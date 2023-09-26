Les retards de vols sont un aspect frustrant du vol. C’est une situation à laquelle la plupart des gens peuvent s’identifier : assis dans le terminal ou sur le tarmac à se demander pourquoi votre vol est retardé, sans réponse ni information.
Il existe des dizaines de raisons pour lesquelles un avion peut être retardé, la sécurité étant la raison sous-jacente pour beaucoup d’entre elles. Supposons qu’un avion subisse des dommages mineurs à la suite d’un coup de foudre ou d’un contact avec des équipements au sol lors de son remorquage ou de son ravitaillement en carburant, ou qu’il subisse des dommages à la suite d’une collision en vol avec un oiseau ou de mauvaises conditions météorologiques. Dans ce cas, l’avion doit passer par une inspection avant de pouvoir voler à nouveau. Le secteur de l’aviation est confronté à d’importants défis en matière de vérification des dommages avant le vol, et ces retards sont un sujet de préoccupation fréquent pour les compagnies aériennes et les passagers.
S’assurer qu’un avion peut voler en toute sécurité est une tâche inévitable et chronophage. Imaginez un scénario dans lequel l’équipement de manutention des bagages entre accidentellement en collision avec l’avion, endommageant le fuselage. Les ingénieurs au sol doivent inspecter les dommages, déterminer leur emplacement précis, leur profondeur et leur étendue, et décider si l’appareil est encore en état de voler. La sécurité des avions est un processus hautement réglementé et une exigence du secteur, et chaque partie principale d’un avion possède un numéro de série qui est suivi et évalué pour sa capacité de navigabilité. Cette inspection manuelle, qui comprend l’enregistrement des dommages et la documentation du processus, peut prendre plus de 30 minutes, entraînant des retards importants et des perturbations dans les horaires de vol.
Regional Jet Center (RJC) est une entreprise dédiée maintenance, de réparation et de révision du groupe Air France-KLM. En partenariat avec IBM, RJC a développé une solution d’évaluation des dommages causés aux avions en utilisant la réalité augmentée et la technologie de jumeau numérique (processus de base de l’informatique spatiale)afin de révolutionner les vérifications des dommages avant le vol.
L’informatique spatiale combine le monde physique et numérique, en utilisant la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou les technologies 3D en temps réel. À mesure que l’utilisation des appareils mobiles par les entreprises augmente, l’informatique spatiale offre aux entreprises un moyen de bénéficier davantage des investissements dans les smartphones, les tablettes et les casques. Les compagnies aériennes peuvent utiliser cette technologie pour améliorer la prise de décision des ingénieurs au sol en leur offrant une expérience plus immersive et interactive. Dans le contexte de la sécurité aérienne, l’informatique spatiale permet d’effectuer des inspections plus efficaces et plus précises des dommages, en réduisant considérablement le temps nécessaire pour mener à bien le processus.
À l’aide d’une application spécialisée appelée Évaluation des dégâts conçue pour les iPads, les techniciens peuvent utiliser la réalité augmentée pour améliorer leurs inspections de l’avion. Cette application utilise le jumeau numérique de l’avion pour cartographier la carcasse de l’avion par rapport à l’avion en temps réel afin que les inspecteurs puissent localiser exactement l’endroit où se situent les dégâts. Grâce à l’évaluation des dommages, a) les inspecteurs peuvent identifier et évaluer précisément les dommages, ce qui accélère considérablement le processus d’inspection ; b) les ingénieurs au sol peuvent consulter l’historique des dommages et la documentation technique pour étayer le processus d’évaluation ; et c) les temps d’inspection peuvent être réduits de 30 minutes à 3 minutes (une amélioration remarquable de l’efficacité de 900 %).
Par la suite, l’IA peut apporter une aide supplémentaire en recommandant des actions pour accélérer le processus. Dans un secteur hautement réglementé, réduire le temps nécessaire à l’examen et à l’enregistrement des nouveaux dommages grâce à des outils numériques sécurisés étayés par des données permet d’améliorer la précision des rapports et de sécuriser les vols. Cette solution innovante garantit également la précision et l’intégrité des données d’inspection. Les inspections sont souvent enregistrées manuellement sur papier, ce qui entraîne des erreurs potentielles et des pertes de données. Grâce à l’informatique spatiale, toutes les données d’inspection sont intégrées de façon fluide dans le jumeau numérique de l’avion, créant ainsi une chaîne d’information transparente et traçable. L’informatique spatiale renforce la sécurité et simplifie le respect des réglementations sectorielles.
Bien que cette technologie change sans aucun doute la donne pour RJC, il convient de noter qu’il s’agit d’un problème à l’échelle du secteur. Les compagnies aériennes du monde entier sont confrontées à l’inefficacité des contrôles de dommages avant le vol. La solution d’informatique spatiale de RJC présente non seulement un avantage pour leurs opérations, mais peut potentiellement transformer les pratiques de sécurité des compagnies aériennes dans le monde entier.
Dans un secteur aussi hautement réglementé, RJC doit prouver qu’un nouveau processus comme celui-ci fournit un résultat marqué en termes de temps et de précision pour être approuvé par les régulateurs du secteur. RJC a entamé le processus visant à généraliser l’adoption de cette technologie par le secteur, permettant ainsi à d’autres compagnies aériennes de l’utiliser. Dans le même temps, IBM recherche des partenariats avec des entreprises qui investissent dans la technologie de l’informatique spatiale.
IBM peut aider les professionnels des secteurs de l’aviation, les dirigeants des compagnies aériennes ou toute entreprise qui souhaite adopter des solutions similaires ou découvrir les possibilités de l’informatique spatiale pour relever ses propres défis.
En savoir plus sur la solution d’informatique spatiale de RJC et d’IBM, et témoigner de son potentiel en action. Participez au Festival mondial de l’aviation (lien externe à ibm.com) qui se tiendra du 26 au 28 septembre 2023 à Lisbonne, au Portugal, et prenez part à la transition vers des voyages aériens plus sûrs et plus efficaces.
