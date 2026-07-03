Memodernisasi apa yang menjalankan bisnis Anda hari ini dan bangun apa yang selanjutnya di IBM® i
Organisasi perlu mempercepat modernisasi, mempercepat onboarding pengembang, dan mengurangi utang teknis tanpa mengganggu sistem IBM® i yang menopang operasi sangat penting. Namun, pengetahuan penting sering kali belum terdokumentasi, keahlian RPG tingkat senior semakin sulit diperoleh, dan setiap perubahan aplikasi dapat membawa risiko terhadap keberlangsungan bisnis.
IBM® Bob Premium Package for IBM® i membantu tim alamat tantangan ini dengan memperluas IBM® Bob dengan keahlian, konteks, perkakas, dan kecerdasan khusus IBM® i untuk alur kerja RPG, CL, SQL, DDS, QSYS, dan modernisasi. Dibangun untuk mendukung lingkungan IBM® i yang ada, paket ini membantu tim memahami sistem, mendokumentasikan logika bisnis, meningkatkan produktivitas, memvalidasi perubahan, dan memodernisasi dengan lebih percaya diri.
Koneksi asli ke IBM® i
Aktifkan konektivitas IBM® i native langsung melalui koneksi shell yang aman, jika tersedia, sehingga Bob dapat berinteraksi dengan aman dengan lingkungan IBM® i dan melakukan tindakan native seperti membaca dan menulis kode, menyusun program, menjalankan SQL, dan mendukung alur kerja yang berorientasi pada pengujian.
Keterampilan dibangun sebelumnya dan alur kerja berbasis agen
Gunakan kemampuan dibangun sebelumnya untuk mengoptimalkan output Bob untuk contoh penggunaan utama seperti menjelaskan, mendokumentasikan, memfaktorkan ulang, membuat kode, mengubah, menguji, dan memanfaatkan alur kerja khusus IBM® i untuk mendukung RPG bentuk tetap ke bentuk bebas, RPH II/III ke ILE RPG, pemfaktoran ulang monolitik ke modular, modernisasi SQL tertanam, dan konversi DDS ke DDL.
Mode basis data IBM® i
Lengkapi Bob dengan pengetahuan khusus IBM® i untuk membantu tim pengembangan menganalisis, mengoptimalkan, dan memecahkan masalah kueri di seluruh lingkungan SQL dan DDS lama.
Ekstrak penjelasan, diagram, dan dokumentasi dari aplikasi RPG dan IBM® i yang telah lama beroperasi agar pengetahuan penting tidak terperangkap dalam kode atau bergantung pada jumlah pakar senior yang semakin berkurang.
Gunakan alur kerja modernisasi IBM® i yang aman dan dapat diterapkan secara konsisten, dilengkapi tahapan persetujuan oleh manusia, titik pemeriksaan validasi, dan kemampuan audit untuk membantu tim meningkatkan sistem tanpa mengganggu operasional yang telah tepercaya.
Bantu pengembang, tim DevOps, arsitek, dan CTO mempercepat analisis, pengodean, pengujian, dokumentasi, dan pekerjaan modernisasi di seluruh IBM i SDLC sambil mengurangi upaya manual dan pengerjaan ulang.
Manfaatkan koneksi IBM® i asli untuk membaca, menulis, menguji, dan mengompilasi pada IBM® i Anda, semuanya dari Bob, untuk menghindari peralihan konteks.
Keterampilan dibangun sebelumnya dan alur kerja berbasis agen untuk meningkatkan kualitas output
IBM® Bob Premium Package for i
Memulai penggunaan IBM® Bob Premium Package for i untuk mempercepat modernisasi dengan panduan, otomatisasi, dan tata kelola yang didukung AI yang dirancang untuk kompleksitas basis kode IBM® i.
Modernisasi dan pertahankan aplikasi Java dengan kecepatan dan keyakinan melalui pemahaman repositori yang mendalam, alur kerja terstruktur, tata kelola perusahaan, dan kemampuan khusus Java.
Memodernisasi aplikasi mainframe yang kompleks dengan keahlian platform yang mendalam, alur kerja berbasis agen, dan kecerdasan kelas enterprise untuk merencanakan, melaksanakan, memvalidasi, dan mengatur pengembangan di seluruh SDLC.