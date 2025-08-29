IBM® JSphere Suite for Java

Solusi fleksibel untuk memodernisasi dan memperpanjang umur aplikasi Java perusahaan Anda dengan cepat.

Kurangi Java 8 Technical Debt Anda dengan kekuatan JSphere Suite yang baru dari IBM®

Solusi generasi berikutnya yang mempercepat modernisasi aplikasi Java

IBM JSphere Suite for Java adalah rangkaian yang dibuat khusus yang dirancang untuk berintegrasi dengan lancar dengan tumpukan teknologi IBM WebSphere Anda yang ada. Pilih opsi waktu proses yang fleksibel dan dikelola sepenuhnya atau dikelola pelanggan dan sederhanakan transformasi melalui otomatisasi dan gen AI. Buat, skalakan, dan amankan aplikasi lebih cepat sekaligus mengurangi risiko, biaya, dan kompleksitas migrasi cloud.

Strategi penerapan yang fleksibel

Atasi masalah keamanan dan kepatuhan Java 8 dengan mudah di cloud, on premises, atau lanjutkan dukungan dengan pustaka terbuka. Pilih penerapan dan targetkan lingkungan waktu proses yang paling sesuai dengan strategi Anda.
Memodernisasi aplikasi Anda

Akselerator Modernisasi Aplikasi mengotomatiskan penemuan, perencanaan, dan pemrioritasan migrasi Anda, sehingga membantu mengurangi biaya dan upaya hingga 80%.1
Meningkatkan produktivitas pengembang

Tingkatkan produktivitas pengembang hingga 31%2 dengan lingkungan waktu proses modern, seperti Liberty, yang modular dan efisien. Lingkungan ini menghasilkan waktu mulai yang lebih cepat, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, dan pengalaman pengembang yang lebih menarik.
Pangkas biaya. Tingkatkan keberlanjutan.

Secara dramatis mengurangi persyaratan komputasi waktu proses hingga 80% disk dan 50% + penghematan memori.3

Cara IBM® memangkas waktu modernisasi Java hingga 70%

Buktikan Masa Depan Java Estate Anda dengan JSphere rangkaian

Kemampuan untuk berinovasi penting untuk kesuksesan bisnis. Temukan bagaimana JSphere Suite for Java dapat membantu Anda menjadikan lingkungan Java Anda masa depan dengan merampingkan modernisasi dan pengembangan aplikasi dengan waktu proses dan lingkungan operasional yang selaras dengan strategi organisasi Anda.

Kemampuan unggulan

Sederhanakan strategi modernisasi Anda yang didukung oleh otomatisasi dan gen AI, serta manfaatkan lingkungan waktu proses dan alat baru dan lebih baik untuk mempercepat inovasi sekaligus meningkatkan produktivitas, operasi, dan pemanfaatan infrastruktur.
Manusia bekerja dengan beberapa layar komputer yang menampilkan grafik dan data analitik
Enterprise Application Service for Java (EASeJ)

Manfaatkan platform aplikasi terkelola penuh yang dirancang untuk menyederhanakan migrasi, modernisasi, dan operasi aplikasi Java. Fokus pada penambahan nilai bisnis ketimbang menjaga keamanan, kepatuhan, dan menjaga waktu aktif. Rasakan manfaat produktivitas pengembang yang lebih besar dan fondasi yang aman dan dapat diskalakan untuk kesuksesan jangka panjang.

Tampilan jarak dekat tangan mengetik di keyboard
Enterprise Application Runtimes (EAR)

Skalakan dengan lebih cerdas tanpa penguncian dan batasan. Pilih waktu proses yang tepat untuk beban kerja dan target modernisasi Anda yang selaras dengan strategi aplikasi Anda.  Apakah Anda ingin mempertahankan model operasional IBM WebSphere yang ada atau beralih ke lingkungan berbasis cloud, IBM EAR dirancang untuk mendukung strategi Anda dengan opsi waktu proses yang fleksibel.

Pengembang bekerja di beberapa layar yang menampilkan kode dan grafik
Modernized Runtime Extension (MoRE)

Minimalkan risiko migrasi dan terus gunakan Model Operasional WebSphere Application Server (tWAS) tradisional untuk mengelola aplikasi Java 17 dan Java 8 dalam lingkungan administratif yang sama.

Tampilan belakang seorang wanita yang bekerja dengan beberapa tampilan
WebSphere Liberty

Tingkatkan aplikasi Anda dengan Liberty untuk waktu proses yang cukup, pengiriman berkelanjutan, dan InstantOn. Migrasi aplikasi yang ada untuk dijalankan di VM atau kontainer, on premises atau di cloud, sebagai monolit, layanan mikro, atau campuran. Liberty membutuhkan lebih sedikit infrastruktur dan memori, sekaligus meningkatkan kinerja dan produktivitas pengembang. Berdayakan tim Anda untuk membangun, menerapkan, dan mengelola aplikasi secara efisien di seluruh lingkungan hybrid.

Dua Kolega Muda Tengah Bekerja di Depan Komputer dan Berbincang di Tempat Kerja.
Application Modernization Accelerator (AMA)

Terlepas dari lingkungan waktu proses tujuan Anda, JSphere Suite mendukung proses yang disederhanakan untuk membantu Anda memodernisasi aplikasi agar sesuai dengan strategi Anda, dengan menggunakan Akselerator Modernisasi Aplikasi (AMA) kami. AMA memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan dan menilai lingkungan aplikasi Anda. Solusi ini membangun rencana migrasi yang komprehensif dengan insight tentang upaya, biaya, dan kompleksitas untuk tujuan pilihan Anda. AMA kemudian mendukung Anda dengan otomatisasi di IDE Anda untuk melakukan migrasi dan menjalankan aplikasi Anda dalam waktu proses yang baru.

Pelanggan nyata. Hasil nyata.

Logo Alinma Bank
Alinma Bank

Temukan bagaimana kemitraan strategis Alinma Bank dengan IBM memungkinkannya menangani lingkungan bisnis digital yang berkembang dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.

Logo GBM
GBM

Cari tahu bagaimana GBM memangkas waktu penyediaan VM dari seminggu menjadi dua menit dengan mengotomatiskan lingkungan hybrid cloud di seluruh Amerika Tengah menggunakan solusi IBM Cloud Pak.

Logo RedBridge
RedBridge

Pelajari bagaimana sebuah bank besar Eropa memulai perjalanan modernisasi aplikasi untuk membawa layanannya tetap relevan untuk masa depan menggunakan IBM WebSphere Liberty, Red Hat OpenShift.

Logo klien Blue Cross Blue Shield dari South Carolina
BlueCross BlueShield South Carolina

BlueCross BlueShield mengoptimalkan sumber daya komputasi dan alhasil memberikan pengembang lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi dengan WebSphere Liberty.

Ambil langkah selanjutnya

JSphere menawarkan fleksibilitas yang tak tertandingi dengan hybrid cloud, dukungan beberapa waktu proses, dan modernisasi berbasis AI.

