Laporan Service Organization Control (SOC) adalah laporan pihak ketiga independen yang diterbitkan oleh penilai yang disertifikasi oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), yang membahas risiko terkait layanan yang dialihdayakan. AICPA telah menetapkan Kriteria Layanan Kepercayaan (TSC) untuk keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, kerahasiaan, dan privasi, yang dapat digunakan untuk menilai organisasi layanan.
Laporan SOC 2 mengevaluasi kontrol internal yang telah diterapkan oleh organisasi untuk melindungi data milik pelanggan dan memberikan perincian tentang sifat kontrol internal tersebut.
Laporan dan dokumentasi lainnya
Hubungi perwakilan IBM untuk meminta laporan SOC 2 public cloud IBM® (infrastruktur, VPC, dan PaaS).
Laporan SOC 2 dapat disediakan bagi layanan IBM yang telah menerapkan kontrol sesuai dengan Trust Service Principles yang dipilih. Laporan SOC 2 menunjukkan bahwa IBM telah merancang kontrolnya dengan tepat untuk Trust Service Principles yang dipilih, dan bahwa kontrol tersebut beroperasi efektif untuk periode laporan.
Layanan yang tercantum di bawah ini memiliki laporan SOC 2 Tipe 2 yang tersedia, yang mewakili periode waktu saat kontrol dinilai. Karena laporan tersebut mewakili periode penilaian di masa lalu, surat penghubung dapat menyertai laporan SOC 2 Tipe 2, yaitu ketika IBM membuktikan bahwa kontrol layanan terus bekerja sejak periode pelaporan terakhir berakhir.
Deskripsi Layanan IBM (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan mempertahankan status kepatuhan SOC 2 Tipe 2. Layanan di bawah ini menerbitkan laporan SOC 2 Tipe 2 setidaknya sekali setiap tahun.
Lihat deskripsi sistem infrastruktur IBM Cloud (PDF, 1,1 MB)
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuh laporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.