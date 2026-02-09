Perjanjian Passport Advantage yang Direvisi dan Passport Advantage Express 12

Passport Advantage (PA) dan Passport Advantage Express (PAE) adalah program IBM® yang komprehensif di mana Klien dapat memesan Produk yang Memenuhi Syarat (EP)

    Ikhtisar

    Pada tanggal 1 Agustus 2024, IBM® menerbitkan ketentuan Perjanjian International Passport Advantage (IPAA12) dan International Passport Advantage Express Agreement (IPAEA12) yang telah direvisi.

    Ketentuan yang direvisi berlaku secara otomatis pada:

    • 1 Agustus 2024 untuk:
      • transaksi IPAEA baru pada atau setelah tanggal ini.
      • transaksi baru di bawah pendaftaran IPAA baru pada atau setelah tanggal ini.
    • 1 November 2024 untuk transaksi baru, hak berkelanjutan untuk menggunakan perangkat lunak dan Layanan Cloud pada atau setelah tanggal ini, untuk Situs yang terdaftar di bawah IPAA per 1 Agustus 2024.
    • Akhir periode kontrak saat ini untuk transaksi yang diselesaikan berdasarkan Perjanjian Lisensi Enterprise (ELA) atau kontrak multiyear serupa; pada saat tersebut, revisi baru ini akan berlaku. 

    Ringkasan perubahan dan peningkatan

    Penawaran Dukungan

    • Menggabungkan seluruh persyaratan terkait dukungan, termasuk persyaratan Dukungan Opsional (Diperpanjang, Berkelanjutan, Advanced), ke dalam satu bagian dengan Deskripsi Layanan Penawaran Dukungan Opsional yang menggantikan lampiran sebelumnya.

    Ketentuan Verifikasi Lisensi

    • Mengklarifikasi lokasi format pelaporan dan waktu pelaporan tersebut.

    Ketentuan Perjanjian Dasar IBM®

    • Menggabungkan persyaratan yang disederhanakan yang telah diluncurkan IBM® dalam seluruh perjanjian dasar untuk menyelaraskan dengan perubahan terbaru pada undang-undang global yang mengatur pemrosesan data, privasi, dan pemotongan pajak.
    • Mengklarifikasi persyaratan khusus negara agar selaras dengan hukum negara.

    Kejelasan dan Konsistensi

    • Pembaruan dan pemformatan di seluruh perjanjian memberikan kejelasan serta konsistensi tambahan dengan perjanjian IBM® lainnya.

    Sumber daya tambahan

    Buka Ketentuan IBM® untuk melihat atau mengunduh revisi terbaru pada Perjanjian:

    • Di panel navigasi kiri, perluas kategori “Perjanjian Standard“, lalu perluas kategori untuk “Perjanjian Passport Advantage“.
    • Pilih kotak “Perjanjian & Lampiran untuk menampilkan dokumen yang tersedia.
    • Klik pada tiga titik (...) di sudut kanan atas ubin dokumen individual, lalu pilih “Pemberitahuan” untuk menerima pemberitahuan email tentang perubahan saat dokumen diperbarui.

    Lihat berikut ini untuk informasi tambahan: