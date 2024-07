Tim IBM Consulting bekerja sama dengan MOVYON untuk merancang solusi komprehensif berdasarkan solusi Maximo dan teknologi Internet of Things (IoT), yang semuanya disempurnakan dengan AI untuk pendekatan yang lebih cerdas terhadap manajemen infrastruktur. Menggunakan ekstensi Maximo for Civil Infrastructure membantu Autostrade per l'Italia memantau, mengelola, dan memelihara aset infrastruktur, memprediksi kegagalan, dan memprioritaskan perbaikan. Platform Argo menggunakan IBM Cloud Pak® for Integration dan IBM Cloud Pak for Data untuk mengintegrasikan data infrastruktur IoT untuk digunakan oleh solusi Maximo. Perusahaan ketiga, Fincantineri NexTech Spa (tautan berada di luar ibm.com), membantu memasang sensor IoT dan menyediakan pemodelan digital 3D untuk aset.

Sebagai langkah awal yang penting, tim IBM dan MOVYON membahas peningkatan manajemen dan kualitas data untuk Autostrade per l'Italia. Mereka memperkenalkan kerangka kerja tata kelola data, yang ditandai dengan sistem kontrol dan pemantauan, untuk memberikan visibilitas dan akses cepat ke semua informasi terkait aset dan seluruh arsip dokumen perusahaan. Sebuah dasbor tunggal kini menyediakan tampilan aktivitas dan data yang terintegrasi, menyediakan akses ke arsip digital yang dapat diakses oleh teknisi secara langsung di lapangan.