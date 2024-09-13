Solusi Intel di IBM Cloud

Memodernisasi beban kerja Intel Anda dengan kemitraan cloud yang aman dan andal sebagai solusi untuk perjalanan hybrid cloud Anda.
Komputasi rahasia dengan Intel SGX kini tersedia di IBM Cloud VPC

Lindungi data Anda tidak hanya saat disimpan dan dipindahkan, tetapi juga saat digunakan, sambil mengoptimalkan kinerja komputasi cloud dengan prosesor Generasi ke-4 Intel Xeon yang meningkatkan keamanan dan skalabilitas. IBM Cloud Virtual Server for VPC kini didukung aplikasi keamanan komputasi rahasia Intel SGX yang melindungi dan mengisolasi kode serta data terpilih dari modifikasi melalui enklave yang diperkuat dan modul eksekusi tepercaya. Lakukan inovasi dengan percaya diri di seluruh beban kerja yang berkembang paling pesat, termasuk AI, analisis, komputasi multipihak, dan aset digital.

Kabar Hangat Teknologi Intel Xeon baru di IBM Cloud Compute

Pelajari bagaimana Intel dan IBM Cloud berkomitmen membantu pelanggan memodernisasi dan mengamankan beban kerja HPC mereka.

IBM Cloud dan Intel mengumumkan solusi komputasi rahasia baru, kemitraan Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance, serta serangkaian pertemuan global.

Pelanggan IBM Cloud Virtual Server for VPC kini dapat menguji kinerja prosesor Intel Xeon Generasi ke-2 dan ke-4 di berbagai aplikasi.

Berpusat pada data dari desain Tingkatkan persistensi dan keamanan data dengan teknologi Intel yang dioptimalkan untuk komputasi dan penyimpanan.
Rasakan kekuatan komputasi rahasia

Bantu tingkatkan keamanan aplikasi dan lindungi kode serta data terpilih dari modifikasi dengan Intel Software Guard Extensions (Intel SGX)  pada virtual servers di IBM Cloud VPC yang sangat dapat diskalakan.

Berikan kinerja penyimpanan yang menjadi terobosan

SSD Intel Optane sangat mempercepat kinerja penyimpanan, sekaligus mengurangi latensi.  

Migrasikan beban kerja dengan kepercayaan dan keyakinan

Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) membantu memastikan keamanan server saat memindahkan beban kerja secara langsung.

Dapatkan lebih banyak memori dengan biaya per TB lebih rendah

Intel Optane Persistent Memory menawarkan ekspansi memori yang hemat biaya untuk kumpulan data yang lebih besar dan konsolidasi beban kerja.

Ekosistem Intel di IBM Cloud Solusi VMware
Migrasikan beban kerja VMware ke IBM Cloud menggunakan alat, teknologi, dan keahlian yang sudah Anda miliki. Integrasi dan otomatisasi dengan Red Hat OpenShift mempercepat inovasi melalui layanan seperti AI, analisis, dan lainnya.
Solusi SAP
Gunakan infrastruktur dan solusi berkinerja tinggi yang meningkatkan lingkungan TI bisnis Anda. SAP di IBM Cloud adalah platform cloud yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perusahaan untuk mengelola keamanan, keandalan, dan kepatuhan.
Solusi Red Hat
Gabungkan inovasi dari komunitas pengembang sumber terbuka global dengan keahlian yang unggul dalam model industri, cloud, dan AI untuk mengatasi tantangan lebih cepat dan menghasilkan solusi yang lebih baik.
IBM Cloud Paks
Hadirkan satu-satunya pengalaman platform hybrid cloud di industri. Data pra-integrasi, otomatisasi, dan kemampuan keamanan memungkinkan pembangunan dan memodernisasi aplikasi lebih cepat, baik di cloud maupun infrastruktur TI lainnya.
Straker Translations mengubah model bisnisnya
Straker mengimplementasikan VMware vSphere di IBM Cloud untuk mendapatkan kapasitas komputasi yang mendukung kinerja tinggi tanpa mengorbankan skalabilitas, sehingga dapat memberikan layanan penerjemahan daring secara efisien.
Autostrade per l'Italia meningkatkan manajemen jalan
Autostrade meningkatkan keselamatan 4.000 jembatan dan jalan layang di Italia dengan bantuan IBM Cloud Paks, sistem perangkat lunak hybrid cloud kami yang didukung oleh teknologi Intel Xeon.
IBM Cloud Bare Metal Servers Intel Xeon E-2174G
Konfigurasi ini memiliki 4 inti dengan frekuensi 3,80 GHz, RAM 16 GB, 1 TB SATA x 1, dan bandwidth gratis 20 TB¹.
Intel Xeon Silver 4210
Konfigurasi ini memiliki 20 inti dengan frekuensi 2,20 GHz, RAM 32 GB, 1 TB SATA x 1, dan bandwidth gratis 20 TB¹.
Prosesor Intel Xeon Platinum 8260
Konfigurasi ini memiliki 48 inti, RAM 32 GB, 1 TB SATA x 1, dan bandwidth gratis 20 TB¹.
IBM Cloud Virtual Servers for VPC Seimbang: bx2d-2x8
Konfigurasi ini memiliki 2 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), RAM 8 GiB, 3 Gbps, dan 1 x 75 GB.
Komputasi: cx2d-8x16
Konfigurasi ini memiliki 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), RAM 16 GiB, 12 Gbps, dan 1 x 300 GB.
Memori: mx2d-8x64
Konfigurasi ini memiliki 8 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), RAM 64 GiB, 12 Gbps, dan 1 x 300 GB.
IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC Intel Xeon 8260 Komputasi: cx2-metal-96x192
Konfigurasi ini memiliki 96 vCPU, RAM 192 GB, bandwidth 100 Gbps, dan 1 x 960 GB.
Intel Xeon 8260 Seimbang: bx2d-metal-96x384
Konfigurasi ini memiliki 96 vCPU; RAM 384 GB; bandwidth 100 Gbps; dan 1 x 960 GB, 8 x 3200 GB disk lokal.
Intel Xeon 8260 Seimbang: bx2d-metal-192x768
Konfigurasi ini memiliki 192 vCPU, RAM 768 GB, bandwidth 100 Gbps, dan 1 x disk lokal 960 GB.
Server bersertifikat SAP Intel Xeon E-2174G
Konfigurasi ini memiliki 4 inti, 3,80 GHz, RAM 16 GB, 1 TB SATA x 1, dan bandwidth gratis 20 TB¹.
Intel Xeon Silver 4210
Konfigurasi ini memiliki 20 inti, 2,20 GHz, RAM 32 GB, 1 TB SATA x 1, dan bandwidth gratis 20 TB¹.
Prosesor Intel Xeon Platinum 8260
Konfigurasi ini memiliki 48 inti, RAM 32 GB, 1 TB SATA x 1, dan bandwidth gratis 20 TB¹.
Server HPC Intel Xeon Gold 5218
Konfigurasi ini memiliki kartu grafis NVIDIA T4, 32 inti, 2,30 GHz, RAM 32 GB, dan bandwidth gratis 20 TB¹.
Intel Xeon 6284
Konfigurasi ini memiliki kartu grafis NVIDIA T4, 40 inti, 2,50 GHz, RAM 32 GB, dan bandwidth gratis 20 TB¹.
GPU: gx2-16x128x2v
Konfigurasi ini memiliki 16 vCPU (Intel Xeon Platinum 8260), 2 x GPU NVIDIA v100, dan RAM 1278 GiB.
Langkah selanjutnya

Buka peluang baru dengan solusi tepercaya dari IBM dan Intel untuk mengembangkan data Anda lebih lanjut.

Catatan kaki

¹ Bandwidth 20 TB disertakan di pusat data AS, Kanada, dan UE; Bandwidth 5 TB disertakan di semua pusat data lainnya. Harga dan penawaran baru tidak dapat digabungkan dengan diskon lain saat ini atau di masa mendatang.