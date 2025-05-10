Alat Bantu Rangkaian IBM® JSphere

Alat untuk membantu mengotomatiskan modernisasi dan pengembangan aplikasi Java perusahaan

Mempercepat modernisasi aplikasi Java

Modernisasi aplikasi adalah langkah penting dalam transformasi digital, membutuhkan platform yang menyatukan aplikasi lama dan baru dengan keamanan, skalabilitas, dan ekstensibilitas. Untuk memenuhi kebutuhan bisnis akan inovasi yang lebih cepat dan respons yang gesit terhadap pasar, organisasi perlu mengevaluasi aplikasi yang mereka gunakan saat ini dan menentukan strategi modernisasi serta lingkungan waktu proses tujuan yang paling tepat, berdasarkan target bisnis, teknis, dan ekonomi.

Application Modernization Accelerator (AMA)

Modernisasi menyeluruh

Penemuan

AMA menganalisis properti aplikasi Anda yang ada dan memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan basis data, antrean, dan dependensi yang terhubung. Jelajahi dan evaluasi tingkat kompleksitas, biaya, serta perubahan yang diperlukan untuk berpindah ke lingkungan waktu proses tujuan Anda.
Perencanaan

Dari analisis, Anda dapat merencanakan dan memprioritaskan aplikasi utama, dependensi yang relevan, dan kode umum yang perlu diperbarui untuk dijalankan pada waktu proses tujuan yang dipilih. Anda bisa membuat grup agar aplikasi dengan kebutuhan berbeda dapat diarahkan ke tujuan yang berbeda, sekaligus mendapatkan gambaran tentang perkiraan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah migrasi. Anda juga bisa mendapatkan penilaian untuk berbagai opsi modernisasi dan menghasilkan rencana migrasi untuk digunakan pada langkah selanjutnya.
Eksekusi

Gunakan AMA Developer Tools atau watsonx Code Assistant (wCA) untuk memuat rencana migrasi yang dihasilkan untuk membantu perubahan infrastruktur dan penerapan. Bundel paket mencakup file yang disesuaikan untuk setiap aplikasi bersama dengan resep yang mengotomatiskan perubahan pada kode sumber dan file konfigurasi Anda, yang memungkinkannya bekerja di lingkungan waktu proses tujuan.
Bandingkan tujuan

Akselerator Modernisasi Aplikasi (AMA) mengotomatiskan perpindahan dari waktu proses yang ada ke tujuan berikut. Setiap tujuan target dioptimalkan untuk strategi aplikasi tertentu. 

Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Waktu proses cloud-native yang terkelola

WebSphere Liberty

Waktu proses perusahaan yang cepat dan aman

Liberty dikelola dari WebSphere (MoRE)

Waktu proses transisi Liberty

WebSphere Application Server (tWAS) dalam Kontainer

Waktu proses perusahaan tradisional

Fokuslah pada penambahan nilai bisnis, bukan pada mengelola middleware dan infrastruktur. Nikmati manfaat produktivitas pengembang yang lebih besar dan fondasi yang aman dan dapat diskalakan untuk kesuksesan jangka panjang. 

Mempercepat pengiriman aplikasi cloud-native di VM atau kontainer, on premises atau di cloud. Liberty adalah waktu proses yang cepat, modular, dan ramah pengembang yang membutuhkan lebih sedikit infrastruktur dan memori, sekaligus meningkatkan kinerja.

Minimalkan risiko migrasi dan terus gunakan Model Operasional WebSphere Application Server (tWAS) tradisional untuk mengelola aplikasi Java 17 dan Java 8 dalam lingkungan administratif yang sama.

Sediakan lingkungan yang stabil dan kaya fitur untuk aplikasi Java EE yang bersifat sangat penting, dengan kebutuhan administrasi dan klastering yang kuat, yang berjalan di dalam lingkungan kontainer
  • Gunakan Java SE 8 hingga 24
  • Otomatisasi build dan penerapan bawaan
  • SLA 99,95% untuk beban kerja penting
  • Waktu proses yang dikelola sepenuhnya dengan ketersediaan tinggi
  • Memulai aplikasi sepuluh kali lebih cepat
  • Pengurangan 70% dalam waktu penerapan
  • Tetap aman tanpa pembaruan yang mahal
  • Kompatibilitas API yang lebih baik 
  • Tingkatkan ke Java SE 17+
  • Pertahankan administrasi WAS tradisional
  • Dapatkan kinerja dan penghematan memori
  • Mengurangi biaya infrastruktur
  • Pertahankan pada Java 8 atau sebelumnya
  • Ketersediaan tinggi
  • Dioptimalkan untuk beban kerja pusat data
  • Dikelola sepenuhnya oleh IBM
  • CI/CD dan GitOps bawaan
  • Toolkit modernisasi disertakan
  • SLA dan keamanan kelas enterprise
  • Kesesuaian versi Java/Jakarta EE dan kerangka kerja terkait
  • Desain yang mengutamakan layanan mikro
  • Integrasi kerangka kerja Spring
  • Fleksibilitas hybrid cloud
  • Dioptimalkan untuk Kubernetes
  • Pengalaman admin terpusat
  • Ramah terhadap sistem lama
  • Administrasi yang konsisten
  • Jalur modernisasi berisiko rendah
  • Stabilitas kelas enterprise
  • Alat admin dan klaster yang kaya
  • Tidak perlu pemfaktoran ulang
  • Terbaik untuk operasi lama

IBM Mono2Micro

IBM® Mono2Micro membantu pengguna membuat arsitektur layanan mikro mereka sendiri, terlepas dari tingkat keahlian atau pengetahuan teknis. Ini menawarkan cara yang lebih cepat dan tidak terlalu mengganggu untuk mempertahankan kode dan mengubah aplikasi monolitik menjadi layanan mikro. Pengguna dapat menganalisis aplikasi untuk memahami perilaku waktu proses dan menjelajahi rekomendasi partisi dalam tampilan grafik. Mereka kemudian dapat menghasilkan kode untuk menjalankan konfigurasi kelas yang diinginkan pada waktu proses modern, seperti Liberty.

Mempercepat pengembangan Java

Pengembangan Enterprise Java tetap penting untuk bisnis, mendorong pengiriman aplikasi skala besar dan sangat penting. Berdayakan pengembang dengan akselerator pengembangan aplikasi untuk menyederhanakan dan mengotomatiskan berbagai tugas utama yang terkait dengan modernisasi, pengembangan, dan operasi. Instal dan gunakan akselerator di Java IDE pilihan Anda: Eclipse IDE, VS Code atau IntelliJ IDEA.
Alat Bantu Liberty

Kembangkan aplikasi Java cloud-native dengan Open Liberty dan WebSphere Liberty. Iterasi cepat dengan mode pengembangan Liberty, kode dengan bantuan untuk MicroProfile dan Jakarta EE API dan edit file konfigurasi Liberty dengan mudah.
AMA Developer Tools

AMA Developer Tools memperluas IDE Anda untuk memodernisasi Java perusahaan dengan mudah dan cepat untuk menggunakan waktu proses  Java cloud-native, API Java perusahaan terbaru, dan versi Java SE saat ini.

watsonx Code Assistant*

Menyederhanakan dan mengotomatiskan pengembangan perangkat lunak baru dan modernisasi aplikasi, membantu meningkatkan produktivitas dan memberdayakan tim pengembangan dari semua tingkat keahlian untuk mendukung inovasi bisnis. 

Tingkatkan produktivitas pengembang dengan bantuan kontekstual langsung di IDE, serta fitur chat yang membantu menghasilkan, melengkapi, mengubah, menjelaskan, mendokumentasikan, meninjau, dan menguji kode.

Cerita klien

Alinma Bank

Temukan bagaimana kemitraan strategis Alinma Bank dengan IBM memungkinkannya menangani lingkungan bisnis digital yang berkembang dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

Temukan seri blog

Jelajahi bagaimana Discover menghadirkan jalur modernisasi ke WebSphere Liberty dengan menggunakan Transformation Advisor.

BlueCross BlueShield South Carolina

BlueCross BlueShield dari South Carolina mengoptimalkan sumber daya komputasi dan memberi pengembang lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi sebagai hasilnya dengan WebSphere Liberty.

