Perusahaan di seluruh dunia menggunakan IBM® Application Performance Analyzer for z/OS® (APA) untuk membantu mereka mengidentifikasi area dengan kinerja rendah dalam aplikasi mereka. Melalui pengambilan sampel yang tidak mengganggu, IBM Application Performance Analyzer for z/OS menyediakan laporan interaktif tentang cara aplikasi mainframe Anda menggunakan sumber daya yang tersedia.



Tersedia dalam antarmuka GUI berbasis ISPF 3270 dan Eclipse, IBM Application Performance Analyzer for z/OS membantu mengidentifikasi kendala sistem dan akan membantu meningkatkan kinerja aplikasi. Dengan kekuatan pemetaan kode sumber APA, Anda dapat memaksimalkan kinerja aplikasi yang ada dan meningkatkan waktu respons transaksi online serta hasil pekerjaan batch.