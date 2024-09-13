Lindungi data Anda tidak hanya saat disimpan dan dipindahkan, tetapi juga saat digunakan, sambil mengoptimalkan kinerja komputasi cloud dengan prosesor Generasi ke-4 Intel Xeon yang meningkatkan keamanan dan skalabilitas. IBM Cloud Virtual Server for VPC kini didukung aplikasi keamanan komputasi rahasia Intel SGX yang melindungi dan mengisolasi kode serta data terpilih dari modifikasi melalui enklave yang diperkuat dan modul eksekusi tepercaya. Lakukan inovasi dengan percaya diri di seluruh beban kerja yang berkembang paling pesat, termasuk AI, analisis, komputasi multipihak, dan aset digital.
Pelajari bagaimana Intel dan IBM Cloud berkomitmen membantu pelanggan memodernisasi dan mengamankan beban kerja HPC mereka.
IBM Cloud dan Intel mengumumkan solusi komputasi rahasia baru, kemitraan Intel Foundry Accelerator Cloud Alliance, serta serangkaian pertemuan global.
Pelanggan IBM Cloud Virtual Server for VPC kini dapat menguji kinerja prosesor Intel Xeon Generasi ke-2 dan ke-4 di berbagai aplikasi.
Bantu tingkatkan keamanan aplikasi dan lindungi kode serta data terpilih dari modifikasi dengan Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) pada virtual servers di IBM Cloud VPC yang sangat dapat diskalakan.
SSD Intel Optane sangat mempercepat kinerja penyimpanan, sekaligus mengurangi latensi.
Intel Trusted Execution Technology (Intel TXT) membantu memastikan keamanan server saat memindahkan beban kerja secara langsung.
Intel Optane Persistent Memory menawarkan ekspansi memori yang hemat biaya untuk kumpulan data yang lebih besar dan konsolidasi beban kerja.
Buka peluang baru dengan solusi tepercaya dari IBM dan Intel untuk mengembangkan data Anda lebih lanjut.