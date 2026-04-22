Alat pengembang dari peranti lunak IBM Z berperan penting dalam pengembangan mainframe, sehingga membantu pengembang membuat, men-debug, menguji, menerapkan, dan memantau aplikasi peranti lunak secara efisien dan efektif.
Portofolio ini mencantumkan kemampuan alat pengembang untuk IBM Z ke dalam kategori produk yang berbeda. Daftar tersebut mencakup akselerasi AI, pengujian, produktivitas pengembangan, pengembangan cloud native, peranti lunak host, bahasa pemrograman, kompiler, dan pemrosesan transaksi.
watsonx Code Assistant for Z
Produk dengan bantuan AI generatif yang mempercepat modernisasi aplikasi mainframe dengan biaya dan risiko yang lebih rendah. Produk ini menawarkan penemuan aplikasi, analisis, refaktorisasi kode otomatis, konversi COBOL ke Java, pembuatan tes otomatis, dan penjelasan kode.
Integrated Facility for Linux
Prosesor untuk beban kerja Linux di IBM Z dan LinuxONE. Didukung oleh sistem operasi Linux untuk IBM Z dan IBM LinuxONE, IBM z/VM, dan KVM. IBM z16™ dan LinuxONE 4 menawarkan kapasitas pemrosesan besar-besaran, akselerasi dalam chip, dan kemampuan terdepan di industri dalam hal ketahanan siber.
IBM Test Accelerator for Z
Kerangka kerja otomatisasi pengujian dan pembuatan pengujian dengan dukungan untuk pengembangan z/OS virtual dan lingkungan pengujian sesuai permintaan.
IBM Virtual Dev and Test for zOS
Alat yang membantu bisnis menggunakan peranti lunak z/OS dan middleware yang ada di Linux pada IBM Z. Alat ini dirancang untuk bekerja dengan perangkat keras IBM Z, sehingga memastikan aplikasi dapat berpindah dengan mudah antar sistem. Alat ini juga mempercepat pengembangan dengan memungkinkan Anda menskalakan aktivitas pengembangan, pengujian, dan pelatihan awal dengan mudah.
IBM Z Development and Test Environment
Gunakan platform ini untuk pengembangan, pengujian, demonstrasi, dan pendidikan aplikasi mainframe. Platform ini memungkinkan peranti lunak z/OS apa pun untuk berjalan pada sistem on premises atau mesin virtual cloud yang kompatibel dengan x86 dengan meniru set instruksi IBM Z dan dengan menggunakan CP virtual, I/O, dan perangkat lainnya.
IBM Z Virtual Test Platform
Alat uji yang menyediakan kemampuan untuk menguji integrasi penuh sejak awal dalam siklus pengembangan. Selain itu, alat ini menyediakan teknologi pengujian revolusioner yang memungkinkan pengembang untuk menguji aplikasi z/OS secara terpisah dengan menggunakan model rekaman dan pemutaran.
IBM HourGlass
Simulator jam untuk menguji aplikasi mainframe yang memungkinkan simulasi tanggal dan waktu, di masa lalu, sekarang, atau masa depan, tanpa mengubah kode aplikasi atau memerlukan lingkungan komputasi yang terpisah.
IBM Application Delivery Foundation for z/OS
Serangkaian alat untuk meningkatkan produktivitas pengembangan. Rangkaian ini mencakup pilihan lingkungan pengembangan terintegrasi, alat untuk memudahkan analisis masalah, bantuan pengujian unit, fungsionalitas build cerdas, penerapan otomatis, dan banyak lagi.
Pengguna dapat membeli Application Delivery Foundation for z/OS secara terpisah atau dalam satu lisensi perusahaan. Bundel ini mencakup:
IBM Application Discovery and Delivery Intelligence
Alat analisis yang membantu memvisualisasikan aplikasi, data, dan pekerjaan pada z/OS. ADDI memungkinkan arsitek dan pengembang menemukan dependensi dalam satu klik, menerapkan perubahan dengan percaya diri, dan menjaga dokumentasi tetap terkini dan akurat. Gunakan kemampuan IBM Application Discovery for IBM Z dan IBM Wazi Analyze untuk mempercepat modernisasi aplikasi Anda.
IBM z/OS Provisioning Toolkit
Utilitas baris perintah sederhana untuk penyediaan cepat lingkungan pengembangan z/OS. Semua klien IBM z/OS V2 dapat memanfaatkan toolkit yang didukung penuh ini tanpa biaya tambahan.
IBM Rational Programming Patterns
Bagian IDE kolaboratif dari solusi Manajemen Siklus Hidup Kolaboratif Jazz™. Solusi ini menyediakan fitur pemrograman berbasis pola untuk meningkatkan pengalaman pengkodean, serta alat untuk analisis dampak, kontrol kualitas, dan perluasan. Selain itu, prosedur untuk migrasi aplikasi Pacbase secara otomatis dan aman juga disertakan.
IBM High Level Assembler and Toolkit Feature
Solusi pengembangan yang fleksibel untuk semua aplikasi bahasa assembly. Perakit dan toolkit opsional meningkatkan produktivitas pemrogram serta menyederhanakan pengembangan dan pemeliharaan program.
IBM z/OS Container Platform
Platform ini membantu pengguna mengadopsi pengembangan cloud native dengan menjalankan aplikasi z/OS UNIX dalam kontainer. Pengembang dapat dengan mudah membangun dan mengakses sumber daya dengan cara layanan-mandiri dalam lingkungan yang aman dan terisolasi di z/OS. Hal ini termasuk versi z/OS dari alat kontainer penting, yang mencakup segala sesuatu mulai dari pembuatan image hingga orkestrasi tingkat lanjut.
Pusat Integrasi Digital IBM Z
Produk yang memastikan aliran informasi real-time dalam skala besar, melindungi lingkungan produksi dari lalu lintas permintaan yang tidak dapat diprediksi sekaligus menawarkan fleksibilitas dengan API dan arsitektur berbasis peristiwa. Hal ini memungkinkan pertukaran data yang cepat dan real-time antara sistem pencatatan IBM z/OS dan aplikasi cloud hybrid.
IBM z/OS Connect
Pengguna dapat menggunakan peranti lunak ini untuk merancang dan menjalankan API sesuai OpenAPI untuk berinteraksi dengan aplikasi dan data z/OS . Buat antarmuka OpenAPI 3.0 yang dapat digunakan dalam hitungan menit untuk membuka nilai subsistem IBM Z Anda dengan API yang benar-benar RESTful.
IBM Wazi sebagai Layanan
Sebuah solusi yang memungkinkan pengembangan cloud native dan pengalaman pengujian untuk z/OS di IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC). Dengan Wazi as a Service, pengembang aplikasi dapat mengembangkan dan menguji komponen aplikasi z/OS dalam lingkungan infrastruktur virtual “as a Service” yang berjalan pada arsitektur IBM Z di IBM Public Cloud.
IBM z/OS Cloud Broker
Produk yang menyediakan akses ke sumber daya dan layanan z/OS dari Red Hat OpenShift Container Platform untuk mengintegrasikan infrastruktur z/OS Anda dengan lingkungan dan strategi multicloud hybrid.
IBM Open Enterprise Foundation for z/OS
Koleksi alat pengembang sumber terbuka yang telah diperiksa (Git, Curl, GNU Bash, Vim, dan lainnya) for z/OS yang menyediakan alat pengembangan peranti lunak Linux dan UNIX yang populer for z/OS. Solusi ini memungkinkan penggunaan alat pengembangan yang mulus, menyederhanakan orientasi dan integrasi bakat.
IBM Open Enterprise SDK for Apache Kafka
SDK tanpa biaya yang memungkinkan kode COBOL atau C/C++ yang berjalan pada z/OS untuk berkomunikasi secara native dengan broker Kafka dan untuk mengubah dari copybook COBOL ke peristiwa JSON.
IBM Open Enterprise SDK for Node.js
SDK gratis untuk menghubungkan aplikasi Node.js ke sumber daya z/OS. SDK ini menyediakan waktu proses JavaScript yang berdiri sendiri dan solusi JavaScript sisi server untuk membangun modul Node.js asli dan JavaScript untuk platform IBM Z.
IBM Open Enterprise SDK for Python
Kompiler dan interpreter Python untuk IBM z/OS. Solusi ini mendukung aplikasi z/OS Anda yang ditulis dengan Python. Gunakan untuk memodernisasi aplikasi penting Anda dengan mengembangkan API, plug-in, dan wrapper guna memperluas aplikasi penting bisnis untuk pengiriman yang lebih cepat.
IBM Open Enterprise SDK for Go
Kompiler Go standar industri yang dioptimalkan untuk platform z/OS. Kompiler Go menggunakan instruksi z/Architecture saat ini untuk menyediakan implementasi yang luar biasa pada platform z/OS.
IBM Semeru Runtime Certified Edition for z/OS
Platform untuk membangun aplikasi perusahaan modern yang sangat kuat, dapat diskalakan, dan andal. Pengembang dapat membangun aplikasi batch dan transaksional, layanan mikro, dan banyak lagi dengan menggunakan API, pustaka, dan kerangka kerja Java.
IBM Rational Business Developer
IDE berbasis Eclipse ini menyederhanakan pengembangan aplikasi Web 2.0, seluler, SOA, dan tradisional dengan menggunakan Enterprise Generation Language (EGL). Alat ini memungkinkan para pemrogram untuk menggunakan teknologi Java, Java Platform, Enterprise Edition, platform browser, penerapan cloud, basis data, sistem IBM i dan IBM Z tanpa harus mempelajari semua teknologi yang mendasarinya.
Sistem Operasi Disk IBM/Penyimpanan Virtual (DOS/VS) Generator Program Laporan (RPG) II
IBM DOS/VS RPG II adalah bahasa pemrograman untuk membuat program yang dapat melakukan berbagai pekerjaan pemrosesan data komersial. Rilis 3 dari IBM DOS/VS RPG II merupakan penyempurnaan dari kompiler DOS/VS RPG II Rilis 2 yang ada saat ini, terutama untuk penggunaan interaktif.
Airline Control System V2
Antarmuka peranti lunak antara program aplikasi dan sistem operasi z/OS. Hal tersebut berjalan sebagai pekerjaan atau tugas dimulai di bawah z/OS. Hal ini menyediakan fasilitas pemrosesan transaksi real-time untuk maskapai penerbangan, bank, hotel, dan industri lainnya yang menghasilkan tingkat transaksi tinggi dan membutuhkan waktu respons cepat serta ketersediaan sistem yang tinggi. Aplikasi yang umum digunakan adalah reservasi penumpang dan kargo untuk maskapai penerbangan dan kereta api, sistem pemesanan hotel, dan otorisasi kartu kredit.
IBM Graphical Data Display Manager
Kelompok program yang menyediakan layanan presentasi dalam aplikasi pemrosesan data host IBM. Layanan ini terdiri atas serangkaian fungsi untuk menampilkan data pada terminal tampilan IBM dan perangkat lainnya.
IBM Rational Host Integration Solution
Akses host lengkap dan solusi modernisasi untuk berbagai lingkungan. Akses aplikasi layar hijau tanpa bergantung pada platform, jaringan, konektivitas, atau sistem host.
IBM Host Access Transformation Services
Layanan yang membantu memperluas aplikasi terminal yang sangat penting ke web, seluler, portal, rich client, atau sebagai layanan web SOAP atau RESTful standar tanpa menggunakan aplikasi yang sudah ada. Layanan ini tidak memerlukan penulisan ulang, pemfaktoran ulang, atau akses ke kode sumber aplikasi.
IBM Host on Demand
Produk yang menyediakan emulasi terminal web ke host dengan keamanan yang lengkap dan dukungan pemrograman aplikasi akses host dari satu antarmuka.
Solusi ini tersedia sebagai produk yang berdiri sendiri atau sebagai bagian dari IBM Host Access Client Package dan IBM Host Integration Solution.
IBM Personal Communications
Paket komunikasi host dan emulasi terminal untuk Microsoft Windows. Dengan arsitektur 64-bit penuh, solusi ini memiliki fitur emulasi terminal virtual (VT) dan dukungan untuk aplikasi arsitektur jaringan sistem (SNA). Alat ini menyediakan juga platform yang memungkinkan akses data dan aplikasi pada berbagai sistem host.
Sistem tersebut merupakan komponen IBM Host Access Client Package dan IBM Host Access Client Package.
IBM Communications Server for Data Center Deployment
Produk ini mengonsolidasikan dan memperluas Communications Server for AIX, Linux, dan Linux pada IBM Z. Pengguna dapat terhubung ke aplikasi dan data host perusahaan melalui berbagai jaringan, termasuk SNA, TCP/IP, intranet, ekstranet, dan internet. Dapatkan layanan komunikasi multi-fungsi antara workstation dan sistem host.
IBM Host Access Client Package
Pengguna dapat menggunakan peranti lunak ini untuk akses jarak jauh dan emulasi terminal host z/OS. Solusi ini menyediakan akses host yang fleksibel dan tanpa gangguan, serta komunikasi dan emulasi terminal dari berbagai perangkat di Windows, UNIX, dan platform IBM Z untuk pengguna yang bekerja secara on premises atau dari jarak jauh.
Paket ini termasuk: IBM Personal Communications, IBM Host On-Demand dan IBM Host Access Client Package Extended Edition.
IBM Interactive System Productivity Facility
Seperangkat alat pengembangan multifaset untuk IBM Z yang menyediakan pengembangan peranti lunak berbasis host, termasuk manajemen konfigurasi peranti lunak. Gunakan kode sumber dan data yang tersimpan di host dan bekerjalah dengan aplikasi interaktif yang disebut dialog.
COBOL Compiler Family
Penyusun COBOL membantu Anda menggunakan aplikasi yang sudah ada di platform z/OS and AIX.
Keluarga Penyusun Fortran
Untuk mengembangkan program Fortran yang kompleks, kompiler canggih dan berkinerja tinggi ini dapat digunakan.
C and C++ Compiler Family
Penyusun berkinerja tinggi yang digunakan untuk mengembangkan program C dan C++ yang rumit.
Keluarga Penyusun PL/I
Penyusun tingkat lanjut untuk mengintegrasikan aplikasi PL/I dengan teknologi web modern
Utilitas Migrasi IBM untuk z/OS
Versi berlisensi IBM dari rangkaian alat pengembangan COBOL Transiom Software Program Engineering (FS/PEngi) yang memigrasikan aplikasi CA Easytrieve Classic dan Plus ke IBM COBOL. Utilitas migrasi COBOL ini mencakup penemuan, konversi massal, pengujian paralel, dan perbandingan output elektronik. Analisis abend program menyederhanakan output ke server web pada sistem IBM Z dan platform terdistribusi.
Rational COBOL RunTime for z/VSE
Produk ini memungkinkan aplikasi COBOL yang dihasilkan EGL berjalan pada platform z/VSE. Produk ini juga telah diperluas untuk memungkinkan pembuatan EGL sebagai sumber COBOL yang dapat dikompilasi dan diterapkan ke z/VSE.
Gunakan alat dan proses standar untuk menyederhanakan dan mempercepat inovasi perangkat lunak, yang memberikan pengalaman pengembang yang konsisten dan lebih produktif.
Integrasikan IBM Z dengan lancar ke dalam cloud hybrid Anda untuk mendapatkan kelincahan dan fleksibilitas cloud—dengan insight dan skala sistem IBM Z yang didorong oleh AI.
Modernisasi aplikasi mainframe dengan praktik DevOps dan alat pengembang modern termasuk AI generatif.