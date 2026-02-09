Pertanyaan Umum tentang Lisensi Kontainer

Jika penerapan Anda menggunakan kontainer dengan orkestrasi Kubernetes, maka Lisensi Kontainer memungkinkan Anda melisensikan hanya kapasitas yang tersedia dari Produk kontainer Anda, alih-alih harus melisensikan seluruh klaster tempat kontainer Anda dapat beroperasi.

Selain itu, lisensi kontainer menawarkan kemampuan untuk menghitung inti pecahan di seluruh klaster, alih-alih memaksa setiap node pekerja atau pemalut untuk dibulatkan ke bilangan bulat berikutnya.

IBM® License Service juga mengotomatiskan pengumpulan data penggunaan lisensi untuk membantu pelanggan mengidentifikasi penggunaan sumber daya perangkat lunak mereka di seluruh klaster, sehingga mereka dapat menyesuaikan hak berlisensi dan tetap patuh.