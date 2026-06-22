Pesan demo langsung

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Masih terhambat oleh kode lama, pekerjaan manual, dan alat yang tersebar? IBM Bob adalah rekan tim AI yang seharusnya dimiliki pengembang Anda.

Lihat bagaimana Bob dapat mengotomatiskan tugas berulang, mengatur alur kerja, dan mempercepat modernisasi kode bersama pengembangan baru, membantu tim Anda memodernisasi sistem lama dan memindahkan arsitektur modern lebih cepat.

Apa yang akan Anda lihat:

Cara Bob memodernisasi kode lama dalam alur kerja nyata—membantu memfaktorkan ulang, memperbarui, dan mempercepat pengembangan tanpa memperlambat tim Anda

Bagaimana agen AI menangani pekerjaan pengembangan berulang seperti tiket, dokumentasi, dan serah terima sehingga pengembang dapat tetap berfokus pada pembangunan

Bagaimana Bob terhubung di seluruh alat Anda yang ada termasuk Jira, Git, Slack, dan lainnya untuk menghilangkan hambatan dan merampingkan alur kerja

Bagaimana tim Anda dapat memberikan hasil yang lebih cepat dalam skala besar dengan mengurangi hambatan, meminimalkan pengalihan konteks, dan meningkatkan keseluruhan kecepatan

Minta demo langsung untuk melihat bagaimana IBM Bob dapat diterapkan ke lingkungan Anda dan hambatan terbesar tim Anda.