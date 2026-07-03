Modernisasi IBM® i dengan IBM® Bob

Memodernisasi apa yang menjalankan bisnis Anda hari ini dan bangun apa yang selanjutnya di IBM® i

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Ilustrasi isometrik agen pengodean IBM® Bob

Paket Premium untuk IBM® i

Organisasi perlu mempercepat modernisasi, mempercepat onboarding pengembang, dan mengurangi utang teknis tanpa mengganggu sistem IBM® i yang menopang operasi sangat penting. Namun, pengetahuan penting sering kali belum terdokumentasi, keahlian RPG tingkat senior semakin sulit diperoleh, dan setiap perubahan aplikasi dapat membawa risiko terhadap keberlangsungan bisnis.

 IBM® Bob Premium Package for IBM® i membantu tim alamat tantangan ini dengan memperluas IBM® Bob dengan keahlian, konteks, perkakas, dan kecerdasan khusus IBM® i untuk alur kerja RPG, CL, SQL, DDS, QSYS, dan modernisasi. Dibangun untuk mendukung lingkungan IBM® i yang ada, paket ini membantu tim memahami sistem, mendokumentasikan logika bisnis, meningkatkan produktivitas, memvalidasi perubahan, dan memodernisasi dengan lebih percaya diri.

Tiga orang bekerja di meja dengan laptop dan monitor menampilkan kode

Yang dapat Anda lakukan

Tangkapan layar IBM® Bob yang menunjukkan koneksi ke IBM® i

 Koneksi asli ke IBM® i

Aktifkan konektivitas IBM® i native langsung melalui koneksi shell yang aman, jika tersedia, sehingga Bob dapat berinteraksi dengan aman dengan lingkungan IBM® i dan melakukan tindakan native seperti membaca dan menulis kode, menyusun program, menjalankan SQL, dan mendukung alur kerja yang berorientasi pada pengujian.

Keterampilan dibangun sebelumnya dan alur kerja berbasis agen

Gunakan kemampuan dibangun sebelumnya untuk mengoptimalkan output Bob untuk contoh penggunaan utama seperti menjelaskan, mendokumentasikan, memfaktorkan ulang, membuat kode, mengubah, menguji, dan memanfaatkan alur kerja khusus IBM® i untuk mendukung RPG bentuk tetap ke bentuk bebas, RPH II/III ke ILE RPG, pemfaktoran ulang monolitik ke modular, modernisasi SQL tertanam, dan konversi DDS ke DDL.

Tangkapan layar jendela kode IBM® Bob
Tangkapan layar IBM® Bob dari mode basis data

 Mode basis data IBM® i

Lengkapi Bob dengan pengetahuan khusus IBM® i untuk membantu tim pengembangan menganalisis, mengoptimalkan, dan memecahkan masalah kueri di seluruh lingkungan SQL dan DDS lama. 

Manfaat
Mengubah keahlian yang terpisah menjadi pengetahuan institusional

Ekstrak penjelasan, diagram, dan dokumentasi dari aplikasi RPG dan IBM® i yang telah lama beroperasi agar pengetahuan penting tidak terperangkap dalam kode atau bergantung pada jumlah pakar senior yang semakin berkurang.
 Modernisasi lebih cepat dengan percaya diri

Gunakan alur kerja modernisasi IBM® i yang aman dan dapat diterapkan secara konsisten, dilengkapi tahapan persetujuan oleh manusia, titik pemeriksaan validasi, dan kemampuan audit untuk membantu tim meningkatkan sistem tanpa mengganggu operasional yang telah tepercaya.
Membantu pengembang baru agar langsung produktif sejak hari pertama 

Bantu pengembang, tim DevOps, arsitek, dan CTO mempercepat analisis, pengodean, pengujian, dokumentasi, dan pekerjaan modernisasi di seluruh IBM i SDLC sambil mengurangi upaya manual dan pengerjaan ulang. 
Menyatukan alur kerja developer

Manfaatkan koneksi IBM® i asli untuk membaca, menulis, menguji, dan mengompilasi pada IBM® i Anda, semuanya dari Bob, untuk menghindari peralihan konteks.
Optimalkan hasil untuk berbagai tugas pengembangan IBM® i yang sesungguhnya

Keterampilan dibangun sebelumnya dan alur kerja berbasis agen untuk meningkatkan kualitas output

Cara membeli

IBM® Bob Premium Package for i

Memulai penggunaan IBM® Bob Premium Package for i untuk mempercepat modernisasi dengan panduan, otomatisasi, dan tata kelola yang didukung AI yang dirancang untuk kompleksitas basis kode IBM® i.

  •  Terhubung ke server IBM® i untuk membaca, menulis, menguji, dan mengompilasi dengan kode
  •  Mendokumentasikan, memfaktorkan ulang, menghasilkan kode, dan menulis tes unit menggunakan keterampilan
  •  Navigasi proyek modernisasi yang kompleks dengan alur kerja berbasis agen
  • Tersedia sebagai add-on untuk IBM®  Bob untuk konfigurasi rencana individual dasar
40,00 USD
Paket individual mulai dari harga per pengguna resmi. Hubungi bagian penjualan untuk harga perusahaan*
Jelajahi harga paket
Ilustrasi karakter IBM® Bob di komputer
Jelajahi lebih lanjut fitur premium
Ilustrasi modernisasi aplikasi Java
IBM® Bob Premium Package for Java

 Modernisasi dan pertahankan aplikasi Java dengan kecepatan dan keyakinan melalui pemahaman repositori yang mendalam, alur kerja terstruktur, tata kelola perusahaan, dan kemampuan khusus Java.

 Jelajahi modernisasi Java
Ilustrasi modernisasi mainframe
IBM® Bob Premium package for Z

Memodernisasi aplikasi mainframe yang kompleks dengan keahlian platform yang mendalam, alur kerja berbasis agen, dan kecerdasan kelas enterprise untuk merencanakan, melaksanakan, memvalidasi, dan mengatur pengembangan di seluruh SDLC.

 Mempercepat modernisasi mainframe

Sumber daya

Memodernisasi Aplikasi IBM i
Pelajari lebih lanjut tentang fitur dan kemampuan IBM® Bob Premium Package for i yang dibangun untuk mempercepat pengembangan IBM® i.
Lihat bagaimana Jack Henry menggunakan IBM® Bob dengan IBM® i
Jelajahi bagaimana Jack Henry menggunakan IBM® Bob Premium Package for i untuk memahami program RPG yang kompleks lebih cepat, menghasilkan dokumentasi teknis secara otomatis dan mengidentifikasi perbedaan di seluruh versi program dengan akurasi yang lebih besar.
Memodernisasi IBM® i dengan percaya diri
Lihat bagaimana MEDHOST menggunakan IBM® Bob untuk mempercepat pengembangan aplikasi.
Situs Pengembang Bob IBM®
Kunjungi situs pengembang IBM® Bob untuk meninjau dokumentasi produk, tutorial, dan demo mendalam tentang Bob dalam aksi.
Langkah selanjutnya

Mulailah membangun perangkat lunak berkualitas lebih cepat. Lihat Bob beraksi. Mulai uji coba gratis Anda atau pesan waktu untuk berdiskusi dengan pakar untuk mempelajari lebih lanjut.

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