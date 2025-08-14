IBM Cloud Private Path

Terhubung secara aman ke layanan IBM terkelola dan layanan pihak ketiga

Coba layanan Private Path untuk VPC Lihat harga
Berbagai komponen melingkar yang menunjukkan konektivitas dan proses digital.

Ringkasan

Konektivitas jaringan pribadi sangat penting bagi pelanggan IBM Cloud yang memprioritaskan privasi, keamanan, dan kepatuhan.

Melalui layanan Private Path untuk VPC, penyedia dapat memberikan layanan cloud dan on premises melalui backbone jaringan pribadi IBM Cloud, sehingga memastikan interaksi yang aman dan pribadi bagi konsumen.

     Pelajari Private Path lebih lanjut
    Konektivitas aman ke layanan

    Terhubung dengan aman ke layanan yang dihosting di IBM Cloud VPC, secara lokal, atau di lokasi eksternal lain yang dapat dijangkau.
    Hosting layanan terkelola di IBM Cloud

    Menerapkan layanan terkelola dengan cepat di IBM Cloud dan memberikan akses berbasis kebijakan kepada konsumen Anda.
    Mempertahankan kepatuhan terhadap peraturan

    Memberikan solusi yang mematuhi standar dan persyaratan peraturan.
    Pengalaman yang dikelola sepenuhnya

    Layanan Private Path menawarkan pengalaman yang dikelola sepenuhnya, guna membantu pelanggan memangkas biaya operasional.

    Audiens

    Pengembang cloud di depan komputer

    Penyedia

    "Saya ingin menyediakan konektivitas pribadi untuk layanan saya yang diterapkan di IBM Cloud, secara lokal, atau di cloud lainnya dengan kontrol akses granular dan keamanan."
    Seorang wanita muda sedang bekerja di mejanya menggunakan laptop

    Consumer

    "Saya ingin mengakses layanan secara pribadi dari IBM atau penyedia saya, yang diterapkan di cloud atau secara lokal. Saya tidak ingin penyedia memulai koneksi kembali ke sumber daya saya, dan saya ingin data melintas di dalam jaringan IBM Cloud untuk mengurangi risiko keamanan."

    Fitur

    Konektivitas aman ke layanan

    Terhubung dengan aman ke layanan yang dihosting di IBM Cloud VPC, secara lokal, atau di lokasi eksternal lain yang dapat dijangkau.

         Konektivitas aman ke layanan

    Terhubung dengan aman ke layanan yang dihosting di IBM Cloud VPC, secara lokal, atau di lokasi eksternal lain yang dapat dijangkau.

         Konektivitas aman ke layanan

    Terhubung dengan aman ke layanan yang dihosting di IBM Cloud VPC, secara lokal, atau di lokasi eksternal lain yang dapat dijangkau.

         Konektivitas aman ke layanan

    Terhubung dengan aman ke layanan yang dihosting di IBM Cloud VPC, secara lokal, atau di lokasi eksternal lain yang dapat dijangkau.

    Contoh penggunaan

    Pengembang cloud di depan komputer
    Private Path Mengakses layanan pihak ketiga atau mitra IBM dari VPC konsumen

    Mitra IBM Cloud dan penyedia layanan pihak ketiga dapat menghosting layanan dan aplikasi mereka, yang diakses melalui penyeimbang beban jaringan Private Path di IBM Cloud VPC. Konsumen mengakses layanan melalui gateway Virtual Private Endpoint (VPE) di VPC pribadi mereka. 

         Pelajari cara mengakses pihak ketiga
    Teknisi memeriksa ruang server untuk komputasi cloud
    Private Path Mengakses layanan yang diterapkan secara lokal dari VPC konsumen

    Penyeimbang beban jaringan Private Path memungkinkan konektivitas ke layanan lokal penyedia dengan menambahkan penyeimbang beban aplikasi sebagai anggota kumpulan. Penyeimbang beban aplikasi dapat diarahkan ke instans layanan lokal yang diinginkan, yang terhubung melalui Direct Link. Konsumen dapat mengakses layanan penyedia yang dihosting secara lokal atau di cloud lain dari VPC mereka.

         Pelajari cara mengakses layanan lokal
    Insinyur sistem memeriksa kode pada beberapa monitor
    Gateway titik akhir virtual Private Path Mengakses layanan IBM Cloud dari VPC konsumen

    Konsumen dapat mengakses layanan IBM Cloud melalui gateway VPE, sehingga lalu lintas tetap berada di dalam backbone IBM Cloud dan tidak melewati internet.

         Pelajari cara mengakses layanan IBM Cloud
    Insinyur mengembangkan aplikasi pengodean dengan data perangkat lunak
    Private Path Aktifkan layanan IBM Cloud untuk terhubung ke VPC penyedia

    Private Path memungkinkan koneksi aman antara layanan IBM Cloud dan VPC milik penyedia tanpa membahayakan keamanan. Misalnya, VPC nirserver dapat mengakses instans server virtual dan aplikasi dalam VPC milik penyedia.

         Pelajari cara mengaktifkan layanan IBM Cloud
    Pengembang cloud di depan komputer
    Private Path Mengakses layanan pihak ketiga atau mitra IBM dari VPC konsumen

    Mitra IBM Cloud dan penyedia layanan pihak ketiga dapat menghosting layanan dan aplikasi mereka, yang diakses melalui penyeimbang beban jaringan Private Path di IBM Cloud VPC. Konsumen mengakses layanan melalui gateway Virtual Private Endpoint (VPE) di VPC pribadi mereka. 

         Pelajari cara mengakses pihak ketiga
    Teknisi memeriksa ruang server untuk komputasi cloud
    Private Path Mengakses layanan yang diterapkan secara lokal dari VPC konsumen

    Penyeimbang beban jaringan Private Path memungkinkan konektivitas ke layanan lokal penyedia dengan menambahkan penyeimbang beban aplikasi sebagai anggota kumpulan. Penyeimbang beban aplikasi dapat diarahkan ke instans layanan lokal yang diinginkan, yang terhubung melalui Direct Link. Konsumen dapat mengakses layanan penyedia yang dihosting secara lokal atau di cloud lain dari VPC mereka.

         Pelajari cara mengakses layanan lokal
    Insinyur sistem memeriksa kode pada beberapa monitor
    Gateway titik akhir virtual Private Path Mengakses layanan IBM Cloud dari VPC konsumen

    Konsumen dapat mengakses layanan IBM Cloud melalui gateway VPE, sehingga lalu lintas tetap berada di dalam backbone IBM Cloud dan tidak melewati internet.

         Pelajari cara mengakses layanan IBM Cloud
    Insinyur mengembangkan aplikasi pengodean dengan data perangkat lunak
    Private Path Aktifkan layanan IBM Cloud untuk terhubung ke VPC penyedia

    Private Path memungkinkan koneksi aman antara layanan IBM Cloud dan VPC milik penyedia tanpa membahayakan keamanan. Misalnya, VPC nirserver dapat mengakses instans server virtual dan aplikasi dalam VPC milik penyedia.

         Pelajari cara mengaktifkan layanan IBM Cloud
    Ambil langkah selanjutnya

    Coba IBM Cloud Private Path hari ini.

         Coba layanan Private Path untuk VPC
    Cara lain untuk menjelajahi Mempersembahkan IBM Cloud Private Path Panduan solusi Private Path Tutorial Private Path Layanan cloud