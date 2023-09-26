Regional Jet Center (RJC) est une entreprise dédiée maintenance, de réparation et de révision du groupe Air France-KLM. En partenariat avec IBM, RJC a développé une solution d’évaluation des dommages causés aux avions en utilisant la réalité augmentée et la technologie de jumeau numérique (processus de base de l’informatique spatiale)­­­afin de révolutionner les vérifications des dommages avant le vol.

L’informatique spatiale combine le monde physique et numérique, en utilisant la réalité augmentée, la réalité virtuelle ou les technologies 3D en temps réel. À mesure que l’utilisation des appareils mobiles par les entreprises augmente, l’informatique spatiale offre aux entreprises un moyen de bénéficier davantage des investissements dans les smartphones, les tablettes et les casques. Les compagnies aériennes peuvent utiliser cette technologie pour améliorer la prise de décision des ingénieurs au sol en leur offrant une expérience plus immersive et interactive. Dans le contexte de la sécurité aérienne, l’informatique spatiale permet d’effectuer des inspections plus efficaces et plus précises des dommages, en réduisant considérablement le temps nécessaire pour mener à bien le processus.

À l’aide d’une application spécialisée appelée Évaluation des dégâts conçue pour les iPads, les techniciens peuvent utiliser la réalité augmentée pour améliorer leurs inspections de l’avion. Cette application utilise le jumeau numérique de l’avion pour cartographier la carcasse de l’avion par rapport à l’avion en temps réel afin que les inspecteurs puissent localiser exactement l’endroit où se situent les dégâts. Grâce à l’évaluation des dommages, a) les inspecteurs peuvent identifier et évaluer précisément les dommages, ce qui accélère considérablement le processus d’inspection ; b) les ingénieurs au sol peuvent consulter l’historique des dommages et la documentation technique pour étayer le processus d’évaluation ; et c) les temps d’inspection peuvent être réduits de 30 minutes à 3 minutes (une amélioration remarquable de l’efficacité de 900 %).

Par la suite, l’IA peut apporter une aide supplémentaire en recommandant des actions pour accélérer le processus. Dans un secteur hautement réglementé, réduire le temps nécessaire à l’examen et à l’enregistrement des nouveaux dommages grâce à des outils numériques sécurisés étayés par des données permet d’améliorer la précision des rapports et de sécuriser les vols. Cette solution innovante garantit également la précision et l’intégrité des données d’inspection. Les inspections sont souvent enregistrées manuellement sur papier, ce qui entraîne des erreurs potentielles et des pertes de données. Grâce à l’informatique spatiale, toutes les données d’inspection sont intégrées de façon fluide dans le jumeau numérique de l’avion, créant ainsi une chaîne d’information transparente et traçable. L’informatique spatiale renforce la sécurité et simplifie le respect des réglementations sectorielles.