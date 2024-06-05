Laporan Service Organization Control (SOC) adalah laporan pihak ketiga independen yang diterbitkan oleh penilai yang disertifikasi oleh American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), yang membahas risiko terkait layanan yang dialihdayakan.
Laporan SOC 1 memperinci kontrol internal organisasi atas data milik klien yang terlibat dalam pelaporan keuangan klien. Penggunaan laporan dibatasi dan ditujukan untuk organisasi dan auditor yang mengaudit laporan keuangan. Laporan SOC 1 tidak dimaksudkan untuk masyarakat umum.
Audit dan laporan SOC 1 didasarkan pada Statement on Standards for Attestation Engagements (SSAE 18) dan International Standards for Assurance Engagements No. 3402 (ISAE 3402).
Laporan dan dokumentasi lainnya
Hubungi perwakilan IBM untuk meminta laporan SOC 1 publik IBM cloud—yang berurusan dengan infrastruktur, VPC, dan PaaS.
Laporan SOC 1 dapat disediakan bagi layanan IBM yang telah menerapkan kontrol sesuai dengan Trust Service Principles yang dipilih. Laporan SOC menunjukkan bahwa IBM telah merancang kontrolnya dengan tepat untuk Trust Service Principles yang dipilih, dan bahwa kontrol tersebut beroperasi efektif untuk periode laporan.
Layanan yang tercantum di bawah ini memiliki laporan SOC 1 Tipe 2, yang mewakili periode waktu saat kontrol dinilai. Karena laporan tersebut mewakili periode penilaian di masa lalu, surat penghubung dapat menyertai laporan SOC 1 Tipe 2, yaitu ketika IBM membuktikan kontrol layanan dan kinerja yang berkelanjutan sejak periode pelaporan terakhir.
Deskripsi Layanan IBM (SD) menunjukkan apakah penawaran yang diberikan memiliki status kepatuhan SOC 1 Tipe 2. Layanan di bawah ini menerbitkan laporan SOC 1 Tipe 2 setidaknya sekali setiap tahun.
Lihat deskripsi sistem infrastruktur IBM Cloud (PDF, 1,1 MB)
Ada pertanyaan tentang program kepatuhan? Butuhlaporan kepatuhan yang dilindungi? Kami dapat membantu.