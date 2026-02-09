Kontainer adalah unit perangkat lunak yang ringan dan portabel (gambar), di mana kode aplikasi dikemas bersama pustaka serta dependensinya.
IBM® Certified Containers memenuhi kriteria standar untuk pengemasan dan penerapan perangkat lunak kontainer dengan integrasi platform, serta dapat dijalankan pada lingkungan orkestrasi Kubernetes yang didukung di mana saja─baik di desktop, infrastruktur TI tradisional, maupun cloud.
Untuk semua IBM® Certified Containers, Anda harus memperoleh hak yang setara dengan persyaratan lisensi (sebagaimana dijelaskan dalam bagian Metodologi Penghitungan Kapasitas vCPU untuk Program IBM) dan diukur oleh IBM® License Service.
IBM Cloud Paks® adalah solusi perangkat lunak terintegrasi yang dibangun di atas platform cloud hybrid Red Hat yang memungkinkan membangun sekali dan menerapkan di mana saja.
IBM® Cloud Paks merampingkan penerapan dan pengelolaan kontainer serta memungkinkan portabilitas dan tata kelola yang konsisten di seluruh infrastruktur dengan Red Hat OpenShift Container Platform (OCP), yang dibangun di atas teknologi orkestrasi Kubernetes sumber terbuka.
Untuk semua IBM® Cloud Paks yang diterapkan dalam kontainer, Anda harus memperoleh hak yang setara dengan persyaratan lisensi (sebagaimana diturunkan dalam Metodologi Penghitungan Kapasitas vCPU untuk Program IBM®) dan diukur menggunakan IBM® License Service, lalu dikalikan dengan rasio konversi Cloud Pak yang diperlukan. Catatan: Jika rasio tidak ditentukan, maka diasumsikan sebesar 1:1.
Dengan dirilisnya Perjanjian IBM® Passport Advantage pada tanggal 01 Februari 2023, persyaratan Lisensi Kontainer telah diintegrasikan ke dalam bagian yang berlaku dari Perjanjian tanpa perlu menandatangani adendum terpisah bagi klien dengan persyaratan yang telah direvisi.
Catatan: Ketentuan baru untuk klien PA yang ada berlaku efektif 01 Mei 2023.
Lihat apa yang perlu Anda ketahui tentang Perjanjian Passport Advantage yang direvisi untuk mempelajari lebih lanjut.
Buka Ketentuan IBM® untuk mengunduhn Opsi Khusus Adendum Ketentuan Kutipan untuk Lisensi Kontainer sebagai panduan tentang
Panduan ini mendukung produk kontainer berbasis metrik inti Virtual Processor Core (VPC) atau Processor Value Units (PVU) yang didukung oleh IBM® License Service dan diterapkan dengan orkestrasi Kubernetes.
Definisi
*Untuk x86, Hyperthreading/SMT harus diaktifkan pada tingkat fisik
Catatan: Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai persyaratan lisensi, silakan hubungi perwakilan IBM® Anda untuk mendapatkan dukungan tambahan.
Untuk memanfaatkan lisensi kontainer, IBM® License Service harus digunakan untuk melacak penggunaan lisensi dan menentukan hak yang Anda perlukan. Tidak ada pengecualian terhadap aturan ini.
IBM® License Service merupakan satu-satunya alat yang diterima untuk pelacakan penggunaan lisensi dan pelaporan lisensi kontainer. Ini adalah:
Kapasitas vCPU yang tersedia akan disurvei pada interval yang sering (≤ 30 menit) sepanjang hari dan diproses sedemikian rupa sehingga nilai maksimum dari perhitungan intrahari menentukan kapasitas vCPU harian yang tersedia.
Sangat penting bagi Anda untuk menggunakan dan memelihara alat pelacakan penggunaan lisensi (IBM® License Service: lihat di bawah) yang disertakan dalam setiap layanan Cloud Pak. Layanan ini akan melacak penggunaan lisensi dan menentukan kebutuhan hak yang Anda perlukan.
