Attaques de manipulation directe d’objets du noyau (DKOM) sur les fournisseurs ETW.

Au fil du temps, les mesures de sécurité et la télémétrie de détection sur Windows se sont considérablement améliorées. Lorsque ces capacités sont combinées à des solutions de détection et de réponse des terminaux (EDR) bien configurées, elles peuvent représenter une barrière non triviale à la post-exploitation. Les attaquants sont confrontés à un coût constant de développement et d’itération des tactiques, techniques et procédures (TTP) afin d’éviter les heuristiques de détection. L’équipe chargée de la simulation d’adversaires chez IBM Security X-Force est confrontée au même problème. Notre équipe a pour mission de simuler des capacités de menace avancées dans certains des environnements les plus grands et les plus robustes. La combinaison de solutions de sécurité complexes et bien réglées et d’équipes de centres d’opérations de sécurité (SOC) bien formées peut s’avérer très exigeante sur le plan technique. Dans certains cas, l’utilisation d’une TTP spécifique devient complètement obsolète en l’espace de trois à quatre mois (généralement en raison de technologies spécifiques).

Les attaquants peuvent choisir de tirer parti de l’exécution de code dans le noyau Windows pour altérer certaines de ces protections ou pour éviter complètement un certain nombre de capteurs au niveau de l’utilisateur. La première démonstration publiée d’une telle capacité a eu lieu en 1999 dans le Phrack Magazine. Au cours des années suivantes, plusieurs cas ont été signalés où des acteurs de la menace ont utilisé des rootkits de noyau pour la post-exploitation. Parmi les exemples les plus anciens, citons la famille Derusbi et la boîte à outils Lamberts.

Traditionnellement, ces types de capacités sont principalement limités aux acteurs malveillants avancés. Ces dernières années, toutefois, de plus en plus d’attaquants utilisent les primitives d’exploitation Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) pour faciliter les actions sur le point de terminaison. Dans certains cas, ces techniques ont été assez primitives, limitées à des tâches simples, mais des démonstrations plus performantes ont aussi été observées.

Fin septembre 2022, des chercheurs d’ESET ont publié un livre blanc sur une telle capacité de noyau utilisée par l’acteur malveillant Lazarus lors de plusieurs attaques contre des entités en Belgique et aux Pays-Bas dans le but d’exfiltrer des données. Ce document présente un certain nombre de primitives de manipulation directe d’objets du noyau (DKOM) que la charge utile utilise pour aveugler les télémétries OS/AV/EDR. Les recherches publiques disponibles sur ces techniques sont rares. Pour se défendre, il est indispensable d’acquérir une compréhension plus approfondie des tactiques de post-exploitation du noyau. Un argument classique et naïf souvent entendu est qu’un attaquant disposant de privilèges élevés peut faire tout ce qu’il désire, alors pourquoi devrions-nous modéliser les capacités dans ce scénario ? Il s’agit d’une position faible. Les défenseurs doivent comprendre quelles sont les capacités d’un attaquant lorsque ses privilèges sont élevés, quelles sources de données restent fiables (et lesquelles ne le sont pas), quelles options d’endiguement existent et comment les techniques avancées pourraient être détectées (même si les capacités nécessaires pour effectuer ces détections n’existent pas). Dans ce billet, je me concentrerai spécifiquement sur la correction des structures de noyau Event Tracing for Windows (ETW) afin de rendre les fournisseurs inefficaces ou inopérants. Je vais fournir quelques informations générales sur cette technique, analyser comment un attaquant peut manipuler les structures de noyau ETW et aborder certains mécanismes de recherche de ces structures. Enfin, j’examinerai comment cette technique a été implémentée par Lazarus dans sa charge utile.