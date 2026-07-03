Modernisasi mainframe dengan IBM® Bob

Memahami, mengubah, dan mengatur modernisasi aplikasi mainframe dengan risiko yang lebih kecil
Mainframe tetap menjadi tulang punggung bisnis dengan memproses miliaran transaksi menggunakan keandalan yang telah terbukti selama puluhan tahun. Namun, arsitektur hybrid, pensiunnya para ahli, terbatasnya keahlian z/OS, serta kompleksitas dependensi aplikasi menjadikan modernisasi semakin mendesak sekaligus berisiko. Tantangannya bukan lagi apakah modernisasi perlu dilakukan, melainkan bagaimana melakukannya tanpa mengganggu sistem yang telah berjalan dengan baik.
IBM® Bob Premium package for Z memperluas kemampuan IBM® Bob dengan keahlian mendalam di bidang mainframe dan alur kerja AI agen untuk IBM® Z. Paket ini membantu tim merencanakan, mengeksekusi, memvalidasi, dan mengatur alur kerja modernisasi multi-langkah di seluruh SDLC, membawa konteks, otomatisasi, dan kecerdasan yang lebih besar langsung ke dalam pengalaman.
Memahami berbagai aplikasi di seluruh organisasi
Dapatkan visibilitas aplikasi di seluruh enterprise melalui metadata yang kaya dari ratusan program, sehingga tim memperoleh insight berbasis arsitektur yang diperlukan untuk memahami lingkungan aplikasi yang kompleks, mengungkap dependensi tersembunyi, mengurangi blind spot, meningkatkan akurasi modernisasi, dan membuat keputusan yang lebih tepat dengan mempertimbangkan kebutuhan bisnis.
Mempercepat alur kerja modernisasi kode
Percepat alur kerja modernisasi kode dengan panduan khusus untuk Z, insight yang dikurasi oleh IBM®, alat berbasis obrolan, dan konteks aplikasi yang mendalam. Semua ini membantu tim beralih dari analisis ke tindakan dengan lebih cepat—sekaligus mempertahankan kesadaran terhadap arsitektur, kesiapan tata kelola, dan keyakinan dalam memodernisasi aplikasi berskala enterprise.
Visualisasikan struktur dan dependensi aplikasi
Lihat bagaimana aplikasi, program, dan dependensi saling terhubung di seluruh lingkungan yang kompleks melalui analisis mendalam yang membantu tim memahami struktur sistem, mengungkap hubungan yang tersembunyi, menavigasi basis kode yang besar, menilai dampak perubahan, dan memodernisasi aplikasi dengan lebih percaya diri.
Jelaskan dan dokumentasikan kode
Percepat pemahaman terhadap kode dengan penjelasan sesuai permintaan dan dokumentasi otomatis untuk logika teknis serta business rules, yang dipusatkan dalam Application Wiki guna meningkatkan visibilitas, mendukung kepatuhan, menjaga pengetahuan institusional, serta mempermuda|h pemeliharaan dan modernisasi aplikasi yang kompleks.
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Lihat seluruh area aplikasi lengkap untuk mengidentifikasi titik buta, meningkatkan akurasi perencanaan, dan menghasilkan insight yang sadar bisnis.
Pindah pekerjaan modernisasi ke depan dengan panduan yang selaras dengan praktik yang telah terbukti di seluruh siklus hidup aplikasi.
Terapkan rekomendasi siap pemerintahan yang didasarkan pada aplikasi Z yang mendalam dan pemahaman arsitektur.
Gunakan konteks tertentu untuk menghasilkan insight, dokumentasi, dan penjelasan yang lebih akurat sekaligus mengurangi kesenjangan penalaran dan halusinasi.
IBM® Bob Premium package for Z
Memulai penggunaan IBM® Bob Premium Package for Z untuk mempercepat modernisasi dengan panduan didukung AI, otomatisasi dan tata kelola yang dirancang untuk kompleksitas lingkungan IBM® Z.
Modernisasi dan pertahankan aplikasi Java dengan kecepatan dan keyakinan melalui pemahaman repositori yang mendalam, alur kerja terstruktur, tata kelola perusahaan, dan kemampuan khusus Java.
Memodernisasi aplikasi IBM® i dengan percaya diri menggunakan keahlian platform yang mendalam, konteks khusus IBM i, perkakas modernisasi, dan kecerdasan sadar perusahaan yang dibangun untuk alur kerja RPG, COBOL, CL, SQL, DDS, dan QSYS.