Qu’est-ce qu’un module de mémoire double en ligne (DIMM) ?

Sur le fond, un DIMM est un type de module RAM qui utilise un type spécifique de connecteur à broches pour ajouter plusieurs puces RAM à un système informatique de manière à augmenter efficacement la capacité de l’unité centrale de traitement (CPU), la vitesse de transfert des données et le débit sans augmenter la consommation d’énergie. Les systèmes informatiques utilisent la RAM pour stocker temporairement les données utilisées sur le moment pour effectuer des opérations en temps réel. Les applications exigeantes, telles que le rendu de vidéos numériques ou les jeux en ligne, nécessitent énormément de RAM. Les systèmes informatiques dont la RAM est insuffisante fonctionnent lentement ou rencontrent des problèmes de délais d’attente dépassés.

En général, les formes de stockage de données plus rapides et plus coûteuses, comme la RAM, sont désignées sous le terme mémoire, tandis que le matériel ou les composants de stockage plus stables et moins chers sont désignés sous le terme stockage. Les ordinateurs utilisent le stockage pour stocker la plupart des données, en particulier les fichiers des applications, les documents et/ou les supports multimédia dont l’utilisation n’est pas nécessaire dans l’instant. Les ordinateurs utilisent la mémoire, ou la RAM, pour accéder aux données et fichiers pertinents ou nécessaires pour mener à bien des activités et des fonctions instantanées, et les gérer.

La plupart des RAM sont considérées comme une forme volatile de mémoire, car elles nécessitent une électricité constante pour stocker les données et perdront toutes les données stockées en cas d’arrêt de l’alimentation du système. C’est pourquoi les ordinateurs utilisent des formes de mémoire non volatiles qui ne nécessitent pas de puissance constante, comme des disques durs SSD, pour le stockage à long terme.





Les deux principaux types de RAM sont la mémoire vive statique (SRAM) et la mémoire vive dynamique (DRAM). Développée au début des années 1960, la technologie SRAM utilise des transistors pour stocker les données, une méthode rapide et efficace, mais encombrante et coûteuse. Mais en 1968, Robert Dennard, chercheur chez IBM, concrétise l’une des avancées les plus importantes de l’informatique moderne en inventant ce qui deviendra la première puce DRAM développée par Intel en 1970, une innovation qui a tellement optimisé le fonctionnement de la RAM que son impact se fait encore sentir aujourd’hui. Même si les cellules de mémoire SRAM sont encore employées dans certaines applications particulières, la DRAM domine tellement le secteur qu’elle est presque devenue synonyme de RAM. Mais les sous-catégories de puces DRAM sont nombreuses.