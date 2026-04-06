Kebijakan BYOSL Cloud Publik yang Memenuhi Syarat

Ilustrasi bentuk geometris dalam nuansa warna biru, hitam, dan abu-abu
Untuk syarat dan ketentuan yang tepat yang mengatur penggunaan program perangkat lunak tertentu, lihat Perjanjian Lisensi perangkat lunak termasuk Perjanjian Lisensi Program Internasional (IPLA), Dokumen Informasi Lisensi , dan perjanjian tambahan apa pun yang digunakan untuk mendapatkan perangkat lunak tersebut, misalnya Perjanjian Passport Advantage Internasional IBM®.

Perangkat Lunak IBM® yang Memenuhi Syarat

Kebijakan Eligible Public Cloud Bring Your Own Software License (BYOSL) memungkinkan Anda untuk menerapkan dan menjalankan di Eligible Public Cloud (EPC) perangkat lunak IBM® apa pun yang dilisensikan kepada Anda secara langsung atau melalui reseller resmi IBM® sesuai dengan persyaratan lisensi IBM®, dengan tunduk pada otorisasi penggunaan dan pembatasan yang dinyatakan dalam perjanjian lisensi yang berlaku dan dokumen transaksi untuk perangkat lunak tersebut, termasuk IBM® International Passport Advantage (IPAA) dan IBM® International Program License Agreement (IPLA) serta dokumen Informasi Lisensi yang berlaku untuk perangkat lunak tersebut.

Kebijakan ini tidak berlaku untuk perangkat lunak IBM® z/OS atau perangkat lunak IBM® apa pun yang dilisensikan kepada Anda oleh pihak ketiga. Kebijakan ini juga tidak berlaku jika Anda adalah IBM® Business Partner yang berwenang untuk menerapkan solusi Anda di lingkungan yang dihosting – situasi tersebut ditangani berdasarkan pengaturan terpisah.

Cloud Publik yang Memenuhi Syarat

Daftar resmi Cloud Publik yang Memenuhi Syarat (Eligible Public Clouds/EPC) tempat Anda diperbolehkan mengimplementasikan perangkat lunak IBM® berlisensi ditentukan berdasarkan masing-masing penyedia di bawah ini. “Alat Lisensi IBM® yang Diperlukan” hanya wajib saat menerapkan produk berbasis kapasitas (yaitu, produk yang dilisensikan menggunakan metrik Unit Nilai Prosesor (PVU) atau Virtual Processor Core (VPC)).  Untuk produk lain, Anda bertanggung jawab untuk menggunakan alat lain yang disediakan oleh EPC untuk memberikan pelaporan kepatuhan sesuai IPAA.

Jika Anda memiliki perangkat lunak IBM® yang diterapkan melalui penyedia cloud yang tidak tercantum di bawah ini, silakan kirim email ke 'talk2sam@us.ibm.com'. Pastikan untuk menyertakan BYOSL di baris Subjek.

IBM

IBMIBM® Cloud Virtual Servers (Inc., IBM® Z/LinuxONE)Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://www.ibm.com/id-id/solutions/cloud

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

IBM® Cloud ContainerLihat Catatan 1 di bawah inihttps://www.ibm.com/id-id/solutions/cloud
IBM Power Virtual ServerLihat Pertimbangan untuk IBM® Power Systems Virtual Server di bagian catatan di bawah ini.https://www.ibm.com/id-id/products/power-virtual-server
IBM Cloud Bare Metal ServersLihat Catatan 2 di bawah inihttps://www.ibm.com/id-id/solutions/cloud
IBM® Kubernetes Service (IKS)Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://www.ibm.com/id-id/products/kubernetes-serviceIBM® License Service
Red Hat OpenShift pada IBM® Cloud4Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://www.ibm.com/id-id/products/openshift

 

Alibaba

AlibabaAlibaba Cloud (Layanan Komputasi Elastis)Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://www.alibabacloud.com/

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Amazon

AmazonAWS ECS FargateLihat Pertimbangan untuk AWS ECS Fargate di bagian catatan di bawah ini.aws.amazon.com/fargate/Ketentuan Passport Advantage (PA) yang telah diubah untuk IBM® License Service terkait Lisensi Container (melalui Addendum)
Amazon RDS untuk Db2Lihat catatan 9 di bawahaws.amazon.com/rds/db2/Manajer Lisensi AWS
EC2 Instances & Dedicated Instances (Inc., instance AWS Outpost)Lihat Catatan 1 di bawah iniaws.amazon.com/ec2/instance-types

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

EKS (Kubernetes Service)Lihat Catatan 1 di bawah iniaws.amazon.com/eks/IBM® License Service
Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA)4Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://aws.amazon.com/rosa/
VMware Cloud di AWSLihat Catatan 2 di bawah inihttps://aws.amazon.com/vmware/Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Fujitsu

FujitsuFujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-V)Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-v/

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Fujitsu Cloud IaaS Instance (FJcloud-O)Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://jp.fujitsu.com/solutions/cloud/fjcloud/-o/
NIFCLOUDLihat Catatan 1 di bawah inihttps://pfs.nifcloud.com

Google

GoogleGoogle Compute EngineLihat Catatan 1 di bawah inicloud.google.com/compute/docs/machine-types

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Google Kubernetes Engine (GKE)Lihat Catatan 1 di bawah inicloud.google.com/kubernetes-engine/IBM® License Service
Platform Kontainer Red Hat OpenShift4Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://console.cloud.google.com/marketplace/product/redhat-marketplace/red-hat-openshift-container-platform-prod?q=search&referrer=search

IONOS

IONOSCompute EngineLihat Catatan 1 di bawah inihttps://cloud.ionos.com/computePenerapan Kubernetes/Red Hat OpenShift: Layanan Lisensi IBM

KDDI

KDDILayanan platform KDDI CloudLihat Catatan 1 di bawah ini untuk Virtual Servers. Lihat Catatan 5 di bawah ini untuk Bare metal server.biz.kddi.com/service/cloud-platform/

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Ketentuan PA yang diubah untuk kontainer Lisensi (melalui Adendum)

Microsoft

MicrosoftAzure HCILihat Catatan 1 di bawah inihttps://azure.microsoft.com/id-id/products/local/Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
Azure Virtual MachinesLihat Catatan 1 di bawah ini

azure.microsoft.com/id-id/pricing/details/virtual-machines/linux/


azure.microsoft.com/id-id/pricing/details/virtual-machines/windows/

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Ketentuan PA yang diubah untuk kontainer Lisensi (melalui Adendum)

Azure Solusi VMwareLihat Catatan 2 di bawah iniazure.microsoft.com/id-id/services/azure-vmware/Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool
Azure KubernetesLihat Catatan 1 di bawah iniazure.microsoft.com/id-id/services/kubernetes-service/IBM® License Service
Azure Red Hat OpenShift (ARO)4Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://azure.microsoft.com/id-id/services/openshift/

NEC

NECLayanan Infrastruktur Cloud (NEC Cloud IaaS)Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://www.nec.com

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: Layanan Licene IBM®

NTT

Divisi Layanan Cloud NTTLayanan Multicloud (khusus VM)Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://services.global.ntt/id-id/services-and-products/cloud/cloud-platform

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

NTT CommunicationsECL 1.0Lihat Catatan 1 di bawah inihttps://www.ntt.com/business/sdpf/cloud.html

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Platform Data Cerdas Cloud/Server (ECL 2.0)Lihat Catatan 1 di bawah ini

https://sdpf.ntt.com/

IPV (IaaS Didukung oleh VMware)Lihat Catatan 1 di bawah ini

https://sdpf.ntt.com/services/vmware-platform/

Data NTTNTT Data OpenCanvasLihat Catatan 1 di bawah ini

https://portal.opencanvas.ne.jp/cloud/

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Oracle

 OracleInstance Komputasi CloudLihat Catatan 3 di bawah inihttps://www.oracle.com/cloud/compute

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Oracle Kubernetes EngineLihat Catatan 3 di bawah inihttps://www.oracle.com/cloud/cloud-native/kubernetes-engine/IBM® License Service
Solusi Oracle Cloud VMWare (OCVS)Lihat Catatan 2 di bawah inihttps://www.oracle.comPenerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Tencent

TencentInstance Server Cloud TencentLihat Catatan 1 di bawah inihttps://intl.cloud.tencent.com/products/cvm

Penerapan Tradisional: IBM® License Metric Tool

Penerapan Red Hat OpenShift: IBM® License Service

Catatan: Catatan Kaki Lisensi di bawah ini hanya berlaku jika disebutkan secara khusus dalam bagian penyedia Cloud di atas. Mereka tidak berlaku secara universal untuk semua penawaran.

  1. Dalam semua instance: 1 vCPU = 1 Core = 1 VPC = 70 PVU
    • Untuk kontainer dengan Hyperthreading diaktifkan:  2 vCPU = 1 Core = 1 VPC = 70 PVU  (Lihat halaman Lisensi Kontainer untuk informasi selengkapnya).
  2. Lihat tabel Unit Nilai Prosesor untuk mengetahui persyaratan berdasarkan konfigurasi sistem. Klien harus menggunakan konfigurasi ILMT lengkap.
  3. Oracle Compute Unit (OCPU) berhubungan dengan dua thread eksekusi perangkat keras, yang dikenal sebagai vCPU.  Lisensi PVU membutuhkan 1 OCPU = 2 vCPU = 140 PVU
  4. Persyaratan pengukuran dan pelaporan harus dikelola oleh klien di lingkungan Kubernetes Terkelola (seperti OpenShift yang dikelola oleh Red Hat).
  5. Server Fisik atau Klien Bare Metal dapat menerapkan perangkat lunak pada server fisik atau penawaran cloud publik bare metal yang disediakan oleh EPC (lihat di atas). Penerapan ini harus mengikuti panduan (termasuk penggunaan Alat Lisensi) sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan lisensi sub-kapasitas dan kontainer . Untuk penerapan PVU, lihat tabel Unit Nilai Prosesor untuk mengetahui persyaratan berdasarkan konfigurasi sistem.
  6. Penerapan layanan cloud publik di lokasi (misalnya, Oracle Cloud @Customer, AWS Outpost) didukung dan harus mengikuti kebijakan lisensi sub-kapasitas dan kontainer, termasuk penggunaan Alat Lisensi IBM.
    Untuk lisensi PVU, penerapan menggunakan layanan yang memenuhi syarat dilisensikan pada 70 PVU per vCPU/inti, mirip dengan jika mereka diterapkan di cloud publik. Jika IBM® Licensing Tools tidak digunakan, lisensi kapasitas penuh berlaku, sesuai ketentuan Perjanjian Passport Advantage Internasional.
  7. Untuk semua di atas: Solaris x86 tidak didukung dan karenanya tidak memenuhi syarat untuk digunakan.
  8. Dengan dirilisnya Perjanjian IBM® Passport Advantage v11 (Rilis: Februari 2023), adendum Lisensi Kontainer tidak lagi diperlukan. Lihat halaman web Perizinan Kontainer untuk informasi lebih lanjut.
  9. Untuk penerapan Db2 pada Layanan Terkelola melalui opsi bring-your-own-license, untuk menghitung VPC saat menerapkan kapasitas vCPU penuh instance, IBM® akan mempertimbangkan 1 VPC = 1 inti fisik = 2 vCPUs untuk semua instance EC2 yang telah menerbitkan jumlah inti fisiknya di halaman EC2 “Inti Fisik oleh Jenis Instance EC2 Amazon”, di mana jumlah vCPU dua kali lipat dari inti fisik (artinya derajat hyperthreading/simultaneous multi-threading (SMT) diatur ke (2). Hanya lisensi Db2 Standard Edition, Db2 Advanced Edition, Db2 ESE Add-on, dan Db2 AESE Add-on yang memenuhi syarat. Lihat inti CPU dan utas per inti CPU per jenis instans (tautan berada di luar ibm.com)

Pertimbangan untuk AWS ECS Fargate

Untuk AWS ECS Fargate, IBM® License Service diwakili sebagai bucket License Service AWS S3 (tautan berada di luar ibm.com). Fungsionalitas ini tersedia untuk setiap produk. Silakan periksa Dokumentasi Produk Anda atau Perwakilan IBM® untuk informasi lebih lanjut. Catatan: Untuk contoh prosedur dan cara penerapannya, lihat dokumentasi WebSphere Application Server Liberty.

Pertimbangan untuk IBM® Power Systems Virtual Server

Ketentuan dalam bagian ini hanya berlaku untuk Program berbasis VPC atau PVU yang diimplementasikan pada IBM® Power Systems Virtual Server. Untuk lisensi sub-capacity, alokasi core dapat dilakukan dengan kelipatan minimum 0,25 core untuk prosesor bersama (yaitu prosesor fisik yang kapasitas pemrosesannya dibagi di antara beberapa partisi logis) dan 1,0 core untuk prosesor khusus (yaitu seluruh prosesor fisik yang ditetapkan pada satu partisi logis). Core pecahan akan digabungkan dan dibulatkan ke bilangan bulat penuh berikutnya, dengan penegasan bahwa seluruh partisi logis yang berjalan pada jenis mesin yang sama dihitung sebagai satu kelompok (pool), bukan per server. Sebagai ilustrasi dan bukan sebagai pembatasan, perhatikan contoh-contoh berikut:

  • 3 partisi logis diterapkan pada server S922 terpisah @ 0,25 core masing-masing. Perhitungannya adalah sebagai berikut: 0,25 x 3 = 0,75 core, yang dibulatkan menjadi 1,0 core
  • 3 partisi logis diterapkan pada 2 server S922 dan 1 server E980 @ 0,25 core masing-masing. Perhitungannya adalah sebagai berikut: (0,25 x 2 = 0,5, yang dibulatkan menjadi 1,0 inti) + (0,25 x 1 = 0,25, yang dibulatkan menjadi 1,0 inti) = 2,0 core.

Klien diharuskan untuk menginstal dan mengkonfigurasi ILMT v9.2.22 atau yang lebih baru dan mematuhi Persyaratan Lisensi Sub-Kapasitas dan pelaporan sesuai dengan Bagian 1.13 dan 1.14 IPAA.

Sesuai dengan persyaratan pelaporan yang diuraikan dalam IPAA Bagian 1.14, klien akan mengumpulkan data penerapan dan menyelesaikan perhitungan manual laporan kapasitas virtualisasi sekali per kuartal untuk IBM® menggunakan antarmuka baris perintah (CLI) (lihat tautan) untuk menentukan penggunaan inti. Untuk Google Cloud, perintah CLI pcloud akan digunakan. Penggunaan inti tersebut harus sesuai dengan kebijakan IBM® Eligible Public Cloud BYOSL.

Nilai PVU per Core ditentukan berdasarkan Power System yang digunakan seperti yang diuraikan pada Tabel PVU per Core (bagian 1 dari 2 - RISC dan System z) di halaman web Processor Value Unit .

Persyaratan dan ketentuan perizinan

Kebijakan BYOSL Eligible Public Cloud tidak meniadakan atau mengesampingkan ketentuan dalam perjanjian lisensi yang berlaku, termasuk aturan penggunaan perangkat lunak berlisensi pada lingkungan virtual sesuai kebijakan sub-kapasitas  danlisensi kontainer .

Ketentuan verifikasi dalam perjanjian lisensi tersebut berlaku untuk Anda saat Anda mengunggah, menginstal, atau menggunakan perangkat lunak IBM® yang memenuhi syarat dalam EPC dan Anda setuju untuk mengumpulkan data penggunaan yang diperlukan untuk perangkat lunak berlisensi Anda di EPC tersebut. Anda tidak akan memberikan penyedia cloud penggunaan atau akses yang tidak sah ke perangkat lunak IBM® yang memenuhi syarat.

Anda harus menggunakan instal dan mengonfigurasi alat pelaporan yang ditunjuk oleh IBM® (sebagaimana disebutkan di atas) untuk pelaporan penggunaan dan memberikan laporan tersebut kepada IBM® atas permintaan sesuai dengan pedoman IBM®.

Ketika Anda menggunakan hak lisensi sesuai dengan kebijakan ini, Anda tidak boleh menggunakan hak tersebut untuk tujuan lain atau di tempat lain pada saat yang sama.

Kecuali disebutkan di atas, kebijakan BYOSL Eligible Public Cloud TIDAK berlaku untuk keterlibatan dengan vendor di mana vendor tersebut mengakses perangkat lunak dan/atau menjalankan atau mengelola sebagian atau semua lingkungan komputasi Anda di bawah kendali karyawan mereka sendiri, baik di tempat Anda atau di tempat mereka (misalnya Outsourcing Strategis, Web Hosting, penyedia layanan terkelola, dll.) –keterlibatan semacam itu memerlukan pengaturan terpisah. Jika perangkat lunak Anda diterapkan dengan cara apa pun, silakan kirimkan email ke 'talk2sam@us.ibm.com'. Pastikan untuk menyertakan BYOSL dalam baris Subjek.

Catatan Perubahan

Catatan Perubahan Maret 2024

  • Pengecualian perangkat lunak ZSeries yang diklarifikasi hanya untuk z/OS (yaitu, ZLinux memenuhi syarat)
  • Persyaratan pelaporan yang diklarifikasi untuk produk non-berbasis kapasitas
  • Daftar EPC yang diklarifikasi sebagai satu-satunya daftar Penyedia yang disetujui
  • Menambahkan informasi kontak untuk memastikan kepatuhan