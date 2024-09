Qu'est-ce que l'intelligence open source (OSINT) ?

Pour ces raisons, de nombreuses organisations effectuent des évaluations OSINT des sources d'information publiques liées à leurs systèmes, applications et ressources humaines.

Ces analyses permettent de repérer les fuites non autorisées de données exclusives ou sensibles, d'évaluer la sécurité des informations et d'identifier des vulnérabilités comme les logiciels non mis à jour, les configurations incorrectes ou les ports ouverts. Les organisations peuvent également réaliser des tests d'intrusion de leurs systèmes et réseaux en utilisant les mêmes données OSINT accessibles publiquement par les cybercriminels et les pirates informatiques.

Souvent, les informations collectées lors d'une évaluation OSINT sont combinées à des données non publiques pour créer un rapport plus complet de renseignement sur les menaces. Des mises à jour régulières des évaluations de cybersécurité basées sur l'OSINT peuvent aider les organisations à atténuer les risques de violation de données, de ransomware, de logiciels malveillants et d'autres cyberattaques.