IBM Debug for z/OS, produk debugging z/OS tradisional, didukung oleh IBM z/OS Debugger dan menyediakan antarmuka pengguna 3270 serta debugging jarak jauh melalui Eclipse. Kemampuan Debugger z/OS tambahan dan opsi klien tersedia di IBM Developer for z/OS, IBM Developer for z/OS Enterprise Edition, dan IBM Z and Cloud Modernization Stack (sebelumnya Wazi Developer).