Untuk syarat dan ketentuan yang tepat yang mengatur penggunaan program perangkat lunak tertentu, lihat Perjanjian Lisensi perangkat lunak termasuk Perjanjian Lisensi Program Internasional (IPLA), Dokumen Informasi Lisensi , dan perjanjian tambahan apa pun yang digunakan untuk mendapatkan perangkat lunak tersebut, misalnya Perjanjian Passport Advantage Internasional IBM®.
Kebijakan Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) memungkinkan Anda untuk menerapkan dan menjalankan di Eligible Public Cloud (EPC) perangkat lunak IBM® apa pun yang dilisensikan kepada Anda secara langsung atau melalui reseller resmi IBM® sesuai dengan persyaratan lisensi IBM®, dengan tunduk pada otorisasi penggunaan dan pembatasan yang dinyatakan dalam perjanjian lisensi yang berlaku dan dokumen transaksi untuk perangkat lunak tersebut, termasuk IBM® International Passport Advantage (IPAA) dan IBM® International Program License Agreement (IPLA) serta dokumen Informasi Lisensi yang berlaku untuk perangkat lunak tersebut.
Kebijakan ini tidak berlaku untuk perangkat lunak IBM® z/OS atau perangkat lunak IBM® apa pun yang dilisensikan kepada Anda oleh pihak ketiga. Kebijakan ini juga tidak berlaku jika Anda adalah IBM® Business Partner yang berwenang untuk menerapkan solusi Anda di lingkungan yang dihosting – situasi tersebut ditangani berdasarkan pengaturan terpisah.
Daftar resmi Cloud Publik yang Memenuhi Syarat (Eligible Public Clouds/EPC) tempat Anda diperbolehkan mengimplementasikan perangkat lunak IBM® berlisensi ditentukan berdasarkan masing-masing penyedia di bawah ini. “Alat Lisensi IBM® yang Diperlukan” hanya wajib saat menerapkan produk berbasis kapasitas (yaitu, produk yang dilisensikan menggunakan metrik Unit Nilai Prosesor (PVU) atau Virtual Processor Core (VPC)). Untuk produk lain, Anda bertanggung jawab untuk menggunakan alat lain yang disediakan oleh EPC untuk memberikan pelaporan kepatuhan sesuai IPAA.
Jika Anda memiliki perangkat lunak IBM® yang diterapkan melalui penyedia cloud yang tidak tercantum di bawah ini, silakan kirim email ke 'talk2sam@us.ibm.com'. Pastikan untuk menyertakan BYOSL di baris Subjek.
|Penyedia
|Penawaran
|Catatan Kaki Lisensi
|Untuk lebih jelasnya
masuk ke:
|Alat Lisensi IBM® yang Diperlukan
|IBM
|IBM® Cloud Virtual Servers (Inc., IBM® Z/LinuxONE)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://www.ibm.com/id-id/solutions/cloud
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|IBM® Cloud Container
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://www.ibm.com/id-id/solutions/cloud
|IBM Power Virtual Server
|Lihat Pertimbangan untuk IBM® Power Systems Virtual Server di bagian catatan di bawah ini.
|https://www.ibm.com/id-id/products/power-virtual-server
|IBM Cloud Bare Metal Servers
|Lihat Catatan 2 di bawah ini
|https://www.ibm.com/id-id/solutions/cloud
|IBM® Kubernetes Service (IKS)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://www.ibm.com/id-id/products/kubernetes-service
|IBM® License Service
|Red Hat OpenShift pada IBM® Cloud4
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://www.ibm.com/id-id/products/openshift
|Alibaba
|Alibaba Cloud (Layanan Komputasi Elastis)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://www.alibabacloud.com/
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Amazon
|AWS ECS Fargate
|Lihat Pertimbangan untuk AWS ECS Fargate di bagian catatan di bawah ini.
|aws.amazon.com/fargate/
|Ketentuan Passport Advantage (PA) yang telah diubah untuk IBM® License Service terkait Lisensi Container (melalui Addendum)
|Amazon RDS untuk Db2
|Lihat catatan 9 di bawah
|aws.amazon.com/rds/db2/
|Manajer Lisensi AWS
|EC2 Instances & Dedicated Instances (Inc., instance AWS Outpost)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|aws.amazon.com/ec2/instance-types
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|EKS (Kubernetes Service)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|aws.amazon.com/eks/
|IBM® License Service
|Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)4
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://aws.amazon.com/rosa/
|VMware Cloud di AWS
|Lihat Catatan 2 di bawah ini
|https://aws.amazon.com/vmware/
|Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Fujitsu
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
|NIFCLOUD
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://pfs.nifcloud.com
|Google Compute Engine
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|cloud.google.com/compute/docs/machine-types
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Google Kubernetes Engine (GKE)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|cloud.google.com/kubernetes-engine/
|IBM® License Service
|Platform Kontainer Red Hat OpenShift4
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search
|IONOS
|Compute Engine
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://cloud.ionos.com/compute
|Penerapan Kubernetes/Red Hat OpenShift: Layanan Lisensi IBM
|KDDI
|Layanan platform KDDI Cloud
|Lihat Catatan 1 di bawah ini untuk Virtual Servers. Lihat Catatan 5 di bawah ini untuk Bare metal server.
|biz.kddi.com/service/cloud-platform/
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service
Ketentuan PA yang diubah untuk kontainer Lisensi (melalui Adendum)
|Microsoft
|Azure HCI
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://azure.microsoft.com/id-id/products/local/
|Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Azure Virtual Machines
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
azure.microsoft.com/id-id/pricing/details/virtual-machines/linux/
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service
Ketentuan PA yang diubah untuk kontainer Lisensi (melalui Adendum)
|Azure Solusi VMware
|Lihat Catatan 2 di bawah ini
|azure.microsoft.com/id-id/services/azure-vmware/
|Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Azure Kubernetes
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|azure.microsoft.com/id-id/services/kubernetes-service/
|IBM® License Service
|Azure Red Hat OpenShift (ARO)4
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://azure.microsoft.com/id-id/services/openshift/
|NEC
|Layanan Infrastruktur Cloud (NEC Cloud IaaS)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://www.nec.com
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
Penerapan Red Hat OpenShift: Layanan Licene IBM®
|Divisi Layanan Cloud NTT
|Layanan Multicloud (khusus VM)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://services.global.ntt/id-id/services-and-products/cloud/cloud-platform
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|NTT Communications
|ECL 1.0
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Platform Data Cerdas Cloud/Server (ECL 2.0)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|IPV (IaaS Didukung oleh VMware)
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|Data NTT
|NTT Data OpenCanvas
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Oracle
|Instance Komputasi Cloud
|Lihat Catatan 3 di bawah ini
|https://www.oracle.com/cloud/compute
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Oracle Kubernetes Engine
|Lihat Catatan 3 di bawah ini
|https://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/
|IBM® License Service
|Solusi Oracle Cloud VMWare (OCVS)
|Lihat Catatan 2 di bawah ini
|https://www.oracle.com
|Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
|Tencent
|Instance Server Cloud Tencent
|Lihat Catatan 1 di bawah ini
|https://intl.cloud.tencent.com/products/cvm
Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
Catatan: Catatan Kaki Lisensi di bawah ini hanya berlaku jika disebutkan secara khusus dalam bagian penyedia Cloud di atas. Mereka tidak berlaku secara universal untuk semua penawaran.
Untuk AWS ECS Fargate, IBM® License Service diwakili sebagai bucket License Service AWS S3 (tautan berada di luar ibm.com). Fungsionalitas ini tersedia untuk setiap produk. Silakan periksa Dokumentasi Produk Anda atau Perwakilan IBM® untuk informasi lebih lanjut. Catatan: Untuk contoh prosedur dan cara penerapannya, lihat dokumentasi WebSphere Application Server Liberty.
Ketentuan dalam bagian ini hanya berlaku untuk Program berbasis VPC atau PVU yang diimplementasikan pada IBM® Power Systems Virtual Server. Untuk lisensi sub-capacity, alokasi core dapat dilakukan dengan kelipatan minimum 0,25 core untuk prosesor bersama (yaitu prosesor fisik yang kapasitas pemrosesannya dibagi di antara beberapa partisi logis) dan 1,0 core untuk prosesor khusus (yaitu seluruh prosesor fisik yang ditetapkan pada satu partisi logis). Core pecahan akan digabungkan dan dibulatkan ke bilangan bulat penuh berikutnya, dengan penegasan bahwa seluruh partisi logis yang berjalan pada jenis mesin yang sama dihitung sebagai satu kelompok (pool), bukan per server. Sebagai ilustrasi dan bukan sebagai pembatasan, perhatikan contoh-contoh berikut:
Klien diharuskan untuk menginstal dan mengkonfigurasi ILMT v9.2.22 atau yang lebih baru dan mematuhi Persyaratan Lisensi Sub-Kapasitas dan pelaporan sesuai dengan Bagian 1.13 dan 1.14 IPAA.
Sesuai dengan persyaratan pelaporan yang diuraikan dalam IPAA Bagian 1.14, klien akan mengumpulkan data penerapan dan menyelesaikan perhitungan manual laporan kapasitas virtualisasi sekali per kuartal untuk IBM® menggunakan antarmuka baris perintah (CLI) (lihat tautan) untuk menentukan penggunaan inti. Untuk Google Cloud, perintah CLI pcloud akan digunakan. Penggunaan inti tersebut harus sesuai dengan kebijakan IBM® Eligible Public Cloud BYOSL.
Nilai PVU per Core ditentukan berdasarkan Power System yang digunakan seperti yang diuraikan pada Tabel PVU per Core (bagian 1 dari 2 - RISC dan System z) di halaman web Processor Value Unit .
Kebijakan BYOSL Eligible Public Cloud tidak meniadakan atau mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian lisensi yang berlaku, termasuk aturan penggunaan perangkat lunak berlisensi pada lingkungan virtual sesuai kebijakan sub-kapasitas danlisensi kontainer .
Ketentuan verifikasi dalam perjanjian lisensi tersebut berlaku untuk Anda saat Anda mengunggah, menginstal, atau menggunakan perangkat lunak IBM® yang memenuhi syarat dalam EPC dan Anda setuju untuk mengumpulkan data penggunaan yang diperlukan untuk perangkat lunak berlisensi Anda di EPC tersebut. Anda tidak akan memberikan penyedia cloud penggunaan atau akses yang tidak sah ke perangkat lunak IBM® yang memenuhi syarat.
Anda harus menggunakan instal dan mengonfigurasi alat pelaporan yang ditunjuk oleh IBM® (sebagaimana disebutkan di atas) untuk pelaporan penggunaan dan memberikan laporan tersebut kepada IBM® atas permintaan sesuai dengan pedoman IBM®.
Ketika Anda menggunakan hak lisensi sesuai dengan kebijakan ini, Anda tidak boleh menggunakan hak tersebut untuk tujuan lain atau di tempat lain pada saat yang sama.
Kecuali disebutkan di atas, kebijakan BYOSL Eligible Public Cloud TIDAK berlaku untuk keterlibatan dengan vendor di mana vendor tersebut mengakses perangkat lunak dan/atau menjalankan atau mengelola sebagian atau semua lingkungan komputasi Anda di bawah kendali karyawan mereka sendiri, baik di tempat Anda atau di tempat mereka (misalnya Outsourcing Strategis, Web Hosting, penyedia layanan terkelola, dll.) –keterlibatan semacam itu memerlukan pengaturan terpisah. Jika perangkat lunak Anda diterapkan dengan cara apa pun, silakan kirimkan email ke 'talk2sam@us.ibm.com'. Pastikan untuk menyertakan BYOSL dalam baris Subjek.
Catatan Perubahan Maret 2024