Penerima Lisensi dapat menerapkan Program yang Memenuhi Syarat menggunakan lisensi Kapasitas Penuh atau lisensi Kapasitas Virtualisasi (Sub-Kapasitas).
Unit Nilai Prosesor (PVU) adalah satuan pengukuran yang digunakan sebagai dasar pelisensian suatu Program. Jumlah hak penggunaan PVU yang diperlukan didasarkan pada teknologi prosesor (didefinisikan dalam Tabel PVU di bawah ini oleh Vendor Prosesor, Merek, Jenis, dan Nomor Model) dan berdasarkan jumlah prosesor yang tersedia untuk Program. IBM® mendefinisikan prosesor, untuk tujuan lisensi berbasis PVU, sebagai setiap core prosesor pada sebuah chip (soket). Chip prosesor dual-core, misalnya, memiliki dua core prosesor.
Tabel di bawah ini mencantumkan teknologi prosesor yang tersedia secara umum saja, pada tanggal diterbitkan. Persyaratan PVU untuk teknologi prosesor masa depan mungkin berbeda. Untuk bantuan mengidentifikasi Nomor Model Prosesor Anda, lihat Panduan Penemuan Nomor Model Prosesor (AS).
|Prosesor
Vendor
|Prosesor
Nama
|Nomor model server
|Jumlah maksimum
soket per server
|Nomor
Model
Prosesor
|PVU per Core
|IBM
|POWER IFL, Inti sistem POWER apa pun yang menjalankan Linux
|Semua
|Semua
|Semua
|70
|Power 11
|E1180
|>4
|Semua
|120
|E1150
|Semua
|Semua
|100
|S1112, S1122, L1122, S1124, L1124
|Semua
|Semua
|70
|Power10
|E1080
|>4
|Semua
|120
|E1050
|Semua
|Semua
|100
|S1022, L1022, S1022s, S1014, S1024, L1024, S1012
|Semua
|Semua
|70
|Power9
|E980
|>4
|Semua
|120
|E950
|4
|Semua
|100
|H922, H924, S914, S922, S924
|2
|Semua
|70
|Power8
|870, 880
|> 4
|Semua
|120
|E850
|4
|Semua
|100
S812, S814, S822, S824
|2
|Semua
|70
|POWER7 4
|770, 780, 795
|> 4
|Semua
|120
|750, 755, 760, 775, PS704, p460, Power ESE
|4
|Semua
|100
|PS700-703,
710-740, p260, p270
|2
|Semua
|70
|POWER6
|550, 560, 570,
575, 595
|Semua
|Semua
|120
|520,
JS12, JS22,
JS23, JS43
|Semua
|Semua
|80
|POWER5,
DAYA 4
|Semua
|Semua
|Semua
|100
|POWER5 QCM
|Semua
|Semua
|Semua
|50
|z17 ME1, z16 A01, z15 T01, z14 M01-M05 & L01-L05, z13, zEC12, z196, z10 EC,
Linux One I-V all Emperor Models 1,5
|Semua
|Semua
|Semua
|120
|z16 A02, z15 T02, z14 ZR1 / LR1, z13s, zBC12, z114, z10 BC, System z9, z990, S/390,
Linux One I-IV semua model Rockhopper termasuk Express 1,2,6
|Semua
|Semua
|Semua
|100
|PowerPC 970
|Semua
|Semua
|Semua
|50
| PowerXCellTM,
Sel/B.E.TM 8i3
|Semua
|Semua
|Semua
|30
|Setiap
|Semua lainnya
|Semua
|Semua
|Semua
|100
|Teknologi Prosesor
|Merek Prosesor
|Prosesor
Vendor
|Prosesor
Nama
|Nomor model server
|Jumlah maksimum
soket per server
|Nomor model prosesor
|PVU per core
|HP/Intel
|Itanium
|Semua
|Semua
|Semua
|100
|PA-RISC
|Semua
|Semua
|Semua
|100
|Oracle/Sun/Fujitsu
|SPARC64 VI, VII, X, X+. XII
|Semua
|Semua
|Semua
|100
|UltraSPARC IV
|Semua
|Semua
|Semua
|100
|SPARC M5/M6
|Semua
|Semua
|Semua
|120
|SPARC M7
|T7-4
|4
|Semua
|100
|SPARC T4/T5/M7/S7/M8
|T5-8, M7-8, M7-16, M8-8
|>4
|Semua
|120
|T4-4, T5-4, T7-4, T8-4
|4
|Semua
|100
|T4-1, T4-1B,
T4-2, T5-1B, T5-2, T7-1, T7-2, S7-2, S7-2L, T8-1, T8-2
|2
|Semua
|70
|SPARC T3
|Semua
|Semua
|Semua
|70
|UltraSPARC T2
|Semua
|Semua
|Semua
|50
|UltraSPARC T1
|Semua
|Semua
|Semua
|30
|Setiap
|Semua lainnya
|Semua
|Semua
|Semua
|100
*Persyaratan pada tanggal publikasi: 25 September 2024
Catatan:
|Prosesor
Vendor
|Prosesor
Nama
|Nomor model
prosesor1
|Jumlah soket maksimum per server
|PVU per Core
|Intel
|Xeon 2
|Semua Model Prosesor Xeon Pasca-Nehalem (diluncurkan 11/2008) termasuk Xeon 6 (Generasi ke-6) & Xeon Dapat diskalakan (Generasi ke-5)
2
4
>4
70
100
120
|Xeon
|Semua Model Prosesor Xeon pra-Nehalem Xeon
3000 hingga 3399
5000 hingga 5499
7000 hingga 7499
|Semua
|50
|Inti 3
|Semua i3, i5, i7, i9
|Semua
|70
|AMD
|Opteron
|Semua
|Semua
|50
|AMD
|EPYC
|Semua
|Semua
|70
|Setiap
|Semua lainnya
|Semua
|Semua
|100
*Persyaratan per tanggal publikasi: 08 Mei 2024
Catatan:
Gunakan kalkulator Unit Nilai Prosesor untuk menentukan jumlah PVU yang diperlukan berdasarkan lingkungan Anda.
Lihat jawaban atas beberapa pertanyaan PVU yang paling sering diajukan.