Tout algorithme d'entraînement d'un modèle se compose de nombreuses variables, par exemple : les données d’entraînement, les hyperparamètres, etc., qui affectent l’erreur totale du modèle conséquent. Ainsi, même un seul algorithme d’entraînement peut produire différents modèles, chacun avec son propre biais, sa propre variance et ses propres taux d’erreur irréductibles. En combinant plusieurs modèles, les algorithmes d'ensemble peuvent produire un taux d'erreur global plus faible tout en conservant les complexités et les avantages de chaque modèle, tels qu'un biais particulièrement faible pour un sous-ensemble de données spécifique.7

Les recherches suggèrent qu'en général, plus la diversité des modèles combinés est grande, plus le modèle d'ensemble obtenu est précis. L’apprentissage d’ensemble peut ainsi résoudre des problèmes de regression tels que le sur-ajustement sans éliminer le biais du modèle. En effet, les recherches suggèrent que les ensembles composés de divers modèles sous-régularisés (c'est-à-dire qui sur-ajustent leurs données d’apprentissage) obtiennent de meilleurs résultats que les modèles régularisés simples.8 De plus, les techniques d’apprentissage d’ensemble peuvent aider à résoudre les problèmes liés aux données de grande dimension, et ainsi servir efficacement d’alternative à la réduction de la dimensionnalité.