IBM® JSphere Suite for Java

Terlepas dari lingkungan waktu proses tujuan Anda, JSphere Suite mendukung proses yang disederhanakan untuk membantu Anda memodernisasi aplikasi agar sesuai dengan strategi Anda, dengan menggunakan Akselerator Modernisasi Aplikasi (AMA) kami. AMA memungkinkan Anda untuk memvisualisasikan dan menilai lingkungan aplikasi Anda. Solusi ini membangun rencana migrasi yang komprehensif dengan insight tentang upaya, biaya, dan kompleksitas untuk tujuan pilihan Anda. AMA kemudian mendukung Anda dengan otomatisasi di IDE Anda untuk melakukan migrasi dan menjalankan aplikasi Anda dalam waktu proses yang baru.