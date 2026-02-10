Lisensi Berlangganan untuk Program Perangkat Lunak IBM®

Dengan dirilisnya Perjanjian IBM® Passport Advantage pada tanggal 01 Februari 2023, persyaratan Lisensi Berlangganan telah diintegrasikan ke dalam bagian yang berlaku dari Perjanjian tanpa perlu menandatangani Lampiran terpisah bagi klien dengan persyaratan yang telah direvisi.
Catatan: Ketentuan baru untuk klien PA yang ada berlaku efektif 01 Mei 2023.
Lihat apa yang perlu Anda ketahui tentang Perjanjian Passport Advantage yang direvisi untuk mempelajari lebih lanjut.
Tersedia untuk Program Perangkat Lunak IBM® tertentu, Lisensi Langganan menawarkan fleksibilitas untuk ‘menggunakan‘ perangkat lunak berlisensi serta menerima S&S untuk jangka waktu tertentu.
Lisensi Langganan
Lampiran Lisensi Berlangganan akan mengatur pembelian awal maupun pembelian selanjutnya atas Program perangkat lunak IBM® berdasarkan model lisensi dari Lisensi Berlangganan. Catatan: Klien ELA, baik Komersial maupun Federal/Publik, akan bekerja melalui IBM® Dealmaker mereka