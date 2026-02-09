Kontainer adalah unit perangkat lunak yang ringan dan portabel (gambar), di mana kode aplikasi dikemas bersama pustaka serta dependensinya.

IBM® Certified Containers memenuhi kriteria standar untuk pengemasan dan penerapan perangkat lunak kontainer dengan integrasi platform, serta dapat dijalankan pada lingkungan orkestrasi Kubernetes yang didukung di mana saja─baik di desktop, infrastruktur TI tradisional, maupun cloud.

Untuk semua IBM® Certified Containers, Anda harus memperoleh hak yang setara dengan persyaratan lisensi (sebagaimana dijelaskan dalam bagian Metodologi Penghitungan Kapasitas vCPU untuk Program IBM) dan diukur oleh IBM® License Service.