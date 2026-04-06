Kebijakan BYOSL Eligible Public Cloud tidak meniadakan atau mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian lisensi yang berlaku, termasuk aturan penggunaan perangkat lunak berlisensi pada lingkungan virtual sesuai kebijakan sub-kapasitas danlisensi kontainer .

Ketentuan verifikasi dalam perjanjian lisensi tersebut berlaku untuk Anda saat Anda mengunggah, menginstal, atau menggunakan perangkat lunak IBM® yang memenuhi syarat dalam EPC dan Anda setuju untuk mengumpulkan data penggunaan yang diperlukan untuk perangkat lunak berlisensi Anda di EPC tersebut. Anda tidak akan memberikan penyedia cloud penggunaan atau akses yang tidak sah ke perangkat lunak IBM® yang memenuhi syarat.

Anda harus menggunakan instal dan mengonfigurasi alat pelaporan yang ditunjuk oleh IBM® (sebagaimana disebutkan di atas) untuk pelaporan penggunaan dan memberikan laporan tersebut kepada IBM® atas permintaan sesuai dengan pedoman IBM®.

Ketika Anda menggunakan hak lisensi sesuai dengan kebijakan ini, Anda tidak boleh menggunakan hak tersebut untuk tujuan lain atau di tempat lain pada saat yang sama.

Kecuali disebutkan di atas, kebijakan BYOSL Eligible Public Cloud TIDAK berlaku untuk keterlibatan dengan vendor di mana vendor tersebut mengakses perangkat lunak dan/atau menjalankan atau mengelola sebagian atau semua lingkungan komputasi Anda di bawah kendali karyawan mereka sendiri, baik di tempat Anda atau di tempat mereka (misalnya Outsourcing Strategis, Web Hosting, penyedia layanan terkelola, dll.) –keterlibatan semacam itu memerlukan pengaturan terpisah. Jika perangkat lunak Anda diterapkan dengan cara apa pun, silakan kirimkan email ke 'talk2sam@us.ibm.com'. Pastikan untuk menyertakan BYOSL dalam baris Subjek.