Lindungi data Anda tidak hanya saat disimpan dan dipindahkan, tetapi juga saat digunakan, sambil mengoptimalkan kinerja komputasi cloud dengan prosesor Generasi ke-4 Intel Xeon yang meningkatkan keamanan dan skalabilitas. IBM Cloud Virtual Server for VPC kini didukung aplikasi keamanan komputasi rahasia Intel SGX yang melindungi dan mengisolasi kode serta data terpilih dari modifikasi melalui enklave yang diperkuat dan modul eksekusi tepercaya. Lakukan inovasi dengan percaya diri di seluruh beban kerja yang berkembang paling pesat, termasuk AI, analisis, komputasi multipihak, dan aset digital.

Pelajari lebih lanjut tentang Intel SGX di IBM Cloud VPC

