Passport Advantage/Jenis Lisensi Umum Paspor & Definisi

Unit Nilai Prosesor (PVU) adalah satuan ukuran dengan Program yang dapat dilisensikan. Jumlah hak penggunaan PVU yang diperlukan didasarkan pada teknologi prosesor (ditentukan dalam Tabel PVU oleh Vendor Prosesor, Merek, Jenis dan Nomor Model) dan jumlah prosesor yang tersedia untuk Program. IBM® terus mendefinisikan prosesor, untuk tujuan lisensi berbasis PVU, untuk menjadi setiap core prosesor pada sebuah chip. Chip prosesor dual-core, misalnya, memiliki dua core prosesor.

Penerima Lisensi dapat menerapkan Program menggunakan lisensi Kapasitas Penuh atau lisensi Kapasitas Virtualisasi (Sub-Kapasitas) sesuai dengan Ketentuan Perjanjian Passport Advantage. Jika menggunakan lisensi Kapasitas Penuh, Pemegang Lisensi wajib memiliki hak penggunaan PVU yang mencukupi untuk menutupi seluruh core prosesor yang diaktifkan* pada lingkungan perangkat keras fisik yang digunakan atau dikelola oleh Program, kecuali server yang Program-nya telah dihapus secara permanen. Jika menggunakan lisensi Kapasitas Virtualisasi, Penerima Lisensi harus mendapatkan hak penggunaan yang cukup untuk mencakup semua core prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk atau dikelola oleh Program, sebagaimana didefinisikan menurut Aturan Penghitungan Lisensi Kapasitas Virtualisasi.

* Core prosesor yang diaktifkan adalah core prosesor yang tersedia untuk digunakan di Virtual Servers, terlepas dari apakah kapasitas core prosesor dapat atau dibatasi melalui teknologi virtualisasi, perintah sistem operasi, pengaturan BIOS, atau batasan serupa.

Catatan: Beberapa program mungkin memerlukan lisensi untuk Program DAN apa yang sedang dikelola. Dalam hal ini, hal berikut berlaku: Selain hak penggunaan yang diperlukan untuk Program secara langsung, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan PVU untuk Program ini yang cukup untuk menutupi core prosesor untuk sistem tempat sumber daya yang dikelola atau diproses oleh Program berada.

Catatan: Beberapa program mungkin HANYA dilisensikan secara terkelola. Dalam hal ini, hal berikut berlaku: Alih-alih hak penggunaan yang diperlukan untuk Program secara langsung, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan PVU untuk Program ini yang cukup untuk menutupi core prosesor untuk sistem tempat sumber daya yang dikelola atau diproses oleh Program berada.

Catatan: Beberapa program berdasarkan pengecualian dapat dilisensikan berdasarkan referensi. Dalam hal ini, hal berikut berlaku: Daripada memperoleh hak penggunaan untuk core prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk Program, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan PVU untuk Program ini yang cukup untuk mencakup lingkungan yang disediakan untuk Program Referensi seolah-olah Program itu sendiri dijalankan di mana-mana Program Referensi dijalankan, terlepas dari dasar di mana Program Referensi dilisensikan.