Laporan Service Organization Control (SOC) adalah laporan pihak ketiga independen yang diterbitkan oleh penilai yang disertifikasi oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), yang membahas risiko terkait layanan yang dialihdayakan.

Laporan SOC 1 memperinci kontrol internal organisasi atas data milik klien yang terlibat dalam pelaporan keuangan klien. Penggunaan laporan dibatasi dan ditujukan untuk organisasi dan auditor yang mengaudit laporan keuangan. Laporan SOC 1 tidak dimaksudkan untuk masyarakat umum.

Audit dan laporan SOC 1 didasarkan pada Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE 18) dan International Standards for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE 3402).



Laporan dan dokumentasi lainnya

Hubungi perwakilan IBM untuk meminta laporan SOC 1 publik IBM cloud—yang berurusan dengan infrastruktur, VPC, dan PaaS.