Qu’est-ce que dig +trace ?;

Le système de noms de domaine utilisé par Internet est composé de différents serveurs racines opérant à différents niveaux. Les 13 serveurs de noms racine logiques qui travaillent au niveau le plus élevé sont d’une importance capitale. Ils portent le nom des 13 premières lettres de l’alphabet.

Chacun de ces 13 serveurs racines logiques ne fait pas référence à un ordinateur ou à un système d’exploitation unique, mais représente une autorité désignée qui régit un treizième de tout le trafic de requêtes DNS Internet. Ainsi, lorsque nous parlons de « Serveur A », nous faisons référence à la désignation Serveur A, qui peut couvrir un nombre illimité de serveurs DNS individuels.

Il convient également de noter que les 13 serveurs de noms racine sont délégués à de nombreuses entités, à savoir des entreprises à but lucratif ainsi que des organisations universitaires et militaires. Et s’il est vrai qu’à l’origine, la plupart des serveurs physiques étaient principalement localisés aux États-Unis, cette équation a été rééquilibrée au fil du temps. Aujourd’hui, les serveurs physiques sont situés dans le monde entier.

Voici les groupes qui sont responsables de la gestion des 13 différents serveurs racines (root-servers.net) :

Serveur A (a.root-servers.net) : Opérateur : VeriSign, Inc., qui propose une infrastructure internet et des services de registre de noms de domaine dans le monde entier.

Serveur B (b.root-servers.net) : Opérateur : The University of Southern California (ISI). L’Institut des sciences de l’information de l’USC étudie les technologies de pointe en matière d’informatique et de communication.

Serveur C (c.root-servers.net) : Opérateur : Cogent Communications, un FAI international qui gère un réseau de fibre optique important et propose des services de colocation.

Serveur D (d.root-servers.net) : Opérateur : L’Université du Maryland et géré par son groupe Advanced Cyberinfrastructure and Internet Global Services (ACIGS).

Serveur E (e.root-servers.net) : Opérateur : NASA, plus précisément la ligne de service Network and Telecommunication Services (NaTS) de l’agence spatiale américaine.

Serveur F (f.root-servers.net) : Opérateur : Internet Systems Consortium, Inc., une organisation à but non lucratif qui soutient Internet en proposant divers logiciels et protocoles.

Serveur G (g.root-servers.net) : Opérateur : Centre d’information réseau (NIC) du Département de la Défense des États-Unis, également responsable de la gestion du plan d’adresses IPv6 du DoD.

Serveur H (h.root-servers.net) : Opérateur : Laboratoire de recherche de l’armée américaine (ARL), anciennement connu sous le nom de Laboratoire de recherche balistique (BRL).

Serveur I (i.root-servers.net) : Opérateur : Netnod, une entreprise suédoise d’infrastructure internet à but non lucratif principalement connue pour ses services d’interconnexion dans les régions nordiques.

Serveur J (j.root-servers.net) : Opérateur : VeriSign, Inc. (voir Serveur A).

Serveur K (k.root-servers.net) : Opérateur : Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), un registre internet régional (RIR) à but non lucratif consacré à l’Europe, au Moyen-Orient et à l’Asie.

Serveur L (l.root-servers.net) : Opérateur : Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), une organisation à but non lucratif qui a débuté grâce à un contrat du gouvernement américain, mais qui existe désormais en tant qu’entité distincte centrée sur le monde entier.

Serveur M (m.root-servers.net) : Opérateur : Le projet WIDE, qui signifie Widely Integrated Distributed Environment, ce projet Internet a débuté grâce à une collaboration entre trois universités japonaises.

Le trafic de requêtes est réparti uniformément sur les 13 serveurs, aucun serveur n’en gérant plus qu’un autre. Des facteurs régionaux peuvent influencer les serveurs auxquels les utilisateurs accèdent le plus, mais dans l’ensemble, le trafic est similaire et concerne principalement des demandes d’adresses de fournisseurs d’accès à Internet.

La gestion du trafic des requêtes DNS nécessite 13 entités car des milliers de milliards de requêtes DNS sont générées chaque année. Certaines estimations prévoient que le total dépassera 100 000 milliards, mais ces chiffres ne sont que des suppositions éclairées. C’est un nombre tellement important qu’il est impossible de le calculer.