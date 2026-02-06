Passport Advantage/Jenis Lisensi Umum Paspor & Definisi

Untuk syarat dan ketentuan yang tepat yang mengatur penggunaan program perangkat lunak tertentu, lihat Perjanjian Lisensi perangkat lunak termasuk International Program License Agreement (IPLA), Dokumen Informasi Lisensi dan perjanjian tambahan apa pun di mana perangkat lunak diperoleh seperti IBM® International Passport Advantage Agreement.
Pengguna Resmi adalah satuan pengukuran yang digunakan sebagai dasar pelisensian suatu Program. Pengguna Resmi adalah satu individu tertentu yang diberikan akses ke Program. Program ini mungkin diinstal di sejumlah komputer atau server dan tiap Pengguna Resmi dapat memiliki akses serempak ke instans Program mana pun dalam satu waktu. Pemegang lisensi wajib memperoleh hak penggunaan yang terpisah dan khusus untuk setiap Pengguna Resmi yang diberikan akses ke Program, baik secara langsung maupun tidak langsung (misalnya melalui program multiplexing, perangkat, atau server aplikasi), dengan cara apa pun. Hak penggunaan untuk Pengguna Resmi adalah unik untuk Pengguna Resmi itu dan tidak boleh dibagikan, juga tidak dapat dialihkan selain untuk pengalihan permanen hak penggunaan Pengguna Resmi kepada orang lain.
Catatan: Beberapa program mungkin dilisensikan jika perangkat dianggap pengguna. Dalam hal ini, hal berikut berlaku: Perangkat komputasi apa pun yang meminta eksekusi atau menerima untuk eksekusi serangkaian perintah, prosedur, atau aplikasi dari Program atau yang dikelola oleh Program dianggap sebagai Pengguna Program yang terpisah dan memerlukan hak penggunaan seolah-olah perangkat itu adalah seseorang.
Pengguna Bersamaan adalah satuan pengukuran yang digunakan sebagai dasar pelisensian suatu Program. Pengguna Bersamaan adalah individu yang mengakses Program di titik waktu tertentu. Terlepas dari apakah orang tersebut mengakses Program secara bersamaan beberapa kali, orang tersebut hanya dihitung sebagai satu Pengguna Bersamaan. Program dapat diinstal pada jumlah komputer atau server berapa pun, namun Pemegang Lisensi wajib memiliki hak penggunaan (Bukti Hak Penggunaan (Proof of Entitlement/PoE)) untuk jumlah maksimum Pengguna Bersamaan yang mengakses Program secara bersamaan. Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan untuk setiap Pengguna Bersamaan simultan yang mengakses Program dengan cara apa pun secara langsung atau tidak langsung (misalnya: melalui program multiplexing, perangkat, atau server aplikasi) melalui cara apa pun.
Catatan: Beberapa program mungkin dilisensikan di mana perangkat dianggap sebagai pengguna. Dalam hal ini, hal berikut ini berlaku: Setiap perangkat komputasi yang meminta eksekusi atau menerima eksekusi serangkaian perintah, prosedur, atau aplikasi dari Program atau yang dikelola oleh Program dianggap sebagai Pengguna Program yang terpisah dan memerlukan hak penggunaan seolah-olah perangkat tersebut adalah manusia.
Unit Nilai Pengguna (UVU) adalah satuan pengukuran yang digunakan sebagai dasar pelisensian suatu Program. Proof of Entitlement (PoE) UVU didasarkan pada jumlah dan jenis Pengguna untuk Program yang diberikan. Penerima lisensi harus mendapatkan hak penggunaan yang cukup untuk jumlah UVU yang diperlukan untuk lingkungan Penerima Lisensi sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan perangkat lunak tertentu. Hak penggunaan UVU khusus untuk Program dan jenis pengguna dan tidak boleh ditukar, dipertukarkan, atau digabungkan dengan hak UVU dari program atau jenis pengguna lain.
Untuk memahami manfaat lisensi Unit Nilai Pengguna ini dan untuk menentukan berapa banyak Unit Nilai Pengguna yang akan diperoleh, silakan baca ke tabel Unit Nilai Pengguna khusus program.
Install adalah satuan ukuran dengan Program yang dapat dilisensikan. Install adalah salinan Program yang diinstal pada disk fisik atau virtual yang tersedia untuk dieksekusi di komputer. Penerima Lisensi harus mendapatkan hak penggunaan untuk setiap Instal Program.
Virtual Servers Terkelola adalah satuan pengukuran yang digunakan sebagai dasar pelisensian suatu Program. Server adalah komputer fisik yang terdiri atas unit pemrosesan, memori, dan kemampuan input/output, dan yang menjalankan prosedur, perintah, atau aplikasi yang diminta untuk satu atau lebih pengguna atau perangkat klien. Jika rak, penutup bilah, atau peralatan serupa lainnya digunakan, setiap perangkat fisik yang dapat dipisahkan (misalnya, bilah atau perangkat yang dipasang di rak) yang memiliki komponen yang diperlukan dianggap sebagai server yang terpisah. Virtual servers adalah komputer virtual yang dibuat dengan mempartisi sumber daya yang tersedia untuk server fisik atau server fisik yang tidak dipartisi. Penerima lisensi harus mendapatkan hak penggunaan Virtual Servers Terkelola untuk setiap server virtual yang dikelola oleh Program.
Unit Nilai Prosesor (PVU) adalah satuan ukuran dengan Program yang dapat dilisensikan. Jumlah hak penggunaan PVU yang diperlukan didasarkan pada teknologi prosesor (ditentukan dalam Tabel PVU oleh Vendor Prosesor, Merek, Jenis dan Nomor Model) dan jumlah prosesor yang tersedia untuk Program. IBM® terus mendefinisikan prosesor, untuk tujuan lisensi berbasis PVU, untuk menjadi setiap core prosesor pada sebuah chip. Chip prosesor dual-core, misalnya, memiliki dua core prosesor.
Penerima Lisensi dapat menerapkan Program menggunakan lisensi Kapasitas Penuh atau lisensi Kapasitas Virtualisasi (Sub-Kapasitas) sesuai dengan Ketentuan Perjanjian Passport Advantage. Jika menggunakan lisensi Kapasitas Penuh, Pemegang Lisensi wajib memiliki hak penggunaan PVU yang mencukupi untuk menutupi seluruh core prosesor yang diaktifkan* pada lingkungan perangkat keras fisik yang digunakan atau dikelola oleh Program, kecuali server yang Program-nya telah dihapus secara permanen. Jika menggunakan lisensi Kapasitas Virtualisasi, Penerima Lisensi harus mendapatkan hak penggunaan yang cukup untuk mencakup semua core prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk atau dikelola oleh Program, sebagaimana didefinisikan menurut Aturan Penghitungan Lisensi Kapasitas Virtualisasi.
* Core prosesor yang diaktifkan adalah core prosesor yang tersedia untuk digunakan di Virtual Servers, terlepas dari apakah kapasitas core prosesor dapat atau dibatasi melalui teknologi virtualisasi, perintah sistem operasi, pengaturan BIOS, atau batasan serupa.
Catatan: Beberapa program mungkin memerlukan lisensi untuk Program DAN apa yang sedang dikelola. Dalam hal ini, hal berikut berlaku: Selain hak penggunaan yang diperlukan untuk Program secara langsung, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan PVU untuk Program ini yang cukup untuk menutupi core prosesor untuk sistem tempat sumber daya yang dikelola atau diproses oleh Program berada.
Catatan: Beberapa program mungkin HANYA dilisensikan secara terkelola. Dalam hal ini, hal berikut berlaku: Alih-alih hak penggunaan yang diperlukan untuk Program secara langsung, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan PVU untuk Program ini yang cukup untuk menutupi core prosesor untuk sistem tempat sumber daya yang dikelola atau diproses oleh Program berada.
Catatan: Beberapa program berdasarkan pengecualian dapat dilisensikan berdasarkan referensi. Dalam hal ini, hal berikut berlaku: Daripada memperoleh hak penggunaan untuk core prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk Program, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan PVU untuk Program ini yang cukup untuk mencakup lingkungan yang disediakan untuk Program Referensi seolah-olah Program itu sendiri dijalankan di mana-mana Program Referensi dijalankan, terlepas dari dasar di mana Program Referensi dilisensikan.
Unit Nilai Prosesor (PVU) adalah satuan ukuran dengan Program yang dapat dilisensikan. Jumlah hak penggunaan PVU yang diperlukan didasarkan pada teknologi prosesor (ditentukan dalam lisensi Unit Nilai Prosesor (PVU) untuk situs web Perangkat Lunak Terdistribusi) dan jumlah prosesor yang tersedia untuk Program. IBM® terus mendefinisikan prosesor, untuk tujuan lisensi berbasis PVU, untuk menjadi setiap core prosesor pada sebuah chip. Chip prosesor dual-core, misalnya, memiliki dua core prosesor.
Penerima Lisensi dapat menerapkan Program (jika didukung) menggunakan lisensi kapasitas penuh, lisensi sub-kapasitas, atau lisensi kontainer.
Penerima lisensi harus mendapatkan hak penggunaan yang cukup untuk mencakup semua core prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk atau dikelola oleh Program.
Terabyte adalah satuan ukuran dengan Program yang dapat dilisensikan. Terabyte adalah 2 hingga byte daya ke-40. Penerima Lisensi harus mendapatkan hak penggunaan untuk setiap Terabyte yang tersedia untuk Program.
Catatan: Beberapa program mungkin memerlukan lisensi untuk Program dan apa yang sedang dikelola. Dalam hal ini, berikut ini berlaku. Selain hak penggunaan yang diperlukan untuk Program secara langsung, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan Terabyte untuk Program ini yang cukup untuk menutupi Terabyte yang dikelola oleh Program. Beberapa program mungkin dilisensikan secara terkelola saja. Dalam hal ini, berikut ini berlaku. Alih-alih hak penggunaan yang diperlukan untuk Program secara langsung, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan Terabyte untuk Program ini yang cukup untuk menutupi Terabyte yang dikelola oleh Program.
Core prosesor Virtual (VPC) adalah satuan ukuran dengan Program yang dapat dilisensikan. Server fisik adalah komputer fisik yang terdiri atas unit pemrosesan, memori, serta kemampuan input/output, dan menjalankan prosedur, perintah, atau aplikasi yang diminta untuk satu atau lebih pengguna atau perangkat klien. Apabila digunakan rak, penutup bilah, atau peralatan serupa, setiap perangkat fisik yang dapat dipisahkan (misalnya blade atau perangkat yang dipasang di rak) dan memiliki komponen yang diperlukan dianggap sebagai satu Server Fisik yang terpisah. Virtual Servers adalah komputer virtual yang dibuat dengan membagi sumber daya yang tersedia pada sebuah Server Fisik, atau dapat pula berupa Server Fisik yang tidak dipartisi. Core prosesor adalah unit fungsional dalam perangkat komputasi yang menginterpretasikan dan menjalankan instruksi. Core prosesor terdiri atas setidaknya unit kontrol instruksi, dan satu atau lebih unit aritmatika atau logika. Core prosesor Virtual adalah core prosesor dalam server fisik yang tidak dipartisi, atau inti virtual yang ditugaskan ke Virtual Servers.
Penerima Lisensi dapat menerapkan Program (jika didukung) menggunakan lisensi kapasitas penuh, lisensi sub-kapasitas, atau lisensi kontainer.
Penerima lisensi harus mendapatkan hak penggunaan yang cukup untuk mencakup semua core prosesor yang diaktifkan yang tersedia untuk atau dikelola oleh Program.
Virtual Servers adalah satuan pengukuran yang digunakan sebagai dasar pelisensian suatu Program. Server adalah komputer fisik yang terdiri atas unit pemrosesan, memori, dan kemampuan input/output, serta menjalankan prosedur, perintah, atau aplikasi yang diminta untuk satu atau beberapa pengguna atau perangkat klien. Jika rak, penutup bilah, atau peralatan serupa lainnya digunakan, setiap perangkat fisik yang dapat dipisahkan (misalnya, bilah atau perangkat yang dipasang di rak) yang memiliki komponen yang diperlukan dianggap sebagai server yang terpisah. Virtual servers adalah komputer virtual yang dibuat dengan mempartisi sumber daya yang tersedia untuk server fisik atau server fisik yang tidak dipartisi. Penerima Lisensi harus mendapatkan hak penggunaan virtual servers untuk setiap virtual servers yang tersedia untuk Program, terlepas dari jumlah core prosesor di virtual servers atau jumlah salinan Program di server virtual.
Unit Nilai Sumber Daya (RVU) adalah satuan ukuran dengan Program yang dapat dilisensikan. Bukti Hak Penggunaan RVU didasarkan pada jumlah unit sumber daya tertentu yang digunakan atau dikelola oleh Program. Penerima lisensi harus mendapatkan hak yang cukup untuk jumlah RVU yang diperlukan untuk lingkungan Penerima Lisensi sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan perangkat lunak tertentu. Hak penggunaan RVU khusus untuk Program dan jenis sumber daya dan tidak boleh dipertukarkan, dipertukarkan, atau digabungkan dengan hak penggunaan RVU dari program atau sumber daya lain.
Catatan: Beberapa program mungkin memerlukan lisensi untuk Sumber Daya yang tersedia untuk DAN sumber daya yang dikelola oleh Program. Dalam hal ini, hal berikut berlaku: Selain hak penggunaan yang diperlukan untuk Sumber Daya yang digunakan oleh Program secara langsung, Penerima Lisensi harus memperoleh hak penggunaan untuk Program ini yang cukup untuk menutupi Sumber Daya yang dikelola oleh Program.
Catatan: Beberapa program mungkin dilisensikan HANYA secara terkelola. Dalam hal ini, hal berikut ini berlaku: Alih-alih hak penggunaan yang diperlukan untuk Sumber Daya yang digunakan oleh Program secara langsung, Penerima Lisensi harus mendapatkan hak penggunaan untuk Program ini yang cukup untuk mencakup Sumber Daya yang dikelola oleh Program.
Untuk memahami manfaat lisensi Unit Nilai Sumber Daya ini dan untuk menentukan berapa banyak Unit Nilai Sumber Daya yang akan diperoleh, bacalah tabel Unit Nilai Sumber Daya khusus program. Anda juga dapat menghubungi perwakilan IBM® Sales Anda.