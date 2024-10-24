Qu’est-ce que la gestion des workloads ?

Avant d’aller plus loin, clarifions les termes, car l’expression « gestion des workloads » peut recouvrir plusieurs réalités. Même si ces définitions ne sont pas totalement opposées et présentent même certaines similitudes, elles restent nettement distinctes.

Dans le contexte de l’utilisation des employés et du partage des tâches, la gestion des workloads peut désigner la façon dont les workloads d’une équipe sont organisés, ou la manière dont l’ensemble du travail prévu par l’entreprise est réparti entre ses différents départements et membres d’équipe.

Il est vrai qu’il existe un certain « facteur humain » lorsqu’on parle de la capacité d’une équipe et de la façon dont les workloads sont partagés, puisque nous parlons de la manière dont chacun accomplit son travail. Cette dimension humaine reste présente dans les principales activités de gestion des workloads menées après coup. Cela inclut non seulement le suivi vérifiable des indicateurs de performance et de productivité de l’équipe, mais aussi la prise en compte, plus difficile à mesurer, d’autres aspects intangibles comme le travail d’équipe.

Cependant, dans un autre sens, la gestion des workloads examine cette même question de productivité d’un point de vue strictement informatique. En ce sens, la gestion des workloads est un exercice de gestion du travail qui consiste à déterminer l’ensemble des tâches d’un projet informatique qui doivent être effectuées pour que l’entreprise atteigne ses objectifs en cours. L’entreprise utilisera ce chiffre compilé pour planifier la capacité et la gestion des tâches avec précision afin d’y parvenir. Cela se traduit ensuite par la nécessité de déterminer comment répartir les workflows collectifs en distributions de workloads équilibrées.

Il existe ensuite un troisième sens plus large de la « gestion des workloads », qui réunit les deux approches en une seule : le travail de gestion de projet à réaliser, les équipes humaines chargées de l’exécuter, ainsi que les systèmes et processus informatiques nécessaires pour y parvenir. Pour étudier pleinement ce sujet, il faut examiner ce sens global de « gestion des workloads » et tout ce qu’il implique.