Pertanyaan Umum tentang Lisensi Kontainer

Lisensi kontainer berfokus pada pelisensian perangkat lunak dalam kontainer yang berjalan dengan orkestrasi Kubernetes. Kontainer merupakan sekumpulan satu atau lebih proses yang terisolasi dari sistem lainnya, di mana seluruh file yang diperlukan untuk menjalankannya disediakan dari image terpisah.
Lisensi subkapasitas berkaitan dengan pelisensian kurang dari kapasitas penuh server dalam lingkungan yang menggunakan teknologi virtualisasi (yaitu, mesin virtual)
Jika penerapan Anda menggunakan kontainer dengan orkestrasi Kubernetes, maka Lisensi Kontainer memungkinkan Anda melisensikan hanya kapasitas yang tersedia dari Produk kontainer Anda, alih-alih harus melisensikan seluruh klaster tempat kontainer Anda dapat beroperasi.
Selain itu, lisensi kontainer menawarkan kemampuan untuk menghitung inti pecahan di seluruh klaster, alih-alih memaksa setiap node pekerja atau pemalut untuk dibulatkan ke bilangan bulat berikutnya.
IBM® License Service juga mengotomatiskan pengumpulan data penggunaan lisensi untuk membantu pelanggan mengidentifikasi penggunaan sumber daya perangkat lunak mereka di seluruh klaster, sehingga mereka dapat menyesuaikan hak berlisensi dan tetap patuh.
Ya.
Klien dapat menerapkan pada solusi berbasis Kubernetes apa pun.
Catatan:
Saat ini hanya kontainer berbasis Linux yang didukung.
IBM® menawarkan tiga jenis lisensi untuk penerapan cloud privat (atau on-premises):
Karena sifat cara Kubernetes menerapkan kontainer di seluruh klaster, penggunaan subkapasitas dengan IBM® License Metric Tool tidak dimungkinkan. Oleh karena itu, jika Anda ingin menggunakan kontainer bersama orkestrasi Kubernetes, Anda harus menggunakan Lisensi Kontainer atau melisensikan kapasitas penuh setiap klaster pada server.
Cara Anda melisensikan perangkat lunak bergantung pada bagaimana perangkat lunak tersebut digunakan.
Semua penerapan juga dapat dilisensikan berdasarkan kapasitas penuh dari node tempat perangkat lunak diterapkan (atau berpotensi diterapkan). Oleh karena itu, jika Anda memutuskan untuk menerapkan perangkat lunak dalam kontainer dengan orkestrasi melalui Lisensi Kontainer dan kemudian memilih untuk memigrasikan seluruh atau sebagian lingkungan kembali ke VM, bagian yang kini berjalan di VM dapat dilisensikan menggunakan lisensi sub-kapasitas.
Pelanggan harus mempertahankan IBM® License Service, bukan IBM® License Metric Tool (catatan: IBM® License Metric Tool tetap harus digunakan untuk penerapan sub-kapasitas). Di luar hal tersebut, audit dan kepatuhan tidak berbeda dari aturan lisensi subkapasitas sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Passport Advantage Internasional.
IBM® License Service mampu melacak penggunaan lisensi perangkat lunak dalam kontainer secara otomatis. Pelanggan dapat memanfaatkan laporan penggunaan output yang dihasilkan oleh IBM® License Service, yang menyediakan informasi kapasitas puncak harian yang tersedia untuk program berlisensi mereka (serta solusi dalam Cloud Paks). Hal ini memungkinkan pelanggan untuk memverifikasi penggunaan mereka terhadap hak berlisensi yang dimiliki dan secara proaktif melakukan penyesuaian.
Pengaturan resources.limits.cpu preset yang dikirimkan bersama setiap Program digunakan di semua QA, pengujian kinerja, dan sebagainya. Meskipun IBM® resources.limits.cpu tidak merekomendasikan perubahan terhadap pengaturan ini, jika Anda memilih untuk melakukannya, silakan terlebih dahulu berkonsultasi dengan dokumentasi produk untuk memahami rentang terdokumentasi yang dapat diterima bagi Program Anda.
Produk yang belum dikonversi menjadi image kontainer dan karena itu tidak mendukung untuk dijalankan di lingkungan berbasis kontainer tidak memenuhi syarat. Selain itu, produk apa pun yang belum diaktifkan untuk dijalankan dan dilacak oleh IBM® License Service juga tidak memenuhi syarat untuk Lisensi Kontainer.
Deskripsi produk dan/atau nomor komponen akan menyatakan metrik lisensi. Tautan berikut merupakan sumber informasi harga dan lisensi Passport Advantage:
Seperti yang diuraikan pada halaman Lisensi Kontainer IBM®, hak yang diperlukan akan dilisensikan berdasarkan total kapasitas vCPU suatu program. Artinya, jumlah total vCPU yang tersedia untuk Pemalut sebagaimana didefinisikan oleh metodologi penghitungan.
Harap diperhatikan: Setiap pemalut yang berisi kontainer tanpa batas CPU dianggap memiliki kapasitas vCPU yang sama dengan kapasitas node.
Untuk pengaturan lisensi yang umum (termasuk subkapasitas), pelanggan yang melisensikan pada metrik PVU diwajibkan menentukan nilai inti PVU mereka berdasarkan tabel pada halaman web lisensi Processor Value Unit. Hal ini tidak berlaku untuk kontainer; seluruh penerapan PVU akan dinilai sebesar 70 PVU per 1 inti.
Ini berarti bahwa setiap grup Pemalut untuk suatu Program akan memiliki jumlah inti yang dijumlahkan di seluruh klaster server, lalu dijumlahkan secara keseluruhan. Sebagai contoh:
Total -> 1,9 core -> 2,0 core terisi -> 2 VPC atau 140 PVU
Untuk Cloud Paks, pembulatan klaster berada pada tingkat Solusi Bundel (bukan Cloud Pak).
IBM® melisensikan kontainer berdasarkan kapasitas potensialnya, bukan berdasarkan penggunaan aktual. Jika sebuah kontainer tidak memiliki batas, maka kapasitas potensial kontainer tersebut adalah seluruh kapasitas node. Oleh karena itu, kontainer akan dikenakan biaya sesuai dengan kapasitas tersebut.
Dalam setiap kasus ketika total kapasitas Pemalut untuk suatu Program melebihi kapasitas node, maka kapasitas node yang digunakan. Sebagai contoh:
Kapasitas Node = 8 core
Total = 3+3+3 = 9 core -> 8 core yang akan dilisensikan karena pembatasan.
Untuk penerapan Cloud Pak, pembatasan berada di tingkat Solusi Bundel (bukan Cloud Pak).
Pembatasan
Lisensikan inti yang lebih kecil di VM atau Server Fisik
Lisensi yang lebih rendah dari core di pemalut atau Server Fisik
Inti Fraksional
Tidak didukung
Bulatkan di tingkat klaster
PVU per Core
Bervariasi tergantung pada chipset
Tetap pada 70 PVU per inti
Persyaratan Kapasitas
Lisensi untuk kapasitas VM
Dapatkan lisensi untuk kapasitas pemalut
Alat Penggunaan Lisensi
IBM® License Metric Tool
IBM® License Service
Persyaratan Manajer VM
Ya, harus diinstal pada semua node yang menjalankan Produk sub-cap
Tidak ada
Penghitungan Manual
Diizinkan, dalam kasus pengecualian
Tidak diperbolehkan
IBM® secara tradisional mengenakan biaya lisensi perangkat lunak berdasarkan kapasitas puncak selama periode lisensi. Misalnya, jika dalam satu tahun lisensi suatu Program biasanya menggunakan 8 core, tetapi pada bulan November menggunakan 12 core, maka biaya lisensi untuk tahun tersebut dihitung berdasarkan 12 core.
Hal ini tidak berubah untuk lisensi kontainerisasi. IBM® License Service melacak penggunaan lisensi dengan melakukan polling secara berkala terhadap jumlah pemalut (dan inti) untuk aplikasi yang diterapkan. Oleh karena itu, nilai tertinggi yang tercatat akan dijadikan sebagai persyaratan lisensi untuk periode lisensi tersebut.
Perlu dicatat bahwa Cloud Paks (selain Cloud Pak for Data) memperhitungkan rasio Cloud Pak. Oleh karena itu, jika pada suatu waktu Program A dengan rasio 3:1 menggunakan 9 core, sedangkan Program B dengan rasio 1:1 menggunakan 4 core, maka 7 core akan menjadi nilai tanda air tertinggi untuk Cloud Pak (9/3 → 3 + 4/1 → 4 = 7)
Ya, persyaratan lisensi minimum adalah satu inti.
Anda dapat menggabungkan VPC secara manual berdasarkan prosedur yang terdokumentasi.
Anda dapat menggunakan License Service Reporter.
Ya, namun Anda harus menggunakan Layanan Lisensi versi 1.18. Jika versi Layanan Lisensi yang lebih rendah digunakan, mungkin terdapat kondisi di mana rolling upgrade dapat menyebabkan penghitungan berlebih. Jika kondisi tersebut terjadi, harap simpan dan arsipkan log sistem, lalu lampirkan pada laporan penggunaan lisensi Anda.
Anda dapat menggunakan License Service Reporter.
Pelanggan harus membuat laporan triwulanan sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Lisensi Kontainer. Mereka harus memelihara dokumentasi ini sebagai bukti pengelolaan kepatuhan lisensi yang berkelanjutan atas hak yang tersedia untuk middleware IBM®. Sesuai dengan ketentuan penawaran, pelanggan wajib menyediakan laporan ini atas permintaan IBM® atau auditor independen (lihat Perjanjian IBM® Passport Advantage).
Seperti IBM® License Metric Tool, IBM® License Service gratis.
Ya, Anda dapat memanfaatkan program Bring Your Own Software License (BYOSL) kami. Penyedia yang tersedia tercantum di halaman BYOSL.
Pelanggan yang tidak mematuhi penggunaan IBM® License Service akan dikenakan biaya untuk seluruh inti di seluruh klaster. Hal ini karena saat memanfaatkan Kubernetes, kontainer dapat dijalankan pada node mana pun di seluruh klaster. Oleh karena itu, terdapat potensi bahwa satu program dapat memiliki kontainer yang menggunakan seluruh kapasitas klaster.
Pelanggan lisensi kontainer baru diwajibkan menerapkan IBM® License Service dalam waktu 90 hari sejak penerapan pertama Produk Kontainer yang Memenuhi Syarat mereka.
Pelanggan kontainer yang sudah ada harus segera melakukan peningkatan ke versi, rilis, atau modifikasi terbaru saat tersedia, sesuai dengan ketentuan Lisensi Kontainer.
Karena kompleksitas serta penerapan yang berubah dengan cepat di lingkungan Kubernetes, pelaporan manual dianggap tidak layak. Oleh karena itu, tidak ada pengecualian yang diizinkan; IBM® License Service harus digunakan saat menerapkan kontainer dengan orkestrasi Kubernetes.
Ya, IBM® License Service bersifat wajib.
IBM® License Service berjalan di dalam pemalut pada node pekerja di dalam klaster, sebagaimana ditentukan oleh penjadwal Kubernetes.
Dalam kasus beberapa klaster, Layanan Lisensi harus diinstal pada setiap klaster tempat perangkat lunak yang dikontainerisasi diterapkan (pelanggan harus memverifikasi instalasi tersebut dan memastikan Layanan Lisensi tetap berfungsi dengan baik).
Layanan Lisensi akan menghasilkan output data yang memungkinkan konsolidasi ini; namun, konsolidasi tersebut harus dilakukan secara manual. Pelanggan juga dapat menggunakan License Service Reporter untuk mengotomatiskan fungsi ini.
IBM® License Service Reporter mengumpulkan dan mengagregasikan data dari IBM® License Service pada beberapa klaster serta dari IBM® License Metric Tool. Untuk detail selengkapnya, silakan lihat dokumentasi IBM® License Service.
Dalam waktu 90 hari setelah menginstal Program yang Memenuhi Syarat yang memanfaatkan Lisensi Kontainer, pelanggan harus: i) memverifikasi bahwa IBM® License Service telah diinstal, dikonfigurasi dengan benar (lihat dokumentasi), berjalan, dan dipelihara; atau ii) jika IBM® License Service belum diinstal dan dikonfigurasi dengan benar, memperoleh, menginstal, mengonfigurasi, serta memelihara IBM® License Service sesuai dengan panduan pengguna.
Buat dan kelola Laporan Penggunaan IBM® setiap kuartal selama dua tahun untuk seluruh periode pelaporan (yaitu periode yang dimulai pada hari pertama bulan pertama dalam satu kuartal kalender, atau untuk keperluan laporan awal saat instalasi alat, dan berakhir pada hari terakhir bulan terakhir dalam kuartal kalender) untuk setiap kontainer yang memenuhi syarat. Setiap penerapan Produk yang terjadi selama kuartal tersebut akan mulai dilaporkan sejak hari penerapan.
Dokumen lisensi produk menetapkan persyaratan untuk setiap Produk.
IBM® License Service mungkin telah diinstal sebelumnya saat menerapkan perangkat lunak kontainer melalui setiap layanan IBM® Cloud Pak dan dalam IBM® Certified Containers. Harap memverifikasi instalasi pada penerapan kontainer pertama Anda. Jika IBM® License Service belum diinstal, hubungi dukungan produk atau talk2sam@us.IBM®.com
Tidak ada nomor bagian untuk IBM® License Service.
Tidak. IBM® License Service tidak disertai hak OCP gratis. Layanan Lisensi disertakan dalam layanan IBM® Cloud Pak dan oleh karena itu memanfaatkan hak OCP yang tersedia dari Cloud Pak atau hak langsung yang diperoleh pelanggan dari Red Hat.
Ketika Layanan Lisensi digunakan di luar Cloud Paks, pelanggan bertanggung jawab atas overhead apa pun yang mungkin diperlukan oleh Layanan Lisensi.
Layanan Lisensi merupakan alat ringan yang menggunakan sumber daya dalam jumlah sangat kecil. Silakan lihat dokumentasi pusat pengetahuan untuk informasi lebih lanjut.
Jika Anda hanya menjalankan lingkungan kontainer, maka IBM® License Metric Tool tidak diperlukan. Namun, IBM® License Metric Tool tetap menjadi persyaratan untuk lingkungan subkapasitas (mesin virtual). Jika Anda memiliki lingkungan hibrida, maka kedua alat tersebut harus diinstal.
