Pertanyaan umum lisensi IBM Processor Value Unit (PVU)

1. Apa itu Processor Value Unit (PVU)?

Processor Value Unit (PVU) adalah satuan ukuran yang digunakan untuk membedakan lisensi middleware berdasarkan teknologi prosesor terdistribusi (ditentukan dalam tabel PVU oleh Vendor Prosesor, Merek, Jenis, dan Nomor Model Prosesor).

IBM terus mendefinisikan prosesor untuk tujuan lisensi berbasis PVU sebagai setiap inti prosesor pada sebuah chip. Setiap program perangkat lunak memiliki harga tertentu per PVU. IBM memperkenalkan PVU pada tahun 2006 untuk lebih mencerminkan nilai relatif yang dapat diterima pelanggan ketika menjalankan beban kerja pada teknologi prosesor tertentu.

2. Apakah PVU dapat ditransfer di antara server?

Ya, PVU untuk program yang sama sepenuhnya dapat ditransfer di antara server dalam perusahaan. Saat mentransfer ke server dengan inti prosesor dengan PVU yang berbeda per persyaratan inti, mungkin diperlukan lebih banyak atau lebih sedikit lisensi PVU. Jika lisensi PVU tambahan diperlukan, pelanggan harus memperoleh lisensi PVU tambahan untuk penerapan untuk memastikan kepatuhan.

3. Apa struktur nomor bagian untuk program yang menggunakan metrik PVU?

Struktur nomor bagian Passport Advantage dari Lisensi ditambah 12 bulan Langganan & Dukungan Perangkat Lunak (S&S), pembaruan S&S, Pemulihan S&S, dan lisensi pertukaran (jika ditawarkan) konsisten di seluruh penawaran program PVU dan Passport Advantage.

4. Mengapa beberapa nomor bagian hanya tersedia dalam jumlah pesanan minimum 10 PVU?

Harga beberapa program Processor Value Unit sangat rendah, sehingga menggunakan hanya 1 program akan menghasilkan harga kurang dari satu dolar AS. Produk-produk ini juga biasanya diperoleh dalam jumlah besar. Oleh karena itu, minimum 10 PVU ditetapkan untuk kemudahan pemesanan, penagihan, dan administrasi.

5. Apa yang menentukan hak PVU yang diperlukan untuk lisensi Perangkat Lunak?

Hak PVU yang diperlukan untuk lisensi Perangkat Lunak middleware ditentukan oleh perkalian (A) nilai PVU per inti dan (B) jumlah total inti prosesor server tempat middleware diinstal. Misalnya, 2 inti * 70 PVU per inti = 140 PVU.

(A) nilai PVU per inti

Metrik PVU IBM digunakan untuk membedakan teknologi prosesor tempat middleware diinstal. Nilai PVU per inti prosesor ditetapkan untuk setiap teknologi prosesor, seperti yang ditunjukkan dalam tabel IBM PVU untuk server (untuk desktop, laptop, dan workstation, lihat bagian yang ditetapkan dalam Pertanyaan Umum ini).

Teknologi prosesor dan nilai PVU per inti yang sesuai dicirikan oleh lima atribut:

Vendor Prosesor: AMD, HP, Fujitsu, IBM, Intel, atau Oracle, dll. Merek Prosesor: Itanium, Opteron, POWER6, Xeon, dll. Jenis Prosesor: Satu inti, Dua inti (dua inti per soket), Empat inti, dll. Soket Prosesor: Soket maksimum yang dimungkinkan di server. Nomor Model Prosesor: dalam beberapa kasus, seperti untuk chip Intel Xeon, nomor model prosesor diperlukan seperti yang ditunjukkan pada Tabel PVU.

(B) Jumlah total inti prosesor

Jumlah total inti prosesor ditentukan oleh perkalian semua chip prosesor (atau soket) pada server dan jumlah inti prosesor untuk masing-masing chip (atau soket).

Misalnya, server dua soket dengan chip prosesor Intel Quad-Core Xeon (mis. empat inti prosesor per chip) memiliki total delapan inti (dua chip kali empat inti per chip). Persyaratan PVU untuk server ini adalah 560 PVU: 70 PVU per inti kali 8 inti prosesor.

6. Apakah IBM terus mendefinisikan “prosesor” sebagai “inti” prosesor?

Ya. IBM selalu dan terus mendefinisikan prosesor sebagai inti prosesor. Pelanggan diharuskan memperoleh lisensi perangkat lunak untuk semua inti prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk digunakan di server. Dengan lisensi Processor Value Unit (PVU), pelanggan memperoleh lisensi PVU berdasarkan jumlah dan jenis inti prosesor.

Sering kali istilah “inti prosesor” disebut hanya sebagai inti.

7. Seberapa sering tabel PVU diperbarui?

Tabel PVU diperbarui secara berkala saat teknologi prosesor baru tersedia. Stempel tanggal di bagian bawah tabel menunjukkan tanggal penerbitan.

8. Alat apa yang dapat digunakan untuk membantu menentukan hak PVU yang diperlukan?

Jika Anda sudah mengetahui model prosesor, Anda dapat merujuk ke Tabel PVU. Tabel PVU adalah sumber resmi persyaratan PVU per Inti untuk server.

Alat kalkulator PVU akan membantu Anda menghitung jumlah PVU yang benar setelah mengajukan serangkaian pertanyaan.

9. Apa yang menentukan peringkat PVU per inti yang diperlukan untuk laptop, desktop, dan workstation (per persyaratan inti)?

Untuk laptop, desktop, dan workstation dengan prosesor AMD atau Intel® x86, persyaratan PVU per inti adalah 100 PVU per inti untuk semua teknologi prosesor inti tunggal dan 50 PVU per inti untuk semua teknologi prosesor multi-inti (mis. Core 2 Duo) - kecuali untuk teknologi prosesor Intel® Core™ i3, i5, dan i7 multi-inti yang adalah 70 PVU per inti.

10. Mengapa IBM menggunakan PVU?

Dalam lingkungan saat ini di mana teknologi inti prosesor yang berbeda dapat memiliki karakteristik kinerja beban kerja yang berbeda secara signifikan, menjadi penting bagi IBM dan vendor middleware lainnya untuk mencerminkan perbedaan kinerja ini dalam lisensi perangkat lunak. Misalnya, pelanggan akan membutuhkan lebih banyak inti prosesor yang relatif lebih lambat untuk menjalankan beban kerja tertentu daripada yang mereka akan menggunakan inti prosesor yang lebih cepat. Harga yang dibayarkan pelanggan harus secara adil mewakili nilai potensial yang dapat mereka terima dari sistem tersebut, yang berasal dari jumlah kemungkinan pekerjaan yang dapat dilakukan prosesor.

Struktur Unit Nilai Prosesor IBM memungkinkan kesederhanaan relatif dalam lisensi perangkat lunak sebagai respons terhadap teknologi perangkat keras yang berkembang pesat. Dua perubahan teknologi utama yang menciptakan dorongan untuk lisensi PVU adalah adopsi luas teknologi chip multi-inti (beberapa inti prosesor pada chip silikon tunggal) dan evolusi dan adopsi teknologi virtualisasi yang semakin luas. Struktur PVU IBM memberikan dasar untuk lisensi middleware yang dapat beradaptasi dengan kemajuan ini dengan lebih mudah. Selain itu, lisensi PVU memberi pelanggan fleksibilitas dan perincian lisensi yang meningkat, dan mengurangi dampak lisensi perangkat lunak pada keputusan desain sistem.

11. Bagaimana IBM menetapkan persyaratan PVU per inti untuk teknologi baru?

Karena IBM menempatkan teknologi prosesor baru dalam struktur Processor Value Unit, tujuan utamanya adalah untuk terus memberikan peningkatan harga kinerja perangkat lunak. Ketika menetapkan persyaratan PVU per inti, kinerja prosesor relatif dinilai dengan menggunakan sejumlah tolok ukur standar industri yang berbeda. Tolok ukur ini dapat mencakup pemrosesan transaksi (mis. TPC-C) dan tolok ukur standar berbasis prosesor (mis. SPECint dan SPECjbb). Kondisi pasar dan keinginan untuk mempertahankan struktur yang relatif sederhana juga merupakan faktor yang memengaruhi penetapan Processor Value Unit.

12. Apakah ada alat manajemen lisensi yang tersedia untuk membantu pelanggan dalam menentukan hak perangkat lunak?

Pelanggan dapat menggunakan IBM License Metric Tool (ILMT), yang gratis, untuk melacak hak program IBM mereka. Selain itu, dengan biaya, pelanggan dapat mengganti IBM BigFix Inventory yang mencakup Tivoli Asset Discovery for Distributed sebagai program pendukung dan menawarkan fungsi tambahan.

13. Apakah alat kepatuhan seperti IBM License Metric Tool (ILMT) diperlukan?

Penggunaan IBM License Metric Tool (ILMT) hanya diperlukan untuk lisensi sub-kapasitas. Untuk informasi lebih lanjut, rujuk ke Pertanyaan Umum Sub-kapasitas.

14. Apakah saya selalu harus melisensikan ke kapasitas penuh server?

Tidak, Anda mungkin dapat memanfaatkan lisensi sub-kapasitas jika Anda memenuhi persyaratan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Pertanyaan Umum Sub-kapasitas.

15. Bisakah Anda memberikan contoh matriks kemungkinan persyaratan PVU untuk POWER?

Model Prosesor Soket Maksimum Inti per Soket PVU per Inti Total PVU POWER S822 2 8 x 70 =1120 POWER E850 4 8 x 100 =3200 POWER 880 8 8 x 120 =7680

16. Mengapa jumlah soket di server relevan dengan harga yang saya terima?

Skalabilitas server memberikan pelanggan kemampuan untuk mencapai tingkat pemanfaatan perangkat lunak yang lebih tinggi. Skalabilitas server dapat diukur dengan jumlah maksimum soket pada server. Maka dari itu, peningkatan nilai perangkat lunak dapat dicapai dengan peningkatan skalabilitas yang diukur dengan jumlah maksimum soket di server.

17. Apa perbedaan antara POWER7 dan POWER7 TurboCore?

Mode turbo-core hanya tersedia pada model server Power. Mode turbo-core memungkinkan server untuk “beralih” dari mode operasi normal 8 inti aktif menjadi 4 inti aktif. Peralihan ini hanya dapat terjadi setelah IPL. Dalam mode Turbo-core, 4 inti aktif mencapai kinerja yang lebih tinggi karena inti aktif ini dapat memanfaatkan cache tambahan yang tersedia dari 4 inti tidak aktif.

Perhatikan bahwa inti yang tidak aktif tidak menjalankan beban kerja perangkat lunak apa pun sehingga Anda tidak perlu memperoleh hak lisensi untuk mereka. Jika pelanggan beralih kembali ke mode operasi normal, maka mereka harus memiliki lisensi untuk semua 8 inti.

18. Apa perbedaan antara inti, chip, dan soket?

Setiap inti mewakili unit fungsional dalam perangkat komputasi yang menafsirkan dan mengeksekusi instruksi perangkat lunak. Inti ini terhubung ke chip. Chip tersebut kemudian dihubungkan ke soket yang memasang chip ke motherboard. Seringkali istilah chip dan soket digunakan secara bergantian.

19. Bisakah Anda memberikan contoh matriks kemungkinan persyaratan PVU untuk teknologi prosesor Intel?

Soket Maksimum Jumlah Inti per Soket PVU per Inti Total PVU 2 x8 x 70 =1120 4 x8 x 100 =3200 8 x8 x 120 =7680

20. Mengapa skalabilitas server relevan dengan harga yang saya terima?

Skalabilitas server dapat diukur dengan jumlah maksimum soket pada server. Skalabilitas server dengan penggunaan teknologi virtualisasi memberikan pelanggan kemampuan untuk mencapai tingkat konsolidasi beban kerja perangkat lunak yang lebih tinggi dan pemanfaatan aset middleware perangkat lunak mereka. Maka dari itu, peningkatan nilai perangkat lunak dapat dicapai dengan peningkatan skalabilitas yang diukur dengan jumlah maksimum soket di server.

21. Apakah PVU per inti berubah ketika saya menghubungkan soket di server yang berbeda bersama-sama?

Jika soket pada dua atau lebih server terhubung untuk membentuk Server Multipemrosesan Simetris (SMP), jumlah maksimum soket per server meningkat (Untuk informasi lebih lanjut tentang SMP, lihat Multipemrosesan simetris.

Misalnya, ketika soket pada server 2 soket dengan 6 inti per soket terhubung ke soket pada server 2 soket lain dengan 6 inti per soket, ini menjadi server SMP dengan maksimum 4 soket per server dan 24 inti, dan membutuhkan 2400 PVU (100 per inti x 24 inti).

22. Apakah IBM terus mendefinisikan “prosesor” sebagai inti prosesor?

Ya. Seperti dalam semua pengumuman sebelumnya, IBM masih mendefinisikan prosesor sebagai inti prosesor. Pelanggan diharuskan memperoleh lisensi perangkat lunak untuk semua inti prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk digunakan di server. Dengan lisensi Processor Value Unit (PVU), pelanggan diharuskan untuk memperoleh lisensi PVU berdasarkan jumlah dan jenis inti prosesor.

23. Apa perbedaan antara model server dan nomor model prosesor?

Model server dikaitkan dengan seluruh kotak perangkat keras yang berisi minimal soket/chip dengan inti prosesor, memori, bus, dan catu daya; sedangkan model prosesor adalah komponen subset dari kotak yang terdiri dari soket/chip dengan inti prosesor.