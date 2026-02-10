1. Apa itu lisensi sub-kapasitas (virtualisasi) dan apa bedanya dengan lisensi standar?
Lisensi sub-kapasitas memungkinkan Anda melisensikan program perangkat lunak berbasis inti kurang dari kapasitas inti prosesor penuh server, ketika program perangkat lunak diterapkan di lingkungan virtualisasi yang memenuhi syarat. Dengan lisensi kapasitas penuh, pelanggan diharuskan untuk mendapatkan hak lisensi untuk semua inti prosesor yang diaktifkan di server, terlepas dari bagaimana perangkat lunak diterapkan.
Penawaran Lisensi Sub-Kapasitas Passport Advantage dari IBM:
2. Apa yang dimaksud dengan lisensi virtualisasi dan bagaimana hubungannya dengan lisensi sub-kapasitas?
Menyadari bahwa penggunaan kata "virtualisasi" telah menjadi hal biasa di industri ini, IBM terkadang menyebut penawaran "Sub-kapasitas" mereka sebagai "Kapasitas Virtualisasi" atau "Lisensi Virtualisasi". Anda akan melihat nama-nama ini digunakan secara bergantian. Untuk keperluan perizinan, kontainerisasi dipertimbangkan secara terpisah.
3. Apa yang dimaksud dengan lisensi kapasitas penuh dan bagaimana hubungannya dengan lisensi sub-kapasitas?
Lisensi kapasitas penuh didasarkan pada setiap inti prosesor fisik yang diaktifkan di server fisik. Dulu ketika server adalah satu inti prosesor yang dipasang pada sebuah chip yang dicolokkan pada sebuah soket, perangkat lunak dilisensikan berdasarkan kapasitas penuh secara default. Konsep lisensi kapasitas penuh tidak berubah, bahkan dengan berkembangnya server multi-inti dan multi-soket. Perizinan pada dasarnya sederhana. Tetapi dengan partisi dan teknologi virtualisasi server yang lebih canggih yang menciptakan CPU virtual, server/partisi virtual (alias mesin virtual, LPAR, dll.) yang dapat dipindahkan dan/atau diubah ukurannya dengan cepat, muncul permintaan untuk persyaratan lisensi yang lebih fleksibel. Dengan demikian IBM mengumumkan penawaran lisensi sub-kapasitasnya pada tahun 2005. Saat ini, IBM memiliki dukungan terluas untuk teknologi virtualisasi di industri ini, termasuk platform RISC dan x86, serta Linux di System z. Selain itu, kami adalah satu-satunya vendor yang menyediakan alat untuk membantu pelanggan dalam menjaga kepatuhan.
4. Apakah ada alat yang saat ini diperlukan untuk melacak penggunaan lisensi sub-kapasitas?
Ya, penggunaan IBM License Metric Tool diperlukan untuk lisensi sub-kapasitas. IBM juga memungkinkan klien untuk menggunakan alat tambahan yang disetujui. Lihat halaman web ILMT untuk informasi lebih lanjut tentang alat ini.
5. Apakah pelanggan diharuskan melaporkan penerapan lisensi mereka ke IBM?
Pelanggan harus menyimpan dokumentasi sebagai bukti manajemen kepatuhan lisensi yang sedang berlangsung dari kapasitas yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. Sesuai ketentuan penawaran, pelanggan harus menyediakan laporan ini atas permintaan IBM (lihat Perjanjian IBM Passport Advantage)
6. Metrik perangkat lunak apa yang memenuhi syarat untuk dilisensikan di bawah lisensi sub-kapasitas?
IBM mendukung semua produk perangkat lunak yang menggunakan metrik harga berbasis inti:
7. Bagaimana saya bisa menentukan apakah suatu produk dilisensikan berdasarkan PVU/VPC/RVU MAPC?
Deskripsi produk dan/atau nomor komponen hampir selalu menyatakan metrik lisensi. Tautan berikut merupakan sumber informasi harga dan lisensi Passport Advantage:
Basis data dokumen IBM License Information
Lisensi IBM Passport Advantage
8. Apa algoritma untuk menentukan “harga sub-kapasitas”?
Lisensi IBM berdasarkan inti prosesor keseluruhan, berdasarkan inti fisik atau virtual yang lebih rendah. Persyaratan minimum untuk lisensi perangkat lunak adalah jumlah hak lisensi yang sesuai untuk satu inti prosesor. Lisensi ini didasarkan pada kapasitas pemrosesan yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. IBM melisensikan ke jumlah kapasitas virtual yang lebih rendah atau kapasitas penuh (fisik) server. Referensikan Aturan Penghitungan Lisensi Virtualisasi untuk detail dan contoh penghitungan persyaratan lisensi sub-kapasitas dalam berbagai skenario.
9. Dapatkah kami melisensikan hak untuk satu inti prosesor di server, untuk semua lingkungan virtualisasi yang memenuhi syarat?
Ya. Silakan lihat daftar teknologi prosesor yang memenuhi syarat dan teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat.
10. Dapatkah kita melisensikan hak untuk kurang dari satu inti prosesor di server, untuk semua lingkungan virtualisasi yang memenuhi syarat?
Tidak. Persyaratan minimum untuk lisensi perangkat lunak adalah jumlah hak lisensi yang sesuai untuk satu inti prosesor utuh.
11. Berapa banyak hak lisensi yang diperlukan untuk mesin virtual (VM) di lingkungan virtualisasi VMware?
Lisensi didasarkan pada kapasitas pemrosesan yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. Dalam kasus VMware, kami melisensikan berdasarkan jumlah inti virtual (vCPU dalam terminologi VMware) yang tersedia untuk partisi. Setiap CPU sama dengan satu inti prosesor untuk lisensi. Kami melisensikan jumlah vCPU atau kapasitas penuh (fisik!) server. Untuk detail tambahan, lihat lisensi Perangkat Lunak Penghitungan menggunakan teknologi virtualisasi tertentu di situs web Sub-Kapasitas.
12. Berapa banyak hak lisensi yang diperlukan untuk partisi di lingkungan virtualisasi PowerVM yang memenuhi syarat?
Lisensi didasarkan pada kapasitas pemrosesan (dinyatakan dalam PVU) yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. Dalam kasus partisi PowerVM, kami melisensikan berdasarkan kapasitas inti prosesor virtual yang tersedia untuk partisi tergantung pada mode partisi (dibatasi atau tidak terbatas).
Dalam kasus partisi tertentu (partisi terbatas) yang memiliki kapasitas pemrosesan inti fraksional, kami menggabungkan inti prosesor fraksional, menerapkan aturan pembatasan kumpulan bersama, dan membulatkan di tingkat server ke seluruh inti prosesor berikutnya. Lisensi IBM ke jumlah inti virtual yang lebih rendah atau kapasitas penuh (fisik) server
Untuk detail tambahan, temukan skenario yang paling menggambarkan situasi Anda dengan membuka:
Skenario untuk Sistem Daya yang tersedia dari lisensi Perangkat Lunak Penghitungan menggunakan teknologi virtualisasi tertentu.
13. Mengapa beberapa produk berbasis inti tidak memenuhi syarat untuk lisensi sub-kapasitas?
Untuk beberapa pengecualian tersebut, produk biasanya tidak dapat digunakan di lingkungan server virtual, produk selalu digunakan di seluruh lingkungan server, atau arsitektur solusi produk diatur sedemikian rupa sehingga ILMT tidak dapat menemukan kapasitas inti prosesor dari lingkungan server tervirtualisasi. Produk-produk ini harus dilisensikan berdasarkan kapasitas penuh. Lihat Produk yang Memenuhi Syarat Lisensi Sub-kapasitas Passport Advantage.
14. Apakah lisensi sub-kapasitas tersedia untuk pelanggan Passport Advantage dan Passport Advantage Express?
Ya
15. Bagaimana cara pelanggan mendaftar dalam program Lisensi Sub-kapasitas?
Persyaratan lisensi sub-kapasitas disertakan dalam IPAA. Kunjungi Passport Advantage untuk informasi lebih lanjut.
16. Jika pelanggan memiliki server inti 16-prosesor, tetapi hanya 8 inti yang telah diaktifkan, apakah ini sub-kapasitas?
Tidak. Lisensi kapasitas penuh mengharuskan pelanggan untuk hanya memperoleh lisensi untuk 8 inti yang diaktifkan dalam situasi ini. Karena lebih banyak prosesor diaktifkan, pelanggan perlu memperoleh hak lisensi perangkat lunak tambahan. Sub-kapasitas hanya akan berlaku jika pelanggan mengatur partisi yang memiliki kurang dari 8 inti prosesor aktif yang tersedia. Lihat Pertanyaan Umum berikutnya di bawah ini untuk informasi lebih lanjut tentang inti prosesor yang diaktifkan.
17. Apakah pelanggan diharuskan memperoleh hak lisensi untuk inti prosesor yang dinonaktifkan di server?
Tidak. IBM hanya memerlukan lisensi untuk inti prosesor yang diaktifkan. Beberapa server mungkin dikirimkan dengan satu atau lebih inti prosesor dinonaktifkan, atau dimatikan, untuk memungkinkan pertumbuhan sistem di masa depan. Misalnya, sistem dapat dikirimkan dengan 8 inti prosesor fisik di mana hanya 6 yang telah diaktifkan. Ini akan memungkinkan pelanggan untuk mengaktifkan 2 prosesor inti tambahan di masa depan seiring dengan meningkatnya kebutuhan beban kerja mereka. Untuk perangkat lunak yang dilisensikan berdasarkan per inti, server ini hanya berisi 6 inti prosesor yang diaktifkan. Klien hanya akan diminta untuk mendapatkan lisensi perangkat lunak untuk semua inti prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk digunakan di server, jadi dalam contoh ini, lisensi tidak diperlukan untuk 2 inti yang tersisa sampai mereka diaktifkan.
Inti prosesor yang diaktifkan adalah inti prosesor fisik yang tersedia untuk digunakan dalam server. Termasuk inti prosesor:
yang diaktifkan (tersedia untuk digunakan) ketika server dikirim oleh produsen, kemudian diaktifkan oleh pelanggan melalui kode aktivasi yang dibeli dari produsen server
Singkatnya, lisensi tambahan diperlukan pada saat inti prosesor tambahan diaktifkan.
18. Jika mobilitas digunakan di lingkungan virtual (mis. Power Live Partition Mobility, Vmotion), apakah inti virtual dihitung setiap kali mereka pindah ke server baru?
Tidak. Inti virtual dalam mesin virtual (VM) yang telah dipindahkan sebagai akibat dari peristiwa mobilitas tidak akan dihitung lebih dari satu kali. VM yang sama mungkin tidak berjalan di dua server secara bersamaan.
19. Bagaimana dan kapan jumlah lingkungan yang memenuhi syarat akan diperluas?
Sejak dimulainya penawaran Sub-Kapasitas Passport Advantage, IBM terus membuat teknologi virtualisasi server baru yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam opsi fleksibel ini. Mengingat pasar teknologi server virtual yang berubah dengan cepat, untuk diberi tahu ketika dukungan IBM License Metric Tool untuk teknologi virtualisasi tambahan yang memenuhi syarat tersedia, pelanggan harus berlangganan “Pemberitahuan Saya” (instruksi ada di Pertanyaan Umum terpisah di bawah). Mereka juga harus memantau pameran Teknologi Virtualisasi yang Memenuhi Syarat untuk penambahan.
20. Berapa lama pelanggan harus menginstal ILMT?
Pelanggan sub-kapasitas baru diharuskan menerapkan IBM License Metric Tool (ILMT) dalam waktu 90 hari sejak penerapan Produk Sub-Kapasitas yang Memenuhi Syarat pertama mereka di Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat.
Pelanggan sub-kapasitas yang ada harus segera meningkatkan ke versi baru, rilis, atau modifikasi ketika tersedia sesuai ketentuan IPAA.
21. Apa pengecualian terhadap persyaratan untuk menggunakan ILMT untuk lisensi sub-kapasitas?
Dengan rilis IBM Passport Advantage Agreement v11, IBM tidak akan lagi mendukung pengecualian untuk persyaratan pelaporan sub-kapasitas. Klien dapat terus melaporkan penerapan sub-kapasitas secara manual hingga 1 Januari 2024 jika mereka, sebelum 1 Mei 2023, melaporkan secara manual berdasarkan pengecualian dan memenuhi persyaratan yang diuraikan dalam Perjanjian IBM Passport Advantage v10. Silakan lihat IBM License Metric Tool untuk informasi lebih lanjut.
22. Bagaimana jika ILMT tidak mendukung teknologi virtualisasi saya?
Dengan rilis IPPA v11, pengecualian manual tidak lagi diterima. Teknologi yang tidak didukung harus diperhitungkan melalui lisensi Kapasitas Penuh. Jika Anda ingin memanfaatkan lisensi sub-kapasitas, Anda harus menggunakan teknologi virtualisasi yang didukung. Jika sebelumnya Anda memenuhi syarat untuk melaporkan secara manual, hingga 1 Januari 2024, Anda dapat merujuk ke panduan untuk teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat dan contoh spreadsheet pelacakan manual yang tersedia di Halaman web sub-kapasitas.
23. Apakah ILMT wajib untuk lisensi Sub-kapasitas?
Semua klien harus menggunakan alat yang disetujui dan divalidasi untuk mengukur penggunaan perangkat lunak berbasis inti. ILMT adalah alat standar yang ditawarkan dan dikelola oleh IBM. Namun, pelanggan dapat menggunakan alat alternatif seperti yang disebutkan pada halaman web Sub-Kapasitas dan ILMT.
24. Untuk pelanggan yang memenuhi syarat untuk pengecualian ILMT dan melakukan pelacakan/pelaporan manual, alat apa yang dapat digunakan pelanggan untuk melengkapi upaya manual?
Bagi mereka yang menggunakan pengecualian pelaporan sebelum 1 Mei 2023: pengecualian yang diumumkan untuk persyaratan ILMT, persyaratan penghitungan/pelaporan manual dapat dilengkapi dengan alat alternatif jika mereka membantu dalam pengukuran akurat kapasitas inti puncak oleh produk perangkat lunak. Ada beberapa produk di pasar digital yang dapat melakukan pemindaian inventaris perangkat lunak sederhana dan bahkan lebih sedikit solusi yang ada yang dapat menentukan jenis inti prosesor pada server perangkat keras (persyaratan untuk menentukan jumlah hak untuk dilisensikan). Namun tidak seperti ILMT, alat-alat ini tidak dapat memberikan pemantauan berkelanjutan terhadap perubahan kapasitas inti prosesor dari partisi virtual, untuk menangkap kapasitas maksimum (puncak) yang tersedia untuk perangkat lunak berbasis inti IBM
Meskipun ILMT dapat digunakan di lingkungan teknologi virtualisasi server yang tidak didukung namun memenuhi syarat untuk membantu menangkap inti prosesor perangkat keras dasar server dan informasi inventaris perangkat lunak - tetapi jika ILMT tidak mendukung teknologi virtualisasi, ILMT tidak akan menghasilkan jawaban yang benar untuk partisi, LPAR, VM, domain, dll. Data itu harus ditangkap secara manual menggunakan cara apa pun yang disediakan oleh sistem operasi, teknologi virtualisasi, log manajemen perubahan, dll.
25. Pilihan apa yang saya buat di bawah Pemberitahuan Saya di IBM untuk mendapatkan pemberitahuan ketika pembaruan ILMT tersedia?
Setelah masuk dengan ID IBM Anda, pada bilah pencarian Produk, masukkan: IBM License Metric Tool, lalu klik 'Berlangganan'. Jika Anda tidak memiliki ID IBM, kunjungi Profil Akun Saya.
26. Berapa lama periode pelaporan default ILMT?
Ketentuan Sub-kapasitas mencantumkan pelaporan triwulanan sebagai jumlah waktu maksimum yang diizinkan sebelum harus menganalisis dan merekonsiliasi laporan ILMT. Sebagian besar pelanggan mungkin perlu melakukan upaya ini setiap bulan. Beberapa pelanggan, dengan lingkungan server yang sangat dinamis, di mana partisi sering diubah ukuran/pindah dan/atau dengan perubahan dalam inventaris perangkat lunak mereka, mungkin perlu membuat laporan mingguan untuk mengikuti volume perubahan. Hanya pelanggan dengan lingkungan server tervirtualisasi yang paling stabil yang dapat mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi IBM dengan melakukan laporan triwulanan.
27. Di mana saya dapat menemukan informasi umum untuk mempelajari lebih lanjut, FAQ tambahan khusus untuk ILMT, contoh laporan yang tersedia, dan dukungan ILMT tambahan?
Lihat situs web Dokumentasi ILMT untuk informasi teknis dan sumber daya lebih lanjut.
28. Apakah perlu memiliki ILMT pada server cadangan pemulihan bencana untuk memantau kapasitas inti prosesor yang diperlukan untuk persyaratan lisensi?
Ya, Anda harus menginstal agen di server cadangan mana pun di mana ILMT juga diinstal di server/partisi utama.
Anda kemudian dapat mengecualikan instans tersebut dari perhitungan jika lisensi tidak diperlukan (biasanya untuk cadangan hangat atau dingin, namun persyaratan lisensi dapat bervariasi menurut produk). Untuk lebih spesifik, lihat surat pengumuman produk (dengan mencari halaman Informasi Penawaran) atau Dokumen Informasi Lisensi produk (dengan melakukan pencarian perjanjian lisensi Perangkat Lunak).
29. Di mana Agen ILMT harus diinstal?
Agen ILMT harus diinstal pada Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat yang menghosting Produk Sub-Kapasitas yang Memenuhi Syarat. Selain itu, untuk beberapa teknologi virtualisasi, agen perlu diinstal pada sistem hosting mesin virtual.
Topik pusat informasi untuk instalasi agen
30. Bagaimana pelanggan bisa mendapatkan IBM License Metric Tool?
Meskipun ILMT adalah penawaran produk tanpa biaya, pesanan tetap harus dilakukan untuk pembuatan catatan hak IBM untuk lisensi serta cakupan langganan perangkat lunak dan dukungan teknis* (S&S). Hal itu karena ILMT menerima tingkat dukungan teknis yang sama yang ditawarkan untuk sisa portofolio produk Passport Advantage, dibandingkan dengan alat dan utilitas gratis lainnya yang ditawarkan “apa adanya” tanpa dukungan teknis.
31. Mengapa pelanggan harus memesan ILMT? Mengapa mereka tidak bisa mengunduhnya saja?
Sebagian besar produk unduhan sederhana hanya memberikan sedikit dukungan teknis—tetapi disediakan berdasarkan “apa adanya”. IBM memberikan dukungan yang sama untuk ILMT seperti yang kami lakukan untuk perangkat lunak sangat penting kami lainnya. Jadi meskipun ILMT adalah penawaran produk tanpa biaya, pesanan tetap harus dilakukan untuk pembuatan catatan hak IBM untuk lisensi serta cakupan langganan perangkat lunak dan dukungan teknis* (S&S).
32. Berapa nomor komponen yang digunakan untuk memesan ILMT?
Pesanan awal untuk ILMT harus menggunakan P/N D561HLL. Untuk mempertahankan catatan hak, S&S harus diperbarui setiap tahun menggunakan P/N E027NLL. Untuk panduan dan petunjuk tambahan tentang cara memesan ILMT, lihat Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA.
33. Mengapa saya perlu memperbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak untuk produk tanpa biaya?
Perpanjangan S&S menggunakan P/N E027NLL bersifat opsional - dan hanya diperlukan jika pelanggan harus berhak menerima pembaruan/peningkatan produk dan dukungan teknis*. Tetapi perhatikan bahwa menjaga ILMT tetap mutakhir adalah persyaratan dari ketentuan penawaran sub-kapasitas sehingga perpanjangan S&S akan menjadi persyaratan bagi setiap pelanggan yang perlu menggunakan ILMT.
2. Bagaimana dan kapan jumlah lingkungan yang memenuhi syarat akan diperluas?
Sejak dimulainya penawaran Sub-Kapasitas Passport Advantage, IBM terus membuat teknologi virtualisasi server baru yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam opsi fleksibel ini. Lihat tab Pengumuman di situs web Pertanyaan Umum ini untuk riwayat lengkapnya. IBM akan melanjutkan strategi itu, mengumumkan lingkungan virtualisasi tambahan yang memenuhi syarat melalui berbagai cara. Jika memungkinkan, pengumuman tersebut akan dilakukan melalui proses surat pengumuman normal. Tetapi mengingat pasar teknologi server virtual yang berubah dengan cepat, untuk mendapatkan pemberitahuan ketika dukungan IBM License Metric Tool untuk teknologi virtualisasi tambahan yang memenuhi syarat tersedia, pelanggan harus berlangganan “Pemberitahuan Saya“(instruksi ada di Pertanyaan Umum terpisah di bawah). Selain itu, mereka juga harus memantau dokumen Teknologi Virtualisasi yang Memenuhi Syarat (PDF, 40KB).
3. Apakah IBM bekerja sama dengan vendor perangkat keras dan perangkat lunak lain untuk memperluas kelayakan dan dukungan sub-kapasitas oleh ILMT?
Ya, kami terus meningkatkan penawaran sub-kapasitas kami dengan membuat lingkungan virtualisasi tambahan memenuhi syarat, ketika kami dapat memastikan bahwa kami memiliki kemampuan untuk memantau lingkungan ini dan mengartikulasikan aturan penghitungan lisensi virtualisasi. IBM akan terus mengevaluasi teknologi virtualisasi server tambahan berdasarkan permintaan pelanggan dan kehadiran pasar.
7. Apakah ILMT masih diperlukan jika saya meningkatkan penerapan produk yang memenuhi syarat sub-kapasitas hingga kapasitas penuh server, seperti yang dirujuk dalam Bagian 4 lampiran sub-kapasitas?
Jika peningkatan kapasitas penuh bersifat sementara, maka ILMT harus terus memantau server itu dan partisinya. Jika peningkatan kapasitas penuh bersifat permanen, ILMT tidak akan diperlukan - namun, IBM akan merekomendasikan agar server dan partisinya terus dipantau oleh ILMT, terutama jika server itu memanfaatkan teknologi virtualisasi yang memenuhi syarat karena bahkan konfigurasi “permanen” dapat diubah, mungkin tanpa sepengetahuan manajer aset.
8. Apakah lisensi sub-kapasitas tersedia untuk pelanggan Passport Advantage dan Passport Advantage Express?
Ya.
9. Jika pelanggan mengurangi kapasitas partisi, dapatkah kelebihan hak lisensi PVU dialihkan ke tempat lain?
Ya.
10. Apakah lisensi sub-kapasitas tersedia untuk Penyedia Layanan?
Ya.
11. Mengapa periode pelaporan default ILMT ditetapkan pada bulanan ketika persyaratan memungkinkan pelaporan triwulanan?
Ketentuan sub-kapasitas mencerminkan pelaporan triwulanan sebagai jumlah waktu maksimum yang diizinkan sebelum harus menganalisis, merekonsiliasi, dan menandatangani laporan ILMT. Sebagian besar pelanggan mungkin perlu melakukan upaya ini setiap bulan, karenanya pengaturan default. Beberapa pelanggan, dengan lingkungan server yang sangat dinamis, di mana partisi sering diubah ukuran/pindah dan/atau dengan perubahan dalam inventaris perangkat lunak mereka, mungkin perlu membuat laporan mingguan untuk mengikuti volume perubahan. Hanya pelanggan dengan lingkungan server tervirtualisasi yang paling stabil yang dapat mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi IBM dengan melakukan laporan triwulanan.
12. Mengapa persyaratan sub-cap dan ILMT memerlukan pelaporan berkala (mingguan, bulanan, triwulanan)?
Dibandingkan dengan lingkungan server berlisensi kapasitas penuh yang relatif lebih stabil, IBM mengasumsikan lebih banyak risiko dalam memungkinkan fleksibilitas melisensikan perangkat lunaknya berdasarkan sub-kapasitas di lingkungan server tervirtualisasi, di mana kapasitas inti prosesor dapat diubah dengan cepat. IBM memerlukan ILMT untuk penawaran sub-batas guna membantu pelanggan mempertahankan kepatuhan mereka terhadap persyaratan lisensi IBM.
Namun, ILMT hanya menyediakan data - pelanggan kemudian harus menganalisis, merekonsiliasi, dan membuat laporan yang mendokumentasikan kepatuhan mereka yang ada. Manajemen Aset TI adalah disiplin keuangan dan proses pembuatan laporan ini sangat mirip dalam konsep dengan menganalisis, merekonsiliasi, dan membuat laporan keuangan untuk buku besar akuntansi pelanggan. Misalnya, laporan awal yang dihasilkan oleh ILMT selama upaya analisis/rekonsiliasi dapat dianggap serupa dengan upaya untuk membuat “saldo percobaan”.
Manajemen aset TI yang buruk dapat mengakibatkan laporan pengeluaran yang kurang terperinci dan keuntungan yang dilebih-lebihkan—hal yang tentu merupakan kekhawatiran bagi manajemen senior perusahaan mana pun.
13. Dapatkah Mitra Bisnis IBM atau penyedia layanan membantu pelanggan untuk mencapai kepatuhan terhadap lisensi?
Ya, Mitra Bisnis atau penyedia layanan mungkin dapat membantu pelanggan dengan kepatuhan lisensi. Banyak reseller Passport Advantage menawarkan manajemen lisensi sebagai layanan bernilai tambah.
Namun, entitas yang memiliki hak lisensi (pelanggan pengguna akhir dalam contoh ini) pada akhirnya bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan sub-kapasitas. Dengan kata lain, pelanggan dapat mendelegasikan, tetapi mereka tidak dapat melepaskan tanggung jawab ini.
14. Apakah IBM memiliki hak untuk mengaudit pelanggan?
Ya, sesuai Verifikasi Lisensi Perjanjian Passport Advantage atau Passport Advantage Express, IBM memiliki hak untuk mengaudit pelanggan.
15. Bagaimana IBM menentukan apakah pelanggan mematuhi syarat dan ketentuan sub-kapasitas?
Pelanggan bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan sub-kapasitas. IBM berhak untuk mengaudit penggunaan produk piranti lunak IBM oleh pelanggan untuk memverifikasi kepatuhan. Setiap situasi pelanggan bersifat unik, dan pendekatan audit akan disesuaikan untuk menilai kepatuhan yang spesifik terhadap lingkungan tersebut.
16. Bagaimana kebijakan lisensi jika kapasitas inti prosesor partisi ditingkatkan untuk sementara waktu karena beban kerja tambahan?
Peningkatan kapasitas inti prosesor maksimum atau puncak, yang diukur dalam hitungan core, yang tersedia untuk perangkat lunak IBM memerlukan hak lisensi tambahan. Persyaratan lisensi IBM mengharuskan pelanggan untuk memperoleh hak tambahan sebelum meningkatkan kapasitas inti prosesor yang tersedia untuk perangkat lunak. ILMT memantau perubahan kapasitas inti prosesor dan melaporkannya agar pelanggan dapat memastikan bahwa mereka telah memperoleh hak yang cukup untuk mencakup "batas maksimum" tersebut. Ketentuan lisensi IBM tidak mengizinkan perhitungan rata-rata kapasitas inti prosesor, dan juga tidak menawarkan masa tenggang untuk lonjakan beban kerja sementara.
17. Apakah lisensi IBM memberikan masa tenggang dan/atau penyesuaian berkala agar sesuai dengan ketentuan?
Tidak, persyaratan lisensi IBM tidak menyediakan masa tenggang untuk "penyesuaian". Selain itu, persyaratan lisensi berbasis inti tidak didasarkan pada "penggunaan". Ketentuan lisensi penuh dan sub-kapasitas membutuhkan kapasitas inti prosesor maksimum (puncak) untuk server (penuh) atau partisi (sub-kapasitas) sebelum penerapan atau peningkatan kapasitas tersebut. IBM License Metric Tool memantau lingkungan server tervirtualisasi pelanggan secara terus-menerus dan melaporkan kembali "high water mark" dalam core (berdasarkan metrik berlisensi) berdasarkan produk perangkat lunak, berdasarkan partisi. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membandingkan total produk keluaran laporan ILMT dengan inventaris PoE lisensi mereka untuk mengonfirmasi kepatuhan mereka.
18. Apa arti sebenarnya dari “peningkatan Kapasitas Virtualisasi Produk Sub-Kapasitas yang Memenuhi Syarat”?
Peningkatan tersebut terjadi setiap kali Anda meningkatkan kapasitas inti prosesor maksimum (diukur dalam inti) yang tersedia untuk perangkat lunak, ketika jumlah inti prosesor yang menjalankan mesin atau partisi ditingkatkan melebihi haknya, atau ketika Anda membuat perangkat lunak tersedia untuk (mis. instal di) partisi lain di server.
19. Apa yang harus saya pilih di bagian Pemberitahuan Saya di website IBM, agar saya menerima pemberitahuan ketika pembaruan ILMT tersedia?
Setelah masuk ke Pemberitahuan Saya dengan ID IBM Anda, ketik “Metrik Lisensi” ke bilah Pencarian Produk, lalu temukan 'IBM License Metric Tool' di antara produk yang terdaftar dan centang tombol berlangganan. Jika Anda tidak memiliki ID IBM, kunjungi Profil Akun Saya.
Jika Anda tidak memiliki ID IBM, kunjungi Profil Akun Saya.
1. Apakah IBM License Metric Tool wajib untuk lisensi Sub-kapasitas?
Ya, ILMT (atau alat terverifikasi yang disetujui) adalah persyaratan wajib. Untuk informasi lebih lanjut tentang alat yang disetujui, kunjungi halaman informasi ILMT Sub-kapasitas.
Flexera One IT Asset Management dan penawaran IBM, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, dapat digunakan sebagai pengganti ILMT. Pengecualian yang disebutkan dapat ditemukan di halaman informasi ILMT Sub-kapasitas. Untuk lingkungan apa pun yang tidak didukung oleh Flexera One Manajemen Aset IT, pelanggan IBM® perlu menyiapkan instans ILMT khusus yang terhubung ke lingkungan atau memilih penghitungan kapasitas penuh (tidak memanfaatkan penghematan sub kapasitas) untuk lingkungan ini. Silakan lihat halaman informasi ILMT Sub-kapasitas untuk lingkungan yang didukung oleh Flexera One IT Asset Management.
2. Saya sudah memiliki alat yang memberikan informasi yang sama seperti alat IBM. Apakah IBM tetap akan mewajibkan saya menggunakan IBM License Metric Tool?
Ya. Meskipun terdapat banyak alat yang dapat menentukan inventaris perangkat lunak dan bahkan jenis inti prosesor yang tersedia pada server fisik atau partisi (fisik maupun virtual), ILMT, IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, dan Flexera One IT Asset Management merupakan satu-satunya alat yang mampu memantau lingkungan server virtual untuk mengukur kapasitas maksimum (puncak) yang tersedia bagi perangkat lunak IBM - serta melaporkan persyaratan tersebut.
3. Untuk pelanggan yang memenuhi syarat untuk pengecualian IBM License Metric Tool dan melakukan pelacakan/pelaporan manual, alat apa yang dapat digunakan pelanggan untuk melengkapi upaya manual?
Bagi pelanggan yang menggunakan pengecualian pelaporan sebelum 1 Mei 2023: pengecualian yang diumumkan untuk persyaratan ILMT, persyaratan penghitungan/pelaporan manual dapat dilengkapi dengan alat alternatif selama alat tersebut membantu dalam pengukuran akurat kapasitas inti PVU puncak oleh produk perangkat lunak. Hanya ada beberapa produk di pasar yang dapat melakukan pemindaian inventaris perangkat lunak sederhana dan bahkan solusi yang dapat menentukan jenis inti prosesor pada server perangkat keras jumlahnya lebih sedikit lagi (persyaratan untuk menentukan jumlah hak untuk dilisensikan) (persyaratan untuk menentukan jumlah PVU yang akan dilisensikan). Tetapi tidak seperti ILMT, alat-alat ini tidak dapat memberikan pemantauan berkelanjutan terhadap perubahan kapasitas inti prosesor dari partisi virtual, untuk menangkap kapasitas maksimum (puncak) yang tersedia untuk perangkat lunak berbasis inti IBM.
Bahkan ILMT dapat digunakan di lingkungan teknologi virtualisasi server yang tidak didukung namun memenuhi syarat untuk membantu menangkap inti prosesor perangkat keras dasar server dan informasi inventaris perangkat lunak
4. Apakah IBM License Metric Tool dapat melakukan 'pemantauan diri', dengan kata lain, seperti alat 'set and forget'?
Tidak. ILMT adalah solusi berbasis server/agen yang dirancang untuk menyediakan pemantauan berkelanjutan dari teknologi virtualisasi server yang canggih di seluruh konfigurasi server yang kompleks. Sebagian besar pelanggan yang mampu menerapkan teknologi server virtual kompleks seperti PowerVM dan VMware, akan memiliki kemampuan untuk menerapkan ILMT. Namun, ILMT perlu memanfaatkan proses dan disiplin manajemen aset TI pelanggan. Pelanggan yang sudah memilikinya akan melihat bahwa ILMT melengkapi upaya mereka.
5. Apakah IBM mengharuskan pelanggan melaporkan hasil Sub-kapasitas mereka setiap kuartal mirip seperti penggunaan SCRT untuk Perangkat Lunak System z?
Tidak. Pelanggan diwajibkan untuk memberikan laporan ILMT hanya atas permintaan IBM. SCRT (Sub-capacity Reporting Tool/Alat Pelaporan Sub-kapasitas) hanya digunakan untuk mendukung perangkat lunak System z. Untuk informasi lebih lanjut tentang Lisensi sub-kapasitas untuk perangkat lunak System z, kunjungi harga perangkat lunak IBM Z, pilih 'Lisensi' dan kemudian 'Lisensi Sub-kapasitas'.
6. Berapa lama pelanggan harus menginstal IBM License Metric Tool?
Pelanggan Sub-kapasitas baru diwajibkan menerapkan IBM License Metric Tool (ILMT), IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, atau Flexera One IT Asset Management dalam waktu 90 hari sejak penerapan pertama produk Sub-kapasitas yang Memenuhi Syarat di Lingkungan Virtualisasi yang Memenuhi Syarat. Pelanggan Sub-kapasitas yang sudah ada harus segera melakukan peningkatan ke versi, rilis, atau modifikasi terbaru saat tersedia sesuai dengan IPAA. Perlu diperhatikan bahwa IBM dengan sengaja tidak menetapkan jangka waktu tertentu untuk ketentuan ini guna mengakomodasi berbagai ukuran pelanggan. Tujuannya adalah agar pelanggan dapat melakukan penerapan sesegera mungkin dengan mempertimbangkan kerangka kerja TI spesifik mereka.
7. Apakah ini berarti saya harus menginstal IBM License Metric Tool di samping versi komersial IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, atau Flexera One manajemen aset?
Tidak, IBM tidak mewajibkan ILMT untuk diinstal jika alat alternatif (BigFix, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management atau Flexera One IT Asset Management) mendukung semua lingkungan pelanggan IBM Software. Silakan lihat halaman informasi ILMT Sub-kapasitas untuk lingkungan yang didukung oleh Flexera One IT Asset Management.
8. Apakah pelanggan yang memiliki produk seperti WAS perlu membuat laporan untuk semua server yang menjalankan WAS?
Ya, jika pelanggan bermaksud melisensikan WAS kurang dari kapasitas penuh server tempat WAS diterapkan.
9. Jika pelanggan memiliki beberapa instans atau paket produk yang berjalan dalam satu partisi, bagaimana penghitungan intinya dilakukan?
Coress dilisensikan berdasarkan kapasitas inti prosesor yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. Dari perspektif lisensi, partisi dapat memiliki sejumlah “instans” atau “paket” (bukan istilah yang ditentukan secara hukum) dari produk yang berjalan, kami tidak menghitung jumlah instans produk tersebut -- kami hanya melisensikan berdasarkan inti prosesor maksimum (puncak) yang ditetapkan untuk partisi itu dan tersedia untuk produk tersebut. Jika jumlah instans menyebabkan kapasitas partisi meningkat, ILMT akan menangkap “tanda air tinggi” tersebut sehingga pelanggan dapat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kami.
10. Apa yang harus saya pilih di bagian Pemberitahuan Saya di website IBM, agar saya menerima pemberitahuan ketika pembaruan IMB License Metric Tool tersedia?
Setelah masuk dengan ID IBM Anda, pada bilah pencarian Produk, masukkan: IBM License Metric Tool, lalu klik 'Berlangganan'. Pilih preferensi Anda dan klik Kirim. Jika Anda belum memiliki ID IBM®, kunjungi Profil Akun Saya.
11. Apa yang seharusnya menjadi periode pelaporan default IBM License Metric Tool?
Ketentuan Sub-kapasitas mencantumkan pelaporan triwulanan sebagai jumlah waktu maksimum yang diizinkan sebelum harus menganalisis dan merekonsiliasi laporan ILMT. Sebagian besar pelanggan mungkin perlu melakukan upaya ini setiap bulan. Beberapa pelanggan, dengan lingkungan server yang sangat dinamis, di mana partisi sering diubah ukuran/pindah dan/atau dengan perubahan dalam inventaris perangkat lunak mereka, mungkin perlu membuat laporan mingguan untuk mengikuti volume perubahan. Hanya pelanggan dengan lingkungan server tervirtualisasi yang paling stabil yang dapat mempertahankan kepatuhan terhadap persyaratan lisensi IBM dengan melakukan laporan triwulanan.
12. Di mana saya dapat menemukan informasi umum untuk mempelajari lebih lanjut, Pertanyaan Umum tambahan khusus untuk IBM License Metric Tool, contoh laporan yang tersedia, persyaratan, dan dukungan tambahan IBM License Metric Tool?
Lihat situs web Dokumentasi ILMT untuk informasi teknis dan sumber daya lebih lanjut.
13. Apakah perlu memiliki IBM License Metric Tool pada server cadangan pemulihan bencana untuk memantau kapasitas inti prosesor yang diperlukan untuk persyaratan lisensi?
Ya, Anda harus menginstal agen di server cadangan mana pun di mana ILMT juga diinstal di server/partisi utama.
Anda kemudian dapat mengecualikan instans tersebut dari perhitungan jika lisensi tidak diperlukan (biasanya untuk cadangan hangat atau dingin, namun persyaratan lisensi dapat bervariasi menurut produk). Untuk informasi yang lebih spesifik, lihat surat pengumuman produk [dengan melakukan pencarian web pada Informasi Penawaran ] atau Dokumen Informasi Lisensi produk [dengan melakukan pencarian perjanjian lisensi Perangkat Lunak].
1. Bagaimana pelanggan dapat memesan produk yang memenuhi syarat untuk lisensi sub-kapasitas?
Pada bulan April 2009 IBM menghilangkan kumpulan nomor bagian sub-kapasitas yang terpisah; pelanggan hanya perlu menerima dan mematuhi ketentuan bagian Sub-Kapasitas dari Perjanjian Passport Advantage, dan melakukan pemesanan menggunakan (atau menggunakan hak lisensi yang ada) yang merupakan nomor suku cadang berbasis inti reguler. Dalam kebanyakan kasus, ILMT juga perlu dipesan.
3. Apakah IBM memiliki nomor komponen Passport Advantage sub-kapasitas yang unik? Jika demikian, apakah nomor tersebut juga berlaku untuk Perpanjangan Langganan dan Dukungan (S&S) dan Pemulihan Nomor Komponen?
Sejak April 2009 produk sub-kapasitas belum memiliki nomor suku cadang yang unik. Nomor bagian asli berbasis PVU/VPC/RVU dapat digunakan untuk penerapan penuh dan sub-kapasitas. IBM telah menarik nomor suku cadang sub-kapasitas unik yang sebelumnya ada.
4. Di mana saya dapat menemukan Pertanyaan Umum yang khusus membahas Unit Nilai Prosesor?
5. Bagaimana pelanggan bisa mendapatkan IBM License Metric Tool?
Meskipun ILMT adalah penawaran produk tanpa biaya, pesanan tetap harus dilakukan untuk pembuatan catatan hak IBM untuk lisensi serta cakupan langganan perangkat lunak dan dukungan teknis* (S&S). Hal itu karena ILMT menerima tingkat dukungan teknis yang sama yang ditawarkan untuk sisa portofolio produk Passport Advantage, dibandingkan dengan alat dan utilitas gratis lainnya yang ditawarkan “apa adanya” tanpa dukungan teknis. Untuk panduan dan petunjuk tambahan tentang cara memesan ILMT, lihat Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA (PDF, 926KB).
6. Mengapa pelanggan harus memesan ILMT? Mengapa mereka tidak bisa mengunduhnya saja?
Sebagian besar produk unduhan sederhana hanya memberikan sedikit dukungan teknis* - tetapi disediakan berdasarkan “apa adanya”. IBM memberikan dukungan yang sama untuk ILMT, seperti yang kami berikan untuk middleware sangat penting kami lainnya. Jadi meskipun ILMT adalah penawaran produk tanpa biaya, pesanan tetap harus dilakukan untuk pembuatan catatan hak IBM untuk lisensi serta cakupan langganan perangkat lunak dan dukungan teknis* (S&S). Untuk panduan dan petunjuk tambahan tentang cara memesan ILMT, lihat Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA (PDF, 926KB).
7. Berapa nomor komponen yang digunakan untuk memesan ILMT?
Pesanan awal untuk ILMT harus menggunakan P/N D561HLL. Untuk mempertahankan catatan hak, S&S harus diperbarui setiap tahun menggunakan P/N E027NLL. Untuk panduan dan instruksi tambahan tentang pemesanan ILMT, lihat Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA.( PDF, 926KB)
8. Mengapa saya perlu memperbarui Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak untuk produk tanpa biaya?
Perpanjangan S&S menggunakan P/N E027NLL bersifat opsional—dan hanya diperlukan jika pelanggan harus berhak menerima pembaruan/peningkatan produk dan dukungan teknis*. Tetapi perhatikan bahwa menjaga ILMT tetap mutakhir adalah persyaratan dari ketentuan penawaran sub-kapasitas sehingga perpanjangan S&S akan menjadi persyaratan bagi setiap pelanggan yang perlu menggunakan ILMT.
9. Saya berhak atas IBM License Metric Tool melalui nomor bagian D561HLL tetapi saya tidak lagi dapat mengunduh kode terbaru. Mengapa?
Kemungkinan masa berlaku Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak untuk lisensi Anda telah berakhir. Anda seharusnya sudah diberitahu 60-90 hari sebelum masa berlaku pertanggungan 12 bulan yang asli untuk D561HLL berakhir. Masuk ke PA Online untuk melihat apakah periode cakupan S&S Anda untuk D561HLL telah kedaluwarsa. Jika ya, Anda perlu memesan E027NLL (Pembaruan) atau D561ILL (Pemulihan) tergantung pada berapa lama sejak cakupan S&S berakhir. Kedua nomor komponen ini tidak dikenakan biaya. Mengapa ini diperlukan? Lihat Pertanyaan #8.
10. Mengapa, sebagai pelanggan, saya harus mengeluarkan pesanan pembelian nol dolar untuk mendapatkan ILMT?
Pelanggan dapat menghindari kebutuhan untuk mengeluarkan PO nol dolar dengan meminta kontak situs PA/PAE mereka melakukan pemesanan melalui PA Online. Untuk informasi tentang PA Online dan pengelolaan informasi kontak situs, lihat IBM Passport Advantage Online untuk pelanggan. Untuk panduan dan instruksi tambahan tentang pemesanan ILMT, lihat: Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA. (PDF, 926KB)
11. Bagaimana cara mendapatkan lisensi IBM Metric Tool?
ILMT dilisensikan berdasarkan "per lokasi". Ini berarti pelanggan diizinkan untuk menggunakan salinan IBM License Metric Tool dalam jumlah yang tidak terbatas, hanya pada mesin yang dimiliki atau disewa oleh Anda, yang terletak di satu lokasi fisik, termasuk kampus dan kantor satelit di sekitarnya, terlepas dari servernya lingkungan yang dipantau.
12. Apakah ada biaya tambahan yang terkait dengan akuisisi lisensi yang memanfaatkan sub-kapasitas?
Tidak, IBM tidak membebankan biaya tambahan apa pun bagi pelanggan untuk memperoleh ketentuan sub-kapasitas untuk produk yang memenuhi syarat. Meskipun IBM menyediakan ILMT kepada pelanggan tanpa biaya, pelanggan bertanggung jawab atas infrastruktur yang mendasarinya (server, jaringan, dll.) dan sumber daya untuk menerapkan dan mengelolanya. Sebagian besar pelanggan yang mampu menerapkan teknologi server virtual kompleks seperti PowerVM dan VMware, akan memiliki kemampuan untuk menerapkan ILMT.
13. Dapatkah Penyedia Layanan memperoleh ILMT, meskipun untuk mendukung pengguna akhir yang mempertahankan lisensi berbasis PVU mereka?
Ya, dalam situasi di mana pelanggan pengguna akhir harus menerapkan ILMT untuk mengelola PVUS/VPC/RVU-nya yang digunakan dengan cara sub-cap, penyedia layanan dapat memesan ILMT untuk menginstal kode agen ILMT pada server yang dihosting mereka yang kemudian akan berkomunikasi kembali ke server ILMT pengguna akhir. Namun, penyedia layanan harus menjadi pelanggan Passport Advantage atau Passport Advantage Express aktif untuk melakukan pemesanan ILMT. Untuk panduan dan instruksi tambahan tentang pemesanan ILMT, lihat: Pemesanan Online IBM License Metric Tool PA. (PDF, 926KB)
14. Apakah lisensi sub-kapasitas tersedia untuk pelanggan Passport Advantage dan Passport Advantage Express?
Ya.
1. Apakah IBM memiliki hak untuk mengaudit pelanggan?
Ya, sesuai dengan ketentuan Perjanjian Passport Advantage atau Passport Advantage Express mereka, IBM memiliki hak untuk mengaudit pelanggan.
2. Bagaimana IBM menentukan apakah pelanggan mematuhi syarat dan ketentuan Sub-kapasitas?
Pelanggan bertanggung jawab untuk menjaga kepatuhan terhadap persyaratan dan ketentuan Sub-kapasitas. IBM berhak untuk mengaudit penggunaan produk perangkat lunak IBM oleh pelanggan untuk memverifikasi kepatuhan. Setiap situasi pelanggan bersifat unik, dan pendekatan audit akan disesuaikan untuk menilai kepatuhan yang spesifik terhadap lingkungan tersebut.
3. Bagaimana jika pelanggan meningkatkan kapasitas yang tersedia dengan menambahkan inti prosesor tambahan tanpa terlebih dahulu menambahkan otorisasi lisensi?
Pelanggan akan tidak patuh. Persyaratan lisensi kami mengharuskan pelanggan memperoleh hak lisensi sebelum meningkatkan kapasitas inti prosesor agar tetap patuh. IBM akan meminta pembayaran untuk lisensi yang diperlukan untuk inti prosesor tambahan efektif tanggal kapasitas inti prosesor tambahan ditambahkan termasuk cakupan kembali untuk Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak).
4. Jika pelanggan memiliki beberapa instans atau paket produk yang berjalan dalam satu partisi, bagaimana inti dihitung?
Inti dilisensikan berdasarkan kapasitas inti prosesor yang tersedia untuk perangkat lunak IBM. Dari perspektif lisensi, partisi dapat memiliki sejumlah “instance” atau “paket” (bukan istilah yang ditentukan secara hukum) dari produk yang berjalan, kami tidak menghitung jumlah instance produk tersebut -- kami hanya melisensikan berdasarkan inti prosesor maksimum (puncak) yang ditetapkan untuk partisi itu dan tersedia untuk produk tersebut. Jika jumlah instance menyebabkan kapasitas partisi meningkat, ILMT akan menangkap “high water mark” itu sehingga pelanggan dapat memastikan kepatuhan terhadap persyaratan kami.
5. Apakah lisensi IBM memberikan masa tenggang dan/atau "penyesuaian" berkala agar sesuai dengan ketentuan?
Tidak, persyaratan lisensi IBM tidak menyediakan masa tenggang untuk melakukan “penyesuaian”. Selain itu, ketentuan lisensi PVU tidak didasarkan pada “penggunaan”. Persyaratan lisensi PVU penuh dan sub-kapasitas mengharuskan kapasitas inti prosesor maksimum (puncak) untuk server/klaster (penuh) atau partisi (sub-cap) telah dilisensikan sebelum penerapan atau peningkatan kapasitas tersebut. IBM License Metric Tool memantau lingkungan server virtual pelanggan secara berkelanjutan dan melaporkan kembali “tanda air tinggi” ini dalam satuan PVU berdasarkan produk piranti lunak, per partisi. Hal ini memungkinkan pelanggan untuk membandingkan total produk pada output laporan ILMT dengan inventaris POE lisensi mereka guna mengonfirmasi kepatuhan
6. Apakah alat saat ini diperlukan untuk melacak penggunaan lisensi Sub-kapasitas?
Ya, penggunaan IBM License Metric Tool (atau IBM BigFix Inventory, Flexera One with IBM Observability IT Asset Management, atau Flexera One IT Asset Management sekarang diperlukan untuk lisensi Sub-kapasitas.