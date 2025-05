Meskipun Java 8 telah diadopsi secara luas dan stabil selama bertahun-tahun dengan banyak aplikasi yang dibangun di atasnya, aplikasi dan pustaka pihak ketiga mulai menghentikan dukungannya. Dunia kita yang sangat mengandalkan teknologi digital bergerak cepat, dan organisasi dimodernisasi ke teknologi yang lebih baru untuk mempertahankan keunggulan kompetitif.

IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE) memungkinkan bisnis untuk memanfaatkan investasi yang ada dalam konsol administratif IBM WebSphere Network Deployment (WAS ND) dengan memungkinkan penerapan Java 8 dan Java 17 (termasuk Jakarta EE 10, MicroProfile 6) untuk dikelola di bawah satu model operasional. Dengan mempertahankan model skrip WebSphere tradisional, IBM MoRE menghilangkan kebutuhan akan perubahan model operasi yang signifikan, sehingga memungkinkan pembaruan aplikasi tanpa mengganggu operasi bisnis. Pastikan keberlangsungan, kurangi gangguan, dan jalankan modernisasi dengan mudah.

Sederhanakan proses modernisasi dengan mengurangi risiko dan kompleksitas yang terkait dengan migrasi ke lingkungan waktu proses yang baru.