Lisensi Berjangka memudahkan Klien untuk memperoleh Program perangkat lunak IBM® dengan persyaratan fleksibel, opsi pembaruan, dan frekuensi penagihan.

Model lisensi berjangka memberikan Klien dengan:

Opsi lisensi yang konsisten dengan cara mereka memilih untuk menggunakan perangkat lunak

Biaya masuk lebih rendah

Fleksibilitas untuk menggunakan Program perangkat lunak pada on premises untuk jangka waktu tertentu

Langganan dan Dukungan Perangkat Lunak IBM® (S&S) selama jangka waktu yang ditentukan

Pada akhir jangka waktu yang ditentukan, klien dapat memilih untuk memperpanjang atau mengakhiri Lisensi Berjangka mereka.

Jika Klien memilih untuk tidak memperbarui lisensi berjangka, hak atas Program perangkat lunak dan akses ke S&S akan berakhir, dan Klien diharuskan untuk menghapus dan menghancurkan semua salinan Program yang terpengaruh yang dihentikan.