Laporan Service Organization Control (SOC) adalah laporan pihak ketiga independen yang diterbitkan oleh penilai yang disertifikasi oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), yang membahas risiko terkait layanan yang dialihdayakan. AICPA telah menetapkan Kriteria Layanan Kepercayaan (TSC) untuk keamanan, ketersediaan, integritas pemrosesan, kerahasiaan, dan privasi, yang dapat digunakan untuk menilai organisasi layanan.

Laporan SOC 2 mengevaluasi kontrol internal yang telah diterapkan oleh organisasi untuk melindungi data milik pelanggan dan memberikan perincian tentang sifat kontrol internal tersebut.

Laporan dan dokumentasi lainnya

Hubungi perwakilan IBM untuk meminta laporan SOC 2 public cloud IBM® (infrastruktur, VPC, dan PaaS).