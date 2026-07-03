Modernisasi Java dengan IBM® Bob

Memodernisasi aplikasi Java dengan alur kerja AI yang diatur

Pesan demo langsung
Ilustrasi isometrik agen pengodean IBM® Bob

Modernisasi Java yang dipandu

Tim Java di perusahaan perlu memodernisasi aplikasi lebih cepat sambil tetap menjaga stabilitas di seluruh sistem yang kompleks dan saling terhubung. IBM® Bob Premium Package for Java Modernization membantu tim mengoordinasikan peningkatan versi Java, modernisasi UI, replatforming Liberty, analisis dependensi, validasi, dan remediasi keamanan di seluruh lingkungan Java berskala besar. 

 Dibangun di atas platform pengembangan IBM® Bob yang mengutamakan kecerdasan buatan (AI), IBM® Bob Premium Package for Java memandu tim mulai dari penilaian aplikasi dan perencanaan perubahan hingga pembaruan kode, pengujian, dokumentasi, dan tata kelola di seluruh repositori dan delivery pipeline.

Seseorang menunjuk kode pada dua monitor, sementara orang lain mengamati

Yang dapat Anda lakukan

Tangkapan layar peningkatan versi Java di IBM® Bob

Migrasi versi Java SE

Modernisasikan versi Java di seluruh lingkungan aplikasi Anda, mulai dari Java 8 atau versi yang lebih lama hingga Java 25, dengan alur kerja peningkatan versi yang terpandu. Bob membantu tim menganalisis dependensi, mengidentifikasi masalah kompatibilitas, mengoordinasikan pembaruan kode dan konfigurasi, serta memvalidasi perubahan di berbagai lingkungan Java, termasuk Spring, IBM® Enterprise Build of Quarkus, dan lainnya.

Modernisasi UI

Ubah kerangka kerja UI Java lama seperti JSF dan Struts menjadi pengalaman React, Angular, atau Vue modern melalui alur kerja terstruktur sekaligus mempertahankan logika dan perilaku bisnis di berbagai arsitektur, termasuk Spring, IBM® Enterprise Build of Quarkus, dan lainnya.

Tangkapan layar IBM® Bob untuk peningkatan versi Java
Tangkapan layar pemplatforman ulang Liberty di IBM® Bob

Bermigrasi ke Liberty

Migrasikan aplikasi Java enterprise lama dari Java EE ke Jakarta EE di Liberty, waktu proses cloud-native modern dari IBM®. Bob memanfaatkan alur kerja berbantuan AI dan rencana migrasi otomatis yang deterministik dari IBM® Application Modernization Accelerator untuk memodernisasi konfigurasi, memvalidasi penerapan, dan mengurangi kompleksitas operasional. 
 

Pengujian unit Java

Menghasilkan dan memperbarui pengujian unit Java untuk kelas yang dimodifikasi sebagai bagian dari alur kerja modernisasi loop tertutup. Bob membantu tim meningkatkan cakupan pengujian, menjalankan siklus build-test-diagnose-fix, dan memvalidasi perubahan secara berulang, sehingga modernisasi Java berjalan dengan kualitas yang lebih baik, kepercayaan diri, dan risiko regresi yang lebih rendah

Tangkapan layar pengujian unit Java di IBM Bob

Manfaat

Percepat peningkatan

Kurangi upaya yang diperlukan untuk memutakhirkan aplikasi Java dengan menggabungkan analisis ketergantungan, pemeriksaan kompatibilitas, pembaruan kode, dan validasi dalam satu alur kerja terpandu.
Mengurangi risiko migrasi 

Terapkan perubahan dalam peningkatan kecil yang dapat diverifikasi dengan pos pemeriksaan validasi, persetujuan, dan langkah-langkah modernisasi yang dapat dilacak yang membantu melindungi stabilitas produksi.
Pertahankan logika bisnis 

Modernisasi kerangka kerja, waktu proses, dan lapisan UI sambil membantu tim mempertahankan perilaku aplikasi dan business rules penting di seluruh lingkungan Java yang kompleks.
Kendalikan setiap perubahan 

Sematkan pemeriksaan CVE, dokumentasi, output siap PR, dan alur kerja persetujuan sehingga modernisasi Java tetap dapat diaudit, aman, dan siap produksi. 

Cara membeli

Modernisasi IBM® Bob Premium Package for Java

Memulai penggunaan Modernisasi IBM® Bob Premium Package for Java untuk mempercepat modernisasi dengan panduan, otomatisasi, dan tata kelola didukung AI yang dirancang untuk kompleksitas lingkungan IBM® Java.

  • Perbarui versi Java Anda dengan lancar
  •  Dapatkan analisis kontekstual arsitektur dan dependensi
  •  Secara otomatis deteksi dan perbaikan masalah migrasi umum
  • Tersedia sebagai add-on untuk IBM®  Bob untuk konfigurasi rencana individual dasar
20,00 USD
Paket individual mulai dari harga per pengguna resmi. Hubungi bagian penjualan untuk harga perusahaan*
Jelajahi harga paket
Karakter IBM® Bob di komputer
Lebih banyak fitur premium
Ilustrasi modernisasi mainframe
IBM® Bob Premium package for Z

Memodernisasi aplikasi mainframe yang kompleks dengan keahlian platform yang mendalam, alur kerja berbasis agen, dan kecerdasan kelas enterprise untuk merencanakan, mengeksekusi, memvalidasi, dan mengatur pengembangan di seluruh SDLC.

 Mempercepat modernisasi mainframe
Ilustrasi IBM® Bob Premium Package for i
Paket Premium IBM® Bob untuk i

Modernisasikan aplikasi IBM i dengan percaya diri menggunakan keahlian mendalam tentang platform, konteks khusus IBM i, perangkat modernisasi, dan kecerdasan yang memahami lingkungan enterprise, yang dirancang untuk alur kerja RPG, COBOL, CL, SQL, DDS, dan QSYS.

 Memodernisasi Aplikasi IBM® i

Sumber daya

Mempercepat Modernisasi Java
Pelajari selengkapnya tentang fitur dan kemampuan IBM® Bob Premium Package for Java yang dibuat untuk mempercepat pengembangan aplikasi Java.
Laju Modernisasi Baru
Pelajari bagaimana Blue Pearl menggunakan IBM® Bob untuk mencapai pengiriman ~90% lebih cepat, menyelesaikan modernisasi dalam waktu sekitar 3 hari vs. 30+ hari pengembang.
Kurangi Migrasi Java 21+ hingga 70%
Saksikan bagaimana IBM® Bob dan IBM® JSphere Rangkaian untuk Java bekerja sama untuk menilai, merencanakan, dan melaksanakan modernisasi secara langsung dalam alur kerja pengembang.
Application Modernization Accelerator
Temukan, nilai, visualisasikan, dan rencanakan modernisasi aplikasi untuk aset aplikasi perusahaan Anda dalam skala besar dan dengan percaya diri.
Langkah selanjutnya

Mulailah membangun perangkat lunak berkualitas lebih cepat. Lihat Bob beraksi. Mulai uji coba gratis Anda atau pesan waktu untuk berdiskusi dengan pakar untuk mempelajari lebih lanjut.

  1. Pesan demo langsung