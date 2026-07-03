Organisasi perlu mempercepat modernisasi, mempercepat onboarding pengembang, dan mengurangi utang teknis tanpa mengganggu sistem IBM® i yang menopang operasi sangat penting. Namun, pengetahuan penting sering kali belum terdokumentasi, keahlian RPG tingkat senior semakin sulit diperoleh, dan setiap perubahan aplikasi dapat membawa risiko terhadap keberlangsungan bisnis.

IBM® Bob Premium Package for IBM® i membantu tim alamat tantangan ini dengan memperluas IBM® Bob dengan keahlian, konteks, perkakas, dan kecerdasan khusus IBM® i untuk alur kerja RPG, CL, SQL, DDS, QSYS, dan modernisasi. Dibangun untuk mendukung lingkungan IBM® i yang ada, paket ini membantu tim memahami sistem, mendokumentasikan logika bisnis, meningkatkan produktivitas, memvalidasi perubahan, dan memodernisasi dengan lebih percaya diri.