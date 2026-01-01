Aturan Penghitungan Lisensi Kapasitas Virtualisasi

Ikhtisar

Secara umum, untuk setiap Produk yang Memenuhi Syarat yang diinstal di Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat, Anda dapat melisensikan ke yang lebih rendah dari:

  • PVUS/VPCS/RVU untuk jumlah maksimum core virtual di mesin virtual (VM) yang tersedia untuk Produk yang Memenuhi Syarat pada waktu tertentu atau
  • PVUS/VPCS/RVUS untuk jumlah maksimum core fisik di server yang tersedia untuk Produk yang Memenuhi Syarat pada waktu tertentu

Materi di bawah ini berisi Aturan Penghitungan Lisensi Kapasitas Virtualisasi dan skenario penghitungan, yang dimaksudkan untuk membantu Anda menentukan jumlah inti prosesor yang benar yang diperlukan untuk dilisensikan. Aturan ini berlaku untuk server yang terletak di Wilayah ILMT yang sama. Wilayah ILMT didasarkan pada benua global dan didefinisikan sebagai berikut.

Wilayah ILMT:

  • Wilayah 1: Amerika Utara & Amerika Selatan
  • Wilayah 2: Eropa & Afrika
  • Wilayah 3: Asia & Australia

Menentukan jumlah lisensi PVU/VPC/RVU yang benar yang diperlukan untuk Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat

Untuk menentukan jumlah lisensi yang tepat yang diperlukan untuk Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat:

  • Baca Ketentuan Lisensi Sub-Kapasitas Perjanjian Passport Advantage Internasional.
  • Lihat file di atas untuk Aturan Penghitungan Lisensi Kapasitas Virtualisasi yang sesuai untuk Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat.
  • Ikuti aturan penghitungan lisensi Virtualization Capacity untuk menentukan, per program, jumlah core prosesor yang harus dilisensikan.
  • Untuk PVU: Kalikan jumlah core prosesor yang wajib dilisensikan dengan jumlah PVU per core yang berlaku untuk keluarga prosesor tersebut. Jumlah PVU per core yang benar dapat ditentukan dengan mengacu pada tabel PVU.
  • Untuk VPC: 1 VPC sama dengan 1 CPU virtual (vCPU); tunduk pada aturan “bawah” di atas
  • Untuk RVU: Gunakan dokumen Informasi Lisensi Program Utama untuk menentukan jumlah RVU yang diperlukan untuk melisensikan jumlah inti prosesor yang tersedia untuk Program Utama tersebut. Semua dokumen Informasi Lisensi tersedia di sini: https://www.ibm.com/id-id/terms/?cat=software-license

Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi Perwakilan Penjualan IBM atau IBM® Business Partner Anda.