Ikhtisar

Kontainer Bersertifikat IBM

Kontainer adalah unit perangkat lunak yang ringan dan portabel (gambar), di mana kode aplikasi dikemas bersama pustaka serta dependensinya.

IBM® Certified Containers memenuhi kriteria standar untuk pengemasan dan penerapan perangkat lunak kontainer dengan integrasi platform, serta dapat dijalankan pada lingkungan orkestrasi Kubernetes yang didukung di mana saja─baik di desktop, infrastruktur TI tradisional, maupun cloud.

Untuk semua IBM® Certified Containers, Anda harus memperoleh hak yang setara dengan persyaratan lisensi (sebagaimana dijelaskan dalam bagian Metodologi Penghitungan Kapasitas vCPU untuk Program IBM) dan diukur oleh IBM® License Service.

IBM Cloud Paks

IBM Cloud Paks® adalah solusi perangkat lunak terintegrasi yang dibangun di atas platform cloud hybrid Red Hat yang memungkinkan membangun sekali dan menerapkan di mana saja.

IBM® Cloud Paks merampingkan penerapan dan pengelolaan kontainer serta memungkinkan portabilitas dan tata kelola yang konsisten di seluruh infrastruktur dengan Red Hat OpenShift Container Platform (OCP), yang dibangun di atas teknologi orkestrasi Kubernetes sumber terbuka.

Untuk semua IBM® Cloud Paks yang diterapkan dalam kontainer, Anda harus memperoleh hak yang setara dengan persyaratan lisensi (sebagaimana diturunkan dalam Metodologi Penghitungan Kapasitas vCPU untuk Program IBM®) dan diukur menggunakan IBM® License Service, lalu dikalikan dengan rasio konversi Cloud Pak yang diperlukan. Catatan: Jika rasio tidak ditentukan, maka diasumsikan sebesar 1:1.

Catatan

Dengan dirilisnya Perjanjian IBM® Passport Advantage pada tanggal 01 Februari 2023, persyaratan Lisensi Kontainer telah diintegrasikan ke dalam bagian yang berlaku dari Perjanjian tanpa perlu menandatangani adendum terpisah bagi klien dengan persyaratan yang telah direvisi.

Catatan: Ketentuan baru untuk klien PA yang ada berlaku efektif 01 Mei 2023.

Lihat apa yang perlu Anda ketahui tentang Perjanjian Passport Advantage yang direvisi untuk mempelajari lebih lanjut.

Jika Anda menggunakan IPAA versi 10 atau lebih lama, diperlukan adendum Lisensi Kontainer

Buka Ketentuan IBM® untuk mengunduhn Opsi Khusus Adendum Ketentuan Kutipan untuk Lisensi Kontainer sebagai panduan tentang

  • Kepatuhan & Pelaporan
  • Penggunaan IBM® License Service

Panduan ini mendukung produk kontainer berbasis metrik inti Virtual Processor Core (VPC) atau Processor Value Units (PVU) yang didukung oleh IBM® License Service dan diterapkan dengan orkestrasi Kubernetes.

  • Kapasitas vCPU* dari sebuah pemalut* adalah jumlah batas CPU* untuk seluruh kontainer di dalam pod tersebut. Pemalut dengan kapasitas vCPU kurang dari satu inti akan dihitung sebagai pecahan.
  • Dalam node, ketika total kapasitas vCPU untuk seluruh pemalut dari Program IBM® melebihi kapasitas node, kapasitas vCPU akan disamakan dengan kapasitas node.
  • Kapasitas vCPU untuk Program IBM® akan digabungkan pada tingkat klaster* dan setiap nilai pecahan akan dibulatkan ke bilangan bulat terdekat.
  • Untuk IBM® Cloud Paks dan Program IBM® lainnya yang merupakan solusi paket dari beberapa produk dengan rasio lisensi, metodologi penghitungan berlaku untuk setiap Produk Paket

Definisi

  • Klaster - Sekumpulan mesin pekerja, yang disebut node, yang menjalankan aplikasi kontainer. Setiap klaster memiliki setidaknya satu node pekerja.
  • Kontainer - Image yang dapat dieksekusi, ringan, dan portabel yang berisi perangkat lunak beserta seluruh dependensinya.
  • Limit CPU - Menetapkan batas untuk membatasi konsumsi sumber daya per kontainer dalam suatu namespace melalui penggunaan properti batas CPU Kubernetes “resources.limits.cpu.”
  • Namespace - Abstraksi yang digunakan oleh Kubernetes untuk mendukung beberapa klaster virtual pada satu klaster fisik yang sama.
  • Pemalut - Objek Kubernetes terkecil dan paling sederhana. Pemalut mewakili sekumpulan kontainer yang sedang berjalan pada klaster Anda.
  • VPC (Virtual Processor Core) & PVU (Processor Value Unit) - Unit ukuran yang digunakan untuk melisensikan Program (lihat VPC dan PVU di bagian kontainer di bawah ini untuk definisi lengkapnya). Untuk tujuan panduan ini, 1 VPC setara dengan 1 vCPU dan 70 PVU setara dengan 1 vCPU.
  • Kapasitas vCPU - Jumlah total vCPU yang tersedia untuk pemalut sebagaimana ditentukan oleh metodologi penghitungan (di bawah). Harap diperhatikan: Setiap pemalut yang berisi kontainer tanpa batas CPU dianggap memiliki kapasitas vCPU yang sama dengan kapasitas node.
  • Worker node - Worker node adalah node yang menyediakan lingkungan kontainer untuk menjalankan tugas. Seiring meningkatnya permintaan, lebih banyak node pekerja dapat ditambahkan ke klaster Anda untuk meningkatkan kinerja dan efisiensi. Sebuah klaster dapat berisi sejumlah node pekerja, namun minimal satu node pekerja diperlukan.
  • Kapasitas node pekerja – Kapasitas total yang tersedia pada node pekerja, diukur dalam inti virtual atau inti fisik, sebagaimana dilaporkan oleh Kubernetes API.

  • Dukungan untuk Multithreading Simultan (SMT) atau Hyperthreading (HT): Output IBM® License Service akan disesuaikan untuk node pekerja yang mengaktifkan Hyperthreading atau varian SMT, yaitu SMT2, SMT4, dan SMT8.* Seperti itu,
    • 2 vCPU per 1 inti dihitung sebagai 1 VPC atau 70 PVU untuk tujuan penghitungan lisensi jika Hyperthreading atau SMT2 diaktifkan (misalnya, 8 vCPU dihitung sebagai 4 vCPU).
    • 4 vCPU per 1 inti dihitung sebagai 1 VPC atau 70 PVU untuk tujuan penghitungan lisensi jika SMT4 diaktifkan (misalnya, 16 vCPU dihitung sebagai 4 vCPU).
    • 8 vCPU per 1 inti dihitung sebagai 1 VPC atau 70 PVU untuk tujuan penghitungan lisensi jika SMT8 diaktifkan (misalnya, 32 vCPU dihitung sebagai 4 vCPU).
    • Untuk klaster dengan tingkat SMT yang campuran atau berbeda, faktor terendah akan diterapkan. Misalnya, jika beberapa node menggunakan SMT4 dan node lainnya menggunakan SMT8, maka faktor 4 akan digunakan untuk perhitungan lisensi klaster tersebut. Identifikasi status HT/SMT harus dilakukan secara manual dan ditetapkan pada tingkat klaster.
      Sebagai catatan: Hingga fungsionalitas penyesuaian otomatis diintegrasikan ke dalam IBM® License Service, penyesuaian harus dilakukan secara manual terhadap output IBM® License Service. Setelah fungsionalitas tersebut tersedia, pengguna harus memastikan bahwa mereka menggunakan versi terbaru IBM® License Service dan bahwa klaster mereka dikonfigurasi sesuai dengan yang dijelaskan dalam dokumentasi produk.

*Untuk x86, Hyperthreading/SMT harus diaktifkan pada tingkat fisik

  • Untuk beberapa Program IBM®, opsi konfigurasi dan aktivitas pengguna dapat meningkatkan persyaratan lisensi karena beban kerja tambahan yang dihasilkan.
  • Pelanggan harus melisensikan seluruh beban kerja yang dibuat oleh Program IBM®, termasuk beban kerja yang dihasilkan dari perubahan konfigurasi produk serta beban kerja yang dibuat secara dinamis akibat aktivitas pengguna.
  • Pelanggan bertanggung jawab untuk melisensikan langganan Red Hat OpenShift sesuai dengan perjanjian lisensi Red Hat. Silakan merujuk ke setiap dokumen informasi lisensi IBM® Cloud Pak untuk detail lebih lanjut.
  • Pelanggan bertanggung jawab untuk mengendalikan permintaan lisensi melalui kombinasi kemampuan Red Hat OpenShift, seperti kuota namespace*, serta kemampuan khusus Program IBM, seperti opsi penerapan dan kontrol penskalaan. Untuk informasi spesifik Program IBM mengenai pengendalian permintaan lisensi, silakan lihat dokumentasi Program IBM yang relevan.
  • Pengaturan resources.limits.cpu preset yang dikirimkan bersama setiap Program digunakan di semua QA, pengujian kinerja, dan sebagainya. Meskipun IBM® resources.limits.cpu tidak merekomendasikan perubahan terhadap pengaturan ini, jika Anda memilih untuk melakukannya, silakan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokumentasi produk untuk memahami rentang terdokumentasi yang dapat diterima bagi Program Anda.

Catatan: Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai persyaratan lisensi, silakan hubungi perwakilan IBM® Anda untuk mendapatkan dukungan tambahan.

Untuk memanfaatkan lisensi kontainer, IBM® License Service harus digunakan untuk melacak penggunaan lisensi dan menentukan hak yang Anda perlukan. Tidak ada pengecualian terhadap aturan ini.

IBM® License Service merupakan satu-satunya alat yang diterima untuk pelacakan penggunaan lisensi dan pelaporan lisensi kontainer. Ini adalah:

  • termasuk dalam setiap layanan IBM® Cloud Pak
  • tersedia untuk diunduh dan digunakan pada IBM® Certified Containers dengan menghubungi talk2sam@us.ibm.com (atau dukungan produk). Pelanggan harus memverifikasi bahwa IBM® License Service telah diinstal dan dikonfigurasi dengan benar saat menerapkan Program kontainer mereka

Kapasitas vCPU yang tersedia akan disurvei pada interval yang sering (≤ 30 menit) sepanjang hari dan diproses sedemikian rupa sehingga nilai maksimum dari perhitungan intrahari menentukan kapasitas vCPU harian yang tersedia.

Sangat penting bagi Anda untuk menggunakan dan memelihara alat pelacakan penggunaan lisensi (IBM® License Service: lihat di bawah) yang disertakan dalam setiap layanan Cloud Pak. Layanan ini akan melacak penggunaan lisensi dan menentukan kebutuhan hak yang Anda perlukan.

