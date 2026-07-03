Modernisasi Java dengan IBM® Bob

Tim Java di perusahaan perlu memodernisasi aplikasi lebih cepat sambil tetap menjaga stabilitas di seluruh sistem yang kompleks dan saling terhubung. IBM® Bob Premium Package for Java Modernization membantu tim mengoordinasikan peningkatan versi Java, modernisasi UI, replatforming Liberty, analisis dependensi, validasi, dan remediasi keamanan di seluruh lingkungan Java berskala besar.

Dibangun di atas platform pengembangan IBM® Bob yang mengutamakan kecerdasan buatan (AI), IBM® Bob Premium Package for Java memandu tim mulai dari penilaian aplikasi dan perencanaan perubahan hingga pembaruan kode, pengujian, dokumentasi, dan tata kelola di seluruh repositori dan delivery pipeline.