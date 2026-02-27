IBM® License Metric Tool membantu Anda memelihara inventaris perangkat lunak berbasis inti yang digunakan untuk lingkungan Kapasitas Penuh atau Virtualisasi (Sub-) Kapasitas Anda, dan mengukur lisensi yang diperlukan oleh Produk perangkat lunak. Hal ini dimaksudkan untuk membantu Anda mengelola persyaratan lisensi perangkat lunak IBM® Anda dan membantu Anda mempertahankan postur siap audit. Pelanggan bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat keras dan layanan instalasi yang diperlukan untuk memasang alat.
IBM® License Metric Tool versi 9.2 diumumkan pada 17 Maret 2015 melalui Pengumuman Perangkat Lunak 215-076 dan saat ini diperbarui setiap tiga bulan. Pelanggan memiliki waktu 90 hari sejak penerapan produk Virtualisasi (Sub)-kapasitas pertama yang memenuhi syarat untuk menginstal dan mulai menggunakan IBM® License Metric Tool untuk teknologi virtualisasi yang didukung.
Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui ILMT, silakan lihat halaman dokumentasi ILMT.
Catatan:
Pada tanggal 30 Juni 2019 HCL mengakuisisi dari IBM® solusi kolaborasi, perdagangan, pengalaman digital, AppScan & BigFix.
IBM® License Metric Tool menggunakan platform BigFix. Silakan lihat Pertanyaan umum tentang IBM® License Metric Tool dan HCL BigFix untuk informasi tambahan mengenai hubungan IIBM® License Metric Tool dan HCL.
Penggunaan IBM® License Metric Tool direkomendasikan untuk Kapasitas Penuh dan wajib digunakan dengan lisensi sub-kapasitas.
Februari 2023: Dengan dirilisnya IBM® Passport Advantage Agreement v11, IBM® menghapus pengecualian untuk persyaratan pelaporan sub-kapasitas.
Klien yang, sebelum 1 Mei 2023, melakukan pelaporan manual karena pengecualian yang diuraikan dalam IBM® Passport Advantage Agreement v10 telah diberikan pelaporan secara manual tentang penerapan sub-kapasitas hingga 1 Januari 2024, jika mereka masih mematuhi persyaratan terkait.
Mulai 1 Januari 2024 semua pengecualian sebelumnya tidak lagi berlaku.
Untuk Kapasitas Penuh dan untuk pelaporan manual berdasarkan pengecualian IBM® Passport Advantage Agreement v10 sebelumnya, pelanggan harus mengelola, melacak, dan menyiapkan lembar kerja Perhitungan Manual Kapasitas Virtual secara manual untuk setiap server. Untuk detail lebih lanjut tentang persyaratan untuk lembar kerja ini, buka Aturan Penghitungan Lisensi Kapasitas Virtualisasi.
Pelanggan harus menyimpan dokumentasi setidaknya selama dua tahun untuk menunjukkan kepatuhan berkelanjutan terhadap ketentuan Lisensi Sub-Kapasitas ini.
Untuk informasi tentang platform yang didukung dan persyaratan perangkat keras untuk penggunaan server administratif IBM® License Metric Tool dan agennya, cari dokumentasi IBM® License Metric Tool .
Untuk daftar teknologi terkini yang didukung oleh IBM® License Metric Tool, lihat daftar teknologi yang didukung oleh License Metric Tool.
Untuk detail persyaratan lisensi Sub-kapasitas, termasuk persyaratan untuk memelihara dokumentasi, lihat Lisensi Kapasitas Virtualisasi Ikhtisar (Sub-Kapasitas) dan Aturan Pengh itungan Lisensi Kapasitas Virtualisasi.
BigFix Inventory sekarang menjadi produk HCL dan tingkat rilis produk BigFix Inventory terbaru yang dihadirkan oleh IBM® adalah BigFix Inventory 9.2.15.
IBM® dan HCL telah membuat perjanjian kolaborasi yang bertujuan untuk Lanjutkan memiliki BigFix Inventory diterima sebagai solusi alternatif untuk IBM® License Metric Tool untuk pelaporan Kapasitas Virtualisasi IBM®.
Penting: Inventaris HCL BigFix tidak diterima oleh IBM® untuk melaporkan inventaris dan penggunaan lisensi untuk perangkat lunak yang berjalan di Red Hat OpenShift dan Kubernetes.
Silakan lihat Pertanyaan Umum tentang BigFix Inventory dan HCL untuk mengetahui versi/release/pembaruan BigFix Inventory yang telah diterima dan divalidasi oleh IBM® serta Pertanyaan Umum tambahan.
Untuk informasi produk BigFix Inventory, kunjungi BigFix Inventory di Situs HCL.
IBM dan Flexera telah membuat perjanjian untuk mengesahkan Flexera One manajemen aset IT sebagai solusi alternatif untuk IBM® License Metric Tool untuk pelaporan Kapasitas Virtualisasi IBM®. Selain itu, melalui Integrasi dengan IBM®, tetapi tidak berdiri sendiri, Flexera One manajemen aset diterima oleh IBM® untuk melaporkan inventaris dan penggunaan lisensi untuk perangkat lunak yang berjalan di Red Hat OpenShift dan Kubernetes.
Pelanggan IBM® Software dapat memilih untuk menggunakan penawaran IBM® SaaS, Flexera One with IBM® Observability IT Asset Management (atau pendamping Flexera One Select dengan IT Observability), penawaran Flexera SaaS, Flexera One manajemen aset (atau pendamping Flexera One Select manajemen aset).
Produk Flexera lainnya tidak disertifikasi.
IBM® mengakui Flexera FlexNet Manager dan Flexera One with IBM® Observability on-prem sebagai alat pengukuran alternatif. Namun, untuk menggunakan solusi Flexera FlexNet Manager sebagai alternatif dari alat pengukur yang disetujui, syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi:
Untuk lingkungan apa pun yang tidak didukung oleh Flexera One Manajemen Aset IT, pelanggan IBM® perlu menyiapkan instance ILMT khusus yang terhubung ke lingkungan atau memilih penghitungan kapasitas penuh (tidak memanfaatkan penghematan sub kapasitas) untuk lingkungan ini.
Tabel berikut memberikan ringkasan dari sistem operasi yang didukung dan dukungan lingkungan virtual oleh Flexera One Manajemen IT Aset.
|Sistem Operasi yang Didukung
|Lingkungan Virtualisasi yang Didukung