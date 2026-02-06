Lisensi Berjangka

IBM® menawarkan lisensi berjangka untuk Program perangkat lunak tertentu di bawah IBM® International Passport Advantage dan IBM® International Passport Advantage Express Agreements.

Ikhtisar Lisensi Berjangka

Lisensi Berjangka memudahkan Klien untuk memperoleh Program perangkat lunak IBM® dengan persyaratan fleksibel, opsi pembaruan, dan frekuensi penagihan.

Model lisensi berjangka memberikan Klien dengan:

  • Opsi lisensi yang konsisten dengan cara mereka memilih untuk menggunakan perangkat lunak
  • Biaya masuk lebih rendah
  • Fleksibilitas untuk menggunakan Program perangkat lunak pada on premises untuk jangka waktu tertentu
  • Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® (S&S) selama jangka waktu yang ditentukan

Pada akhir jangka waktu yang ditentukan, klien dapat memilih untuk memperpanjang atau mengakhiri Lisensi Berjangka mereka.

Jika Klien memilih untuk tidak memperbarui lisensi berjangka, hak atas Program perangkat lunak dan akses ke S&S akan berakhir, dan Klien diharuskan untuk menghapus dan menghancurkan semua salinan Program yang terpengaruh yang dihentikan.

Jenis lisensi berjangka (opsi bervariasi menurut Program)

Lisensi Langganan

Menawarkan fleksibilitas Jangka waktu dari 12 hingga 36 bulan dengan jangka waktu minimum 12 bulan. Tidak dapat dihentikan sebelum akhir masa Langganan. Berikan fleksibilitas pada akhir jangka waktu untuk memperbarui, mengubah ukuran, mengganti penawaran, atau mengakhiri.

Lisensi bulanan

Tawarkan fleksibilitas jangka waktu dari 1 - 36 bulan dengan jangka waktu minimum 1 bulan. Izinkan Klien untuk mengakhiri jangka waktu dengan pemberitahuan tertulis setidaknya 30 hari. Berikan fleksibilitas pada akhir jangka waktu untuk memperbarui, mengubah ukuran, mengganti penawaran, atau mengakhiri.
Lisensi Berjangka

Berada untuk jangka waktu tetap 12 bulan. Izinkan Klien untuk mengakhiri jangka waktu dengan pemberitahuan tertulis setidaknya 30 hari. Izinkan Klien untuk memperpanjang untuk jangka waktu 12 bulan lagi melalui penawaran perpanjangan atau mengakhiri pada akhir jangka waktu.