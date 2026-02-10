1. Apa itu lisensi sub-kapasitas (virtualisasi) dan apa bedanya dengan lisensi standar?

Lisensi sub-kapasitas memungkinkan Anda melisensikan program perangkat lunak berbasis inti kurang dari kapasitas inti prosesor penuh server, ketika program perangkat lunak diterapkan di lingkungan virtualisasi yang memenuhi syarat. Dengan lisensi kapasitas penuh, pelanggan diharuskan untuk mendapatkan hak lisensi untuk semua inti prosesor yang diaktifkan di server, terlepas dari bagaimana perangkat lunak diterapkan.

Penawaran Lisensi Sub-Kapasitas Passport Advantage dari IBM:

memungkinkan pelanggan memanfaatkan virtualisasi server untuk mengkonsolidasikan infrastruktur mereka secara lebih efektif dan mengurangi total biaya kepemilikan (TCO) secara keseluruhan

memungkinkan lisensi perangkat lunak yang fleksibel menggunakan kemampuan virtualisasi tingkat lanjut seperti kumpulan prosesor bersama, partisi mikro, mesin virtual, dan realokasi sumber daya yang dinamis

memberikan fleksibilitas kepada pelanggan yang berkembang untuk memilih cara menambahkan lingkungan beban kerja tanpa melakukan pertukaran antara desain perangkat keras dan lisensi perangkat lunak

memungkinkan pelanggan untuk melisensikan perangkat lunak hanya untuk kapasitas inti prosesor yang tersedia untuk partisi yang menghosting perangkat lunak IBM

menyediakan alat (ILMT) yang memungkinkan pelanggan untuk melacak dan mengelola kapasitas inti prosesor yang tersedia untuk perangkat lunak berbasis inti IBM

2. Apa yang dimaksud dengan lisensi virtualisasi dan bagaimana hubungannya dengan lisensi sub-kapasitas?

Menyadari bahwa penggunaan kata "virtualisasi" telah menjadi hal biasa di industri ini, IBM terkadang menyebut penawaran "Sub-kapasitas" mereka sebagai "Kapasitas Virtualisasi" atau "Lisensi Virtualisasi". Anda akan melihat nama-nama ini digunakan secara bergantian. Untuk keperluan perizinan, kontainerisasi dipertimbangkan secara terpisah.

3. Apa yang dimaksud dengan lisensi kapasitas penuh dan bagaimana hubungannya dengan lisensi sub-kapasitas?

Lisensi kapasitas penuh didasarkan pada setiap inti prosesor fisik yang diaktifkan di server fisik. Dulu ketika server adalah satu inti prosesor yang dipasang pada sebuah chip yang dicolokkan pada sebuah soket, perangkat lunak dilisensikan berdasarkan kapasitas penuh secara default. Konsep lisensi kapasitas penuh tidak berubah, bahkan dengan berkembangnya server multi-inti dan multi-soket. Perizinan pada dasarnya sederhana. Tetapi dengan partisi dan teknologi virtualisasi server yang lebih canggih yang menciptakan CPU virtual, server/partisi virtual (alias mesin virtual, LPAR, dll.) yang dapat dipindahkan dan/atau diubah ukurannya dengan cepat, muncul permintaan untuk persyaratan lisensi yang lebih fleksibel. Dengan demikian IBM mengumumkan penawaran lisensi sub-kapasitasnya pada tahun 2005. Saat ini, IBM memiliki dukungan terluas untuk teknologi virtualisasi di industri ini, termasuk platform RISC dan x86, serta Linux di System z. Selain itu, kami adalah satu-satunya vendor yang menyediakan alat untuk membantu pelanggan dalam menjaga kepatuhan.

4. Apakah ada alat yang saat ini diperlukan untuk melacak penggunaan lisensi sub-kapasitas?

Ya, penggunaan IBM License Metric Tool diperlukan untuk lisensi sub-kapasitas. IBM juga memungkinkan klien untuk menggunakan alat tambahan yang disetujui. Lihat halaman web ILMT untuk informasi lebih lanjut tentang alat ini.

5. Apakah pelanggan diharuskan melaporkan penerapan lisensi mereka ke IBM?

Pelanggan harus menyimpan dokumentasi sebagai bukti manajemen kepatuhan lisensi yang sedang berlangsung dari kapasitas yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. Sesuai ketentuan penawaran, pelanggan harus menyediakan laporan ini atas permintaan IBM (lihat Perjanjian IBM Passport Advantage)

6. Metrik perangkat lunak apa yang memenuhi syarat untuk dilisensikan di bawah lisensi sub-kapasitas?

IBM mendukung semua produk perangkat lunak yang menggunakan metrik harga berbasis inti:

﻿﻿Unit Nilai Prosesor (PVU)

﻿Inti Prosesor Virtual (VPC)

﻿Unit Nilai Sumber Daya: Inti Prosesor Aktif Terkelola (RVU MAPC)

7. Bagaimana saya bisa menentukan apakah suatu produk dilisensikan berdasarkan PVU/VPC/RVU MAPC?

Deskripsi produk dan/atau nomor komponen hampir selalu menyatakan metrik lisensi. Tautan berikut merupakan sumber informasi harga dan lisensi Passport Advantage:

Basis data dokumen IBM License Information

Lisensi IBM Passport Advantage

8. Apa algoritma untuk menentukan “harga sub-kapasitas”?

Lisensi IBM berdasarkan inti prosesor keseluruhan, berdasarkan inti fisik atau virtual yang lebih rendah. Persyaratan minimum untuk lisensi perangkat lunak adalah jumlah hak lisensi yang sesuai untuk satu inti prosesor. Lisensi ini didasarkan pada kapasitas pemrosesan yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. IBM melisensikan ke jumlah kapasitas virtual yang lebih rendah atau kapasitas penuh (fisik) server. Referensikan Aturan Penghitungan Lisensi Virtualisasi untuk detail dan contoh penghitungan persyaratan lisensi sub-kapasitas dalam berbagai skenario.

9. Dapatkah kami melisensikan hak untuk satu inti prosesor di server, untuk semua lingkungan virtualisasi yang memenuhi syarat?

Ya. Silakan lihat daftar teknologi prosesor yang memenuhi syarat dan teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat.

10. Dapatkah kita melisensikan hak untuk kurang dari satu inti prosesor di server, untuk semua lingkungan virtualisasi yang memenuhi syarat?

Tidak. Persyaratan minimum untuk lisensi perangkat lunak adalah jumlah hak lisensi yang sesuai untuk satu inti prosesor utuh.

11. Berapa banyak hak lisensi yang diperlukan untuk mesin virtual (VM) di lingkungan virtualisasi VMware?

Lisensi didasarkan pada kapasitas pemrosesan yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. Dalam kasus VMware, kami melisensikan berdasarkan jumlah inti virtual (vCPU dalam terminologi VMware) yang tersedia untuk partisi. Setiap CPU sama dengan satu inti prosesor untuk lisensi. Kami melisensikan jumlah vCPU atau kapasitas penuh (fisik!) server. Untuk detail tambahan, lihat lisensi Perangkat Lunak Penghitungan menggunakan teknologi virtualisasi tertentu di situs web Sub-Kapasitas.

12. Berapa banyak hak lisensi yang diperlukan untuk partisi di lingkungan virtualisasi PowerVM yang memenuhi syarat?

Lisensi didasarkan pada kapasitas pemrosesan (dinyatakan dalam PVU) yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. Dalam kasus partisi PowerVM, kami melisensikan berdasarkan kapasitas inti prosesor virtual yang tersedia untuk partisi tergantung pada mode partisi (dibatasi atau tidak terbatas).

Dalam kasus partisi tertentu (partisi terbatas) yang memiliki kapasitas pemrosesan inti fraksional, kami menggabungkan inti prosesor fraksional, menerapkan aturan pembatasan kumpulan bersama, dan membulatkan di tingkat server ke seluruh inti prosesor berikutnya. Lisensi IBM ke jumlah inti virtual yang lebih rendah atau kapasitas penuh (fisik) server



Untuk detail tambahan, temukan skenario yang paling menggambarkan situasi Anda dengan membuka:

Skenario untuk Sistem Daya yang tersedia dari lisensi Perangkat Lunak Penghitungan menggunakan teknologi virtualisasi tertentu.



13. Mengapa beberapa produk berbasis inti tidak memenuhi syarat untuk lisensi sub-kapasitas?

Untuk beberapa pengecualian tersebut, produk biasanya tidak dapat digunakan di lingkungan server virtual, produk selalu digunakan di seluruh lingkungan server, atau arsitektur solusi produk diatur sedemikian rupa sehingga ILMT tidak dapat menemukan kapasitas inti prosesor dari lingkungan server tervirtualisasi. Produk-produk ini harus dilisensikan berdasarkan kapasitas penuh. Lihat Produk yang Memenuhi Syarat Lisensi Sub-kapasitas Passport Advantage.

14. Apakah lisensi sub-kapasitas tersedia untuk pelanggan Passport Advantage dan Passport Advantage Express?

Ya

15. Bagaimana cara pelanggan mendaftar dalam program Lisensi Sub-kapasitas?

Persyaratan lisensi sub-kapasitas disertakan dalam IPAA. Kunjungi Passport Advantage untuk informasi lebih lanjut.

16. Jika pelanggan memiliki server inti 16-prosesor, tetapi hanya 8 inti yang telah diaktifkan, apakah ini sub-kapasitas?

Tidak. Lisensi kapasitas penuh mengharuskan pelanggan untuk hanya memperoleh lisensi untuk 8 inti yang diaktifkan dalam situasi ini. Karena lebih banyak prosesor diaktifkan, pelanggan perlu memperoleh hak lisensi perangkat lunak tambahan. Sub-kapasitas hanya akan berlaku jika pelanggan mengatur partisi yang memiliki kurang dari 8 inti prosesor aktif yang tersedia. Lihat Pertanyaan Umum berikutnya di bawah ini untuk informasi lebih lanjut tentang inti prosesor yang diaktifkan.

17. Apakah pelanggan diharuskan memperoleh hak lisensi untuk inti prosesor yang dinonaktifkan di server?

Tidak. IBM hanya memerlukan lisensi untuk inti prosesor yang diaktifkan. Beberapa server mungkin dikirimkan dengan satu atau lebih inti prosesor dinonaktifkan, atau dimatikan, untuk memungkinkan pertumbuhan sistem di masa depan. Misalnya, sistem dapat dikirimkan dengan 8 inti prosesor fisik di mana hanya 6 yang telah diaktifkan. Ini akan memungkinkan pelanggan untuk mengaktifkan 2 prosesor inti tambahan di masa depan seiring dengan meningkatnya kebutuhan beban kerja mereka. Untuk perangkat lunak yang dilisensikan berdasarkan per inti, server ini hanya berisi 6 inti prosesor yang diaktifkan. Klien hanya akan diminta untuk mendapatkan lisensi perangkat lunak untuk semua inti prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk digunakan di server, jadi dalam contoh ini, lisensi tidak diperlukan untuk 2 inti yang tersisa sampai mereka diaktifkan.

Inti prosesor yang diaktifkan adalah inti prosesor fisik yang tersedia untuk digunakan dalam server. Termasuk inti prosesor:

yang diaktifkan (tersedia untuk digunakan) ketika server dikirim oleh produsen, kemudian diaktifkan oleh pelanggan melalui kode aktivasi yang dibeli dari produsen server

Singkatnya, lisensi tambahan diperlukan pada saat inti prosesor tambahan diaktifkan.

18. Jika mobilitas digunakan di lingkungan virtual (mis. Power Live Partition Mobility, Vmotion), apakah inti virtual dihitung setiap kali mereka pindah ke server baru?

Tidak. Inti virtual dalam mesin virtual (VM) yang telah dipindahkan sebagai akibat dari peristiwa mobilitas tidak akan dihitung lebih dari satu kali. VM yang sama mungkin tidak berjalan di dua server secara bersamaan.

19. Bagaimana dan kapan jumlah lingkungan yang memenuhi syarat akan diperluas?

Sejak dimulainya penawaran Sub-Kapasitas Passport Advantage, IBM terus membuat teknologi virtualisasi server baru yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam opsi fleksibel ini. Mengingat pasar teknologi server virtual yang berubah dengan cepat, untuk diberi tahu ketika dukungan IBM License Metric Tool untuk teknologi virtualisasi tambahan yang memenuhi syarat tersedia, pelanggan harus berlangganan “Pemberitahuan Saya” (instruksi ada di Pertanyaan Umum terpisah di bawah). Mereka juga harus memantau pameran Teknologi Virtualisasi yang Memenuhi Syarat untuk penambahan.



20. Berapa lama pelanggan harus menginstal ILMT?

Pelanggan sub-kapasitas baru diharuskan menerapkan IBM License Metric Tool (ILMT) dalam waktu 90 hari sejak penerapan Produk Sub-Kapasitas yang Memenuhi Syarat pertama mereka di Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat.

Pelanggan sub-kapasitas yang ada harus segera meningkatkan ke versi baru, rilis, atau modifikasi ketika tersedia sesuai ketentuan IPAA.

21. Apa pengecualian terhadap persyaratan untuk menggunakan ILMT untuk lisensi sub-kapasitas?

Dengan rilis IBM Passport Advantage Agreement v11, IBM tidak akan lagi mendukung pengecualian untuk persyaratan pelaporan sub-kapasitas. Klien dapat terus melaporkan penerapan sub-kapasitas secara manual hingga 1 Januari 2024 jika mereka, sebelum 1 Mei 2023, melaporkan secara manual berdasarkan pengecualian dan memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Perjanjian IBM Passport Advantage v10. Silakan lihat IBM License Metric Tool untuk informasi lebih lanjut.

22. Bagaimana jika ILMT tidak mendukung teknologi virtualisasi saya?

Dengan rilis IPPA v11, pengecualian manual tidak lagi diterima. Teknologi yang tidak didukung harus diperhitungkan melalui lisensi Kapasitas Penuh. Jika Anda ingin memanfaatkan lisensi sub-kapasitas, Anda harus menggunakan teknologi virtualisasi yang didukung. Jika sebelumnya Anda memenuhi syarat untuk melaporkan secara manual, hingga 1 Januari 2024, Anda dapat merujuk ke panduan untuk teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat dan contoh spreadsheet pelacakan manual yang tersedia di Halaman web sub-kapasitas.

23. Apakah ILMT wajib untuk lisensi Sub-kapasitas?

Semua klien harus menggunakan alat yang disetujui dan divalidasi untuk mengukur penggunaan perangkat lunak berbasis inti. ILMT adalah alat standar yang ditawarkan dan dikelola oleh IBM. Namun, pelanggan dapat menggunakan alat alternatif seperti yang disebutkan pada halaman web Sub-Kapasitas dan ILMT.

24. Untuk pelanggan yang memenuhi syarat untuk pengecualian ILMT dan melakukan pelacakan/pelaporan manual, alat apa yang dapat digunakan pelanggan untuk melengkapi upaya manual?

Bagi mereka yang menggunakan pengecualian pelaporan sebelum 1 Mei 2023: pengecualian yang diumumkan untuk persyaratan ILMT, persyaratan penghitungan/pelaporan manual dapat dilengkapi dengan alat alternatif jika mereka membantu dalam pengukuran akurat kapasitas inti puncak oleh produk perangkat lunak. Ada beberapa produk di pasar digital yang dapat melakukan pemindaian inventaris perangkat lunak sederhana dan bahkan lebih sedikit solusi yang ada yang dapat menentukan jenis inti prosesor pada server perangkat keras (persyaratan untuk menentukan jumlah hak untuk dilisensikan). Namun tidak seperti ILMT, alat-alat ini tidak dapat memberikan pemantauan berkelanjutan terhadap perubahan kapasitas inti prosesor dari partisi virtual, untuk menangkap kapasitas maksimum (puncak) yang tersedia untuk perangkat lunak berbasis inti IBM

Meskipun ILMT dapat digunakan di lingkungan teknologi virtualisasi server yang tidak didukung namun memenuhi syarat untuk membantu menangkap inti prosesor perangkat keras dasar server dan informasi inventaris perangkat lunak - tetapi jika ILMT tidak mendukung teknologi virtualisasi, ILMT tidak akan menghasilkan jawaban yang benar untuk partisi, LPAR, VM, domain, dll. Data itu harus ditangkap secara manual menggunakan cara apa pun yang disediakan oleh sistem operasi, teknologi virtualisasi, log manajemen perubahan, dll.

25. Pilihan apa yang saya buat di bawah Pemberitahuan Saya di IBM untuk mendapatkan pemberitahuan ketika pembaruan ILMT tersedia?

Setelah masuk dengan ID IBM Anda, pada bilah pencarian Produk, masukkan: IBM License Metric Tool, lalu klik 'Berlangganan'. Jika Anda tidak memiliki ID IBM, kunjungi Profil Akun Saya.

26. Berapa lama periode pelaporan default ILMT?

Ketentuan Sub-kapasitas mencantumkan pelaporan triwulanan sebagai jumlah waktu maksimum yang diizinkan sebelum harus menganalisis dan merekonsiliasi laporan ILMT. Sebagian besar pelanggan mungkin perlu melakukan upaya ini setiap bulan. Beberapa pelanggan, dengan lingkungan server yang sangat dinamis, di mana partisi sering diubah ukuran/pindah dan/atau dengan perubahan dalam inventaris perangkat lunak mereka, mungkin perlu membuat laporan mingguan untuk mengikuti volume perubahan. Hanya pelanggan dengan lingkungan server tervirtualisasi yang paling stabil yang dapat mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi IBM dengan melakukan laporan triwulanan.



27. Di mana saya dapat menemukan informasi umum untuk mempelajari lebih lanjut, FAQ tambahan khusus untuk ILMT, contoh laporan yang tersedia, dan dukungan ILMT tambahan?

Lihat situs web Dokumentasi ILMT untuk informasi teknis dan sumber daya lebih lanjut.

28. Apakah perlu memiliki ILMT pada server cadangan pemulihan bencana untuk memantau kapasitas inti prosesor yang diperlukan untuk persyaratan lisensi?

Ya, Anda harus menginstal agen di server cadangan mana pun di mana ILMT juga diinstal di server/partisi utama.

Anda kemudian dapat mengecualikan instans tersebut dari perhitungan jika lisensi tidak diperlukan (biasanya untuk cadangan hangat atau dingin, namun persyaratan lisensi dapat bervariasi menurut produk). Untuk lebih spesifik, lihat surat pengumuman produk (dengan mencari halaman Informasi Penawaran) atau Dokumen Informasi Lisensi produk (dengan melakukan pencarian perjanjian lisensi Perangkat Lunak).

29. Di mana Agen ILMT harus diinstal?

Agen ILMT harus diinstal pada Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat yang menghosting Produk Sub-Kapasitas yang Memenuhi Syarat. Selain itu, untuk beberapa teknologi virtualisasi, agen perlu diinstal pada sistem hosting mesin virtual.

Topik pusat informasi untuk instalasi agen



30. Bagaimana pelanggan bisa mendapatkan IBM License Metric Tool?

Meskipun ILMT adalah penawaran produk tanpa biaya, pesanan tetap harus dilakukan untuk pembuatan catatan hak IBM untuk lisensi serta cakupan langganan perangkat lunak dan dukungan teknis* (S&S). Hal itu karena ILMT menerima tingkat dukungan teknis yang sama yang ditawarkan untuk sisa portofolio produk Passport Advantage, dibandingkan dengan alat dan utilitas gratis lainnya yang ditawarkan “apa adanya” tanpa dukungan teknis.

31. Mengapa pelanggan harus memesan ILMT? Mengapa mereka tidak bisa mengunduhnya saja?

Sebagian besar produk unduhan sederhana hanya memberikan sedikit dukungan teknis—tetapi disediakan berdasarkan “apa adanya”. IBM memberikan dukungan yang sama untuk ILMT seperti yang kami lakukan untuk perangkat lunak sangat penting kami lainnya. Jadi meskipun ILMT adalah penawaran produk tanpa biaya, pesanan tetap harus dilakukan untuk pembuatan catatan hak IBM untuk lisensi serta cakupan langganan perangkat lunak dan dukungan teknis* (S&S).

32. Berapa nomor komponen yang digunakan untuk memesan ILMT?

Pesanan awal untuk ILMT harus menggunakan P/N D561HLL. Untuk mempertahankan catatan hak, S&S harus diperbarui setiap tahun menggunakan P/N E027NLL. Untuk panduan dan petunjuk tambahan tentang cara memesan ILMT, lihat Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA.

33. Mengapa saya perlu memperbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak untuk produk tanpa biaya?

Perpanjangan S&S menggunakan P/N E027NLL bersifat opsional - dan hanya diperlukan jika pelanggan harus berhak menerima pembaruan/peningkatan produk dan dukungan teknis*. Tetapi perhatikan bahwa menjaga ILMT tetap mutakhir adalah persyaratan dari ketentuan penawaran sub-kapasitas sehingga perpanjangan S&S akan menjadi persyaratan bagi setiap pelanggan yang perlu menggunakan ILMT.