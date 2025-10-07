Qu’est-ce que la social media analytics ?

Professionnels ou analystes, ils connaissent tous les réseaux sociaux grâce aux innombrables sites Web et canaux comme Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Reddit et tant d’autres.

La social media analytics, c’est bien plus qu’une simple analyse d’indicateurs tels que les likes, les followers, les retweets, les aperçus, les clics et les impressions recueillis sur ces différents canaux. Il ne s’agit pas non plus des rapports proposés par les services visant à optimiser les campagnes marketing, comme LinkedIn et Google Analytics.



La social media analytics s’appuie sur des plateformes logicielles spécialement conçues, similaires aux outils de recherche Web. Les données liées aux mots-clés ou aux sujets sont récupérées par le biais de requêtes de recherche ou de robots d’indexation qui parcourent les différents canaux. Les fragments de texte sont renvoyés, chargés dans une base de données, classés et analysés pour en tirer des informations utiles.



La social media analytics englobe le concept de social listening, ou veille sur les réseaux sociaux. Il s’agit de surveiller les canaux sociaux à la recherche de problèmes et d’opportunités. Les outils de social media analytics proposent généralement un reporting plus complet, qui associe veille et analyse de la performance.