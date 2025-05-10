Alat Bantu Rangkaian IBM® JSphere

Alat untuk membantu mengotomatiskan modernisasi dan pengembangan aplikasi Java perusahaan
Modernisasi aplikasi adalah langkah penting dalam transformasi digital, membutuhkan platform yang menyatukan aplikasi lama dan baru dengan keamanan, skalabilitas, dan ekstensibilitas. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis akan inovasi yang lebih cepat dan respons yang gesit terhadap pasar, organisasi perlu mengevaluasi aplikasi yang mereka gunakan saat ini dan menentukan strategi modernisasi serta lingkungan waktu proses tujuan yang paling tepat, berdasarkan target bisnis, teknis, dan ekonomi.
Akselerator Modernisasi Aplikasi (AMA) mengotomatiskan perpindahan dari waktu proses yang ada ke tujuan berikut. Setiap tujuan target dioptimalkan untuk strategi aplikasi tertentu.
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)
Waktu proses cloud-native yang terkelola
WebSphere Liberty
Waktu proses perusahaan yang cepat dan aman
Liberty dikelola dari WebSphere (MoRE)
Waktu proses transisi Liberty
WebSphere Application Server (tWAS) dalam Kontainer
Waktu proses perusahaan tradisional
Fokuslah pada penambahan nilai bisnis, bukan pada mengelola middleware dan infrastruktur. Nikmati manfaat produktivitas pengembang yang lebih besar dan fondasi yang aman dan dapat diskalakan untuk kesuksesan jangka panjang.
Mempercepat pengiriman aplikasi cloud-native di VM atau kontainer, on premises atau di cloud. Liberty adalah waktu proses yang cepat, modular, dan ramah pengembang yang membutuhkan lebih sedikit infrastruktur dan memori, sekaligus meningkatkan kinerja.
Minimalkan risiko migrasi dan terus gunakan Model Operasional WebSphere Application Server (tWAS) tradisional untuk mengelola aplikasi Java 17 dan Java 8 dalam lingkungan administratif yang sama.
Sediakan lingkungan yang stabil dan kaya fitur untuk aplikasi Java EE yang bersifat sangat penting, dengan kebutuhan administrasi dan klastering yang kuat, yang berjalan di dalam lingkungan kontainer
IBM® Mono2Micro membantu pengguna membuat arsitektur layanan mikro mereka sendiri, terlepas dari tingkat keahlian atau pengetahuan teknis. Ini menawarkan cara yang lebih cepat dan tidak terlalu mengganggu untuk mempertahankan kode dan mengubah aplikasi monolitik menjadi layanan mikro. Pengguna dapat menganalisis aplikasi untuk memahami perilaku waktu proses dan menjelajahi rekomendasi partisi dalam tampilan grafik. Mereka kemudian dapat menghasilkan kode untuk menjalankan konfigurasi kelas yang diinginkan pada waktu proses modern, seperti Liberty.
Pengembangan Enterprise Java tetap penting untuk bisnis, mendorong pengiriman aplikasi skala besar dan sangat penting. Berdayakan pengembang dengan akselerator pengembangan aplikasi untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan berbagai tugas utama yang terkait dengan modernisasi, pengembangan, dan operasi. Instal dan gunakan akselerator di Java IDE pilihan Anda: Eclipse IDE, VS Code atau IntelliJ IDEA.
Kembangkan aplikasi Java cloud-native dengan Open Liberty dan WebSphere Liberty. Iterasi cepat dengan mode pengembangan Liberty, kode dengan bantuan untuk MicroProfile dan Jakarta EE API dan edit file konfigurasi Liberty dengan mudah.
AMA Developer Tools memperluas IDE Anda untuk memodernisasi Java perusahaan dengan mudah dan cepat untuk menggunakan waktu proses Java cloud-native, API Java perusahaan terbaru, dan versi Java SE saat ini.
Menyederhanakan dan mengotomatiskan pengembangan perangkat lunak baru dan modernisasi aplikasi, membantu meningkatkan produktivitas dan memberdayakan tim pengembangan dari semua tingkat keahlian untuk mendukung inovasi bisnis.
Tingkatkan produktivitas pengembang dengan bantuan kontekstual langsung di IDE, serta fitur chat yang membantu menghasilkan, melengkapi, mengubah, menjelaskan, mendokumentasikan, meninjau, dan menguji kode.
Temukan bagaimana kemitraan strategis Alinma Bank dengan IBM memungkinkannya menangani lingkungan bisnis digital yang berkembang dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.
Jelajahi bagaimana Discover menghadirkan jalur modernisasi ke WebSphere Liberty dengan menggunakan Transformation Advisor.
BlueCross BlueShield dari South Carolina mengoptimalkan sumber daya komputasi dan memberi pengembang lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi sebagai hasilnya dengan WebSphere Liberty.
* Dibeli terpisah