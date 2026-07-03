Modernisasi mainframe dengan IBM® Bob

Mainframe tetap menjadi tulang punggung bisnis dengan memproses miliaran transaksi menggunakan keandalan yang telah terbukti selama puluhan tahun. Namun, arsitektur hybrid, pensiunnya para ahli, terbatasnya keahlian z/OS, serta kompleksitas dependensi aplikasi menjadikan modernisasi semakin mendesak sekaligus berisiko. Tantangannya bukan lagi apakah modernisasi perlu dilakukan, melainkan bagaimana melakukannya tanpa mengganggu sistem yang telah berjalan dengan baik.

IBM® Bob Premium package for Z memperluas kemampuan IBM® Bob dengan keahlian mendalam di bidang mainframe dan alur kerja AI agen untuk IBM® Z. Paket ini membantu tim merencanakan, mengeksekusi, memvalidasi, dan mengatur alur kerja modernisasi multi-langkah di seluruh SDLC, membawa konteks, otomatisasi, dan kecerdasan yang lebih besar langsung ke dalam pengalaman.