Alat Bantu Rangkaian IBM® JSphere

Dari analisis, Anda dapat merencanakan dan memprioritaskan aplikasi utama, dependensi yang relevan, dan kode umum yang perlu diperbarui untuk dijalankan pada waktu proses tujuan yang dipilih. Anda bisa membuat grup agar aplikasi dengan kebutuhan berbeda dapat diarahkan ke tujuan yang berbeda, sekaligus mendapatkan gambaran tentang perkiraan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah migrasi. Anda juga bisa mendapatkan penilaian untuk berbagai opsi modernisasi dan menghasilkan rencana migrasi untuk digunakan pada langkah selanjutnya.