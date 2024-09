Qu'est-ce que l'inspection visuelle ?

L'inspection à l'oeil nu des équipements, des produits et des matériaux est la forme la plus ancienne et la plus simple de l'inspection visuelle. Elle est toujours utilisée aujourd'hui dans les secteurs de la fabrication, de l'énergie et médical, car il s'agit d'une méthode efficace de détection des défauts dans ce qui est apparent.

À l'ère pré-numérique, les inspecteurs étaient formés pour identifier les défauts, parfois à l'œil nu, et dans d'autres cas, en utilisant les outils les plus simples, comme des lampes et des loupes. Grâce à l'amélioration des caméras portables de haute qualité et des drones, l'inspection visuelle a atteint un nouveau stade. Aujourd'hui, les entreprises collectent des images numériques et des vidéos des machines, des produits manufacturés et d'autres aspects des opérations physiques pour effectuer des inspections visuelles. Les inspections à l'aide d'enregistrements vidéo et d'mages peuvent être effectuées en temps réel à distance ou examinées ultérieurement une fois que la caméra produisant les images a été récupérée.

Les logiciels qui utilisent intelligence artificielle (IA) interviennent également aujourd'hui dans l'automatisation de l'inspection visuelle. En « apprenant » à un ordinateur à lire des images et à déterminer si elles répondent à des normes acceptables, les entreprises peuvent automatiser le processus d'inspection visuelle, gagner du temps et, dans certains cas, améliorer la précision. Il peut s'agir, par exemple, de l'identification de la corrosion au sommet des éoliennes ou de l'identification des connecteurs défectueux dans l'électronique des produits.

Le secteur de l'automobile est un exemple d'intégration de l'IA dans les systèmes d'inspection visuelle. Aujourd'hui, les constructeurs d'automobiles utilisent des images et l'apprentissage en profondeur pour identifier rapidement et systématiquement les défauts en amont dans le processus de production.

Grâce à cette technologie, également appelée inspections visuelles intelligentes, les organisations peuvent effectuer des inspections plus rapides, plus précises et plus rentables dans un large éventail d'environnements. En recourant à des machines pour effectuer des tests visuels, les entreprises peuvent maintenir les employés en dehors des zones dangereuses et des espaces confinés, tels que les réservoirs de stockage, en les protégeant ainsi tout en bénéficiant des avantages de l'inspection visuelle.