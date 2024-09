Qu’est-ce que le suivi des actifs ?

Les actifs immobilisés tels que les serveurs et les camions de transport nécessitent un investissement en capital important et peuvent constituer une grande partie de la valeur nette d’une entreprise. De plus, de nombreuses entreprises ont plus d’actifs physiques qu’elles ne le pensent. Les ascenseurs d’un bâtiment d’entreprise, par exemple, sont un actif physique. Plus une entreprise gère ses actifs de manière efficace et efficace, plus elle a de chances de maximiser la valeur de ces investissements au fur et à mesure de son expansion. Le suivi des actifs est la première étape pour mettre en lumière les actifs qui ajoutent de la valeur (et ceux qui n’en ajoutent pas).

Un suivi efficace des actifs simplifie le travail du personnel administratif et de maintenance en fournissant des registres précis et détaillés des informations relatives aux actifs. De cette façon, ils n’utilisent pas leurs heures de travail pour localiser des actifs manquants qui pourraient se trouver sur place ou pour acheter de nouveaux actifs qui existent peut-être déjà. De fait, une étude récente (PDF) a révélé que la visibilité des actifs à l’échelle de l’entreprise peut améliorer la productivité de la maintenance de 28 % et réduire la maintenance et les réparations des inventaires de 18 %.

Les avantages du suivi des actifs incluent également la prévention des pertes et des vols, un mouvement plus sûr des machines dangereuses et l’assurance que les marchandises périssables restent dans des conditions optimales.