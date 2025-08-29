Solusi fleksibel untuk memodernisasi dan memperpanjang umur aplikasi Java perusahaan Anda dengan cepat.
IBM JSphere Suite for Java adalah rangkaian yang dibuat khusus yang dirancang untuk berintegrasi dengan lancar dengan tumpukan teknologi IBM WebSphere Anda yang ada. Pilih opsi waktu proses yang fleksibel dan dikelola sepenuhnya atau dikelola pelanggan dan sederhanakan transformasi melalui otomatisasi dan gen AI. Buat, skalakan, dan amankan aplikasi lebih cepat sekaligus mengurangi risiko, biaya, dan kompleksitas migrasi cloud.
Atasi masalah keamanan dan kepatuhan Java 8 dengan mudah di cloud, on premises, atau lanjutkan dukungan dengan pustaka terbuka. Pilih penerapan dan targetkan lingkungan waktu proses yang paling sesuai dengan strategi Anda.
Akselerator Modernisasi Aplikasi mengotomatiskan penemuan, perencanaan, dan pemrioritasan migrasi Anda, sehingga membantu mengurangi biaya dan upaya hingga 80%.1
Tingkatkan produktivitas pengembang hingga 31%2 dengan lingkungan waktu proses modern, seperti Liberty, yang modular dan efisien. Lingkungan ini menghasilkan waktu mulai yang lebih cepat, pemanfaatan sumber daya yang lebih baik, dan pengalaman pengembang yang lebih menarik.
Secara dramatis mengurangi persyaratan komputasi waktu proses hingga 80% disk dan 50% + penghematan memori.3
Kemampuan untuk berinovasi penting untuk kesuksesan bisnis. Temukan bagaimana JSphere Suite for Java dapat membantu Anda menjadikan lingkungan Java Anda masa depan dengan merampingkan modernisasi dan pengembangan aplikasi dengan waktu proses dan lingkungan operasional yang selaras dengan strategi organisasi Anda.
Sederhanakan strategi modernisasi Anda yang didukung oleh otomatisasi dan gen AI, serta manfaatkan lingkungan waktu proses dan alat baru dan lebih baik untuk mempercepat inovasi sekaligus meningkatkan produktivitas, operasi, dan pemanfaatan infrastruktur.
Temukan bagaimana kemitraan strategis Alinma Bank dengan IBM memungkinkannya menangani lingkungan bisnis digital yang berkembang dan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa.
Cari tahu bagaimana GBM memangkas waktu penyediaan VM dari seminggu menjadi dua menit dengan mengotomatiskan lingkungan hybrid cloud di seluruh Amerika Tengah menggunakan solusi IBM Cloud Pak.
Pelajari bagaimana sebuah bank besar Eropa memulai perjalanan modernisasi aplikasi untuk membawa layanannya tetap relevan untuk masa depan menggunakan IBM WebSphere Liberty, Red Hat OpenShift.
BlueCross BlueShield mengoptimalkan sumber daya komputasi dan alhasil memberikan pengembang lebih banyak fleksibilitas dan efisiensi dengan WebSphere Liberty.
JSphere menawarkan fleksibilitas yang tak tertandingi dengan hybrid cloud, dukungan beberapa waktu proses, dan modernisasi berbasis AI.