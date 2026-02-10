Lisensi Berlangganan untuk Program Perangkat Lunak IBM®

Dengan dirilisnya Perjanjian IBM® Passport Advantage pada tanggal 01 Februari 2023, persyaratan Lisensi Berlangganan telah diintegrasikan ke dalam bagian yang berlaku dari Perjanjian tanpa perlu menandatangani Lampiran terpisah bagi klien dengan persyaratan yang telah direvisi.

Catatan: Ketentuan baru untuk klien PA yang ada berlaku efektif 01 Mei 2023.

Lihat apa yang perlu Anda ketahui tentang Perjanjian Passport Advantage yang direvisi untuk mempelajari lebih lanjut.

Tersedia untuk Program Perangkat Lunak IBM® tertentu, Lisensi Langganan menawarkan fleksibilitas untuk ‘menggunakan‘ perangkat lunak berlisensi serta menerima S&S untuk jangka waktu tertentu.

Lisensi Langganan

Selaras dengan model lisensi berbasis langganan di seluruh industri

Menawarkan fleksibilitas jangka waktu dari 12 hingga 36 bulan dengan jangka waktu minimum 12 bulan

Tidak dapat dihentikan sebelum akhir masa Langganan

Berikan fleksibilitas pada akhir jangka waktu untuk memperbarui, mengubah ukuran, mengganti penawaran, atau mengakhiri

Lampiran Lisensi Berlangganan akan mengatur pembelian awal maupun pembelian selanjutnya atas Program perangkat lunak IBM® berdasarkan model lisensi dari Lisensi Berlangganan. Catatan: Klien ELA, baik Komersial maupun Federal/Publik, akan bekerja melalui IBM® Dealmaker mereka