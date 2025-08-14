Terhubung secara aman ke layanan IBM terkelola dan layanan pihak ketiga
Konektivitas jaringan pribadi sangat penting bagi pelanggan IBM Cloud yang memprioritaskan privasi, keamanan, dan kepatuhan.
Melalui layanan Private Path untuk VPC, penyedia dapat memberikan layanan cloud dan on premises melalui backbone jaringan pribadi IBM Cloud, sehingga memastikan interaksi yang aman dan pribadi bagi konsumen.
Terhubung dengan aman ke layanan yang dihosting di IBM Cloud VPC, secara lokal, atau di lokasi eksternal lain yang dapat dijangkau.
Menerapkan layanan terkelola dengan cepat di IBM Cloud dan memberikan akses berbasis kebijakan kepada konsumen Anda.
Memberikan solusi yang mematuhi standar dan persyaratan peraturan.
Layanan Private Path menawarkan pengalaman yang dikelola sepenuhnya, guna membantu pelanggan memangkas biaya operasional.
"Saya ingin menyediakan konektivitas pribadi untuk layanan saya yang diterapkan di IBM Cloud, secara lokal, atau di cloud lainnya dengan kontrol akses granular dan keamanan."
"Saya ingin mengakses layanan secara pribadi dari IBM atau penyedia saya, yang diterapkan di cloud atau secara lokal. Saya tidak ingin penyedia memulai koneksi kembali ke sumber daya saya, dan saya ingin data melintas di dalam jaringan IBM Cloud untuk mengurangi risiko keamanan."
Coba IBM Cloud Private Path hari ini.