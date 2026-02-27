IBM® License Metric Tool membantu Anda memelihara inventaris perangkat lunak berbasis inti yang digunakan untuk lingkungan Kapasitas Penuh atau Virtualisasi (Sub-) Kapasitas Anda, dan mengukur lisensi yang diperlukan oleh Produk perangkat lunak. Hal ini dimaksudkan untuk membantu Anda mengelola persyaratan lisensi perangkat lunak IBM® Anda dan membantu Anda mempertahankan postur siap audit. Pelanggan bertanggung jawab untuk menyediakan perangkat keras dan layanan instalasi yang diperlukan untuk memasang alat.

IBM® License Metric Tool versi 9.2 diumumkan pada 17 Maret 2015 melalui Pengumuman Perangkat Lunak 215-076 dan saat ini diperbarui setiap tiga bulan. Pelanggan memiliki waktu 90 hari sejak penerapan produk Virtualisasi (Sub)-kapasitas pertama yang memenuhi syarat untuk menginstal dan mulai menggunakan IBM® License Metric Tool untuk teknologi virtualisasi yang didukung.

Untuk informasi lebih lanjut tentang memperbarui ILMT, silakan lihat halaman dokumentasi ILMT.

Catatan:

IBM® License Metric Tool memiliki model pengiriman berkelanjutan sehingga akhir dukungan untuk setiap teknologi diumumkan untuk seluruh program IBM® License Metric Tool, tidak hanya untuk rilis tertentu. Semua pelanggan IBM® License Metric Tool harus menggunakan versi IBM® License Metric Tool terbaru.

Untuk mendapatkan pemberitahuan tentang pembaruan terbaru yang tersedia dari IBM® License Metric Tool dan pembaruan terkait dengan rencana penghapusan teknologi virtualisasi dan sistem operasi dari daftar kelayakan sub-kapasitas, pelanggan harus berlangganan My Notifications for ILMT produk.

Pada tanggal 30 Juni 2019 HCL mengakuisisi dari IBM® solusi kolaborasi, perdagangan, pengalaman digital, AppScan & BigFix.

IBM® License Metric Tool menggunakan platform BigFix. Silakan lihat Pertanyaan umum tentang IBM® License Metric Tool dan HCL BigFix untuk informasi tambahan mengenai hubungan IIBM® License Metric Tool dan HCL.