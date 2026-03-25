a. Program IBM® yang tersedia di bawah IPAA ini dilisensikan berdasarkan Perjanjian Lisensi Program Internasional (IPLA) IBM® atau perjanjian lisensi IBM® yang ditunjuk tersedia di https://www.ibm.com/id-id/terms/pla, dan dokumen Informasi Lisensi Program (LI) tersedia di https://www.ibm.com/id-id/terms/?cat=software-license. Jika ada pertentangan antara ketentuan IPAA ini, termasuk Lampiran dan TD yang berlaku, dan ketentuan IPLA termasuk LI yang berlaku, ketentuan IPAA ini berlaku.

b. Jika Klien tidak puas dengan Program karena alasan apa pun, Klien dapat mengakhiri lisensi dengan mengembalikan Program dan bukti hak penggunaan kepada IBM® atau IBM® Business Partner dalam waktu 30 hari sejak tanggal akuisisi pertama Program tersebut untuk pengembalian dana dari jumlah yang dibayarkan.

c. Lisensi pertukaran untuk Program IBM® yang menggantikan Program IBM® dengan dukungan aktif atau Program Non-IBM® dapat diperoleh dengan biaya yang lebih rendah. Ketika Klien menginstal Program IBM® pengganti, lisensi Program IBM® yang diganti berakhir. Klien menyetujui untuk menghapus (uninstall) dan memusnahkan seluruh salinan Program IBM® atau Non-IBM® yang digantikan, kecuali jika lisensi trade-up mengizinkan penggunaan lanjutan atas Program yang digantikan tersebut.

9.1 Lisensi Berjangka dan Perpanjangan Program

a. Program yang ditawarkan IBM® di bawah lisensi berjangka memberi Klien lisensi untuk menggunakan Program dan akses ke S&S atau Dukungan Berkelanjutan, sebagaimana berlaku, untuk jangka waktu yang ditentukan dalam TD yang berlaku.

b. Setelah masa berlaku lisensi berakhir, lisensi Klien untuk menggunakan Program dan akses ke S&S atau Dukungan Berkelanjutan, sebagaimana berlaku, akan berakhir. Klien diharuskan untuk menghapus dan memusnahkan semua salinan Program yang terpengaruh. Klien setuju untuk memberikan bukti tersebut atas permintaan dari IBM®.

9.1.1 Lisensi Langganan

a. Klien tidak boleh mengakhiri hak penggunaan untuk Lisensi Berlangganan sebelum akhir jangka waktu saat ini.

b. Untuk Program tertentu yang sebelumnya telah dilisensikan oleh Klien dan memiliki dukungan aktif (Program Kualifikasi), Klien dapat meningkatkan ke Program Peningkatan Lisensi Berlangganan, sebagaimana dijelaskan dalam TD. Ketika Upgrade Lisensi Berlangganan diperoleh, Klien dapat menggunakan Program Kualifikasi dan Program Lisensi Berlangganan dalam kombinasi penerapan apa pun hingga jumlah total hak penggunaan yang dibeli untuk Program Peningkatan Lisensi Berlangganan.

9.1.2 Lisensi Bulanan

a. Klien dapat mengakhiri jangka waktu Lisensi Bulanan lebih awal dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada IBM® setidaknya 30 hari sebelumnya. Klien akan menerima pengembalian dana prorata untuk seluruh bulan yang tersisa dalam jangka waktu prabayar.

9.1.3 Lisensi Berjangka Tetap

a. Klien dapat mengakhiri lisensi berjangka lebih awal dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada IBM® setidaknya 30 hari sebelumnya. Klien akan menerima pengembalian dana prorata untuk seluruh bulan yang tersisa dalam jangka waktu prabayar.

9.1.4 Perpanjangan Lisensi Berjangka

A. Jika Program masih tersedia dan Klien memperbarui untuk jangka waktu lain, IBM® akan memperbarui hak penggunaan lisensi yang kedaluwarsa untuk jangka waktu dan biaya pembaruan yang ditetapkan dalam TD.

b. Jika Klien tidak memperpanjang, jangka waktu lisensi berakhir.

c. Jika Klien tidak memperpanjang Program Peningkatan Lisensi Berlangganan, jangka waktu lisensi untuk Program Peningkatan berakhir. Klien terus menggunakan Program Kualifikasi pada tingkat versi Program yang digunakan pada akhir periode atau, jika berlaku, pengganti Program Kualifikasi yang ditunjuk. Jika Klien memilih untuk melanjutkan Penawaran Dukungan yang tersedia untuk Program Kualifikasi, Klien harus memperoleh Penawaran Dukungan dengan harga saat itu untuk semua penggunaan dan instalasi Program yang Memenuhi Syarat

D. Jika Klien meminta untuk memperbarui lisensi yang kedaluwarsa pada jumlah yang lebih rendah dari penggunaan dan instalasi Program daripada jumlah yang kedaluwarsa, Klien harus menyediakan dokumentasi yang dihasilkan sistem yang memverifikasi penggunaan dan instalasi Program saat ini ke IIBM®, sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian. Jika dokumentasi tidak diterima oleh IBM® setidaknya 30 hari sebelum tanggal perpanjangan, Klien harus memperbarui semua jumlah yang kedaluwarsa.

e. Klien dapat mengubah opsi pembaruan untuk Lisensi Berjangka, jika tersedia, kapan saja dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada IBM® setidaknya 30 hari sebelum akhir jangka waktu saat ini.

9.2 Kapasitas Penuh dan Persyaratan Virtualisasi

a. Klien harus melisensikan jumlah total semua Inti Prosesor Aktif fisik di lingkungan perangkat keras fisik yang tersedia untuk atau dikelola oleh EP, kecuali untuk server yang EP telah dihapus secara permanen (Kapasitas Penuh). Inti Prosesor yang Diaktifkan adalah inti prosesor yang tersedia untuk digunakan di server fisik, terlepas dari apakah kapasitas inti prosesor dapat atau dibatasi melalui teknologi virtualisasi, perintah sistem operasi, pengaturan BIOS, atau batasan serupa.

9.2.1 Produk Lingkungan Virtualisasi (Sub-Kapasitas atau Lisensi Kontainer)

a. Lisensi Sub-Kapasitas – EP yang memenuhi persyaratan penggunaan Sub-Kapasitas (lihat https://www.ibm.com/id-id/software/passportadvantage/subcaplicensing) dapat dilisensikan berdasarkan ketentuan Lisensi Sub-Kapasitas (Produk Sub-Kapasitas yang Memenuhi Syarat). Klien harus memperoleh hak penggunaan yang sama dengan kapasitas virtualisasi yang tersedia untuk Produk Sub-Kapasitas yang Memenuhi Syarat.

b. Lisensi Kontainer – EP yang memenuhi persyaratan untuk penggunaan Kontainer (lihat

https://www.ibm.com/id-id/software/passportadvantage/containerlicenses) dapat dilisensikan berdasarkan ketentuan Lisensi Kontainer (Produk Kontainer yang Memenuhi Syarat). Klien harus memperoleh hak penggunaan untuk jumlah total inti prosesor yang terkait dengan kapasitas semua kontainer yang tersedia untuk Produk Kontainer yang Memenuhi Syarat.

c. Klien bertanggung jawab untuk mematuhi persyaratan lingkungan virtualisasi agar memenuhi syarat untuk manfaat Lisensi Sub-Kapasitas atau Lisensi Kontainer.

d. Sebelum peningkatan Sub-Kapasitas atau Program Lisensi Kontainer, Klien harus terlebih dahulu memperoleh lisensi yang memadai, termasuk Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM®, jika berlaku, untuk menutupi peningkatan tersebut.

e. Jika penerapan EP tidak memenuhi persyaratan Lisensi Sub-Kapasitas atau Lisensi Kontainer di bagian ini, Klien diharuskan untuk melisensikan pada Kapasitas Penuh.