Modernisasi Java dengan IBM® Bob

Memodernisasi aplikasi Java dengan alur kerja AI yang diatur
Tim Java di perusahaan perlu memodernisasi aplikasi lebih cepat sambil tetap menjaga stabilitas di seluruh sistem yang kompleks dan saling terhubung. IBM® Bob Premium Package for Java Modernization membantu tim mengoordinasikan peningkatan versi Java, modernisasi UI, replatforming Liberty, analisis dependensi, validasi, dan remediasi keamanan di seluruh lingkungan Java berskala besar.
Dibangun di atas platform pengembangan IBM® Bob yang mengutamakan kecerdasan buatan (AI), IBM® Bob Premium Package for Java memandu tim mulai dari penilaian aplikasi dan perencanaan perubahan hingga pembaruan kode, pengujian, dokumentasi, dan tata kelola di seluruh repositori dan delivery pipeline.
Migrasi versi Java SE
Modernisasikan versi Java di seluruh lingkungan aplikasi Anda, mulai dari Java 8 atau versi yang lebih lama hingga Java 25, dengan alur kerja peningkatan versi yang terpandu. Bob membantu tim menganalisis dependensi, mengidentifikasi masalah kompatibilitas, mengoordinasikan pembaruan kode dan konfigurasi, serta memvalidasi perubahan di berbagai lingkungan Java, termasuk Spring, IBM® Enterprise Build of Quarkus, dan lainnya.
Modernisasi UI
Ubah kerangka kerja UI Java lama seperti JSF dan Struts menjadi pengalaman React, Angular, atau Vue modern melalui alur kerja terstruktur sekaligus mempertahankan logika dan perilaku bisnis di berbagai arsitektur, termasuk Spring, IBM® Enterprise Build of Quarkus, dan lainnya.
Bermigrasi ke Liberty
Migrasikan aplikasi Java enterprise lama dari Java EE ke Jakarta EE di Liberty, waktu proses cloud-native modern dari IBM®. Bob memanfaatkan alur kerja berbantuan AI dan rencana migrasi otomatis yang deterministik dari IBM® Application Modernization Accelerator untuk memodernisasi konfigurasi, memvalidasi penerapan, dan mengurangi kompleksitas operasional.
Pengujian unit Java
Menghasilkan dan memperbarui pengujian unit Java untuk kelas yang dimodifikasi sebagai bagian dari alur kerja modernisasi loop tertutup. Bob membantu tim meningkatkan cakupan pengujian, menjalankan siklus build-test-diagnose-fix, dan memvalidasi perubahan secara berulang, sehingga modernisasi Java berjalan dengan kualitas yang lebih baik, kepercayaan diri, dan risiko regresi yang lebih rendah
Kurangi upaya yang diperlukan untuk memutakhirkan aplikasi Java dengan menggabungkan analisis ketergantungan, pemeriksaan kompatibilitas, pembaruan kode, dan validasi dalam satu alur kerja terpandu.
Terapkan perubahan dalam peningkatan kecil yang dapat diverifikasi dengan pos pemeriksaan validasi, persetujuan, dan langkah-langkah modernisasi yang dapat dilacak yang membantu melindungi stabilitas produksi.
Modernisasi kerangka kerja, waktu proses, dan lapisan UI sambil membantu tim mempertahankan perilaku aplikasi dan business rules penting di seluruh lingkungan Java yang kompleks.
Sematkan pemeriksaan CVE, dokumentasi, output siap PR, dan alur kerja persetujuan sehingga modernisasi Java tetap dapat diaudit, aman, dan siap produksi.
Modernisasi IBM® Bob Premium Package for Java
Memulai penggunaan Modernisasi IBM® Bob Premium Package for Java untuk mempercepat modernisasi dengan panduan, otomatisasi, dan tata kelola didukung AI yang dirancang untuk kompleksitas lingkungan IBM® Java.
Memodernisasi aplikasi mainframe yang kompleks dengan keahlian platform yang mendalam, alur kerja berbasis agen, dan kecerdasan kelas enterprise untuk merencanakan, mengeksekusi, memvalidasi, dan mengatur pengembangan di seluruh SDLC.
Modernisasikan aplikasi IBM i dengan percaya diri menggunakan keahlian mendalam tentang platform, konteks khusus IBM i, perangkat modernisasi, dan kecerdasan yang memahami lingkungan enterprise, yang dirancang untuk alur kerja RPG, COBOL, CL, SQL, DDS, dan QSYS.