Pada tanggal 1 Agustus 2024, IBM® menerbitkan ketentuan Perjanjian International Passport Advantage (IPAA12) dan International Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12) yang telah direvisi.
Ketentuan yang direvisi berlaku secara otomatis pada:
Penawaran Dukungan
Ketentuan Verifikasi Lisensi
Ketentuan Perjanjian Dasar IBM®
Kejelasan dan Konsistensi
