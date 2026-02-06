Lisensi Berjangka memudahkan Klien untuk memperoleh Program perangkat lunak IBM® dengan persyaratan fleksibel, opsi pembaruan, dan frekuensi penagihan.
Model lisensi berjangka memberikan Klien dengan:
Pada akhir jangka waktu yang ditentukan, klien dapat memilih untuk memperpanjang atau mengakhiri Lisensi Berjangka mereka.
Jika Klien memilih untuk tidak memperbarui lisensi berjangka, hak atas Program perangkat lunak dan akses ke S&S akan berakhir, dan Klien diharuskan untuk menghapus dan menghancurkan semua salinan Program yang terpengaruh yang dihentikan.
Menawarkan fleksibilitas Jangka waktu dari 12 hingga 36 bulan dengan jangka waktu minimum 12 bulan. Tidak dapat dihentikan sebelum akhir masa Langganan. Berikan fleksibilitas pada akhir jangka waktu untuk memperbarui, mengubah ukuran, mengganti penawaran, atau mengakhiri.
Tawarkan fleksibilitas jangka waktu dari 1 - 36 bulan dengan jangka waktu minimum 1 bulan. Izinkan Klien untuk mengakhiri jangka waktu dengan pemberitahuan tertulis setidaknya 30 hari. Berikan fleksibilitas pada akhir jangka waktu untuk memperbarui, mengubah ukuran, mengganti penawaran, atau mengakhiri.
Berada untuk jangka waktu tetap 12 bulan. Izinkan Klien untuk mengakhiri jangka waktu dengan pemberitahuan tertulis setidaknya 30 hari. Izinkan Klien untuk memperpanjang untuk jangka waktu 12 bulan lagi melalui penawaran perpanjangan atau mengakhiri pada akhir jangka waktu.