilan IBM Anda.
Bagian yang tercantum di bawah ini tidak memenuhi syarat untuk lisensi sub-kapasitas:
|Nomor Komponen (Lisensi, Dukungan, Restorasi)
|PID#
|Deskripsi
|1. D571FLL, E02DTLL, D571GLL
|5724A39
|WebSphere MQ untuk Server Nonstop HP
|2. D564PLL, E0287LL, D564QLL
|5724A38
|WebSphere MQ untuk HP OpenVMS
Ketika sistem operasi (OS) atau teknologi virtualisasi tidak lagi didukung oleh vendornya, IBM mengumumkan rencana untuk menghapusnya dari daftar teknologi.
Semua rencana tersebut dan penghapusan teknologi yang sebenarnya diumumkan dalam Jadwal penghapusan item dari daftar teknologi yang memenuhi syarat sub-kapasitas.
90 hari setelah Sistem Operasi tidak memenuhi syarat, Perpanjangan Sebagian tidak lagi tersedia untuk Klien.
Untuk mendapatkan pemberitahuan tentang rencana terbaru penghapusan teknologi virtualisasi dan sistem operasi dari daftar kelayakan sub-kapasitas, pelanggan perlu berlangganan Pemberitahuan Saya untuk produk ILMT.
Catatan:
Secara umum, untuk setiap Produk yang Memenuhi Syarat yang diinstal di Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat, Anda dapat melisensikan ke yang lebih rendah dari:
Jumlah total inti kemudian akan diterapkan pada rasio konversi:
Rasio SMT/HyperThreading tidak disesuaikan dengan lisensi sub-kapasitas. Ketika jumlah total inti virtual mencapai kapasitas fisik, tidak ada inti tambahan yang dihitung.
Materi di bawah ini berisi Aturan Penghitungan Lisensi Kapasitas Virtualisasi dan skenario penghitungan, yang dimaksudkan untuk membantu Anda menentukan jumlah inti prosesor yang benar yang diperlukan untuk dilisensikan. Aturan ini berlaku untuk server yang terletak di Wilayah ILMT yang sama. Wilayah ILMT didasarkan pada benua global dan didefinisikan sebagai berikut.
Wilayah ILMT:
Skenario Penghitungan Lisensi:
Unduh spreadsheet laporan Perhitungan Manual Audit Kapasitas Virtualisasi.
Lihat jawaban atas beberapa pertanyaan tentang lisensi dan kepatuhan Sub-kapasitas yang paling sering diajukan.
Gunakan kalkulator Unit Nilai Prosesor untuk menentukan jumlah PVU yang diperlukan berdasarkan lingkungan Anda. Silakan isi kolom yang diperlukan untuk setiap konfigurasi server dan masukkan kuantitas inti prosesor Anda untuk menghitung “Total nilai Unit”.