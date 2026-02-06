Unit Nilai Prosesor (PVU)

Unit Nilai Prosesor (PVU) adalah satuan ukuran yang digunakan untuk membedakan lisensi perangkat lunak pada teknologi prosesor terdistribusi (ditentukan oleh Vendor Prosesor, Merek, Jenis, dan Nomor Model).

    Kapasitas Penuh versus Kapasitas Sebagian

    Penerima Lisensi dapat menerapkan Program yang Memenuhi Syarat menggunakan lisensi Kapasitas Penuh atau lisensi Kapasitas Virtualisasi (Sub-Kapasitas).

    • Jika menggunakan lisensi Kapasitas Penuh, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan Unit Nilai Prosesor (PVU) yang cukup untuk mencakup semua core prosesor yang diaktifkan di lingkungan perangkat keras fisik yang tersedia untuk atau dikelola oleh Program, kecuali untuk server yang Program telah dihapus secara permanen. Core prosesor yang diaktifkan adalah core prosesor yang tersedia untuk digunakan di server fisik atau Virtual Servers, terlepas dari apakah kapasitas core prosesor dapat atau dibatasi melalui teknologi virtualisasi, perintah sistem operasi, pengaturan BIOS, atau batasan serupa.
    • Jika menggunakan lisensi Sub-Kapasitas, sesuai dengan Ketentuan Lisensi Sub-Kapasitas Passport Advantage, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan yang cukup untuk mencakup semua core prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk atau dikelola oleh Program, Aturan Penghitungan Kapasitas Virtualisasi.

    Unit Nilai Prosesor (PVU)

    Unit Nilai Prosesor (PVU) adalah satuan pengukuran yang digunakan sebagai dasar pelisensian suatu Program. Jumlah hak penggunaan PVU yang diperlukan didasarkan pada teknologi prosesor (didefinisikan dalam Tabel PVU di bawah ini oleh Vendor Prosesor, Merek, Jenis, dan Nomor Model) dan berdasarkan jumlah prosesor yang tersedia untuk Program. IBM® mendefinisikan prosesor, untuk tujuan lisensi berbasis PVU, sebagai setiap core prosesor pada sebuah chip (soket). Chip prosesor dual-core, misalnya, memiliki dua core prosesor.

    Tabel PVU

    Tabel di bawah ini mencantumkan teknologi prosesor yang tersedia secara umum saja, pada tanggal diterbitkan. Persyaratan PVU untuk teknologi prosesor masa depan mungkin berbeda. Untuk bantuan mengidentifikasi Nomor Model Prosesor Anda, lihat Panduan Penemuan Nomor Model Prosesor (AS).

    Tabel PVU per Core (bagian 1 dari 2 - RISC dan System z)

    Prosesor
    Vendor    		Prosesor
    Nama    		Nomor model serverJumlah maksimum
    soket per server    		Nomor
    Model
    Prosesor    		PVU per Core
    IBMPOWER IFL, Inti sistem POWER apa pun yang menjalankan LinuxSemuaSemuaSemua70
    Power 11E1180>4Semua120
    E1150SemuaSemua100
    S1112, S1122, L1122, S1124, L1124SemuaSemua70
    Power10E1080>4Semua120
    E1050SemuaSemua100
    S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012SemuaSemua70
    Power9E980>4Semua120
    E9504Semua100
    H922, H924, S914, S922, S9242 Semua70
    Power8870, 880> 4Semua120
    E8504Semua100

    S812, S814, S822, S824    		2Semua70
    POWER7 4770, 780, 795> 4Semua120
    750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE4Semua100
    PS700-703,
    710-740, p260, p270    		2Semua70
    POWER6550, 560, 570,
    575, 595    		SemuaSemua120
    520,
    JS12, JS22,
    JS23, JS43    		SemuaSemua80
    POWER5,
    DAYA 4    		SemuaSemuaSemua100
    POWER5 QCMSemuaSemuaSemua50
    z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 & L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
    Linux One I-V all Emperor Models 1,5    		SemuaSemuaSemua120
    z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
    Linux One I-IV semua model Rockhopper termasuk Express 1,2,6    		SemuaSemuaSemua100
     PowerPC 970SemuaSemuaSemua50
     PowerXCellTM,
    Sel/B.E.TM 8i3    		SemuaSemuaSemua30
    SetiapSemua lainnyaSemuaSemuaSemua100
    Teknologi Prosesor
    Merek Prosesor
    Prosesor
    Vendor    		Prosesor
    Nama    		Nomor model serverJumlah maksimum
    soket per server    		Nomor model prosesorPVU per core
    HP/IntelItaniumSemuaSemuaSemua100
    PA-RISCSemuaSemuaSemua100
    Oracle/Sun/FujitsuSPARC64 VI, VII, X, X+. XIISemuaSemuaSemua100
    UltraSPARC IVSemuaSemuaSemua100
    SPARC M5/M6SemuaSemuaSemua120
    SPARC M7T7-44Semua100
    SPARC T4/T5/M7/S7/M8T5-8, M7-8, M7-16, M8-8>4Semua120
    T4-4, T5-4, T7-4, T8-44Semua100
    T4-1, T4-1B,
    T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2    		2Semua70
    SPARC T3SemuaSemuaSemua70
    UltraSPARC T2SemuaSemuaSemua50
    UltraSPARC T1SemuaSemuaSemua30
    SetiapSemua lainnyaSemuaSemuaSemua100

    *Persyaratan pada tanggal publikasi: 25 September 2024

    Catatan:

    1. Setiap mesin Integrated Facility for Linux (IFL) atau Central Processor (CP) setara dengan 1 core.
    2. Mengacu pada server System z9, eServer zSeries, atau System/390.
    3. Hak penggunaan yang diperlukan hanya untuk core Power Processor Element (PPE).
    4. Persyaratan PVU untuk teknologi prosesor POWER7/7+ bergantung pada jumlah maksimum yang mungkin dari soket di server. CATATAN: Daya 7 Mengacu pada Daya 7/7+ 5
    5. z196 mengacu pada IBM® zEnterprise 196, Zec12 mengacu pada IBM® zEnterprise EC12.
    6. z114 mengacu pada IBM® zEnterprise 114.
    • Cell Broadband Engine adalah merek dagang milik Sony Computer Entertainment, Inc. di Amerika Serikat, negara lain, atau keduanya, dan digunakan berdasarkan lisensi dari perusahaan tersebut.
    • Intel, logo Intel, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel Centrino, logo Intel Centrino, Celeron, Intel Xeon, Intel SpeedStep, Itanium, dan Pentium adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Intel Corporation atau anak perusahaannya di Amerika Serikat dan negara lain.

    Tabel PVU per Inti (bagian 2 dari 2 - x86)

    Prosesor
    Vendor    		Prosesor
    Nama    		Nomor model
    prosesor1    		Jumlah soket maksimum per serverPVU per Core
    IntelXeon 2Semua Model Prosesor Xeon Pasca-Nehalem (diluncurkan 11/2008) termasuk Xeon 6 (Generasi ke-6) & Xeon Dapat diskalakan (Generasi ke-5)
    2
    4
    >4
    70
    100
    120
    XeonSemua Model Prosesor Xeon pra-Nehalem Xeon
    3000 hingga 3399
    5000 hingga 5499
    7000 hingga 7499    		Semua50
    Inti 3Semua i3, i5, i7, i9Semua70
    AMDOpteronSemuaSemua50
    AMDEPYCSemuaSemua70
    SetiapSemua lainnyaSemuaSemua100

    *Persyaratan per tanggal publikasi: 08 Mei 2024

    Catatan:

    1. IBM® menawarkan Perangkat Lunak untuk prosesor Intel dan AMD. Intel mengacu pada prosesornya dengan “Nomor Prosesor” dan AMD dengan “Nomor Model”. Model prosesor dapat didahului dengan huruf. Misalnya, 'x5365 mengacu pada '5365', yang termasuk dalam tabel dalam kisaran '5000 hingga 5499'. 
    2. Persyaratan PVU untuk teknologi prosesor Intel yang ditunjukkan tergantung pada jumlah maksimum soket di server. Jika soket pada dua server atau lebih terhubung untuk membentuk Server Symmetric Multiprocessing (SMP), jumlah maksimum soket per server meningkat. Lihat contoh server tunggal dan dua atau lebih contoh server di bawah ini.
      Contoh server tunggal:
      • Server 2 soket dengan 6 core per soket membutuhkan 840 PVU (70 per core x 12 core) 4 server soket dengan 6 core per soket membutuhkan 2400 PVU (100 per core x 24 core)
      • Server 8 soket dengan 6 core per soket membutuhkan 5760 PVU (120 per core x 48 core)
        Dua atau lebih server dengan contoh soket yang terhubung:
      • Ketika soket pada server 2 soket dengan 6 core per soket terhubung ke soket pada server 2 soket lain dengan 6 core per soket, ini menjadi server SMP dengan maksimum 4 soket per server dan 24 core, dan membutuhkan 2400 PVU (100 per core x 24 core).
    3. Generasi terbaru dari prosesor Intel Core tidak tercakup dalam entri ini, oleh karena itu, tidak termasuk prosesor yang menggunakan Intel kinerja Hybrid Architecture yang berisi dua jenis inti yang berbeda.
    Kalkulator PVU

    Gunakan kalkulator Unit Nilai Prosesor untuk menentukan jumlah PVU yang diperlukan berdasarkan lingkungan Anda.

